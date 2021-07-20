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Программа "Большая стройка" за полтора года создала 200 тыс. рабочих мест в Украине, - замглавы ОП Свириденко

Программа

Государство приложило усилия, чтобы предотвратить потенциальный рост безработицы в стране и стабилизировать ситуацию в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом рассказала заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Свириденко во время Всеукраинского форума "Украина 30. Трудовые ресурсы", который проходит в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

Она отметила, что наибольшую эффективность показали пять программ государственной поддержки. Первая - так называемая программа по частичной безработице, которую реализовывал Государственный центр занятости. Ею могли воспользоваться все работодатели, которые имеют наемных работников и были вынуждены сократить рабочее время. Государство компенсировало это сокращение благодаря расходам из бюджета. За этой помощью обратилось 200 тыс. предприятий, программой по частичной безработице в прошлом году воспользовалось 400 тыс. граждан.

Свириденко напомнила, что отдельно реализовывалась программа для крупного бизнеса, который больше всего пострадал из-за кризиса. В частности, сфера услуг, грузовых и пассажирских перевозок. Этой программой воспользовались 160 тыс. работников соответствующих крупных компаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОП готовят программу экономического восстановления

Еще одной программой по инициативе президента Владимира Зеленского были введены выплаты по 8 тыс. грн ФЛП и работникам малых предприятий, деятельность которых существенно пострадала от введения жестких карантинных ограничений. За этой помощью обратились 480 тыс. ФЛП и работников малых предприятий в прошлом году и 340 тыс. - в 2021-м.

Свириденко отметила, что значительную эффективность продемонстрировала предложенная главой государства программа "Доступные кредиты 5-7-9%", за которыми обратились 12 тыс. предприятий. "Это возможность не просто получить кредит на льготных условиях, но и сохранить рабочие места. И эти предприниматели не просто не сократили 200 тысяч работников, которые уже работали у них на этапе, когда они делали заявку в банк, но и создали 15-17 тысяч, по нашим оценкам, новых рабочих мест", - рассказала она.

Замглавы ОП также отметила, что в центрах занятости за 2020 год 95 тыс. безработных прошли обучение и переобучение. "Вместе с обычными, традиционными программами, связанными с приобретением квалификации повара, швеи, портного, у нас были и новые образовательные программы, соответствующие современным реалиям. Например, большим спросом пользовалось веб-программирование, и даже были операторы беспилотных летательных аппаратов", - сообщила она.

Кроме того, Свириденко заметила, что инициированная президентом Национальная программа "Большая стройка" за полтора года непосредственно создала 200 тыс. рабочих мест в стране. "И мы говорим не только о дорогах. Это и строительство медицинских амбулаторий, школ, детских садов, спортивных объектов", - добавила она.

Также читайте: "Большая стройка" помогает Зеленскому не войти в историю, а украсть: только один подрядчик тратит бюджетные деньги со скоростью 4 млн грн в час, - Загребельская

Свириденко также поблагодарила всех работодателей, которые в этот кризисный период смогли не только сохранить рабочие места, но и развиваются, создают новые проекты.

Автор: 

безработица (451) помощь (7872) Свириденко Юлия (137) Офис Президента (1803) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+19
Программа "Большая стройка" за полтора года создала для зеленского несколько миллиардов гривен
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20.07.2021 20:26 Ответить
+15
рівень безробіття в 1 кварталі 2021 року 10,5 % це найбільший з 2017 року ... тож замголови трошки за3,14здівся , м'яко кажучи !
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20.07.2021 20:32 Ответить
+9
що саме цікаве: на самому будівництві доріг працює максимум 5 тисяч. Причому десь половина з них - іноземці, які приїхали укладати дороги разом з тими іноземними фірмами, яким віддані підряди. Інша половина - так, це ті робітники вітчизняних фірм (яким також дістались підряди), які так і так мали робоче місце на своїх підприємствах. Хіба що нині в них шестиденний робочий тиждень замість дводенного, і без відпусток за власний рахунок. Так само на підприємствах, які забезпечують укладку доріг матеріалами: щебнем, піском, дорожніми знаками, краскою, тощо. Але, якщо подумати - де там на цих роботах двісті тисяч робочих місць набереться?
Брешуть зебіли, як завжди...
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20.07.2021 20:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Тут збрехали тільки в одному слові - "Україна". Слід читати "Польща" і слово "создала" слід читати як "заповнені"
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20.07.2021 23:13 Ответить
Программа "Большая стройка" за полтора года создала для зеленского несколько миллиардов гривен
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20.07.2021 20:26 Ответить
И еще столько же остальному его зеленому стаду..
Там один только Юзик со своего карьера не успевает бабло в оманские офшоры отправлять..
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20.07.2021 20:31 Ответить
выброс бабла на ветер (которое осталось после дерибана подрядчиками олигархов)
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20.07.2021 20:26 Ответить
велике крадівництво - це опупенна новина, а політ Безоса - то таке
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20.07.2021 20:27 Ответить
А без программы. Дороги сами бы строились без людей?
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20.07.2021 20:27 Ответить
Программа "Большая стройка" за полтора года создала 200 тыс. рабочих мест в Украине, - замглавы ОП Свириденко
І пару тройку мільярдерів , таварісштчі!!!
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20.07.2021 20:28 Ответить
Дя-ку-ем (Teşekkür Ederim)

