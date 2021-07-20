РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9019 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
6 344 64

В Украине уже наблюдается рост заболеваемости СOVID-19, существует угроза возвращения его "взрывных темпов", - НАНУ

В Украине уже наблюдается рост заболеваемости СOVID-19, существует угроза возвращения его

Оперативные эпидемические данные свидетельствуют о завершении фазы падения заболеваемости коронавирусом в Украине.

Об этом говорится в заключениях рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАНУ.

"Имеющиеся оперативные эпидемические данные позволяют говорить о завершении фазы падения заболеваемости COVID-19 в Украине. На данный момент заболеваемость уже растет в сроках недельного сравнения, несмотря на все еще низкий ее уровень, и существует угроза возникновения "взрывных темпов" такого роста - подобно тому, как это наблюдалось в некоторых странах мира с распространением в них штамма "Дельта", - говорится в обзоре НАНУ.

Обеспокоенность ученых вызывает то, что за последнюю неделю выросли сразу три ключевых эпидемических показателя: количество положительных ПЦР-тестов, количество новых госпитализаций и количество новых зарегистрированных случаев болезни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Падение среднего возраста больных и умерших от COVID-19 может указывать на будущий рост заболеваемости, - НАН Украины

"При этом число положительных ПЦР-тестов - вероятно, самый оперативный из них - за неделю возросло сразу на 16,6%, тогда как количество госпитализаций и новых случаев болезни также возросли, но не так сильно - на 4,9% и 7,3 % соответственно", - отметили в НАНУ.

В то же время в обзоре отмечается: хотя взрывного роста не наблюдается ни в одном регионе, но темпы недельного роста увеличивались в последние дни, поэтому вероятность ускорения роста достаточно высока.

"К росту также перешла доля положительных результатов тестирования. В среднем за последние 7 дней она составила 2,44% против достигнутого 9 дней назад минимального значения в 2,08%, и такое значение является наибольшим со 2 июля 2021 года", - говорится в заключених рабочей группы.

В то же время в НАНУ отметили, что ежедневное количество летальных случаев незначительно снизилось в недельном усреднении.

Также читайте: "Лямбда"-штамм коронавируса циркулирует в более чем 30 странах мира, - ВОЗ

Напомним, за минувшие сутки, 19 июля, в Украине зафиксировали 598 новых случаев COVID-19.

Автор: 

карантин (16729) НАН Украины (198) прогноз (698) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
та дайте людині хоч курточку купити !
показать весь комментарий
20.07.2021 22:38 Ответить
+4
Они только ГОВОРЯТ, что вакцинировались.
На самом деле они хотят заставить вакцинироваться НАС.
показать весь комментарий
20.07.2021 23:20 Ответить
+3
"...говорится в заключениях рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2..."

