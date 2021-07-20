Возле Офиса Президента на Банковой откроют детскую площадку, посвященную творчеству художницы Марии Примаченко

На улице Банковой, 11, в Киеве откроют арт-локацию - детскую площадку, оформленную по мотивам произведений всемирно известной украинской художницы Марии Примаченко.

Работы по установке арт-объекта уже начались, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП. Игровая площадка откроется для всех желающих в августе текущего года и будет бесплатной.

Инициатива создания этого художественного объекта принадлежит Национальному комплексу "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) в рамках ежегодного проекта "Лето на ВДНХ".

Отмечается, что вдохновением послужило "творчество одной из самых узнаваемых художниц Украины Марии Примаченко".

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"Поэтому игровая площадка будет одинаково интересной как для детей, так и для взрослых. Все посетители смогут лучше познакомиться с украинской культурой. Площадка будет удобной и для людей с особыми потребностями. Кстати, в творчестве художницы Марии Примаченко искусствоведы прослеживают инклюзивное мировосприятие. Каждый образ здесь уникален и прекрасен по-своему, именно поэтому авторы площадки декларируют основную идею инклюзии: равное пространство для всех", - говорится в сообщении.

В Офисе Президента подчеркивают, что Владимир Зеленский поддержал создание этой площадки. Там напоминают, что к зимой у ОП обустраивали праздничный городок.

Генеральный директор Национального комплекса "Экспоцентр Украины" Евгений Мушкин сообщил, что работы Марии Примаченко были выбраны неслучайно - "они как нельзя лучше иллюстрируют добро, украинское гостеприимство и передают национальный колорит".

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