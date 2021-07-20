Стартапера Выборного лишили $50 тыс. госфинансирования из-за похвалы в адрес Путина
Антон Выборный руководит стартапом Apiway, который в декабре 2020 года получил право на $50 тыс. от финансируемого Кабмином Украинского фонда стартапов. Выборный расхваливал в соцсетях статью Путина об Украине.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание dev.ua.
Несколько дней назад Выборный в соцсетях расхваливал статью Путина о том, что украинцы и россияне якобы являются одним народом.
Украинский фонд стартапов счел его сообщения несущими репутационные риски и отозвал финансирование.
"По многочисленным обращениям касательно дискредитирующего публичного поста одного из участников грантовой программы Фонда Антона Выборного - CEO стартапа Apiway, Украинским фондом стартапов были проанализированы публикации на его персональных страницах в социальных сетях Facebook и Telegram. Официально сообщаем, что Фонд не разделяет позицию, высказанную СЕО стартапа Apiway Антоном Выборным по вопросам, поднятым в указанных публикациях", - говорится в сообщении фонда.
"На сегодня финансирование или любая другая форма поддержки стартапа Apiway со стороны Фонда не предвидится", - добавили в фонде.
Выборный в ответ на предложение журналистов прокомментировать ситуацию пригрозил им судом.
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Не знали дети браньіх слов
И назьівали все Антона
Антон - картон, Антон - картон
У цього мудака на сторінці ВЗАГАЛІ НІДЕ не вказана Україна. НІЯК. Жодного згадування про країну яка мала виділити кошти НЕМАЄ.
https://apiway.ai/
А тих хто виділив кошти - звільнити нахрен з роботи за профнепригодність.