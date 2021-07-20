Если РФ будет использовать "Северный поток 2" как оружие против Украины, Берлин примет меры, - проект соглашения

Власти ФРГ будут готовы принять ответные меры, если Россия будет использовать поставки энергоносителей как средство оказания давления на Украину.

Об этом говорится в проекте соглашения США и ФРГ по теме "Северного потока 2", пишет Bloomberg. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"США и ФРГ близки к соглашению по поводу "Северного потока 2". Оно предусматривает санкции и другие ответные меры, если Россия попробует использовать энергоносители как оружие против Украины", - пишет агентство со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.

В проекте, по данным Bloomberg, отмечается, что ФРГ также будет готова не только сама принимать меры против РФ, но и настаивать на реакции на уровне ЕС. В частности, как говорится в документе, речь может идти о санкциях, чтобы ограничить российский экспорт энергоносителей.

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Кроме того, в проекте говорится, что ФРГ назначит спецпосланника, задачей которого будет развитие двусторонних проектов с Украиной в сфере энергетики. Этому чиновнику для выполнения подобных задач предоставят фонд в размере $70 млн.

Как отмечает Bloomberg, США и ФРГ будут стремиться привлечь инвестиции в специальный фонд, чтобы помочь Украине перейти на более чистые энергоресурсы. Цель - собрать до $1 млрд для этого фонда. ФРГ, со своей стороны, будет готова перечислить $175 млн.