Возле Офиса Президента на Банковой откроют детскую площадку, посвященную творчеству художницы Марии Примаченко
На улице Банковой, 11, в Киеве откроют арт-локацию - детскую площадку, оформленную по мотивам произведений всемирно известной украинской художницы Марии Примаченко.
Работы по установке арт-объекта уже начались, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП. Игровая площадка откроется для всех желающих в августе текущего года и будет бесплатной.
Инициатива создания этого художественного объекта принадлежит Национальному комплексу "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) в рамках ежегодного проекта "Лето на ВДНХ".
Отмечается, что вдохновением послужило "творчество одной из самых узнаваемых художниц Украины Марии Примаченко".
"Поэтому игровая площадка будет одинаково интересной как для детей, так и для взрослых. Все посетители смогут лучше познакомиться с украинской культурой. Площадка будет удобной и для людей с особыми потребностями. Кстати, в творчестве художницы Марии Примаченко искусствоведы прослеживают инклюзивное мировосприятие. Каждый образ здесь уникален и прекрасен по-своему, именно поэтому авторы площадки декларируют основную идею инклюзии: равное пространство для всех", - говорится в сообщении.
В Офисе Президента подчеркивают, что Владимир Зеленский поддержал создание этой площадки. Там напоминают, что к зимой у ОП обустраивали праздничный городок.
Генеральный директор Национального комплекса "Экспоцентр Украины" Евгений Мушкин сообщил, что работы Марии Примаченко были выбраны неслучайно - "они как нельзя лучше иллюстрируют добро, украинское гостеприимство и передают национальный колорит".
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Убогое шимпанзе, ничего кроме бессмысленных проектов-однодневок, лишь бы свое хлебало в телевизор засунуть!
недавно игровой автомат в ОП установили . теперь детскую площадку рядом . я думал Зеля тупеет а это в детство впадает . а ведерко и совочек ему купили ?
При чём здесь Ван Гог?
Он здесь при чём?
Уместнее Ван Гога.
И я имею на него право.
А тебе такое нравится?
Завязывай с наркотиками.
Как их авторитет пуйло:
"Мы будет стоять за спинами их женщин и детей..."