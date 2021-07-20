Если РФ будет использовать "Северный поток 2" как оружие против Украины, Берлин примет меры, - проект соглашения
Власти ФРГ будут готовы принять ответные меры, если Россия будет использовать поставки энергоносителей как средство оказания давления на Украину.
Об этом говорится в проекте соглашения США и ФРГ по теме "Северного потока 2", пишет Bloomberg. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"США и ФРГ близки к соглашению по поводу "Северного потока 2". Оно предусматривает санкции и другие ответные меры, если Россия попробует использовать энергоносители как оружие против Украины", - пишет агентство со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.
В проекте, по данным Bloomberg, отмечается, что ФРГ также будет готова не только сама принимать меры против РФ, но и настаивать на реакции на уровне ЕС. В частности, как говорится в документе, речь может идти о санкциях, чтобы ограничить российский экспорт энергоносителей.
Кроме того, в проекте говорится, что ФРГ назначит спецпосланника, задачей которого будет развитие двусторонних проектов с Украиной в сфере энергетики. Этому чиновнику для выполнения подобных задач предоставят фонд в размере $70 млн.
Как отмечает Bloomberg, США и ФРГ будут стремиться привлечь инвестиции в специальный фонд, чтобы помочь Украине перейти на более чистые энергоресурсы. Цель - собрать до $1 млрд для этого фонда. ФРГ, со своей стороны, будет готова перечислить $175 млн.
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Створюється враження, що поки Росія і Захід віддають перевагу когнітивному дисонансу, намагаючись знайти новий баланс стримування і діалогу. Коротше, ситуація "ні миру, ні війни" триває. Що за компот: надзвичайка, що виправдується пошуком ворога, всередині країни і співпраця з ним же зовні! Ця ситуація, пом'якшуючи ризики конфронтації, провокує дезорієнтацію і розкладання по обидва боки.
Поки ми гадаємо "війна чи мир?", дещо набуває контурів: все більше шансів на те, що Захід і Китай знайдуть спільну мову, разом створюючи "зелену економіку", і вони разом сядуть у поїзд майбутнього. Ось, що буде найболючішим ударом по Росії, яка залишиться на узбіччі. З сумом або із заздрістю дивлячись услід поїзду. - https://gazeta.ua/blog/55421/zahid-i-kitaj-razom-syadut-u-poyizd-majbutnogo-rosiya-zalishitsya-na-uzbichchi
_А, да? В смысле поддержит расийских фашистов, это понятно.
А у вас?
- А у нас ЗЕдятловый народ!
Вот!
бегает на б*ядоход,
потому что нашу Мендель
Вива больше не е....
И кто поверит,что в случае полномасштабной войны они продадут хотябы патроны?!!
за все то зло, что вы нам делаете, вам будет ответка от ваших братушек - кацапов.
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Три степени мер:
1. Беспокойство
2. Крайняя озабоченность
3. Решительный протест.
Санкцыонные !.
Если вы МУХЛИРУЕТЕ дажэ в БЕЗОБИДНОМ СПОРТЕ.. ..
?? Как вы """честны"" в остальном и более важном,--
в политике
экономике,
и в ИСТОРИИ ?? .
??....???.
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Ваша "" честность"" - нижє дна выгребной ямы....
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Источник: https://censor.net/ru/n3278243
Они хотят избавить Украину от газа, вообще. Разве это плохо.
всё равно что сказать "я откажусь ради Украины от половины или части своей прибыли"...
дойчи таки думают что мы - лохи,
а мы и не возражаем,
и это - правильный ответ !
Байден всё...Мюнхен 2.0:
троица байден-меркель-макрон откровенно перешли на сторону дьявола путина:
https://youtu.be/0MnXtRVxubE -Пакт Путина-Байдена. Беседа с Андреем Илларионовы