Программа "Большая стройка" за полтора года создала 200 тыс. рабочих мест в Украине, - замглавы ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 4416
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20.07.2021 20:29 Ответить
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20.07.2021 20:29 Ответить
Респект пану президенту и его команде!
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20.07.2021 20:30 Ответить
От турецких дорожников!
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20.07.2021 20:31 Ответить
тобі вже доходить, як тебе зебіли найопують? Зокрема - https://censor.net/user/87509 - бот подляка?
Але ти гАлАсував за них 2,5роки тому...
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20.07.2021 20:41 Ответить
Більшість з форуму цього сайту не "галасавали па-приколу". І для мене ПО - Гетьман, не те що зелене лайно.
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20.07.2021 21:58 Ответить
Это запоребриковая нулевка.
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20.07.2021 21:59 Ответить
У вас все, кто не порохобот - запоребриковый.
Ошибаетесь.
Потом удивляетесь, почему за петю мало голосов.
Высуньте голову из песка, страусы тупоголовые.
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21.07.2021 01:21 Ответить
Teşekkür Ederim
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20.07.2021 20:31 Ответить
Та обережніше! Куди ти так глибоко - мова застрягне!
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20.07.2021 21:00 Ответить
Тут мені прилетіла несподівана думка: а якщо його мова призначена саме для таких потреб?..
Жееесть...
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20.07.2021 21:23 Ответить
гугл перекладач не спрацював?
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20.07.2021 21:52 Ответить
Ты из новых?
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20.07.2021 22:00 Ответить
рівень безробіття в 1 кварталі 2021 року 10,5 % це найбільший з 2017 року ... тож замголови трошки за3,14здівся , м'яко кажучи !
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20.07.2021 20:32 Ответить
хіба вперше?
Хіба це не стандартна процедура для них?
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20.07.2021 20:37 Ответить
все рівно, кожного разу потрібно тикати пикою в їхнє лайно !
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20.07.2021 20:46 Ответить
потрібно...
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20.07.2021 20:53 Ответить

Та їм плюньте проміж очей, а вони: то - роса Божа. Це клінічний випадок.
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20.07.2021 21:28 Ответить
А якщо їм то сподобається?..
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20.07.2021 22:12 Ответить
Президентський прораб Кирило Тимошенко ­від Фірташа і до Зеленського