Кто-то что-то там себе "моделирует", и это должно означать рост заболеваемости ?
Где конкретные фамилии ? Должности ? Научный статус ?
Моделируют, видите ли, они ...
показать весь комментарий
20.07.2021 22:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кажуть, коронавірус в Україні безоплатно на вулицю не виходить.
показать весь комментарий
20.07.2021 22:26 Ответить
Вірус не лох.
показать весь комментарий
20.07.2021 22:31 Ответить
А що перейматися щепленим?Адже їм здоровя гарантує МОЗ.Хай переймаються своїм здоровям не щеплені на свій розсуд а не по вказівці когось із державних ублюдків в примусовій вакцинації за допомогою шантажа.
показать весь комментарий
20.07.2021 22:26 Ответить
У меня тоже есть три вопроса по Ковиду - 1. Почему пандемией занимаются чиновники а не эпидемиологи? 2. Почему Ковид лечат по методичке навязанной ВОЗ? 3. Почему ВОЗ и наши (та и не наши а ВСЕ) врачи снимают с себя ответственность за послепрививочные последствия?
показать весь комментарий
20.07.2021 23:09 Ответить
Отвечу так я понимаю,просто между выделенными из бюджета денег слышком много ,,прокладок,,которые загребают деньги которые просто невозможно отследить так как те кто должен отслеживать их оприходование и сами в доле.А в этой схеме врачам и специалистам места нету.
показать весь комментарий
20.07.2021 23:24 Ответить
я уже как-то говорил что в том МН17 что кацапы сбили над Донбассом было около 100 вирусологов с Мировым именем !!! Они летели на конференцию по вирусам !!! Случайность ли это, что на данный момент в этой сфере остались одни бездари и придворные айболиты !!!
показать весь комментарий
20.07.2021 23:33 Ответить
Я об этом как-то не знал.Хотя вполне возможно,таким образом собрали в один самолет всех украинских ведущих конструкторов самолетов КБ Антонова,кроме одного кацапского который в последнюю минуту отказался лететь,и врезали ими в гору.
показать весь комментарий
20.07.2021 23:41 Ответить
зря вы так шутите .. по этой теме инфа в открытом доступе..
показать весь комментарий
20.07.2021 23:54 Ответить
Так дай ссылку на нее.
А в открытом доступе есть вот что
Спочатку з посиланням на Міжнародне товариство боротьби зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%86%D0%94 СНІДом заявляли, що на борту літака знаходилося більше ста вчених, лікарів і громадських діячів, серед яких були провідні фахівці світу в галузі боротьби зі СНІДом, що летіли на міжнародну конференцію в Мельбурні (Австралія). Одночасна втрата такої кількості вчених, які тривалий час займалися вивченням СНІДу, багатьма була названа важким ударом по боротьбі з цією хворобою, оскільки безцінний досвід і знання загиблих втрачені назавжди. Пізніше, однак, президент Міжнародного товариства боротьби зі СНІДом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5-%D0%A1%D1%96%D0%BD%D1%83%D1%81%D1%81%D1%96 Франсуаза Барре-Сінуссі повідомила, що малайзійським рейсом скористалися лише шість учасників конференціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_Boeing_777_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0#cite_note-95 [94] . Серед яких був і співробітник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F ВООЗ https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1 Гленн Томас та нідерландський дослідник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BF_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5 Юп Ланге https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_Boeing_777_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0#cite_note-96 [95] .
показать весь комментарий
21.07.2021 16:08 Ответить
Не около 100, а 6. Я Вам ссылку приводил.
показать весь комментарий
21.07.2021 08:15 Ответить
