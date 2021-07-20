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Новости Убийство Шеремета
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Акция "Ищите настоящих убийц!" прошла возле здания МВД в годовщину убийства журналиста Шеремета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле Министерства внутренних дел по случаю пятой годовщины убийства журналиста Павла Шеремета прошла акция "Ищите настоящих убийц!".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Акция Ищите настоящих убийц! прошла возле здания МВД в годовщину убийства журналиста Шеремета 01

По мнению организаторов акции, вместо того, чтобы искать настоящих убийц журналиста, следствие просто назначило виновных - военнослужащего Андрея Антоненко, детского кардиохирурга и волонтера Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь. Участники акции требовали прекратить преследование невиновных, провести внутреннее расследование в Национальной полиции и наказать ответственных за фальсификацию дела, передать дело Шеремета другим органам досудебного расследования.


Акция Ищите настоящих убийц! прошла возле здания МВД в годовщину убийства журналиста Шеремета 02

Акция Ищите настоящих убийц! прошла возле здания МВД в годовщину убийства журналиста Шеремета 03
Акция Ищите настоящих убийц! прошла возле здания МВД в годовщину убийства журналиста Шеремета 04
Акция Ищите настоящих убийц! прошла возле здания МВД в годовщину убийства журналиста Шеремета 05

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Акция Ищите настоящих убийц! прошла возле здания МВД в годовщину убийства журналиста Шеремета 06
Акция Ищите настоящих убийц! прошла возле здания МВД в годовщину убийства журналиста Шеремета 07
Акция Ищите настоящих убийц! прошла возле здания МВД в годовщину убийства журналиста Шеремета 08
Акция Ищите настоящих убийц! прошла возле здания МВД в годовщину убийства журналиста Шеремета 09

Акция Ищите настоящих убийц! прошла возле здания МВД в годовщину убийства журналиста Шеремета 10
Акция Ищите настоящих убийц! прошла возле здания МВД в годовщину убийства журналиста Шеремета 11
Акция Ищите настоящих убийц! прошла возле здания МВД в годовщину убийства журналиста Шеремета 12
Акция Ищите настоящих убийц! прошла возле здания МВД в годовщину убийства журналиста Шеремета 13
Акция Ищите настоящих убийц! прошла возле здания МВД в годовщину убийства журналиста Шеремета 14
Акция Ищите настоящих убийц! прошла возле здания МВД в годовщину убийства журналиста Шеремета 15

Также смотрите: Акция в поддержку отставки Авакова с файерами и салютом прошла возле здания МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Акция Ищите настоящих убийц! прошла возле здания МВД в годовщину убийства журналиста Шеремета 16
Акция Ищите настоящих убийц! прошла возле здания МВД в годовщину убийства журналиста Шеремета 17
Акция Ищите настоящих убийц! прошла возле здания МВД в годовщину убийства журналиста Шеремета 18
Акция Ищите настоящих убийц! прошла возле здания МВД в годовщину убийства журналиста Шеремета 19

Акция Ищите настоящих убийц! прошла возле здания МВД в годовщину убийства журналиста Шеремета 20
Акция Ищите настоящих убийц! прошла возле здания МВД в годовщину убийства журналиста Шеремета 21
Акция Ищите настоящих убийц! прошла возле здания МВД в годовщину убийства журналиста Шеремета 22

Также смотрите: "Когда сядут фальсификаторы?": активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ по делу Шеремета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Акция Ищите настоящих убийц! прошла возле здания МВД в годовщину убийства журналиста Шеремета 23

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Киев (25670) МВД (9326) митинг (2558) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+25
Акция "Ищите настоящих убийц!" прошла возле здания МВД в годовщину убийства журналиста Шеремета - Цензор.НЕТ 1495
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20.07.2021 20:56 Ответить
+11
Мусорська, совкова держава в Украіні на 8 році війни з московськими окупантами!!!
Сашко Білий попереджував!!!
Слава Украіні!!! Пам'ятаймо Небесну Сотню!!!
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20.07.2021 21:50 Ответить
+4
Вот вам один для примера, которому зеленский жопу лижет.

