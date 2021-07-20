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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия перебросила в оккупированный Крым 21 тыс. спецназовцев и 1367 единиц спецтехники под предлогом ликвидации наводнения, - Денисова

Россия перебросила в оккупированный Крым 21 тыс. спецназовцев и 1367 единиц спецтехники под предлогом ликвидации наводнения, - Денисова

Российская Федерация начала строительство нового полкового военного городка для 300 военнослужащих в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

По ее данным, оккупационные власти Российской Федерации продолжают наращивать военное присутствие в Крыму.

"По полученной мной информации, в г. Феодосия государство-оккупант начало строительство нового полкового военного городка для 300 военнослужащих, - отметила Денисова.

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Кроме того, под предлогом ликвидации последствий наводнений, агрессор передислоцировал на полуостров около 21 тысячи человек специальных подразделений и 1367 единиц автомобильной и специальной техники.

К тому же, постоянно на полуострове находится более 31 тысячи человек рядового и начальствующего состава вооруженных формирований государства-оккупанта.

Денисова заявила, что стремительное стягивание войск РФ во временно оккупированный Крым противоречит нормам международного гуманитарного права в частности резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 75/29.

Она напомнила, что 6 июля международное сообщество осудило увеличение военного присутствия в Крыму, приняв срочное постановление Парламентской ассамблеи ОБСЕ "О дестабилизирующем наращивани военного присутствия РФ вблизи Украины, во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина, Черном море и Азовском море".

Также читайте: На оккупированные территории Луганщины снова заходят колонны военной техники из РФ, - Лисянский

Уполномоченный по правам человека призывает международных партнеров усилить взаимодействие, чтобы заставить Россию как государство-оккупант выполнять обязательства по международному гуманитарному праву и немедленно освободить оккупированные украинские территории и прекратить нарушение международного законодательства.

Россия перебросила в оккупированный Крым 21 тыс. спецназовцев и 1367 единиц спецтехники под предлогом ликвидации наводнения, - Денисова 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Немецкие фильтры для ТЭС попали в оккупированный Крым в обход санкций Евросоюза, - расследование

Автор: 

армия РФ (19665) Денисова Людмила (996) Крым (26425) россия (96157)


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Топ комментарии
+19
Росія перекинула в окупований Крим 21 тис. спецпризначенців і 1367 одиниць спецтехніки під приводом ліквідації повені, - Денісова - Цензор.НЕТ 8905
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20.07.2021 21:53 Ответить
+12
Де ж ми вас всіх ховати будемо?
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20.07.2021 21:10 Ответить
+7
https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45 крок_за_кроком https://twitter.com/mykolayovych45 @mykolayovych45 https://twitter.com/mykolayovych45/status/1417540724569133059 16 мин

давайте ще раз подякуємо фрау Ріббентроп і https://twitter.com/*********** @*********** за чудові фільтри окупантам. минулий раз ми дякували за турбіни Сіменс і за ПП2

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https://twitter.com/radiosvoboda Радіо Свобода @radiosvoboda

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Россия перебросила в оккупированный Крым 21 тыс. спецназовцев и 1367 единиц спецтехники под предлогом ликвидации наводнения, - Денисова - Цензор.НЕТ 8131
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20.07.2021 21:01 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а денисова тут при чем
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20.07.2021 20:59 Ответить
https://twitter.com/shcherbininainn

https://twitter.com/shcherbininainn Інна Щер @shcherbininainn

https://twitter.com/shcherbininainn https://twitter.com/shcherbininainn



Россия перебросила в оккупированный Крым 21 тыс. спецназовцев и 1367 единиц спецтехники под предлогом ликвидации наводнения, - Денисова - Цензор.НЕТ 5266Зеленський спростив процедуру набуття громадянства України для росіян, які зазнають політичних репресій.
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20.07.2021 21:02 Ответить
Он это сделал еще в 19 году.
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20.07.2021 21:28 Ответить
Тоб-то,тепер любий розвідник мокшан під відом політичних репресій може оселитися в Україниі та ще і стати громадянином України маючи всі права та право голосу.Мокшани заселяють ,,громадянами ,,Крим та отуповані території а ЗЕ Україну мокшанськими ,,громадянами,,України.А коли буде достатня кількість цих громадян то буде проводити різні референдуми.
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20.07.2021 22:09 Ответить
P.S.Я би бажав щоб ВР України прийняла на законодавчому рівні шо право голосу мають тільки ті громадяни,включаючи і окуповані територіх,які мали громадянство України станом на 2014-й рік і мають украхнські паспорти та немають подвійного громадянства.В Україні мають обирати українці а не приблуди та громадянські хвойди із двума чи більше громадянствами.
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20.07.2021 22:17 Ответить
Денисова єдине нєноваєліцо в партії ЗЕнедоумків секти какаяразніца. Так сказати прихований порохобот.
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20.07.2021 21:56 Ответить
А в нас питання безпеки держави коментують вже всі, кому не ліньки. При тому, коментують без найменшого розуміння суті питання: "..полкове містечко на 300 місць...".
Може все-таки варто займатися кожному своєю справою?? А то, журналісти- знають подробиці "найтаємніших" операцій на стадії їх планування і тут же виносять їх на загал для обговорення; рядовий солдат, котрий по великому рахунку бачить війну виключно в проріз прицілу, береться давати оцінку питанням тактичного і навіть стратегічного масштабу; сьогодні упорвноважена особа з прав людини чи то лякає, чи то радіє, що в Криму будується "полкове " містечко на 300 осіб.
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20.07.2021 22:34 Ответить
По традиции, командиры с#ипYтся, а этих оставят на мясо.
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20.07.2021 21:01 Ответить
ты чепуха дырявая...по традиции пнх
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21.07.2021 00:15 Ответить
Хе-хе. У пiд-рашек полыхнуло
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21.07.2021 11:31 Ответить
https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45 крок_за_кроком https://twitter.com/mykolayovych45 @mykolayovych45 https://twitter.com/mykolayovych45/status/1417540724569133059 16 мин

