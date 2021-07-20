Концентрация газа в воздухе после утечки на "Ривнеазоте" в 5 раз ниже опасного уровня, - ГСЧС
Концентрация газа в воздухе, образовавшегося в результате утечки на заводе минеральных удобрений "Ривнеазот" во вторник, в пять раз ниже уровня, опасного для человека.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.
"По информации лабораторного центра, опасный уровень газа составляет 5 мг на куб.м. воздуха. На момент утечки газа составляла 1 мг на куб.м", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В ГСЧС отметили, что угрозы окружающей среде в результате происшествия нет. Жертв и пострадавших нет. Ситуация находится под контролем Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области.
"После общения с руководством предприятия установлено, что произошла разгерметизация трубопровода с цеха производства азотной кислоты и выброс в атмосферу газа. В настоящее время ситуация под контролем, проводится мониторинг", - сказано в сообщении.
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В статті про це нічого не написано, а на інших ресурсах говорять про якісь "Хвостові гази", "Нітрозні гази", не розшифровуючи їхній зміст.
-На відстані метр від джерела витоку?
-На відстані 1 км. від джерела витоку?
чи 3 км....
Бо без згаданих даних інформація ДСНС - то є просто окозамилювання!
Повтор того,як і було з аварією на Чорнобильській АЄС...
На якій висоті від рівня землі?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0#NO2 "Оксид азота NO2 (диоксид азота) - бурый ядовитый газ тяжелее воздуха, легко сжижается. При комнатной температуре NO2 находится в смеси с его бесцветным димером N2O4, приблизительно 1:1.
Взаимодействует с водой: 2NO2+H2O --> HNO3+HNO2"
Не пам'ятаю, за кого це було. Здається за Ющенка, але не стверджую.
Був у батьків вдома ще з часів перебудови дозиметр. У тата завжди щось таке є. Плюшкин.
І оце випадково натрапив він на цей апарат у своєму мотлоху. Вирішив перевірити рівень радіації. Я б теж перевірила. Цікаво)
А дозиметр показує такий рівень, якого зовсім не має бути. Набагато більше, ніж вимагає норма. Вирішив , що машинка зламалася. В той же день пішов в універсам (тепер там сільпо). Зустрів дорогою сусідку, а вона єму розповіда, мовляв в неї родичі працюють в японському посольстві. І їм повідомили, що наразі горять чорнобильські ліси, через що рівень радіації сильно підвищивсь. Всім наказали сидіти вдома і без нагальної потреби не висовуватись.
Тато собі думає: «Ага…» Прийшов додому, ввімкнув новини. А там якась офіційна особа доповідає: серед киян поповзли плітки, що через пожежі в зоні відсудження сильно підвищився рівень радіації. То я від імені керівництва країни маю заявити, що такі чутки безпідставні…
До чого це я? Просто згадалося.
Надо периодически делать выбросы вредных газов и воздух будет становиться чище в 4-5 раз.
Аж в п`ять разів нижче за норму, напевно цими парами можна дихати, а потім скажуть що вони цілющі.
Нафтуся так пахне.