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США готовит разъяснение о переговорах с Германией относительно "Северного потока - 2", - Псаки

США готовит разъяснение о переговорах с Германией относительно

Внешнеполитическое ведомство США вскоре раскроет больше информации о состоянии переговоров с Германией относительно проекта "Северный поток - 2", в том числе в контексте гарантий безопасности Украины и союзников НАТО на восточном фланге.

Об этом сообщила во время брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я ожидаю, что Госдепартамент США и другие (ведомства. - Ред.) вскоре будут иметь больше (информации. - Ред.) по этому вопросу", - отметила пресс-секретарь администрации Байдена.

Она подтвердила, что во время встречи президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель на прошлой неделе "этот вопрос был темой дискуссий".

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"Президент (Байден. - Ред.) тогда планировал обратить внимание на нашу обеспокоенность, что этот проект угрожает европейской энергетической безопасности, безопасности Украины, союзников и партнеров на восточном фланге НАТО", - добавила Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома напомнила, что президент Байден поручил своей команде работать с командой Меркель в вопросе о том, "как мы можем ответить на этот вызов, даже с учетом того, что газопровод был завершен на 90%, когда нынешняя администрация начала выполнять свои обязанности".

Напомним, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель встретилась в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом 15 июля. Тогда лидеры отметили, что разногласия в вопросе "Северного потока - 2" сохраняются. В то же время, стороны согласились, что этот проект не должен стать новым инструментом политического влияния Кремля в Европе.

Также читайте: США и Германия в ближайшие дни объявят о соглашении по "Северному потоку-2": одной из его составляющих будет увеличение инвестиций в Украину, - Reuters

Автор: 

Германия (7070) США (27118) Северный поток (1458) Псаки Джен (168)


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20.07.2021 22:53 Ответить
остудят трошки лапшу
перед тем
как пиплу на ухи
вешать
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20.07.2021 23:00 Ответить
как осторожен в выражениях пресс-секретарь...
без всякой отсебятины и своего видения вопроса))) и вырваных потом контекстов ))))
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20.07.2021 23:01 Ответить
здали нас з потрохами- єєх кравчук кравчук-
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20.07.2021 23:05 Ответить
Шо всі взялись за цей сраний потік,чому ніхто не береться в Україні за наповнення труби українським газом,а Меркель та країни ЕС із більшим задоволенням будуть купувати український так як він буде дешевшим тому що його не треба буде переганяти за тисячі кілометрів.Ось в такому разі СП-2 для кацапії буде просто збитковим.
Україна по офданним за минулий рік видобула 17 лярдів газу а використала тільки 13 лярдів при змпозі вже на існуючих скважинах видобувати 25-28 лярдів і це без відкриття нових та законсервованих родовищ які до кінця 50-х забеспечували всю мокшандію та країни прибалтики.
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20.07.2021 23:05 Ответить
Обеспокоенность? Озабоченность? Или есть ещё что то
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20.07.2021 23:48 Ответить
Тимчасовий повірений у справах США Джордж Кент відмовився зустрітись з Єрмаком, натомість зустрівся з Аваковим. Це переповнило чашу терпіння кремлівських агентів у ОПі і Авакова звільнили. Перед тим Штати не дали дозвіл на поїздку Єрмака на переговори в Білий дім. Майже пів року адміністрація Байдена не приймає вірчу грамоту посла України в США Маркарової, бо Байден не має часу її прийняти. Візит Зеленського в США якщо і відбудеться, то швидше за все після дня Незалежності, щоб наперед не псувати Зюзі святковий настрій.
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20.07.2021 23:48 Ответить
"Президент Байден тогда планировал обратить внимание на нашу обеспокоенность, что этот проект угрожает европейской энергетической безопасности, безопасности Украины, союзников и партнеров на восточном фланге НАТО" Вот здорово! Всего лишь "тогда планировал обратить внимание на нашу обеспокоенность"!
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21.07.2021 04:38 Ответить
 
 