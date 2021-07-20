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Возле Офиса Президента на Банковой откроют детскую площадку, посвященную творчеству художницы Марии Примаченко

Возле Офиса Президента на Банковой откроют детскую площадку, посвященную творчеству художницы Марии Примаченко

На улице Банковой, 11, в Киеве откроют арт-локацию - детскую площадку, оформленную по мотивам произведений всемирно известной украинской художницы Марии Примаченко.

Работы по установке арт-объекта уже начались, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП. Игровая площадка откроется для всех желающих в августе текущего года и будет бесплатной.

Инициатива создания этого художественного объекта принадлежит Национальному комплексу "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) в рамках ежегодного проекта "Лето на ВДНХ".

Отмечается, что вдохновением послужило "творчество одной из самых узнаваемых художниц Украины Марии Примаченко".

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"Поэтому игровая площадка будет одинаково интересной как для детей, так и для взрослых. Все посетители смогут лучше познакомиться с украинской культурой. Площадка будет удобной и для людей с особыми потребностями. Кстати, в творчестве художницы Марии Примаченко искусствоведы прослеживают инклюзивное мировосприятие. Каждый образ здесь уникален и прекрасен по-своему, именно поэтому авторы площадки декларируют основную идею инклюзии: равное пространство для всех", - говорится в сообщении.

В Офисе Президента подчеркивают, что Владимир Зеленский поддержал создание этой площадки. Там напоминают, что к зимой у ОП обустраивали праздничный городок.

Генеральный директор Национального комплекса "Экспоцентр Украины" Евгений Мушкин сообщил, что работы Марии Примаченко были выбраны неслучайно - "они как нельзя лучше иллюстрируют добро, украинское гостеприимство и передают национальный колорит".

Также читайте: Зеленский подписал указ о создании центра современного искусства Ивана Марчука

Автор: 

искусство (253) художник (128) площадка (16) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+8
Зелёные скоты используют творчество Марии Примаченко для противодействия будущим протестам против постояных "пакращень".
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20.07.2021 19:56 Ответить
+5
Піаніну поставлять?
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20.07.2021 19:55 Ответить
+4
для Вовочки стараются

недавно игровой автомат в ОП установили . теперь детскую площадку рядом . я думал Зеля тупеет а это в детство впадает . а ведерко и совочек ему купили ?
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20.07.2021 20:01 Ответить
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Піаніну поставлять?
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20.07.2021 19:55 Ответить


Возле Офиса Президента на Банковой откроют детскую площадку, посвященную творчеству художницы Марии Примаченко - Цензор.НЕТ 9806
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20.07.2021 19:56 Ответить


Возле Офиса Президента на Банковой откроют детскую площадку, посвященную творчеству художницы Марии Примаченко - Цензор.НЕТ 8676
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20.07.2021 19:57 Ответить
Зелёные скоты используют творчество Марии Примаченко для противодействия будущим протестам против постояных "пакращень".
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20.07.2021 19:56 Ответить
Не занимайся самоуспокоением,ермак.
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20.07.2021 20:03 Ответить
Уже каток эти ублюдки заливали возле офиса...
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20.07.2021 22:41 Ответить
Кто там будет гулять с детьми?
Убогое шимпанзе, ничего кроме бессмысленных проектов-однодневок, лишь бы свое хлебало в телевизор засунуть!
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20.07.2021 19:58 Ответить
коли вже на Банковій поставлять автомат з продажу канабісу ?
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20.07.2021 19:59 Ответить
Возле Офиса Президента на Банковой откроют детскую площадку, посвященную творчеству художницы Марии Примаченко - Цензор.НЕТ 1636
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20.07.2021 19:59 Ответить
для Вовочки стараются

недавно игровой автомат в ОП установили . теперь детскую площадку рядом . я думал Зеля тупеет а это в детство впадает . а ведерко и совочек ему купили ?
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20.07.2021 20:01 Ответить
Игровой автомат там совсем не детский стоит! А довольно таки взрослый!
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20.07.2021 20:05 Ответить
взрослый ? . это что бы Вовочка почувствовал себя взрослым . все таки 43 года не лох какой то
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20.07.2021 20:20 Ответить
Возле Офиса Президента на Банковой откроют детскую площадку, посвященную творчеству художницы Марии Примаченко - Цензор.НЕТ 3962
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20.07.2021 20:02 Ответить
Тебе явно что-то не нравится,"ценитель прекрасного". А ну мазню Ван Гога выложи.)
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20.07.2021 20:05 Ответить
Очень нравится!
При чём здесь Ван Гог?
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20.07.2021 20:07 Ответить
Он художник.
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20.07.2021 20:08 Ответить
И что?
Он здесь при чём?
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20.07.2021 20:09 Ответить
Он так же уместен, как и показ твоей реакции на первой картинке.
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20.07.2021 20:11 Ответить
А на второй?
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20.07.2021 20:13 Ответить
А на второй у тебя усилился напых судя по всему.
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20.07.2021 20:17 Ответить
Напых здесь очень уместен.
Уместнее Ван Гога.
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20.07.2021 20:18 Ответить
Это твоё субъективное мнение. Завязывай. Наркотики-зло.
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20.07.2021 21:29 Ответить
Так він із "ЗЕбілів" - йому за посадовими обов"язками ініціативам "Блазня" "підмахувать" вказано!!!
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20.07.2021 21:35 Ответить
Привет, табаки.
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20.07.2021 21:37 Ответить
А хто ж тоді - "Шер-Хан"?
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20.07.2021 21:42 Ответить
Это моё мнение.
И я имею на него право.
А тебе такое нравится?
Завязывай с наркотиками.
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20.07.2021 21:36 Ответить
🤦🤦🤦
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20.07.2021 21:45 Ответить
ХМ я помню один гидрант уже йолку ставил! Это ему не помогло!
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20.07.2021 20:07 Ответить
Квартальные долбодятлы плять! Там возле офиса, слева от памятника Ивану Франко уже минимум сорок лет детская площадка. Каких вам еще детских площадок не хватает, твари?!!! Лучше б экономикой занимались, а не воровством бюджетных денег.
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20.07.2021 20:17 Ответить
Да прятаться за детьми они собираются.
Как их авторитет пуйло:
"Мы будет стоять за спинами их женщин и детей..."
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20.07.2021 20:21 Ответить
Ну чого, на асирійські наскельні барельєфи здалеку схоже. Враховуючи, що людина ніде не вчилася, але скільки малювала. Якраз би її картинами прикрасити покої українського президента - дуже б пасувало. І Раду на Грушевського - як подивишся на ці рисунки - відразу згадуються 450 українських депутани - вибір народу. Та і взагалі це геніальні рисунки про Українське царство-фіглярство.
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20.07.2021 23:04 Ответить
Як тільки жиди починають "популяризувати" творчість українців чомусь завжди з мистецтва виходить рогульство... а з жидівського абстрактно-безпредметного і пустого випєндрьожу "геніальні шедеври"... Зелені дегенерати! Не чіпайте Приймаченко! Вона для вас як Марк Шагал для нас...
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20.07.2021 23:10 Ответить
 
 