Программа "Большая стройка" за полтора года создала 200 тыс. рабочих мест в Украине, - замглавы ОП Свириденко
Государство приложило усилия, чтобы предотвратить потенциальный рост безработицы в стране и стабилизировать ситуацию в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом рассказала заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Свириденко во время Всеукраинского форума "Украина 30. Трудовые ресурсы", который проходит в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.
Она отметила, что наибольшую эффективность показали пять программ государственной поддержки. Первая - так называемая программа по частичной безработице, которую реализовывал Государственный центр занятости. Ею могли воспользоваться все работодатели, которые имеют наемных работников и были вынуждены сократить рабочее время. Государство компенсировало это сокращение благодаря расходам из бюджета. За этой помощью обратилось 200 тыс. предприятий, программой по частичной безработице в прошлом году воспользовалось 400 тыс. граждан.
Свириденко напомнила, что отдельно реализовывалась программа для крупного бизнеса, который больше всего пострадал из-за кризиса. В частности, сфера услуг, грузовых и пассажирских перевозок. Этой программой воспользовались 160 тыс. работников соответствующих крупных компаний.
Еще одной программой по инициативе президента Владимира Зеленского были введены выплаты по 8 тыс. грн ФЛП и работникам малых предприятий, деятельность которых существенно пострадала от введения жестких карантинных ограничений. За этой помощью обратились 480 тыс. ФЛП и работников малых предприятий в прошлом году и 340 тыс. - в 2021-м.
Свириденко отметила, что значительную эффективность продемонстрировала предложенная главой государства программа "Доступные кредиты 5-7-9%", за которыми обратились 12 тыс. предприятий. "Это возможность не просто получить кредит на льготных условиях, но и сохранить рабочие места. И эти предприниматели не просто не сократили 200 тысяч работников, которые уже работали у них на этапе, когда они делали заявку в банк, но и создали 15-17 тысяч, по нашим оценкам, новых рабочих мест", - рассказала она.
Замглавы ОП также отметила, что в центрах занятости за 2020 год 95 тыс. безработных прошли обучение и переобучение. "Вместе с обычными, традиционными программами, связанными с приобретением квалификации повара, швеи, портного, у нас были и новые образовательные программы, соответствующие современным реалиям. Например, большим спросом пользовалось веб-программирование, и даже были операторы беспилотных летательных аппаратов", - сообщила она.
Кроме того, Свириденко заметила, что инициированная президентом Национальная программа "Большая стройка" за полтора года непосредственно создала 200 тыс. рабочих мест в стране. "И мы говорим не только о дорогах. Это и строительство медицинских амбулаторий, школ, детских садов, спортивных объектов", - добавила она.
Свириденко также поблагодарила всех работодателей, которые в этот кризисный период смогли не только сохранить рабочие места, но и развиваются, создают новые проекты.
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Там один только Юзик со своего карьера не успевает бабло в оманские офшоры отправлять..
І пару тройку мільярдерів , таварісштчі!!!
Але ти гАлАсував за них 2,5роки тому...
Ошибаетесь.
Потом удивляетесь, почему за петю мало голосов.
Высуньте голову из песка, страусы тупоголовые.
Жееесть...
Хіба це не стандартна процедура для них?
Та їм плюньте проміж очей, а вони: то - роса Божа. Це клінічний випадок.
сайт БУКВИ
Мені щиро похер на зеленського, але цей кейс вийшов вдалим.
Якщо б не ця програма, то рівень безробіття під час пандемії був би значно більшим. Подивися на рівень безробіття в багатьох країнах, він ще вище за український.
https://www.slovoidilo.ua/2021/07/06/infografika/suspilstvo/yak-zminyuvavsya-riven-bezrobittya-********-ostanni-17-rokiv В Україні зафіксовано найвищий рівень безробіття за чотири роки: за перший квартал 2021-го він становив 10,5%. За даними Держстату, кількість безробітних віком 15-17 років склала 1,8 млн українців. Водночас кількість зайнятих ‒ 15,4 млн осіб (55%).
Меняешь название - тупая зелень радуется
Брешуть зебіли, як завжди...
Та й на самому будівництві доріг та мостів працює значно більше за 5 тисяч.
Втім, 5, чи 10 тисяч - це не принципово. Ну, не двісті же! Отут вони брешуть!
П.С. Вчора вийняв з бардачка пачку чеків за паливо товщиною сантиметрів п'ять. Дві ще більші лежать в карманах сидінь. І прийшла думка, що за кожен літр пального я віддавав гроші на "маленьке", "середнє", "велике" будівництва.
