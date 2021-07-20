Украина примет участие в многонациональных военных учениях "Agile Spirit 2021" в Грузии

Украинские военнослужащие примут участие в многонациональных военных маневрах Agile Spirit 2021, которые проводят грузинские силы обороны и командование армии США в Европе и Африке. Учения состоятся с 26 июля по 6 августа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Около 2500 военнослужащих из 15 стран НАТО и партнерских государств примут участие в учениях: Грузия (страна, которая принимает учения), Эстония, Германия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Испания, Турция, Украина, Великобритания, США, Канада, Италия и Азербайджан. Среди них около 700 являются военнослужащими США, около 1600 - грузинский персонал и примерно 250 - из других стран-участниц ", - сообщили в пресс-службе американского командования.

Маневры будут включать смоделированные учения на командном пункте, полевые тренировки и многонациональные учения на уровне батальонов.

Отмечается, что цель Agile Spirit 2021 - повышение боеготовности и взаимодействие вооруженных сил США, стран-членов НАТО и региональных участников в реалистической учебной среде.

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Учения будут проходить в пяти учебных местах на территории Грузии полигон Вазиани; военный аэропорт Вазиани; тренировочная площадка Орфоло; авиабаза Сенаки и тренировочная площадка Сорта/Эки.

Это будут уже 10-е маневры Agile Spirit.