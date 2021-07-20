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Концентрация газа в воздухе после утечки на "Ривнеазоте" в 5 раз ниже опасного уровня, - ГСЧС

Концентрация газа в воздухе после утечки на

Концентрация газа в воздухе, образовавшегося в результате утечки на заводе минеральных удобрений "Ривнеазот" во вторник, в пять раз ниже уровня, опасного для человека.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

"По информации лабораторного центра, опасный уровень газа составляет 5 мг на куб.м. воздуха. На момент утечки газа составляла 1 мг на куб.м", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ГСЧС отметили, что угрозы окружающей среде в результате происшествия нет. Жертв и пострадавших нет. Ситуация находится под контролем Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области.

Смотрите: Авария на "Ривнеазоте": над предприятием поднялась туча бурого дыма (обновлено). ВИДЕО

"После общения с руководством предприятия установлено, что произошла разгерметизация трубопровода с цеха производства азотной кислоты и выброс в атмосферу газа. В настоящее время ситуация под контролем, проводится мониторинг", - сказано в сообщении.

Автор: 

авария (1285) Ривнеазот (19) ГСЧС (5011)


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Топ комментарии
+4
ДЕ згадана концентрація газу в повітрі?
-На відстані метр від джерела витоку?
-На відстані 1 км. від джерела витоку?
чи 3 км....
Бо без згаданих даних інформація ДСНС - то є просто окозамилювання!

Повтор того,як і було з аварією на Чорнобильській АЄС...
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20.07.2021 21:35 Ответить
+3
https://twitter.com/Njyuschka Спецпроект Сюрреалізму @Njyuschka

Не пам'ятаю, за кого це було. Здається за Ющенка, але не стверджую.
Був у батьків вдома ще з часів перебудови дозиметр. У тата завжди щось таке є. Плюшкин.
І оце випадково натрапив він на цей апарат у своєму мотлоху. Вирішив перевірити рівень радіації. Я б теж перевірила. Цікаво)

А дозиметр показує такий рівень, якого зовсім не має бути. Набагато більше, ніж вимагає норма. Вирішив , що машинка зламалася. В той же день пішов в універсам (тепер там сільпо). Зустрів дорогою сусідку, а вона єму розповіда, мовляв в неї родичі працюють в японському посольстві. І їм повідомили, що наразі горять чорнобильські ліси, через що рівень радіації сильно підвищивсь. Всім наказали сидіти вдома і без нагальної потреби не висовуватись.

Тато собі думає: «Ага…» Прийшов додому, ввімкнув новини. А там якась офіційна особа доповідає: серед киян поповзли плітки, що через пожежі в зоні відсудження сильно підвищився рівень радіації. То я від імені керівництва країни маю заявити, що такі чутки безпідставні…

До чого це я? Просто згадалося.
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20.07.2021 21:07 Ответить
+1
Що за маячня? Якого газу???
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20.07.2021 20:58 Ответить
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Що за маячня? Якого газу???
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20.07.2021 20:58 Ответить
оксиду азота
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20.07.2021 21:16 Ответить
Знову ж таки - звеселяючий газ, чи якійсь інший оксид?
В статті про це нічого не написано, а на інших ресурсах говорять про якісь "Хвостові гази", "Нітрозні гази", не розшифровуючи їхній зміст.
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20.07.2021 21:31 Ответить
Раніше була інформація, що був викид NO2, а це трохи гірше, ніж N2O.
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20.07.2021 22:32 Ответить
ДЕ згадана концентрація газу в повітрі?
-На відстані метр від джерела витоку?
-На відстані 1 км. від джерела витоку?
чи 3 км....
Бо без згаданих даних інформація ДСНС - то є просто окозамилювання!