П.С.П.С. За останні два роки я бачив:
- дороги збудовані при Януковичі на яких стоять щити "вєлікє будівництва";
- дороги збудовані при Порошенку на яких стоять щити "вєлікє будівництва";
- нормально зроблені дороги при Зеленському;
- горбато зроблені дороги (без узбіччя, без нормальної подушки, вистелені не асфальтом а лайном темночорного кольору до якого липнуть шини і т.ін.)
Знаєте, що їх об'єднує? Мої чеки. І чому я повинен падати на зад від того "вєлікого будівництва" ніяк не розумію.
При бажанні в центральній Україні можу підказати немало доріг республіканського значення (не говорячи про місцеві) де ні кінь, ні Порошенко, ні Зеленський не валялися.
Отпишитесь о впечатлениях.
Зелень получила доброго царя
КОРОВУ НА ДВОЄ РОЗРУБАЛИ: ЗАД ДОЇЛИ, А ПЕРЕД У БОРЩІ ВАРИЛИ...
https://images.cnscdn.com/images/3/e/6/6/3*******************************/original.jpg9 из 10 крупных госзакупок на этой неделе - дороги. Все бюджетные деньги бросают на их строительство, потому что так воровать легче всего.
Об этом в https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1912818878879241&id=100004534422805 Facebook написала бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская, передает https://censor.net/.
Она привела пример компании "Автомагістраль-Південь", которая за два года получила подрядов на сумму более 80 млрд.
"Купить песок на легальном карьере за 65 грн, а заложить в сметы по цене более 300 грн. - маржинальность 500%. На песок из нелегального карьера маржинальность может достигать и 1000%. Эти нескромные доходы оплачиваются из государственного бюджета, то есть из наших денег. И далее растекаются по кошелькам дорожной мафии и Зеленского и Ко. "Автомагистраль-Південь" за два года получила уже подрядов на сумму более 80 млрд - это более 3% годового государственного бюджета. А теперь на примере песка попробуйте хотя бы представить, сколько из этих средств было тупо украдено. И речь только об одном субподрядчике "Большой стойки" Зеленского, хотя и большом", - пишет Загребельская.
Она анализирует недельную таблицу закупок, которую представило накануне издание https://nashigroshi.org/2021/07/18/15-87-mlrd-mynuloho-tyzhnia-na-dorohy-pishlo-51-tenderiv-usiiei-krainy/ NashiGroshi : "Вся страна работает на дорожный картель Зеленского. 9 из 10 крупных закупок на этой неделе - дороги. Больше ничего "большого" покупать государству, как оказалось, не требуется".
"Я не верю в сказку Зеленского о том, что он все бюджетные деньги бросает на строительство дорог, потому что хочет войти в историю как "президент-строитель" и наследовать Рузвельта. Он тратит все наши деньги на дороги, потому что именно с дорог воровать легче всего", - выразила уверенность Загребельская.
Она напомнила, что когда во время "Большого строительства" Рузвельта американцы осознали, что дорожная мафия крадет их деньги, а журналисты об этом написали, президент США создал летучие отряды из представителей конкурентного ведомства, ФБР, генеральной прокуратуры, шерифов, которые разлетелись по стране ловить "казнокрадов".
"И уже через четыре года более 40 представителей дорожной мафии получили реальные сроки, которые исчислялись десятками лет, а государство вернуло себе сотни миллионов украденных из бюджета долларов", - подчеркнула эксперт.
"Что сделал Зеленский, когда журналисты и общественность начали кричать, что на дорогах воруют, и публиковать доказательства? Он не создавал никаких групп, правоохранители не начинали это расследовать, а конкурентное ведомство Зеленского даже судится с нами, чтобы только не открывать дел.
Это и является безоговорочным доказательством существенного отличия "Большого строительства" Рузвельта от проекта Зеленского с таким же названием. Рузвельт действительно строил, чтобы войти в историю, Зеленский строит, чтобы больше украсть", - снова констатирует Загребельская.
Также она отметила, что не произошло и увеличения количества рабочих мест, ведь в отличии от Америки 100 лет назад, большинство работ выполняется не руками рабочих, а техникой.
"И пока я писала этот пост, "Автомагістраль-Південь" освоила еще 4 млн грн. Ведь именно с такой скоростью - 4 млн в час или 95 млн грн на сутки - компания тратит наши деньги", - пишет Загребельская.
https://www.youtube.com/watch?v=mvajmM5k7cE