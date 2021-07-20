Гражданин Украины подозревается в пиратстве - захвате судна в Индийском океане, - Офис генпрокурора

Правоохранители задержали гражданина Украины и сообщили о подозрении по факту пиратства (ст. 446 УК Украины) - захвата судна в Индийском океане. Отмечается, что такое преступление в Украине раскрыто впервые.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, гражданин Украины, будучи сотрудником иностранной охранной компании, оказывал услуги по охране в пиратоопасных районах судоходства.

"При выполнении своих обязательств по охране в июле 2020 он с оружием прибыл на одно из судов под флагом Маршалловых островов в западной части Индийского океана. Действуя в целях собственной выгоды, используя оружие сообщил капитана о том, что он захватывает судно и требует изменения его курса в порт Фуджейра, а также выплаты денежных средств. Для подтверждения реальности своих намерений, создания психологического давления на капитана и членов экипажа гражданин Украины продемонстрировал оснащенный патронами магазин к винтовке и выстрелил в потолок капитанского мостика, что привело к повреждению элементов освещения, после чего уже под угрозой применения огнестрельного оружия повторил свои требования", - говорится в сообщении.

Капитан судна, учитывая опасность применения огнестрельного оружия в отношении него и членов экипажа, отдал приказ старшему механику перевести машину в режим маневрирования, а требования гражданина Украины передал менеджерам компании судовладельца. В результате переговоров, через 4 дня представители судоходной компании предоставили указание капитану выдать гражданину Украины 6 тыс долларов США в обмен на сдачу им оружия и разблокирование работы судна.

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Правоохранителями по месту жительства гражданина проведен обыск. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ.