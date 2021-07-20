Россия перебросила в оккупированный Крым 21 тыс. спецназовцев и 1367 единиц спецтехники под предлогом ликвидации наводнения, - Денисова
Российская Федерация начала строительство нового полкового военного городка для 300 военнослужащих в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.
По ее данным, оккупационные власти Российской Федерации продолжают наращивать военное присутствие в Крыму.
"По полученной мной информации, в г. Феодосия государство-оккупант начало строительство нового полкового военного городка для 300 военнослужащих, - отметила Денисова.
Кроме того, под предлогом ликвидации последствий наводнений, агрессор передислоцировал на полуостров около 21 тысячи человек специальных подразделений и 1367 единиц автомобильной и специальной техники.
К тому же, постоянно на полуострове находится более 31 тысячи человек рядового и начальствующего состава вооруженных формирований государства-оккупанта.
Денисова заявила, что стремительное стягивание войск РФ во временно оккупированный Крым противоречит нормам международного гуманитарного права в частности резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 75/29.
Она напомнила, что 6 июля международное сообщество осудило увеличение военного присутствия в Крыму, приняв срочное постановление Парламентской ассамблеи ОБСЕ "О дестабилизирующем наращивани военного присутствия РФ вблизи Украины, во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина, Черном море и Азовском море".
Уполномоченный по правам человека призывает международных партнеров усилить взаимодействие, чтобы заставить Россию как государство-оккупант выполнять обязательства по международному гуманитарному праву и немедленно освободить оккупированные украинские территории и прекратить нарушение международного законодательства.
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https://twitter.com/shcherbininainn Інна Щер @shcherbininainn
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Зеленський спростив процедуру набуття громадянства України для росіян, які зазнають політичних репресій.
Може все-таки варто займатися кожному своєю справою?? А то, журналісти- знають подробиці "найтаємніших" операцій на стадії їх планування і тут же виносять їх на загал для обговорення; рядовий солдат, котрий по великому рахунку бачить війну виключно в проріз прицілу, береться давати оцінку питанням тактичного і навіть стратегічного масштабу; сьогодні упорвноважена особа з прав людини чи то лякає, чи то радіє, що в Криму будується "полкове " містечко на 300 осіб.
https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45 крок_за_кроком https://twitter.com/mykolayovych45 @mykolayovych45 https://twitter.com/mykolayovych45/status/1417540724569133059 16 мин
давайте ще раз подякуємо фрау Ріббентроп і https://twitter.com/*********** @*********** за чудові фільтри окупантам. минулий раз ми дякували за турбіни Сіменс і за ПП2
https://twitter.com/radiosvoboda
https://twitter.com/radiosvoboda Радіо Свобода @radiosvoboda
https://twitter.com/radiosvoboda https://twitter.com/radiosvoboda
Німецькі фільтри потрапили на електростанції в Крим в обхід санкцій - спільне розслідування Литовського суспільного мовника (LRT), проєкту Scanner та https://twitter.com/cxemu @cxemu
https://twitter.com/RoksolanaKrim/status/1417053904928378880
😀😀😀
Хутін схоплюється серед ночі в холодному поту і з криками.
Кабаєва запитує:
- Вова, що трапилося?
- Якесь мені приснилося жахіття! - відповідає путін. - Ніби сиджу я в залі, а на трибуні Зеленський, і каже:
"Любі друзі, пані та панове, ми заслухали доповіді про стан справ в Галичині та Поліссі. Тепер хотілося б почути, як справи в наших східних областях. Слово надається першому заступнику Московського осередку партії Слуга Народу пану путіну".
-А я капець, сиджу і відчуваю - не готовий! Зараз скаже- ВИЙДИ ЗВІДСИ розбійник...
кацапы на самом деле никакахи, одни понты только и мультики, могут только мяском пораскинуть, бабы еще нарожают.
- а это какбэ как??? это мешаем планам ********** или..... что???
21 тысяча из спецназа? Снова какая-то несуразица, во всех вс рф хорошо (для них) если 20 тысяч наберётся...