Повтор того,як і було з аварією на Чорнобильській АЄС...
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20.07.2021 21:35 Ответить
Якого газу?
На якій висоті від рівня землі?
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20.07.2021 21:39 Ответить
діоксид азоту, дозою 0,045 ppm (0,08 мг/м3) та вище ембріотоксичний та тератогенний ....
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21.07.2021 10:53 Ответить
Мабуть десь біля Фірташа міряли.
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20.07.2021 22:28 Ответить
вакуум, газ пропав з повітря
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20.07.2021 22:13 Ответить
то ж є випар азотної кислоти,курва...
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20.07.2021 22:53 Ответить
Точніше - кислота утворюється при контакті з водою.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0#NO2 "Оксид азота NO2 (диоксид азота) - бурый ядовитый газ тяжелее воздуха, легко сжижается. При комнатной температуре NO2 находится в смеси с его бесцветным димером N2O4, приблизительно 1:1.
Взаимодействует с водой: 2NO2+H2O --> HNO3+HNO2" Концентрація газу в повітрі після витоку на "Рівнеазоті" уп’ятеро нижча за небезпечний рівень, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9554
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20.07.2021 23:41 Ответить
безперечно...я не настільки вникаючий, але знання шкільного курсу хімії мене примушує з цьгог приводу трошки перейматися...(((
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20.07.2021 23:49 Ответить
В мене хімія якось не дуже йшла... та і було це десь так років 40 тому.
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20.07.2021 23:55 Ответить
Мені теж не дуже то йшло...від початку,особливо. Я тоді в школі реально попав в немилість до хімічки. То було ще при дрімучому сов'єт...Потім,прийшовши 1 вересня на лінійку,побачив "нову" вчительку...В літах вже людина,вона поєднувала в собі і фахівця-хіміка і що найважливіше в роботі з дітьми - ПЕДАГОГА. Окрім того, вона була нам справжнім,КЛАСНИМ, класним керівником...БУЛА нам і заводилою,і мамою і поліцією в одночас.
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21.07.2021 00:33 Ответить
https://twitter.com/Njyuschka Спецпроект Сюрреалізму @Njyuschka

Не пам'ятаю, за кого це було. Здається за Ющенка, але не стверджую.
Був у батьків вдома ще з часів перебудови дозиметр. У тата завжди щось таке є. Плюшкин.
І оце випадково натрапив він на цей апарат у своєму мотлоху. Вирішив перевірити рівень радіації. Я б теж перевірила. Цікаво)

А дозиметр показує такий рівень, якого зовсім не має бути. Набагато більше, ніж вимагає норма. Вирішив , що машинка зламалася. В той же день пішов в універсам (тепер там сільпо). Зустрів дорогою сусідку, а вона єму розповіда, мовляв в неї родичі працюють в японському посольстві. І їм повідомили, що наразі горять чорнобильські ліси, через що рівень радіації сильно підвищивсь. Всім наказали сидіти вдома і без нагальної потреби не висовуватись.

Тато собі думає: «Ага…» Прийшов додому, ввімкнув новини. А там якась офіційна особа доповідає: серед киян поповзли плітки, що через пожежі в зоні відсудження сильно підвищився рівень радіації. То я від імені керівництва країни маю заявити, що такі чутки безпідставні…

До чого це я? Просто згадалося.
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20.07.2021 21:07 Ответить
Минулого літа, коли горіли ліси в Чорнобильській зоні, я на своєму радіометрі підвищення фону не спостерігав
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20.07.2021 21:15 Ответить
надо чтобы выкинуло не NO2, a N2O....шоб хоть немного веселее было
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20.07.2021 21:20 Ответить
Так вот как надо бороться с очисткой воздуха!
Надо периодически делать выбросы вредных газов и воздух будет становиться чище в 4-5 раз.
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20.07.2021 21:23 Ответить
Зараз в Києві йде дощ, ймовірно з парами сірчаної кислоти з Рівнеазоту, тому не переймайтеся у Рівному перевищення немає, а кияни нехай не підставляють лисини.
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20.07.2021 21:28 Ответить
Ковід кислоти знищать.А аварія це горе,хоча багатство країн оцінюється не в кількості грошей а в кількості вигодовлення азотних речовин.
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20.07.2021 21:33 Ответить
нітратна кислота
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20.07.2021 21:41 Ответить
Раз сказали, потрібно вірити
Аж в п`ять разів нижче за норму, напевно цими парами можна дихати, а потім скажуть що вони цілющі.
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20.07.2021 22:04 Ответить
Родственники из Ровно пишут в воздухе уже чувствуется запах тухлых яиц
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20.07.2021 22:11 Ответить
Протухлі яйця - це сірководень, а не азот!
Нафтуся так пахне.
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20.07.2021 22:46 Ответить
....да верится с трудом
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20.07.2021 22:28 Ответить
https://censor.net/ru/user/108683....а до того,чим там на вашому востокє смердить,ти не принюхувався? чи той запах вже не чутний, смірілось і слюбілось,от і не смердить- а ні трупом,а ні забитою каналізою.
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20.07.2021 22:46 Ответить
Це завод Фірташа так смердить , тільки чомусь ні слова про нього від зеленої шобли !
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21.07.2021 00:39 Ответить
Не знаю про нафтусю, аммиак тоже так пахнет
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21.07.2021 08:36 Ответить
 
 