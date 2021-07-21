РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7659 посетителей онлайн
Новости
1 666 12

Концентрация диоксида азота в Ривном и окружающих селах не превышает предельно допустимого уровня, - глава ОГА Коваль

Концентрация диоксида азота в Ривном и окружающих селах не превышает предельно допустимого уровня, - глава ОГА Коваль

После проведения замеров в г. Ривен и трех соседних селах местным Гидрометцентром превышения предельно допустимой концентрации диоксида азота в воздухе не обнаружено.

Об этом сообщил глава Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

"Ривненский Гидрометцентр завершил замеры в 4-х точках: селах Городок, Караевичи, Обарив, а также в Ривном на ул. Млиновская. Превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота в воздухе не обнаружено", – написал он.

Как сообщалось, "Ривнеазот" сообщил о чрезвычайной ситуации на предприятии во вторник - разгерметизации трубопровода в цехе производства азотной кислоты, в результате которой произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода.

По данным ГСЧС, концентрация газа в воздухе, образовавшегося в результате утечки на заводе минеральных удобрений "Ривнеазот" во вторник, в пять раз ниже уровня, опасного для человека, а угрозы окружающей среде в результате происшествия нет.

Концентрация диоксида азота в Ривном и окружающих селах не превышает предельно допустимого уровня, - глава ОГА Коваль 01

Автор: 

авария (1285) Ровно (531) Ривнеазот (19) Коваль (109)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Верим-верим...Сейчас там воздух даже чище чем до взрыва !!! Усе в пределах нормы...
показать весь комментарий
21.07.2021 00:25 Ответить
+5
всё что публикует сейчас администрация "РивноАзот" - туфта!!!
показать весь комментарий
21.07.2021 00:32 Ответить
+1
Класс опасности - 3. Диоксид азота (N02) - бледно-желтая жидкость с острым удушливым запахом. Она легко испаряется с образованием бурых паров, которые тяжелее воздуха. Хорошо растворяется в воде, образуя при этом азотную кислоту, реагирующую практически со всеми соединениями.
показать весь комментарий
21.07.2021 00:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вдыхаемый воздух состоит из 70% азота, никто от этого не умирает!
показать весь комментарий
21.07.2021 00:24 Ответить
Класс опасности - 3. Диоксид азота (N02) - бледно-желтая жидкость с острым удушливым запахом. Она легко испаряется с образованием бурых паров, которые тяжелее воздуха. Хорошо растворяется в воде, образуя при этом азотную кислоту, реагирующую практически со всеми соединениями.
показать весь комментарий
21.07.2021 00:28 Ответить
діоксид азоту, дозою 0,045 ppm (0,08 мг/м3) та вище ембріотоксичний та тератогенний ....
показать весь комментарий
21.07.2021 10:52 Ответить
Ты химию не учил походу ,вот тебе к примеру натрий щелочной метал NA возьмёшь в потные руки прожжёт кожу теперь хлор CL ядовитый газ семейства галогенов с зеленоватым оттенком хватит пару дыханий и ты труп а их соединение Na Cl ни что иное как поваренная соль которую ты и все остальные употребляют каждый день далее читай Монахова ты случайно не из тех кто считает что земля плоская и вокруг неё кружится солнце
показать весь комментарий
21.07.2021 01:05 Ответить
О считает что клоун-наркоман умеющий только играть писюном на рояле улучшит его жизнь!
показать весь комментарий
21.07.2021 05:57 Ответить
Верим-верим...Сейчас там воздух даже чище чем до взрыва !!! Усе в пределах нормы...
показать весь комментарий
21.07.2021 00:25 Ответить
всё что публикует сейчас администрация "РивноАзот" - туфта!!!
показать весь комментарий
21.07.2021 00:32 Ответить
Неправда ваша. Не все туфта. Как могут, правду доносят. Посмотрите на фото к статье - свiту бiлого не видно череp буру хмару NO2.
показать весь комментарий
21.07.2021 00:41 Ответить
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hazard_O.svg?uselang=ru Концентрация диоксида азота в Ривном и окружающих селах не превышает предельно допустимого уровня, - глава ОГА Коваль - Цензор.НЕТ 1349

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hazard_N.svg?uselang=ru Концентрация диоксида азота в Ривном и окружающих селах не превышает предельно допустимого уровня, - глава ОГА Коваль - Цензор.НЕТ 1349
Оксид азота (IV) (диоксид азота) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C особо токсичен , является мощным окислителем. Числится в списке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%94%D0%AF%D0%92 сильнодействующих ядовитых веществ . В больших дозах может стать сильнейшим неорганическим https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4 ядом . Даже в небольших концентрациях он раздражает дыхательные пути, в больших концентрациях вызывает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%91%D0%BA_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85 отёк лёгк их
Короче для тех кто не в курсе и есть желание убедиться , купите или достаньте концентрированную азотную кислоту налейте в стаканчик и киньте туда кусочек меди или латуни например жёлтую монету, дальше прозреете
показать весь комментарий
21.07.2021 00:55 Ответить
Дышите глубже.
показать весь комментарий
21.07.2021 01:09 Ответить
В Якутии лесной пожар в Тайге охватил уже 2 млн гектаров леса...,чем дышат РАБссиянцы догадайтесь с 1 раза....
показать весь комментарий
21.07.2021 03:43 Ответить
 
 