давайте ще раз подякуємо фрау Ріббентроп і https://twitter.com/*********** @*********** за чудові фільтри окупантам. минулий раз ми дякували за турбіни Сіменс і за ПП2

https://twitter.com/radiosvoboda

https://twitter.com/radiosvoboda Радіо Свобода @radiosvoboda

https://twitter.com/radiosvoboda https://twitter.com/radiosvoboda



Німецькі фільтри потрапили на електростанції в Крим в обхід санкцій - спільне розслідування Литовського суспільного мовника (LRT), проєкту Scanner та https://twitter.com/cxemu @cxemu

Россия перебросила в оккупированный Крым 21 тыс. спецназовцев и 1367 единиц спецтехники под предлогом ликвидации наводнения, - Денисова - Цензор.НЕТ 8131
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20.07.2021 21:01 Ответить
А чего здесь удивляться? Крымчане заняты небывалым туристическим сезоном,пусть вояки работают
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20.07.2021 21:04 Ответить
людоеды готовятся сожрать Украину. Но подавятся.
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20.07.2021 21:05 Ответить
Готовятся к Майдану 3.0
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20.07.2021 21:06 Ответить
Путин готовит Крым под свое убежище (Сев. Корею).
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20.07.2021 21:07 Ответить
вот и турысты повалили
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20.07.2021 21:07 Ответить
Де ж ми вас всіх ховати будемо?
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20.07.2021 21:10 Ответить
Там нет столько спецназовцев. Если только автор называет спецназовцами мусоров из омонов и собров
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20.07.2021 21:51 Ответить
Автор не читатель , автор - писатель.
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20.07.2021 22:29 Ответить
сябров
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20.07.2021 23:04 Ответить
Нарисованный неизвестными Тризуб на памятнике дидам в Севастополе вызвал взрыв пукана у ватоголового анонима, который написал: "Такими темпами Зеленский захватит нас, не использовав для этого ни одного украинского солдата!"
https://twitter.com/RoksolanaKrim/status/1417053904928378880
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20.07.2021 21:53 Ответить
Еой, не могу не вспомнить анекдот
😀😀😀

