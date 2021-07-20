Нидерланды готовы направить в Украину прокуроров и следователей для наработки дальнейших шагов по делу МН17, - посол
Группа нидерландских прокуроров и следователей готова приехать в Украину для наработки дальнейших шагов по делу МН17.
Об этом заявил посол Королевства Нидерландов в Украине Йоганнес де Мол на встрече с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Венедиктова подчеркнула, что такие преступления против человечности должны быть наказаны, и для этого украинская сторона задействует все возможные ресурсы. "В планах у нас создать Международный совет при генпрокуроре, чтобы эффективно сотрудничать с международными судами и использовать правовой опыт других стран, прошедших через вооруженные конфликты", - отметила она.
Посол Нидерландов заявил, что для наработки дальнейших шагов по делу МН17 в Украину готова приехать группа нидерландских прокуроров и следователей. "Также стороны обсудили возможность визита в Украину генерального прокурора Нидерландов", - говорится в сообщении.
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