Российский рэпер Баста, не раз бывавший в оккупированном Крыму, снова выступит в Одессе

Российский музыкант Василий Вакуленко, выступающий под сценическим псевдонимом Баста, снова даст концерт в одесской Аркадии.
Развлекать публику певец планирует в ночном клубе Ibiza 8 августа. Цены на билеты стартуют от 1000 гривен. Самые дорогие - 7 тысяч гривен.

https://dumskaya.net/pics/b4/picturepicture_162678699451221016355139_22921.jpg Акція "Шукайте справжніх убивць!" відбулася біля будівлі МВС у річницю вбивства журналіста Шеремета - Цензор.НЕТ 5215

Отметим, что в январе 2018 года за неоднократное посещение оккупированного Крыма в обход государственных границ Украины Баста был внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности. В сентябре 2020-го запрет сняли.
25 июня этого года Баста практически беспрепятственно дал концерт в Киеве, а 28-го - https://dumskaya.net/news/rossiyskiy-ispolnitel-basta-uspeshno-vystupil-v-146279/ в Одессе .
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20.07.2021 21:50 Ответить
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Акция "Ищите настоящих убийц!" прошла возле здания МВД в годовщину убийства журналиста Шеремета - Цензор.НЕТ 1495
показать весь комментарий
20.07.2021 20:56 Ответить
Мусорська, совкова держава в Украіні на 8 році війни з московськими окупантами!!!
Сашко Білий попереджував!!!
Слава Украіні!!! Пам'ятаймо Небесну Сотню!!!
показать весь комментарий
20.07.2021 21:50 Ответить
Світла пам'ять та царство небесне Сашкові Білому!
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21.07.2021 09:14 Ответить
Вот вам один для примера, которому зеленский жопу лижет.

Российский рэпер Баста, не раз бывавший в оккупированном Крыму, снова выступит в Одессе

Российский музыкант Василий Вакуленко, выступающий под сценическим псевдонимом Баста, снова даст концерт в одесской Аркадии.
Развлекать публику певец планирует в ночном клубе Ibiza 8 августа. Цены на билеты стартуют от 1000 гривен. Самые дорогие - 7 тысяч гривен.

https://dumskaya.net/pics/b4/picturepicture_162678699451221016355139_22921.jpg Акція "Шукайте справжніх убивць!" відбулася біля будівлі МВС у річницю вбивства журналіста Шеремета - Цензор.НЕТ 5215

Отметим, что в январе 2018 года за неоднократное посещение оккупированного Крыма в обход государственных границ Украины Баста был внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности. В сентябре 2020-го запрет сняли.
25 июня этого года Баста практически беспрепятственно дал концерт в Киеве, а 28-го - https://dumskaya.net/news/rossiyskiy-ispolnitel-basta-uspeshno-vystupil-v-146279/ в Одессе .
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20.07.2021 21:50 Ответить
Как их найдешь ,ежели они на мацковию свалили ? Древние говорили : -Ищите кому выгодно!
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20.07.2021 21:52 Ответить
Так одиг же в Украине ещё и работает подручным Авакяна .Коротких фамилия
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20.07.2021 22:08 Ответить
Та це скучно стало - замінили Гонгадзе на Шеремета і давай пилюку ганяти навколо. Поки ще когось не вб'ють.
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20.07.2021 22:20 Ответить
Як розумно - чорти йдуть, а пекло лишається. Міняється лише обличчя у головного чорта.
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20.07.2021 22:21 Ответить
справу вело МВС. нач слідчого управління МВС -Цуцкерідзе. Місце народження -Нова Українка.
зам Єрмака куратор МВС -Татаров, місце народження -Нова Українка. Однокласники по школі, співавтори "монографії" по розгону майдану, кум кума. А Ви справедливості в розслідуванні. Того то гнусавий так бурмоче по справі під ніс. тСуд буде довгий поки ці хозари будуть мешкати в юрті на банковій. Офіс перетворили на велику юрту і ще і висадили тропічний ліс, і завели макак.
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20.07.2021 22:29 Ответить
іщітє свішчітє блть
народ, ВИ всі - ДИБІЛИ
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21.07.2021 01:09 Ответить
макакян нормальный бандюган шота вроде тищенки только значительно жёстче и значитель-
но масштабнее.... свалил он потому шо пришлось делать ногы.... к сожалению следущий (сле-
дущие) таки будет(будут) хуже вопреки обещаниям обещалкина танцующего по фонтанам пое
дателя шаурмы начинённой ушами и мозгами идиотов....... но печалько в том шо ета ещё не всё малята и у рего есть интереснава пасатреть не только про 95цырк но и про папередника..
...... шо делоть разве хочешь жытуха заставила.... поэтому его или быренько грохнут или таки
вытопчет премъера или на худой конец князем Харькова выберется.......... а там глядишь и до
преза дотянуться можно........
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21.07.2021 07:41 Ответить
 
 