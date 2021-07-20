В Украине уже наблюдается рост заболеваемости СOVID-19, существует угроза возвращения его "взрывных темпов", - НАНУ

Оперативные эпидемические данные свидетельствуют о завершении фазы падения заболеваемости коронавирусом в Украине.

Об этом говорится в заключениях рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАНУ.

"Имеющиеся оперативные эпидемические данные позволяют говорить о завершении фазы падения заболеваемости COVID-19 в Украине. На данный момент заболеваемость уже растет в сроках недельного сравнения, несмотря на все еще низкий ее уровень, и существует угроза возникновения "взрывных темпов" такого роста - подобно тому, как это наблюдалось в некоторых странах мира с распространением в них штамма "Дельта", - говорится в обзоре НАНУ.

Обеспокоенность ученых вызывает то, что за последнюю неделю выросли сразу три ключевых эпидемических показателя: количество положительных ПЦР-тестов, количество новых госпитализаций и количество новых зарегистрированных случаев болезни.

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"При этом число положительных ПЦР-тестов - вероятно, самый оперативный из них - за неделю возросло сразу на 16,6%, тогда как количество госпитализаций и новых случаев болезни также возросли, но не так сильно - на 4,9% и 7,3 % соответственно", - отметили в НАНУ.

В то же время в обзоре отмечается: хотя взрывного роста не наблюдается ни в одном регионе, но темпы недельного роста увеличивались в последние дни, поэтому вероятность ускорения роста достаточно высока.

"К росту также перешла доля положительных результатов тестирования. В среднем за последние 7 дней она составила 2,44% против достигнутого 9 дней назад минимального значения в 2,08%, и такое значение является наибольшим со 2 июля 2021 года", - говорится в заключених рабочей группы.

В то же время в НАНУ отметили, что ежедневное количество летальных случаев незначительно снизилось в недельном усреднении.

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Напомним, за минувшие сутки, 19 июля, в Украине зафиксировали 598 новых случаев COVID-19.