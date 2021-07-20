США готовит разъяснение о переговорах с Германией относительно "Северного потока - 2", - Псаки
Внешнеполитическое ведомство США вскоре раскроет больше информации о состоянии переговоров с Германией относительно проекта "Северный поток - 2", в том числе в контексте гарантий безопасности Украины и союзников НАТО на восточном фланге.
Об этом сообщила во время брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я ожидаю, что Госдепартамент США и другие (ведомства. - Ред.) вскоре будут иметь больше (информации. - Ред.) по этому вопросу", - отметила пресс-секретарь администрации Байдена.
Она подтвердила, что во время встречи президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель на прошлой неделе "этот вопрос был темой дискуссий".
"Президент (Байден. - Ред.) тогда планировал обратить внимание на нашу обеспокоенность, что этот проект угрожает европейской энергетической безопасности, безопасности Украины, союзников и партнеров на восточном фланге НАТО", - добавила Псаки.
Пресс-секретарь Белого дома напомнила, что президент Байден поручил своей команде работать с командой Меркель в вопросе о том, "как мы можем ответить на этот вызов, даже с учетом того, что газопровод был завершен на 90%, когда нынешняя администрация начала выполнять свои обязанности".
Напомним, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель встретилась в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом 15 июля. Тогда лидеры отметили, что разногласия в вопросе "Северного потока - 2" сохраняются. В то же время, стороны согласились, что этот проект не должен стать новым инструментом политического влияния Кремля в Европе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
перед тем
как пиплу на ухи
вешать
без всякой отсебятины и своего видения вопроса))) и вырваных потом контекстов ))))
Україна по офданним за минулий рік видобула 17 лярдів газу а використала тільки 13 лярдів при змпозі вже на існуючих скважинах видобувати 25-28 лярдів і це без відкриття нових та законсервованих родовищ які до кінця 50-х забеспечували всю мокшандію та країни прибалтики.