Концентрация диоксида азота в Ривном и окружающих селах не превышает предельно допустимого уровня, - глава ОГА Коваль
После проведения замеров в г. Ривен и трех соседних селах местным Гидрометцентром превышения предельно допустимой концентрации диоксида азота в воздухе не обнаружено.
Об этом сообщил глава Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.
"Ривненский Гидрометцентр завершил замеры в 4-х точках: селах Городок, Караевичи, Обарив, а также в Ривном на ул. Млиновская. Превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота в воздухе не обнаружено", – написал он.
Как сообщалось, "Ривнеазот" сообщил о чрезвычайной ситуации на предприятии во вторник - разгерметизации трубопровода в цехе производства азотной кислоты, в результате которой произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода.
По данным ГСЧС, концентрация газа в воздухе, образовавшегося в результате утечки на заводе минеральных удобрений "Ривнеазот" во вторник, в пять раз ниже уровня, опасного для человека, а угрозы окружающей среде в результате происшествия нет.
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hazard_N.svg?uselang=ru
Оксид азота (IV) (диоксид азота) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C особо токсичен , является мощным окислителем. Числится в списке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%94%D0%AF%D0%92 сильнодействующих ядовитых веществ . В больших дозах может стать сильнейшим неорганическим https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4 ядом . Даже в небольших концентрациях он раздражает дыхательные пути, в больших концентрациях вызывает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%91%D0%BA_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85 отёк лёгк их
Короче для тех кто не в курсе и есть желание убедиться , купите или достаньте концентрированную азотную кислоту налейте в стаканчик и киньте туда кусочек меди или латуни например жёлтую монету, дальше прозреете