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Нидерланды готовы направить в Украину прокуроров и следователей для наработки дальнейших шагов по делу МН17, - посол

Нидерланды готовы направить в Украину прокуроров и следователей для наработки дальнейших шагов по делу МН17, - посол

Группа нидерландских прокуроров и следователей готова приехать в Украину для наработки дальнейших шагов по делу МН17.

Об этом заявил посол Королевства Нидерландов в Украине Йоганнес де Мол на встрече с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Венедиктова подчеркнула, что такие преступления против человечности должны быть наказаны, и для этого украинская сторона задействует все возможные ресурсы. "В планах у нас создать Международный совет при генпрокуроре, чтобы эффективно сотрудничать с международными судами и использовать правовой опыт других стран, прошедших через вооруженные конфликты", - отметила она.

Посол Нидерландов заявил, что для наработки дальнейших шагов по делу МН17 в Украину готова приехать группа нидерландских прокуроров и следователей. "Также стороны обсудили возможность визита в Украину генерального прокурора Нидерландов", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Нидерланды (1600) Венедиктова Ирина (726) Офис Генпрокурора (2496)


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Топ комментарии
+12
у команды Зеленых идиотов, и конкретно Венедиктовой, назревает новый кризис..
европейский суд понял, что Венедиктова решила слить дело по MH-17 в пользу Рашки, и Венедиктова имеет поддержку Зеленскавага, Ермака, Татарова..
и встал вопрос: как образумить коррумпированых ватных гнид, которых избрал тупой 73% нарИд?..
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20.07.2021 23:54 Ответить
+6
Только мне становится понятным что по МН17 тупо спускают дело на тормозах и отмазывают кремль!? .. Ведь по этому делу уже есть ВСЕ чтобы прибить паРашу и Куйла, но они тянут-тянут..Наработка дальнейших шагов !?.. накуя .. Гаага, вынести приговор и всем Миром бить русню ногами !!!
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21.07.2021 00:34 Ответить
+3
Мавзолейные уроды не отмажутся....,Позор этот будет жить Вечно...,независимо кто будет сидеть в кремле...Путлер или другой Хмырь...
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21.07.2021 03:53 Ответить
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Эх, начало впечитляюче звучит.
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20.07.2021 23:46 Ответить
В смысле, что мало доказательств?
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21.07.2021 00:14 Ответить
у команды Зеленых идиотов, и конкретно Венедиктовой, назревает новый кризис..
европейский суд понял, что Венедиктова решила слить дело по MH-17 в пользу Рашки, и Венедиктова имеет поддержку Зеленскавага, Ермака, Татарова..
и встал вопрос: как образумить коррумпированых ватных гнид, которых избрал тупой 73% нарИд?..
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20.07.2021 23:54 Ответить
Вот оно почему вчера Лукашевич возбудился по поводу чартера Аєрофлота! Видать, есть материалы.
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21.07.2021 00:00 Ответить
Только мне становится понятным что по МН17 тупо спускают дело на тормозах и отмазывают кремль!? .. Ведь по этому делу уже есть ВСЕ чтобы прибить паРашу и Куйла, но они тянут-тянут..Наработка дальнейших шагов !?.. накуя .. Гаага, вынести приговор и всем Миром бить русню ногами !!!
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21.07.2021 00:34 Ответить
Мавзолейные уроды не отмажутся....,Позор этот будет жить Вечно...,независимо кто будет сидеть в кремле...Путлер или другой Хмырь...
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21.07.2021 03:53 Ответить
Украинский самолет в Иране тоже сбили мавзолейные уроды...
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21.07.2021 03:55 Ответить
В мене є великі сумніви що "шимпанЗЕ" цього хочуть.Ім важливіше селфі з руськім фашистом.
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21.07.2021 06:21 Ответить
Шлите их к чертям собачим.
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21.07.2021 06:51 Ответить
Правильно! Пусть расследуют почему шмаркля Цемаха отпустил.
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21.07.2021 07:46 Ответить
Шо, опять!??
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21.07.2021 08:53 Ответить
прокуроров у нас и своих полно
дело не сдвинится вообще никак - пока донбас, покрайне мере, место крушения не вернется под контроль
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21.07.2021 09:20 Ответить
 
 