сайт БУКВИ
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20.07.2021 20:33 Ответить
Закон для лохів - про автоматичний арешт рахунків боржників , для саме тих , які не можуть відрізнити серіал від реальності. А для олігархів, з якими щоденно бореться Зеленський, 16 липня 2021 року Монобільшість Верховної Ради ухвалила рішення списати близько 100 млрд грн боргів на ринку газу. В результаті "обнулять" борги газзбутів, облгазів і теплокомуненерго. Використане блакитне паливо оплатять із державного бюджету: фактично своїми податками за це заплатять усі українці.
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20.07.2021 20:45 Ответить
А еще на большой стройке, зеленский со своим опг квартал95, заработал больше 10млрд на откатах.
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20.07.2021 20:34 Ответить
Є докази? Так подай їх до відповідних органів.
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20.07.2021 20:36 Ответить
Все "органы" плотно покрыты зеленой плесенью - промой шнифты, зебилко.
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20.07.2021 21:06 Ответить
дурко зелене набери в гуглі рівень безробіття в Україні в 2021 році , може прозрієш ! чи у вас виборців нелоха інша країна ?
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20.07.2021 20:41 Ответить
Таке враження, що усі порохоботи геть впорті.
Мені щиро похер на зеленського, але цей кейс вийшов вдалим.
Якщо б не ця програма, то рівень безробіття під час пандемії був би значно більшим. Подивися на рівень безробіття в багатьох країнах, він ще вище за український.
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20.07.2021 20:56 Ответить
та вам зелебобікам на все похер ! тільки я не порохобот і це на сайті знають ! а ось брехні не терплю ! це тільки нелох здогадався корону лікувати асфальтом , нікому в світі не прийшло на думку . піди вколи собі бітум , покращить роботу мозку і захистить від корони !
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20.07.2021 21:08 Ответить
Вєрю прєзідєнту Зєлєнскаму ! Вєрнай дарогай ідьом,таварісчі !
https://www.slovoidilo.ua/2021/07/06/infografika/suspilstvo/yak-zminyuvavsya-riven-bezrobittya-********-ostanni-17-rokiv В Україні зафіксовано найвищий рівень безробіття за чотири роки: за перший квартал 2021-го він становив 10,5%. За даними Держстату, кількість безробітних віком 15-17 років склала 1,8 млн українців. Водночас кількість зайнятих ‒ 15,4 млн осіб (55%).

Програма "Велике будівництво" за півтора року створила 200 тис. робочих місць в Україні, - заступниця голови ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 9044
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20.07.2021 21:32 Ответить
Польща тому несказанно рада.
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20.07.2021 23:16 Ответить
дебильна зелень, это все было и раньше, просто называлось децентрализация.

Меняешь название - тупая зелень радуется
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20.07.2021 20:44 Ответить
Программа "Большая стройка" за полтора года создала 200 тыс. рабочих мест в Украине, - замглавы ОП Свириденко- та *** твою...ма.ть та на...я мнє піз...ть
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20.07.2021 20:35 Ответить
А кто и как считал эти 200 000 рабочих мест?
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20.07.2021 20:36 Ответить
язик без кісток, щось брехати треба
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20.07.2021 20:39 Ответить
що саме цікаве: на самому будівництві доріг працює максимум 5 тисяч. Причому десь половина з них - іноземці, які приїхали укладати дороги разом з тими іноземними фірмами, яким віддані підряди. Інша половина - так, це ті робітники вітчизняних фірм (яким також дістались підряди), які так і так мали робоче місце на своїх підприємствах. Хіба що нині в них шестиденний робочий тиждень замість дводенного, і без відпусток за власний рахунок. Так само на підприємствах, які забезпечують укладку доріг матеріалами: щебнем, піском, дорожніми знаками, краскою, тощо. Але, якщо подумати - де там на цих роботах двісті тисяч робочих місць набереться?
Брешуть зебіли, як завжди...
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20.07.2021 20:36 Ответить
У сміжні компанії?
Та й на самому будівництві доріг та мостів працює значно більше за 5 тисяч.
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20.07.2021 20:38 Ответить
на жаль, точної цифри ніхто нам не дасть. Можна лише приблизно оцінити з об'єму виконаних робіт
Втім, 5, чи 10 тисяч - це не принципово. Ну, не двісті же! Отут вони брешуть!
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20.07.2021 20:44 Ответить
За минулий рік збудували 4 тисячі кілометрів доріг. Щоб збудувати такий об'єм треба біля 50 тисяч робітників. І це без урахування мостів та десятків сміжних галузей. Зростає попит на метал, на бітум, на сухі будівельні суміші та багато іншого. Це ази економіки.
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20.07.2021 21:01 Ответить
От, бл...ь, що задовбує кісткового мозку, так це восхваляння влади за будівництво доріг. Ніби це "пацанчики з кварталу" каталися по світу, заробляли гроші, а тепер за кровні будують нам недолугим дороги.

П.С. Вчора вийняв з бардачка пачку чеків за паливо товщиною сантиметрів п'ять. Дві ще більші лежать в карманах сидінь. І прийшла думка, що за кожен літр пального я віддавав гроші на "маленьке", "середнє", "велике" будівництва.

