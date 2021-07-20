Программа "Большая стройка" за полтора года создала 200 тыс. рабочих мест в Украине, - замглавы ОП Свириденко

Государство приложило усилия, чтобы предотвратить потенциальный рост безработицы в стране и стабилизировать ситуацию в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом рассказала заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Свириденко во время Всеукраинского форума "Украина 30. Трудовые ресурсы", который проходит в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

Она отметила, что наибольшую эффективность показали пять программ государственной поддержки. Первая - так называемая программа по частичной безработице, которую реализовывал Государственный центр занятости. Ею могли воспользоваться все работодатели, которые имеют наемных работников и были вынуждены сократить рабочее время. Государство компенсировало это сокращение благодаря расходам из бюджета. За этой помощью обратилось 200 тыс. предприятий, программой по частичной безработице в прошлом году воспользовалось 400 тыс. граждан.

Свириденко напомнила, что отдельно реализовывалась программа для крупного бизнеса, который больше всего пострадал из-за кризиса. В частности, сфера услуг, грузовых и пассажирских перевозок. Этой программой воспользовались 160 тыс. работников соответствующих крупных компаний.

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Еще одной программой по инициативе президента Владимира Зеленского были введены выплаты по 8 тыс. грн ФЛП и работникам малых предприятий, деятельность которых существенно пострадала от введения жестких карантинных ограничений. За этой помощью обратились 480 тыс. ФЛП и работников малых предприятий в прошлом году и 340 тыс. - в 2021-м.

Свириденко отметила, что значительную эффективность продемонстрировала предложенная главой государства программа "Доступные кредиты 5-7-9%", за которыми обратились 12 тыс. предприятий. "Это возможность не просто получить кредит на льготных условиях, но и сохранить рабочие места. И эти предприниматели не просто не сократили 200 тысяч работников, которые уже работали у них на этапе, когда они делали заявку в банк, но и создали 15-17 тысяч, по нашим оценкам, новых рабочих мест", - рассказала она.

Замглавы ОП также отметила, что в центрах занятости за 2020 год 95 тыс. безработных прошли обучение и переобучение. "Вместе с обычными, традиционными программами, связанными с приобретением квалификации повара, швеи, портного, у нас были и новые образовательные программы, соответствующие современным реалиям. Например, большим спросом пользовалось веб-программирование, и даже были операторы беспилотных летательных аппаратов", - сообщила она.

Кроме того, Свириденко заметила, что инициированная президентом Национальная программа "Большая стройка" за полтора года непосредственно создала 200 тыс. рабочих мест в стране. "И мы говорим не только о дорогах. Это и строительство медицинских амбулаторий, школ, детских садов, спортивных объектов", - добавила она.

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Свириденко также поблагодарила всех работодателей, которые в этот кризисный период смогли не только сохранить рабочие места, но и развиваются, создают новые проекты.