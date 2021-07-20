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Новости Силовики
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Гражданин Украины подозревается в пиратстве - захвате судна в Индийском океане, - Офис генпрокурора

Гражданин Украины подозревается в пиратстве - захвате судна в Индийском океане, - Офис генпрокурора

Правоохранители задержали гражданина Украины и сообщили о подозрении по факту пиратства (ст. 446 УК Украины) - захвата судна в Индийском океане. Отмечается, что такое преступление в Украине раскрыто впервые.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, гражданин Украины, будучи сотрудником иностранной охранной компании, оказывал услуги по охране в пиратоопасных районах судоходства.

"При выполнении своих обязательств по охране в июле 2020 он с оружием прибыл на одно из судов под флагом Маршалловых островов в западной части Индийского океана. Действуя в целях собственной выгоды, используя оружие сообщил капитана о том, что он захватывает судно и требует изменения его курса в порт Фуджейра, а также выплаты денежных средств. Для подтверждения реальности своих намерений, создания психологического давления на капитана и членов экипажа гражданин Украины продемонстрировал оснащенный патронами магазин к винтовке и выстрелил в потолок капитанского мостика, что привело к повреждению элементов освещения, после чего уже под угрозой применения огнестрельного оружия повторил свои требования", - говорится в сообщении.

Гражданин Украины подозревается в пиратстве - захвате судна в Индийском океане, - Офис генпрокурора 01

Капитан судна, учитывая опасность применения огнестрельного оружия в отношении него и членов экипажа, отдал приказ старшему механику перевести машину в режим маневрирования, а требования гражданина Украины передал менеджерам компании судовладельца. В результате переговоров, через 4 дня представители судоходной компании предоставили указание капитану выдать гражданину Украины 6 тыс долларов США в обмен на сдачу им оружия и разблокирование работы судна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцев не было на борту танкера Davide B, на который напали пираты в Гвинейском заливе, - МИД

Правоохранителями по месту жительства гражданина проведен обыск. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ.

Автор: 

пираты (547) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Офис Генпрокурора (2496)


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Топ комментарии
+7
Яцько Горобець.
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20.07.2021 20:22 Ответить
+6
6к$ , ви серйозно? Напевно мужику зарплату заборгували ось він і пішов на радикальні вимоги.
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20.07.2021 20:02 Ответить
+4
т.е он их держал под прицелом 4 дня ??? за 6 000 баксов???
бродяга какой-то а не пират ...
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20.07.2021 20:03 Ответить
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Капитан Джек Воробей?
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20.07.2021 19:57 Ответить
Яцько Горобець.
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20.07.2021 20:22 Ответить
Мертвечук в чём подозревается? У гавнопрокуроров есть ответ?
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20.07.2021 20:00 Ответить
6к$ , ви серйозно? Напевно мужику зарплату заборгували ось він і пішов на радикальні вимоги.
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20.07.2021 20:02 Ответить
т.е он их держал под прицелом 4 дня ??? за 6 000 баксов???
бродяга какой-то а не пират ...
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20.07.2021 20:03 Ответить
Оригинально.
Но 6000 долларов, как то не солидно.
Мельчает народ.
Правда, наказание сейчас за такие вещи пустяковые: 10, может 15 лет относительно комфортной тюрьмы.
Раньше могли бы повесить, или греб бы на галерах Его Величества, до конца своих дней.
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20.07.2021 20:05 Ответить
Морганенко?
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20.07.2021 20:05 Ответить
Наконец-то у нас есть свой собственный настоящий пират. (И не с Петровки и радиорынка)
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20.07.2021 20:06 Ответить
А чем мы хуже ?
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20.07.2021 20:06 Ответить
Фигня какая-то... требование привести судно в Арабские эмираты?????
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20.07.2021 20:15 Ответить
Скорее всего дело было так:Человек охранял груз на этом судне,вовремя не получил зарплату психанул и решил сам попросить.Или подставили,стрельнули в потолок и списали на парня недостачу(топливо,продукты и т.д)
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20.07.2021 20:19 Ответить
А шо так можно?
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20.07.2021 20:21 Ответить
Пить меньше надо было.
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20.07.2021 20:22 Ответить
Козак! Гайдамака! Тільки свої здібності не там, де треба проявив.
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20.07.2021 21:13 Ответить
Новости определенно радуют. То соотечественник судно в одиночку захватывает , то тетка банк грабит....А суммы планируемой выгоды поражают воображение! Видно глобальное потепление на пару с пандемией влияют на психику.... Почему ООН , большая семерка и СПОРТЛОТО до сих пор бездействуют??
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20.07.2021 21:35 Ответить
Если сравнивать Украину с Сомали, то Украине повезло меньше. Украинские пираты (олигархи)выводят деньги в офшоры в любую страну мира. А в Сомали это запрещено и сомалийские пираты вынуждены вкладывать деньги внутри Сомали, что приводит к процветанию страны.
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20.07.2021 21:38 Ответить
Да нет, через дубайско-сингапурские банки сомалийцы почему-то принимают расчет.
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21.07.2021 00:20 Ответить
но вкладывают в свое процветание...
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21.07.2021 00:21 Ответить
Какому процветанию???!!! Сравнивать Сомали с Украиной это всеравно что Украину с ОАЕ, Катаром и Щвейцарией вместе взятыми! Там только северная часть более менее очухалась, а остальная территория за исключением больших городов вообще практически не контролируется правительством. Насмешил.
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21.07.2021 01:53 Ответить
да ладно. даже вертолет не потребовал? не верю.
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20.07.2021 22:25 Ответить
6 тысяч долларов - сомалийские пираты с лодок повыпадали от хохота.
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20.07.2021 22:43 Ответить
Sure... то кацап с лугандонии, с двойным гражданством.
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21.07.2021 00:18 Ответить
Значит капитан -ватан, если не беспокоился насчет своевременной выплаты зарплаты своим подчиненным (боялся запрессинговать аккаунт дипартмент).
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21.07.2021 01:57 Ответить
на месте охранника , я бы подал иск в суд(через соответствующие специфические инстанции) в первую очередь на капитана , доведение до нервного срыва. Ведь стрельнул охранник в стелю и капитан тут же засуетился , после чего охраннику мухой выплатили задолженность.
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21.07.2021 02:02 Ответить
Если какая компания начинает мутить с выплатой заплаты, капитан обязан был обратиться за помощью в международный профсоюз (ITF - Международная федерация транспортных рабочих) и не было бы никакой стрельбы.
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21.07.2021 02:42 Ответить
Если все так, как вы сообщили, то капитан -пресмыкающееся перед индусскими коррупционерами совколайно звичайне.
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21.07.2021 02:14 Ответить
Одним словом, капитан - и нашим и вашим. Просто - соплежуй.
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21.07.2021 02:17 Ответить
Охранники это не моряки, они никакого отношения к ITF не имеют, и к судовладельцу тоже.
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21.07.2021 07:00 Ответить
капитан получку зажал.
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21.07.2021 07:04 Ответить
 
 