П.С.П.С. За останні два роки я бачив:
- дороги збудовані при Януковичі на яких стоять щити "вєлікє будівництва";
- дороги збудовані при Порошенку на яких стоять щити "вєлікє будівництва";

- нормально зроблені дороги при Зеленському;
- горбато зроблені дороги (без узбіччя, без нормальної подушки, вистелені не асфальтом а лайном темночорного кольору до якого липнуть шини і т.ін.)

Знаєте, що їх об'єднує? Мої чеки. І чому я повинен падати на зад від того "вєлікого будівництва" ніяк не розумію.

При бажанні в центральній Україні можу підказати немало доріг республіканського значення (не говорячи про місцеві) де ні кінь, ні Порошенко, ні Зеленський не валялися.
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20.07.2021 21:42 Ответить
а тепер пів року будуть ждати мінімалку
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20.07.2021 20:36 Ответить
зебобики, сколько раз вас надо обмануть прежде чем вы поймете, что вас обманывают?
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20.07.2021 20:37 Ответить
подивися вище, навіть не паряться
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20.07.2021 21:12 Ответить
На жаль, вони цього ніколи не визнають - бо не той рівень загальної культури та виховання, щоб визнати свою неправоту. В люмпенському та пролетарському середовищі це небезпечно для життя, свої ж корєша можуть і на ножа посадити "па панятіям" - а статус опущеного то взагалі гарантовано. Як один місцевий авторитет із куполами на руках повчав дворових пацанів - "сказать шо я неправ, это все равно шо кукан на рот взять".
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20.07.2021 21:16 Ответить
Я перепрошую, але що ви хочете? Якого розуміння? 3/4 активного дорослого населення України (тепер треба казати коЗеландії) під час ВІЙНИ обрали собі головнокомандувачем, гарантом законності і лідером найбільшої країни придворного скомороха царя ворогів своїх! ****, цього ніколи, ні один народ за всю Історію не робив!!! Абсолютного нуля як в справі внутрішнього державного управління, я вже мовчу про зовнішній авторитет. І мало того, ще і на додаток, щоб ні в кого сумнівів не було, обрали собі моно більшість шлюх наріду! Я не знаю, яке лихо мусить впасти на голови тих йолопів, щоб покарання було адекватне за таку ЗРАДУ УКРАЇНИ...
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20.07.2021 23:23 Ответить
Програма "Велике будівництво" за півтора року створила 200 тис. робочих місць в Україні, - заступниця голови ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 6030
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20.07.2021 20:38 Ответить
Кто из новобранцев работает на БольшаяСтройка?
Отпишитесь о впечатлениях.
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20.07.2021 20:42 Ответить
то что при Порошенко парилась как децентрализация, Зеленский просто назвал собственной программой и вуаля.

Зелень получила доброго царя
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20.07.2021 20:42 Ответить
Він не президент, він скоморох двору путінХУЙЛО
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20.07.2021 23:24 Ответить
Програма "Велике будівництво" за півтора року створила 200 тис. робочих місць в Україні, - заступниця голови ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 3447
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20.07.2021 20:49 Ответить
Велике крадівництво породило велике брехівництво. Млин меле - мука буде, язик меле - біда буде…Усе так, як у приказці:
КОРОВУ НА ДВОЄ РОЗРУБАЛИ: ЗАД ДОЇЛИ, А ПЕРЕД У БОРЩІ ВАРИЛИ...
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20.07.2021 20:55 Ответить
ти правильно зауважив.... Але не згадав, що оті нафтоперегонні заводи, де бітум виготовляється і постачається на це велике крадівництво - на касапії... Лише один в Україні функціонує, але він - бенін...
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20.07.2021 21:15 Ответить
і 200 тис померло від Covid, бо ви пограбували антиковідний фонд, щоб розікрасти ці гроші на "Великому крадівництві".
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20.07.2021 21:47 Ответить
"Большая стройка" помогает Зеленскому не войти в историю, а украсть: только один подрядчик тратит бюджетные деньги со скоростью 4 млн грн в час, - Загребельская
https://images.cnscdn.com/images/3/e/6/6/3*******************************/original.jpg9 из 10 крупных госзакупок на этой неделе - дороги. Все бюджетные деньги бросают на их строительство, потому что так воровать легче всего.