P,S.Только что вспомнил.На днях на цензоре МОЗ хвасталось что закупило энное количество серифицированой вакцины.Так у меня возникает вопрос,а чем нас уже больше чем год шпилили?Возможно и хорошей вакциной но если вакцина не сертифицирована то она для стран ЕС и Америки является только физраствором и мы украинцы являемся не выезными как и кацапы из своим не признаным Спутником.Во как круто повернулось.
показать весь комментарий
20.07.2021 23:36 Ответить
Сейчас другая фишка - на подходе уже штамм Лямбда и те кто привился по 2-3 раза неизвестно чем ожидает еще 3-4-5 укол !!! ну а кто не прививался вообще - ну на нет и суда нет..
показать весь комментарий
20.07.2021 23:58 Ответить
1. Ученый не может объявлять или отменять карантин или вводить масочный режим. Это компетенция властей, т.е. чиновников.
2. Ковид в Украине лечат по протоколам МОЗ. Они в значительной степени совпадают с рекомендациями ВОЗ, но бывают и отличия. ВОЗ раньше наших специалистов получает и обобщает опыт врачей, которые уже на практике столкнулись с новыми штаммами, а у нас о них едва слышали.
3. Потому что вакцины не прошли полный цикл испытаний. Можно ждать до клоца 2023 года, но ценой десятков тысяч умерших в стране с населением как Украина. Даже Шведы не захотели играть в такую гробокопательскую игру.
показать весь комментарий
21.07.2021 07:53 Ответить
"...говорится в заключениях рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2..."

Кто-то что-то там себе "моделирует", и это должно означать рост заболеваемости ?
Где конкретные фамилии ? Должности ? Научный статус ?
Моделируют, видите ли, они ...
показать весь комментарий
20.07.2021 22:31 Ответить
"При цьому число позитивних ПЛР-тестів - ймовірно, найоперативніший із них - за тиждень зросло одразу на 16,6%, тоді як кількість госпіталізацій та нових випадків хвороби також зросли, але не так сильно - на 4,9% і 7,3%, відповідно"Джерело: https://censor.net/ua/n3278265
показать весь комментарий
20.07.2021 22:46 Ответить
Не здивуюся, коли меністер лЯшко, коли був школярем, щороку скурював по підручнику з математики...
показать весь комментарий
20.07.2021 22:50 Ответить
Ви статтю читали? Цю інформацію надали вчені НАНУ. Ляшко до неї не має ніякого відношення. Так шо терміново переробляйте свій іскрометний жарт на них.
показать весь комментарий
21.07.2021 10:17 Ответить
А до чого він має відношення?
показать весь комментарий
21.07.2021 14:07 Ответить
Скоріше, до Національної академії медичних наук України, ніж до НАНУ. Хоча, на 100% я не впевнений, я їм не цікавлюся так прискіпливо, як Ви.
показать весь комментарий
21.07.2021 14:22 Ответить
Розумієте, в чому річ. В мене складається стійке враження, що за яке крісло лЯшко б не чіплявся дупою, він не відповідає ні за що. Абсолютно. Саме тому будь-який його виступ викликає у мене роздратування і бажання дати в'їдливий коментар на цей виступ. От і все.
показать весь комментарий
21.07.2021 14:49 Ответить
На жаль для Вас, у статті немає згадувань про Ляшка.
показать весь комментарий
21.07.2021 16:06 Ответить
Справді? Як сумно! І як це пережити?
показать весь комментарий
21.07.2021 19:49 Ответить
Потому что законодательная база в медицине похерена на корню. Раньше врач оказывал помощь, а теперь *** - услугу, как придворные шуты мед-мафии..
"Профилактика" ковида - прибыль! "Лечение" ковида - прибыль, лечение пустышками - прибыль вдвойне. Тесты за свой счет до и после вакцинации, и для получения "справок"и QR кода - ПРИБЫЛЬ !!! Потому что нету пандемии, просто мед. эксперимент под названием точечная эпидемия плюс вакцинация (неизвестно чем) с непредсказуемыми последствиями.
показать весь комментарий
20.07.2021 23:14 Ответить
Вы можете организовать медфирму и лечить пациентов в убыток. Хотите?
показать весь комментарий
21.07.2021 07:56 Ответить
Здається мені, що і лЯшка-Чудотворця скоро спровадять на дємбєль з міністерського кріселка...
показать весь комментарий
20.07.2021 22:33 Ответить
та дайте людині хоч курточку купити !
показать весь комментарий
20.07.2021 22:38 Ответить


