Концентрация газа в воздухе после утечки на "Ривнеазоте" в 5 раз ниже опасного уровня, - ГСЧС

Концентрация газа в воздухе, образовавшегося в результате утечки на заводе минеральных удобрений "Ривнеазот" во вторник, в пять раз ниже уровня, опасного для человека.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

"По информации лабораторного центра, опасный уровень газа составляет 5 мг на куб.м. воздуха. На момент утечки газа составляла 1 мг на куб.м", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ГСЧС отметили, что угрозы окружающей среде в результате происшествия нет. Жертв и пострадавших нет. Ситуация находится под контролем Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области.

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"После общения с руководством предприятия установлено, что произошла разгерметизация трубопровода с цеха производства азотной кислоты и выброс в атмосферу газа. В настоящее время ситуация под контролем, проводится мониторинг", - сказано в сообщении.