Концентрация диоксида азота в Ривном и окружающих селах не превышает предельно допустимого уровня, - глава ОГА Коваль

После проведения замеров в г. Ривен и трех соседних селах местным Гидрометцентром превышения предельно допустимой концентрации диоксида азота в воздухе не обнаружено.

Об этом сообщил глава Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

"Ривненский Гидрометцентр завершил замеры в 4-х точках: селах Городок, Караевичи, Обарив, а также в Ривном на ул. Млиновская. Превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота в воздухе не обнаружено", – написал он.

Как сообщалось, "Ривнеазот" сообщил о чрезвычайной ситуации на предприятии во вторник - разгерметизации трубопровода в цехе производства азотной кислоты, в результате которой произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода.

По данным ГСЧС, концентрация газа в воздухе, образовавшегося в результате утечки на заводе минеральных удобрений "Ривнеазот" во вторник, в пять раз ниже уровня, опасного для человека, а угрозы окружающей среде в результате происшествия нет.