У таку спеку? Нє! - тільки панаму (ту, що вбирають на голову).
показать весь комментарий
20.07.2021 22:48 Ответить
я бы на месте скептиков,варежку закрыл бы. сам был таким,пока не поймал эту гадость.
переболел в тяжелейшей форме,еле откачали. болел три месяца. сейчас курс реабилитации.
не стоит недооценивать эту заразу,хотя прививаться или нет,это дело личное. но если прививаться,то ли пфайзером,либо модерной.
показать весь комментарий
20.07.2021 22:40 Ответить
Ефективність ізраїльської вакцини знизилася до 50%
https://kurs.com.ua/ua/novost/470872-affektivnost-izrailskoi-vakcini-snizilas-do-50?source=ukrnet
не все так просто с вашими любимыми пфайзерами, либо модернами.
показать весь комментарий
20.07.2021 23:33 Ответить
Цитуйте правильно
https://kurs.com.ua/ua/novost/470872-affektivnost-izrailskoi-vakcini-snizilas-do-50?source=ukrnet За оцінками фахівців, ефективність захисту від важкої форми хвороби для осіб молодше 65 років становить близько 70%. Для людей старше 65 років ефективність щеплення знизилася до 50%.

https://kurs.com.ua/ua/novost/470872-affektivnost-izrailskoi-vakcini-snizilas-do-50?source=ukrnet Мова поки йде тільки про попередні дані.
показать весь комментарий
21.07.2021 08:00 Ответить
Вам більш надійним "спУтнік " здається мабуть ?
показать весь комментарий
21.07.2021 08:28 Ответить
ні
показать весь комментарий
21.07.2021 14:26 Ответить
Нема ніяких основ для взривного збільшення. Школи, ВНЗ не функціонують. Дуже тепло і всі приміщення проаітрюються, а значить вірус не накоплюється. Схоже, що слуги карабаса хочу ь черговиц локдаун чомусь зробити.
показать весь комментарий
20.07.2021 22:40 Ответить
Мне непонятна агрессия, с которой вакцинировавшиеся относятся к отказавшимся от вакцинации. Вам-то не покуй? Вы же привились, вам теперь уже ничто не угрожает!!! Или вы боитесь что Мы не привитые все умрем и оставим вас дебилов грустить самим в этом мире!?
показать весь комментарий
20.07.2021 23:06 Ответить
Они только ГОВОРЯТ, что вакцинировались.
На самом деле они хотят заставить вакцинироваться НАС.
показать весь комментарий
20.07.2021 23:20 Ответить
Тише !!!..идет естественный отбор.. я не доктор но и не дурак и понимаю - это как больных онко(рак), у которых напрочь забита грязью, ядами вся лимфа , и вместо того чтобы очистить полностью организм - им куярят химиотерапию, еще большие яды !!! так и тут с вакцинацией !!! Вместо того чтобы подымать иммунитет - они его добивают в хлам !!!
показать весь комментарий
20.07.2021 23:28 Ответить
если вы не доктор - то не пишите ту ерунду, что вы сейчас написали!
показать весь комментарий
20.07.2021 23:31 Ответить
ха.. это я пишу ерунду !!!! тогда с вами все ясно...вопросов больше к вам нет.. При любой онко болезни лимфа играет самую главную роль !!! Без чистоты этой системы человеческий организм не может нормально полноценно функционировать и бороться с болезнью !!!
показать весь комментарий
20.07.2021 23:40 Ответить
Какую роль играет лимфа при меланоме?
показать весь комментарий
21.07.2021 10:20 Ответить
Так, я жду ответа на поставленный мною вопрос. (с)
показать весь комментарий
21.07.2021 12:58 Ответить
ты не умеешь читать !!! это забита лимфа грязью !!!
показать весь комментарий
21.07.2021 13:23 Ответить
Это твой мозг грязью забит. Меланома - онкологическое заболевание кожи.
показать весь комментарий
21.07.2021 13:38 Ответить
дебил *** !!! любое онко - это лимфа не справляется с грязью-ядами !!! врач-ПИДИАТР ты !!!
показать весь комментарий
21.07.2021 15:07 Ответить
Учи матчасть и будет тебе счастье.
Лимфатические сосуды пронизывают практически все ткани и органы. Исключения составляют плацента, оболочки глазного яблока, хрусталика, паренхима селезёнки, хрящи, эпителиальные покровы слизистых оболочек и кожный *********.
показать весь комментарий
21.07.2021 16:04 Ответить
а лимфо узлы для чего !? и какая их роль ?! ..загугли может чет нового узнаешь..
показать весь комментарий
21.07.2021 19:02 Ответить
Ну, если ты в коже найдешь лимфоузел, Нобелевка тебе обеспечена.
показать весь комментарий
21.07.2021 23:10 Ответить
да ты действительно одаренный поц !!!
показать весь комментарий
21.07.2021 23:51 Ответить
Это тебе так припекло оттого, что ты ответ не смог нагуглить?
показать весь комментарий
21.07.2021 23:55 Ответить
блин.. какой ты ограниченный и убогий ... прививочку еще одну-вторую сделай себе и попустит.. а я с дураками не разговариваю - берегу свое время и нервы , ибо - дурака учить - только портить..
показать весь комментарий
22.07.2021 00:06 Ответить
То есть ты сел в лужу со своими антинаучными бреднями, а дураки по-твоему те, кто указал тебе на ошибки?
показать весь комментарий
22.07.2021 00:13 Ответить
А доктора - это одна мафия ?
показать весь комментарий
21.07.2021 00:24 Ответить
Це - цікавий феномен. Стежу. Поки пояснення не знайшла.
Лише так смішно, коли вони в екстазі від свого статусу =привілейованих=, як їм втокмачили "борці".
показать весь комментарий
21.07.2021 01:08 Ответить
Представь, что ты надел одежду, которая при контакте с человеком с грязной одеждой в 9 из 10 случаев остается чистой а в 1 из 10 вымазывается. И тут навстречу идет толпа людей в грязной одежде и начинают возмущаться, когда ты хочешь их обойти.
показать весь комментарий
21.07.2021 08:04 Ответить
ходите в масках и берегитесь!
показать весь комментарий
20.07.2021 23:30 Ответить
Кроме констатации каких-то сомнительных фактов никто никаких действаий не предпринимает. К чему бы это?
показать весь комментарий
20.07.2021 23:47 Ответить
"Якщо подивитися за країнами та графік щоденних випадків COVID-19 на мільйон людей, то помітно що в найвакцинованіших країнах майже однакові показники з маловакцинованими, проте в найвакцинованіших почалося нове стрімке зростання захворювань. Але це мало кому цікаво."
показать весь комментарий
21.07.2021 00:11 Ответить
"Штам "Дельта" відповідальний за 83% нових випадків зараження на COVID-19 у США. А нех було колотися невипробуваним шмурдяком від штаму Альфа".
показать весь комментарий
21.07.2021 00:37 Ответить
Но среди вакцинированных нормальной вакциной, летальность близка к нулю.
показать весь комментарий
21.07.2021 07:08 Ответить
В Індії зростання захворюваності почалося в кінци лютого. На той час повністю вакцинованих там було 0,2%. На пік захворюваності Індія вийшла в кінці квітня. На той час повністю вакцинованих там було 1,9%, тото менше, ніж зараз у нас.
показать весь комментарий
21.07.2021 08:12 Ответить
В переводе на нормальный язык: режим ощутил резкое падение поддержки со стороны населения.
показать весь комментарий
21.07.2021 00:47 Ответить
Чому не вводять лазерну терапію?
Не потрібні щеплення, маски, карантини.
Лазерна терапія виліковує КОВІД-19 за 2 дні.
Як тільки Україна введе лазерну терапію, одразу хворі перестануть помирати ВЗАГАЛІ.
показать весь комментарий
21.07.2021 01:17 Ответить
маразм крепчал и танки наши быстры
показать весь комментарий
21.07.2021 01:55 Ответить
 
 