Об этом в https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1912818878879241&id=100004534422805 Facebook написала бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская, передает https://censor.net/.
Она привела пример компании "Автомагістраль-Південь", которая за два года получила подрядов на сумму более 80 млрд.
"Купить песок на легальном карьере за 65 грн, а заложить в сметы по цене более 300 грн. - маржинальность 500%. На песок из нелегального карьера маржинальность может достигать и 1000%. Эти нескромные доходы оплачиваются из государственного бюджета, то есть из наших денег. И далее растекаются по кошелькам дорожной мафии и Зеленского и Ко. "Автомагистраль-Південь" за два года получила уже подрядов на сумму более 80 млрд - это более 3% годового государственного бюджета. А теперь на примере песка попробуйте хотя бы представить, сколько из этих средств было тупо украдено. И речь только об одном субподрядчике "Большой стойки" Зеленского, хотя и большом", - пишет Загребельская.

Она анализирует недельную таблицу закупок, которую представило накануне издание https://nashigroshi.org/2021/07/18/15-87-mlrd-mynuloho-tyzhnia-na-dorohy-pishlo-51-tenderiv-usiiei-krainy/ NashiGroshi : "Вся страна работает на дорожный картель Зеленского. 9 из 10 крупных закупок на этой неделе - дороги. Больше ничего "большого" покупать государству, как оказалось, не требуется".
"Я не верю в сказку Зеленского о том, что он все бюджетные деньги бросает на строительство дорог, потому что хочет войти в историю как "президент-строитель" и наследовать Рузвельта. Он тратит все наши деньги на дороги, потому что именно с дорог воровать легче всего", - выразила уверенность Загребельская.
Она напомнила, что когда во время "Большого строительства" Рузвельта американцы осознали, что дорожная мафия крадет их деньги, а журналисты об этом написали, президент США создал летучие отряды из представителей конкурентного ведомства, ФБР, генеральной прокуратуры, шерифов, которые разлетелись по стране ловить "казнокрадов".
"И уже через четыре года более 40 представителей дорожной мафии получили реальные сроки, которые исчислялись десятками лет, а государство вернуло себе сотни миллионов украденных из бюджета долларов", - подчеркнула эксперт.

"Что сделал Зеленский, когда журналисты и общественность начали кричать, что на дорогах воруют, и публиковать доказательства? Он не создавал никаких групп, правоохранители не начинали это расследовать, а конкурентное ведомство Зеленского даже судится с нами, чтобы только не открывать дел.
Это и является безоговорочным доказательством существенного отличия "Большого строительства" Рузвельта от проекта Зеленского с таким же названием. Рузвельт действительно строил, чтобы войти в историю, Зеленский строит, чтобы больше украсть", - снова констатирует Загребельская.
Также она отметила, что не произошло и увеличения количества рабочих мест, ведь в отличии от Америки 100 лет назад, большинство работ выполняется не руками рабочих, а техникой.
"И пока я писала этот пост, "Автомагістраль-Південь" освоила еще 4 млн грн. Ведь именно с такой скоростью - 4 млн в час или 95 млн грн на сутки - компания тратит наши деньги", - пишет Загребельская.
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20.07.2021 21:56 Ответить
Офіс Брехні - 500 тис. вже було, додаємо ще 200, вже 700 тис. В той же час безробіття зросло до 10,9%, але то мабуть українці натовпом повертаються працювати в країну.
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20.07.2021 22:17 Ответить
Безработица в Украине достигла самого высокого уровня за последние четыре года - Госстат Уровень безработицы составил 10,5% по итогу первого квартала 2021 года, что является самым высоким показателем с начала 2017 года. Данные приводит Государственная служба статистики.24 июн. 2021 г.
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20.07.2021 22:20 Ответить
В будівництві дороги головне дорога, а не робочі місця. Автодору треба вчитися у римлян, тому що робочі місця на якість доріг ніяк не впливають.

https://www.youtube.com/watch?v=mvajmM5k7cE
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20.07.2021 22:33 Ответить
Прискорбно, но большинство работают нелегально
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20.07.2021 23:25 Ответить
 
 