В Украине уже наблюдается рост заболеваемости СOVID-19, существует угроза возвращения его "взрывных темпов", - НАНУ
Оперативные эпидемические данные свидетельствуют о завершении фазы падения заболеваемости коронавирусом в Украине.
Об этом говорится в заключениях рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАНУ.
"Имеющиеся оперативные эпидемические данные позволяют говорить о завершении фазы падения заболеваемости COVID-19 в Украине. На данный момент заболеваемость уже растет в сроках недельного сравнения, несмотря на все еще низкий ее уровень, и существует угроза возникновения "взрывных темпов" такого роста - подобно тому, как это наблюдалось в некоторых странах мира с распространением в них штамма "Дельта", - говорится в обзоре НАНУ.
Обеспокоенность ученых вызывает то, что за последнюю неделю выросли сразу три ключевых эпидемических показателя: количество положительных ПЦР-тестов, количество новых госпитализаций и количество новых зарегистрированных случаев болезни.
"При этом число положительных ПЦР-тестов - вероятно, самый оперативный из них - за неделю возросло сразу на 16,6%, тогда как количество госпитализаций и новых случаев болезни также возросли, но не так сильно - на 4,9% и 7,3 % соответственно", - отметили в НАНУ.
В то же время в обзоре отмечается: хотя взрывного роста не наблюдается ни в одном регионе, но темпы недельного роста увеличивались в последние дни, поэтому вероятность ускорения роста достаточно высока.
"К росту также перешла доля положительных результатов тестирования. В среднем за последние 7 дней она составила 2,44% против достигнутого 9 дней назад минимального значения в 2,08%, и такое значение является наибольшим со 2 июля 2021 года", - говорится в заключених рабочей группы.
В то же время в НАНУ отметили, что ежедневное количество летальных случаев незначительно снизилось в недельном усреднении.
Напомним, за минувшие сутки, 19 июля, в Украине зафиксировали 598 новых случаев COVID-19.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А в открытом доступе есть вот что
Спочатку з посиланням на Міжнародне товариство боротьби зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%86%D0%94 СНІДом заявляли, що на борту літака знаходилося більше ста вчених, лікарів і громадських діячів, серед яких були провідні фахівці світу в галузі боротьби зі СНІДом, що летіли на міжнародну конференцію в Мельбурні (Австралія). Одночасна втрата такої кількості вчених, які тривалий час займалися вивченням СНІДу, багатьма була названа важким ударом по боротьбі з цією хворобою, оскільки безцінний досвід і знання загиблих втрачені назавжди. Пізніше, однак, президент Міжнародного товариства боротьби зі СНІДом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5-%D0%A1%D1%96%D0%BD%D1%83%D1%81%D1%81%D1%96 Франсуаза Барре-Сінуссі повідомила, що малайзійським рейсом скористалися лише шість учасників конференціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_Boeing_777_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0#cite_note-95 [94] . Серед яких був і співробітник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F ВООЗ https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1 Гленн Томас та нідерландський дослідник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BF_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5 Юп Ланге https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_Boeing_777_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0#cite_note-96 [95] .
2. Ковид в Украине лечат по протоколам МОЗ. Они в значительной степени совпадают с рекомендациями ВОЗ, но бывают и отличия. ВОЗ раньше наших специалистов получает и обобщает опыт врачей, которые уже на практике столкнулись с новыми штаммами, а у нас о них едва слышали.
3. Потому что вакцины не прошли полный цикл испытаний. Можно ждать до клоца 2023 года, но ценой десятков тысяч умерших в стране с населением как Украина. Даже Шведы не захотели играть в такую гробокопательскую игру.
Кто-то что-то там себе "моделирует", и это должно означать рост заболеваемости ?
Где конкретные фамилии ? Должности ? Научный статус ?
Моделируют, видите ли, они ...
"Профилактика" ковида - прибыль! "Лечение" ковида - прибыль, лечение пустышками - прибыль вдвойне. Тесты за свой счет до и после вакцинации, и для получения "справок"и QR кода - ПРИБЫЛЬ !!! Потому что нету пандемии, просто мед. эксперимент под названием точечная эпидемия плюс вакцинация (неизвестно чем) с непредсказуемыми последствиями.
У таку спеку? Нє! - тільки панаму (ту, що вбирають на голову).
переболел в тяжелейшей форме,еле откачали. болел три месяца. сейчас курс реабилитации.
не стоит недооценивать эту заразу,хотя прививаться или нет,это дело личное. но если прививаться,то ли пфайзером,либо модерной.
https://kurs.com.ua/ua/novost/470872-affektivnost-izrailskoi-vakcini-snizilas-do-50?source=ukrnet
не все так просто с вашими любимыми пфайзерами, либо модернами.
https://kurs.com.ua/ua/novost/470872-affektivnost-izrailskoi-vakcini-snizilas-do-50?source=ukrnet За оцінками фахівців, ефективність захисту від важкої форми хвороби для осіб молодше 65 років становить близько 70%. Для людей старше 65 років ефективність щеплення знизилася до 50%.
https://kurs.com.ua/ua/novost/470872-affektivnost-izrailskoi-vakcini-snizilas-do-50?source=ukrnet Мова поки йде тільки про попередні дані.
На самом деле они хотят заставить вакцинироваться НАС.
Лимфатические сосуды пронизывают практически все ткани и органы. Исключения составляют плацента, оболочки глазного яблока, хрусталика, паренхима селезёнки, хрящи, эпителиальные покровы слизистых оболочек и кожный *********.
Лише так смішно, коли вони в екстазі від свого статусу =привілейованих=, як їм втокмачили "борці".
Не потрібні щеплення, маски, карантини.
Лазерна терапія виліковує КОВІД-19 за 2 дні.
Як тільки Україна введе лазерну терапію, одразу хворі перестануть помирати ВЗАГАЛІ.