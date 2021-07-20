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Мемориальную доску погибшему в зоне ООС воину 72-й ОМБр Сергею Петраускасу открыли на Черниговщине. ФОТО

В Черниговской области на здании Ичнянской гимназии открыли мемориальную доску Сергею Петраускасу, выпускнику этого заведения, участнику АТО/ООС, который погиб 22 февраля 2021 г., защищая территориальную целостность Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Ичнянского горсовета.

Мемориальную доску погибшему в зоне ООС воину 72-й ОМБр Сергею Петраускасу открыли на Черниговщине 01

Памятная доска установлена ​​Общественной организацией "Украинская инициатива" при содействии Ичнянской городского совета и Института национальной памяти Украины.

Мемориальную доску погибшему в зоне ООС воину 72-й ОМБр Сергею Петраускасу открыли на Черниговщине 02

Митинг-реквием подготовили ученики гимназии имени Васильченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин 72-й ОМБр Сергей Петраускас погиб сегодня на Донбассе, - Черниговский облвоенкомат

Мемориальную доску погибшему в зоне ООС воину 72-й ОМБр Сергею Петраускасу открыли на Черниговщине 03

Сергей Петраускас погиб 22 февраля 2021 г. возле шахты "Бутовка" (район Донецкого аэропорта) в результате вражеского обстрела из противотанкового гранатомета. Он был участником боев за Луганский аэропорт, основателем Союза участников боевых действий АТО Ичнянского района и председателем этой организации в 2015-18 годах.

С 2018 года Петраускас служил по контракту в районном военкомате, а с октября 2020 года - старшим солдатом в 72-й отдельной механизированной бригаде им. Черных Запорожцев.

Также читайте: С погибшим на Донбассе воином 72-й ОМБр Сергеем Петраускасом простятся завтра в Ичне на Черниговщине

Автор: 

Черниговщина (1485) мемориальная доска (219) потери (4429) 72 отдельная механизированная бригада (244) операция Объединенных сил (6766) Ичня (117)


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Мемориальную доску погибшему в зоне ООС воину 72-й ОМБр Сергею Петраускасу открыли на Черниговщине - Цензор.НЕТ 7000
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20.07.2021 22:10 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Меморіальну дошку загиблому в зоні ООС воїну 72-ї ОМБр Сергію Петраускасу відкрили на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 2356
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20.07.2021 22:34 Ответить
Вічна пам'ять, людьска шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....

Меморіальну дошку загиблому в зоні ООС воїну 72-ї ОМБр Сергію Петраускасу відкрили на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 3872
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21.07.2021 08:24 Ответить
 
 