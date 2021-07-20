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Акция "Ищите настоящих убийц!" прошла возле здания МВД в годовщину убийства журналиста Шеремета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве возле Министерства внутренних дел по случаю пятой годовщины убийства журналиста Павла Шеремета прошла акция "Ищите настоящих убийц!".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По мнению организаторов акции, вместо того, чтобы искать настоящих убийц журналиста, следствие просто назначило виновных - военнослужащего Андрея Антоненко, детского кардиохирурга и волонтера Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь. Участники акции требовали прекратить преследование невиновных, провести внутреннее расследование в Национальной полиции и наказать ответственных за фальсификацию дела, передать дело Шеремета другим органам досудебного расследования.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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+25 Прощай немытая раССея
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+4 Ревизор
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Сашко Білий попереджував!!!
Слава Украіні!!! Пам'ятаймо Небесну Сотню!!!
Российский рэпер Баста, не раз бывавший в оккупированном Крыму, снова выступит в Одессе
Российский музыкант Василий Вакуленко, выступающий под сценическим псевдонимом Баста, снова даст концерт в одесской Аркадии.
Развлекать публику певец планирует в ночном клубе Ibiza 8 августа. Цены на билеты стартуют от 1000 гривен. Самые дорогие - 7 тысяч гривен.
https://dumskaya.net/pics/b4/picturepicture_162678699451221016355139_22921.jpg
Отметим, что в январе 2018 года за неоднократное посещение оккупированного Крыма в обход государственных границ Украины Баста был внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности. В сентябре 2020-го запрет сняли.
25 июня этого года Баста практически беспрепятственно дал концерт в Киеве, а 28-го - https://dumskaya.net/news/rossiyskiy-ispolnitel-basta-uspeshno-vystupil-v-146279/ в Одессе .
зам Єрмака куратор МВС -Татаров, місце народження -Нова Українка. Однокласники по школі, співавтори "монографії" по розгону майдану, кум кума. А Ви справедливості в розслідуванні. Того то гнусавий так бурмоче по справі під ніс. тСуд буде довгий поки ці хозари будуть мешкати в юрті на банковій. Офіс перетворили на велику юрту і ще і висадили тропічний ліс, і завели макак.
народ, ВИ всі - ДИБІЛИ
но масштабнее.... свалил он потому шо пришлось делать ногы.... к сожалению следущий (сле-
дущие) таки будет(будут) хуже вопреки обещаниям обещалкина танцующего по фонтанам пое
дателя шаурмы начинённой ушами и мозгами идиотов....... но печалько в том шо ета ещё не всё малята и у рего есть интереснава пасатреть не только про 95цырк но и про папередника..
...... шо делоть разве хочешь жытуха заставила.... поэтому его или быренько грохнут или таки
вытопчет премъера или на худой конец князем Харькова выберется.......... а там глядишь и до
преза дотянуться можно........