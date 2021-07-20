Мемориальную доску погибшему в зоне ООС воину 72-й ОМБр Сергею Петраускасу открыли на Черниговщине. ФОТО

В Черниговской области на здании Ичнянской гимназии открыли мемориальную доску Сергею Петраускасу, выпускнику этого заведения, участнику АТО/ООС, который погиб 22 февраля 2021 г., защищая территориальную целостность Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Ичнянского горсовета.

Памятная доска установлена ​​Общественной организацией "Украинская инициатива" при содействии Ичнянской городского совета и Института национальной памяти Украины.

Митинг-реквием подготовили ученики гимназии имени Васильченко.

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Сергей Петраускас погиб 22 февраля 2021 г. возле шахты "Бутовка" (район Донецкого аэропорта) в результате вражеского обстрела из противотанкового гранатомета. Он был участником боев за Луганский аэропорт, основателем Союза участников боевых действий АТО Ичнянского района и председателем этой организации в 2015-18 годах.

С 2018 года Петраускас служил по контракту в районном военкомате, а с октября 2020 года - старшим солдатом в 72-й отдельной механизированной бригаде им. Черных Запорожцев.

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