Хутін схоплюється серед ночі в холодному поту і з криками.
Кабаєва запитує:
- Вова, що трапилося?
- Якесь мені приснилося жахіття! - відповідає путін. - Ніби сиджу я в залі, а на трибуні Зеленський, і каже:
"Любі друзі, пані та панове, ми заслухали доповіді про стан справ в Галичині та Поліссі. Тепер хотілося б почути, як справи в наших східних областях. Слово надається першому заступнику Московського осередку партії Слуга Народу пану путіну".
-А я капець, сиджу і відчуваю - не готовий! Зараз скаже- ВИЙДИ ЗВІДСИ розбійник...
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20.07.2021 22:07 Ответить
В морі - рибам теж їсти треба.
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21.07.2021 08:54 Ответить
кацапы не на шутку испугались от наших учений, даже козырьки смешные на танки приварили.
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20.07.2021 21:10 Ответить
Бред. Они знают, что никакие США и Европы нападать на Крым не стали бы. Кацапы просто готовятся аннексировать новые территории.
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21.07.2021 07:19 Ответить
не помню, что бы я писал о том, что США И ЕС будут "нападать на Крым".
кацапы на самом деле никакахи, одни понты только и мультики, могут только мяском пораскинуть, бабы еще нарожают.
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21.07.2021 08:19 Ответить
пусть собираются , Крым это военная база паРаши, раскалённая сковородка, с которой кацапские тараканы и прокацапские крысы будут бежать в море и через сраный мост когда их жарить будут со всех сторон, как тварей позорных !
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20.07.2021 21:13 Ответить
их жарит 37-ми градусная жара вперемешку с ливнями
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21.07.2021 07:36 Ответить
Россию может остановить только возврат Украиной ядерного вооружения!!!
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20.07.2021 21:19 Ответить
... гаспадін Ніхто с атамнай бомбай...
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20.07.2021 23:05 Ответить
ЕС не позволит , хотя оружием могут стать АЭСы
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21.07.2021 07:27 Ответить
А то тьІ знаєшь? Иди тайгу туши.
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21.07.2021 08:11 Ответить
може хтось втопиться ...
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20.07.2021 21:24 Ответить
Вторгнення зі сходу буде точно, можливо через пів року, можливо через пару але воно буде.
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20.07.2021 21:25 Ответить
Росія перекинула в окупований Крим 21 тис. спецпризначенців і 1367 одиниць спецтехніки під приводом ліквідації повені, - Денісова - Цензор.НЕТ 8905
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20.07.2021 21:53 Ответить
бо московські сатаністи захопили нашу святиню
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20.07.2021 22:13 Ответить
Не вони "захопили", а ми віддали... бо українці атеїсти, безбожники і на додачу "позеленіли як гівно під лопухом".
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20.07.2021 22:42 Ответить
Я ходив до Лаври 9 років тому на екскурсію. Там так смерділо москалем, що мені навіть тоді було важко уявити як та на кого там буде молитися нормальний українець.
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21.07.2021 10:27 Ответить
Им разве повод нужен?
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20.07.2021 22:12 Ответить
москвв заснована 1257г....состаривали ее намеренно в первой половине 19 века, но очень неудачно из за тупизны и безалаберности своей врожденной...))
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20.07.2021 22:13 Ответить
А у нас у погранцов автоматы с бк безоружные забирают. Слава Украинским Пограничникам.
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20.07.2021 22:17 Ответить
Так якщо Крим - це Україна, то треба писати - Росія перекинула в Україну 21 тис вояків.
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20.07.2021 22:17 Ответить
Когда уходили с Крыма, думали они там в Артеке купаться будут???
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20.07.2021 22:41 Ответить
Крим це як мишоловка - пастка для кацапів. Зайти то зайшли а от як тікати будуть і де сховатись від дронів та всевидячого орбітального ока?
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20.07.2021 22:45 Ответить
А можна щоб вони всі свої сили і техніку перекинули в Крим і разом з ним пішли на дно Чорного моря годувати риб? Оце я розумію буде "крим наш".
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20.07.2021 22:49 Ответить
"...около 21 тысячи человек специальных подразделений..." Уборку камней с неба в параше осуществляет спецназ? Да там и 5000 подготовленных спецназовцев не будет, а 21000 это по-ихнему шныри.
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20.07.2021 23:09 Ответить
Але Третє Затоплення Російського Флоту у Чорному Морі буде точно. Врагу нє здайоцца наш гордий кацап!...
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20.07.2021 23:10 Ответить
А наш главнокомандующий, продолжает большую крадижку за рахунок армии и ковидного фонда
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20.07.2021 23:45 Ответить
https://censor.net/ru/news/3278248/sluga_naroda_kornienko_obyazatelnyyi_prizyv_mogut_otmenit_s_2023_goda

- а это какбэ как??? это мешаем планам ********** или..... что???
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21.07.2021 00:36 Ответить
Это явно казарма, а не военный городок, раз речь идёт о 300 туловищах.
21 тысяча из спецназа? Снова какая-то несуразица, во всех вс рф хорошо (для них) если 20 тысяч наберётся...
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21.07.2021 01:40 Ответить
21 тыс. СПЕЦНАЗОВЦЕВ? серьёзно?
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21.07.2021 01:58 Ответить
чеченский бутылочный кмб прошел, стрелять умеешь - все, удостоверение спецназовца спецназначения в кармане
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21.07.2021 02:20 Ответить
"21 тысяча спецназовцев" - это в условиях рашки как такое же количество кандидатов наук с купленными дипломами
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21.07.2021 02:18 Ответить
У кацапов остались еще не спецназовци?
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21.07.2021 08:46 Ответить
А бідончики з собою взяли! В черзі за водою стояти
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21.07.2021 09:17 Ответить
Схоже москалі закінчуються не лише на лугандоні, а й у АРК. Які ж вони придурки! Втрати "засекретили", а поповнення - ні. ))))
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21.07.2021 10:30 Ответить
Если спецназ враг готовит для реального дела, то это скорей всего Змеиный. Если кто не читал публикацию на Цензоре: https://censor.net/ru/resonance/3277658/putn_natslivsya_na_ostrv_zmniyi
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21.07.2021 11:16 Ответить
Россия накапливает войска и ждет благоприятной обстановки для вторжения и если будет скоро революция в Украине и хаос начнется, то РФ этим воспользуется, как в 2014 году.
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21.07.2021 12:06 Ответить
Власти Украины молчат и не требуют санкций, значит Украинская власть - это агенты Кремля!!!
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21.07.2021 12:07 Ответить
 
 