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Стартапера Выборного лишили $50 тыс. госфинансирования из-за похвалы в адрес Путина

Стартапера Выборного лишили $50 тыс. госфинансирования из-за похвалы в адрес Путина

Антон Выборный руководит стартапом Apiway, который в декабре 2020 года получил право на $50 тыс. от финансируемого Кабмином Украинского фонда стартапов. Выборный расхваливал в соцсетях статью Путина об Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание dev.ua.

Несколько дней назад Выборный в соцсетях расхваливал статью Путина о том, что украинцы и россияне якобы являются одним народом.

Стартапера Выборного лишили $50 тыс. госфинансирования из-за похвалы в адрес Путина 01

Украинский фонд стартапов счел его сообщения несущими репутационные риски и отозвал финансирование.

"По многочисленным обращениям касательно дискредитирующего публичного поста одного из участников грантовой программы Фонда Антона Выборного - CEO стартапа Apiway, Украинским фондом стартапов были проанализированы публикации на его персональных страницах в социальных сетях Facebook и Telegram. Официально сообщаем, что Фонд не разделяет позицию, высказанную СЕО стартапа Apiway Антоном Выборным по вопросам, поднятым в указанных публикациях", - говорится в сообщении фонда.

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"На сегодня финансирование или любая другая форма поддержки стартапа Apiway со стороны Фонда не предвидится", - добавили в фонде.

Выборный в ответ на предложение журналистов прокомментировать ситуацию пригрозил им судом.

Стартапера Выборного лишили $50 тыс. госфинансирования из-за похвалы в адрес Путина 02

Автор: 

финансирование (1809) стартап (31)


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Топ комментарии
+64
Догадываюсь, за кого это чмо в 2019-м проголосовало.
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20.07.2021 23:43 Ответить
+43
Стартапера Выборного лишили $50 тыс. госфинансирования из-за похвалы в адрес Путина - Цензор.НЕТ 6988
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20.07.2021 23:48 Ответить
+31
Да хрен это русское чучело куда свалит. Не зря же, русский это прилагательное - диагноз. Эти дегенераты могут Тюрьму народов любить только из той страны, где можно свободно жить и вкусно жрать.
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21.07.2021 01:34 Ответить
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Догадываюсь, за кого это чмо в 2019-м проголосовало.
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20.07.2021 23:43 Ответить
Чего вдруг спамщики возбудились? Я ведь не написал, за кого...
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20.07.2021 23:51 Ответить
А тому, що це чио - еталонний зразок в борця Зєлєнского не з тоамюсого прошарку люмпен-пролетаріпту, вюа зі свідомого прошарку середнього класу, які претендують на аналітичні здібності вважають себе пупом землі, якому все на світі має падати з неба за те, що воно такий гарний. Таким виборним страшно не подобається, коли їх макають у власне лайно. І добре, щонавіть для таких приходить у гості карма.
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21.07.2021 08:11 Ответить
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21.07.2021 13:23 Ответить
и шо? плюнет молодой талантливый человек на свою страну, в социальной ответственности которой нынешний гарант в бытность свою клоуном сильно сомневался. а другие страны его примут с радостью, особенно соседняя
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21.07.2021 00:15 Ответить
Так йому ж там і місце! Саме для того щоб отримати статус "***********" він і писав свій пост. Він мабуть уже валізи пакує.
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21.07.2021 01:28 Ответить
Да хрен это русское чучело куда свалит. Не зря же, русский это прилагательное - диагноз. Эти дегенераты могут Тюрьму народов любить только из той страны, где можно свободно жить и вкусно жрать.
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21.07.2021 01:34 Ответить
И шо, ему там из бюджета дадут?
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21.07.2021 01:46 Ответить
Ти про Білорусь? Лука он уже міжнародними скандалами грозився за те що, Україна продовжила час перебування своїй території білоруських айтішнків, які відмовилися повертаться додому!
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21.07.2021 05:17 Ответить
Ты гонишь.....ну каким лука и Беларусь к этой статье? Не эти же беларусы тебя заставляли портянки стирать до дембеля..:...уймись позорище ))
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21.07.2021 06:19 Ответить
Стартапера Выборного лишили $50 тыс. госфинансирования из-за похвалы в адрес Путина - Цензор.НЕТ 6988
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20.07.2021 23:48 Ответить
Шо він упоротий видно по тому, що судом погрожує журналісту через просте питання.
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20.07.2021 23:50 Ответить
В лицее для интелигентов
Не знали дети браньіх слов
И назьівали все Антона
Антон - картон, Антон - картон
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20.07.2021 23:53 Ответить
иногда лучше жевать чем говорить
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20.07.2021 23:53 Ответить
Так это его другой стартап😀
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21.07.2021 01:47 Ответить
Чомусь в багатьох людей склалася думка,що айтішніки це якісь надлюди.
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20.07.2021 23:54 Ответить
Та й взагалі.на одних айтішніках,Україна не виїде.Потрібні різні напрямки і галузі.
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20.07.2021 23:56 Ответить
ну и хорошо, пусть в кацапстан едет и там восхищается ******
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21.07.2021 00:05 Ответить
може ему за ето ***** разрешит поцеловать царскую ср@ку
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21.07.2021 10:54 Ответить
Хорошего человека антоном не назовут.
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21.07.2021 00:06 Ответить
Фраза на 50 килобаксов - путин написал хорошую статью, рекомендую.
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21.07.2021 00:07 Ответить
на премію Дарвіна потягне
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21.07.2021 00:22 Ответить
нажаль поки ні, воно живе залишилось і може розмножуватись, хоча кацапи народ тридварас, тому є сумніви.
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21.07.2021 08:10 Ответить
Хе хе...дурное такое, какие ему деньги...фейспалм. Я бы даже понял, если он любит пуйла - ну ымперцы они такие себе тупые но упорные. Но срать в руку, дающую 50 тыс баксов это вообще непонятно что в краюхе насыпано.
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21.07.2021 00:18 Ответить
так то ж кацапа, вони скрізь серуть і вважають, що це нормально
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21.07.2021 08:11 Ответить
Mea lingua mea inimica est (язык мой - враг мой).
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21.07.2021 00:34 Ответить
А у нас кажуть простіше: "Дурну голову відривають разом з язиком!"
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21.07.2021 05:20 Ответить
точнее будет так: вата вместо мозга-сплошные убытки!
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21.07.2021 10:56 Ответить
Расстрелять ублюдка!
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21.07.2021 01:16 Ответить
Из говномета…
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21.07.2021 07:15 Ответить
Вся сіль в тому що він иуда тобто е.... за національністю цим все сказано, коли ж ви нарешті це зрозумієте
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21.07.2021 01:25 Ответить
Этот лишнехромосомный дегенерат, даже по-российски толком писать не умеет. Знаки припенания... Ска... русский - это диагноз.
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21.07.2021 01:30 Ответить
Я таки извиняюсь, а кто дал право народные деньги разбазаривать?
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21.07.2021 01:44 Ответить
Абсурд. Держава Україна в особі її незрозуміло якої влади, а виходить так що скоріше (антиукраїнської -прокремлівської) Продажної влади яка по-злодійськи фінансує лютих ворогів України які злочинно підтримують кривавого фашиста )(уйла.
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21.07.2021 03:52 Ответить
Алексей Арестович в 2003 году будучи офицером ГУР МО Украины посетил Московию и встречался с Владиславом Сурковым...,интересно о чем беседу беседовали...
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21.07.2021 03:59 Ответить
А ви помните?
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21.07.2021 08:26 Ответить
похоже на мелкую месть.
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21.07.2021 06:58 Ответить
Прочитал заголовок: "Старпера Выборного лишили..."
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21.07.2021 08:50 Ответить
Якого ... взагалі Україна виділяє по 50к баксів на всяке лайно? Грошей багато чи що? На армію ці гроші потратьте, а не на всякі ліві стартапи.
У цього мудака на сторінці ВЗАГАЛІ НІДЕ не вказана Україна. НІЯК. Жодного згадування про країну яка мала виділити кошти НЕМАЄ.
https://apiway.ai/

А тих хто виділив кошти - звільнити нахрен з роботи за профнепригодність.
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21.07.2021 09:57 Ответить
Старпьора лишили стартапа..
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21.07.2021 16:19 Ответить
 
 