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Новости Коронавирус и карантин
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Больных COVID-19 в России может быть в 5 раз больше, чем сообщают власти, - СМИ

Больных COVID-19 в России может быть в 5 раз больше, чем сообщают власти, - СМИ

По данным журналистов, в регистре Минздрава России, который создали для отслеживания числа зараженных COVID, более 29 млн записей. Эта цифра в пять раз превышает официальную статистику российских властей. Если она правдива, по числу заболевших на миллион населения Россия оказывается на первом месте в мире.

Речь об этом идет в совместном расследовании российских изданий "Медиазона", "Медуза" и "Холод", сообщает Цензор.НЕТ.

Эти данные журналисты получили, проанализировав сертификаты, которые получают переболевшие COVID-19 россияне и сертификаты о вакцинации от инфекции.

Оказалось, что последние 8 цифр в номере каждого сертификата - это уникальный номер переболевшего. Данные тех, у кого не подтвердился коронавирус, удаляют из регистра, и их номер присваивают новому заболевшему.

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Собеседник "Медузы" из регионального Минздрава подтвердил, что "порядковый номер в реестре отражает общее количество зарегистрированных заболевших".

Всего в регистре более 29 млн записей - в 5 раз больше чем, согласно официальной статистике, заболевших коронавирусом россиян.

В Минздраве и федеральном оперативном штабе опровергли данные. Там говорят, что "29 млн - это может быть число россиян, которые на 9 июля получили первую дозу вакцины против COVID". При этом журналисты отмечают, что у сертификатов о вакцинации и сертификатов о болезни разные порядковые номера.

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"Медуза" указывает, что если в России действительно 29 млн заболевших - это выводит страну на третье место в мире по числу заболевших коронавирусом. А в пересчете на миллион жителей Россия поднялась бы с 85-го места на первое, опередив даже небольшие государства Андорру и Сейшелы.

Автор: 

карантин (16729) россия (96169) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Та ну не може бути там тільки правду завжди кажуть.)) Я не проти якби і в 100 разів більше.
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21.07.2021 00:39 Ответить
+5
Давайте не - " может быть" а ТОЧНО - заболевших кацапов должно быть в 100 раз больше !!! ..Чтобы поменьше этих представителей кацапо-фауны звенели своими копытами по Украинской земле..
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21.07.2021 00:45 Ответить
+5
20 миллионов РАБссияцев не имеют социального доступа к простой воде...,что говорить о газе,если уровень газификации РАБссии 47,8%,то есть половина РАБссиянцев не пользуются газом....,Дима Ведмедев сказал правду....Просто денег сейчас НЕТ
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21.07.2021 02:15 Ответить
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Та ну не може бути там тільки правду завжди кажуть.)) Я не проти якби і в 100 разів більше.
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21.07.2021 00:39 Ответить
Здесь не в правде суть, а в объективности... Суть, по числу заболевших видно откуда есть пошел ковид-19.
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21.07.2021 00:57 Ответить
Больше всех мировое информ пространство загаживали фейками о заразе руслогниды и друзья абхазского чеполино
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21.07.2021 01:00 Ответить
Начиная хотя бы с того, шо сообщили в январе 2020, шо лаптестан уже имеет 5 вакцин от ковид-19.
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21.07.2021 01:08 Ответить
Давайте не - " может быть" а ТОЧНО - заболевших кацапов должно быть в 100 раз больше !!! ..Чтобы поменьше этих представителей кацапо-фауны звенели своими копытами по Украинской земле..
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21.07.2021 00:45 Ответить
Не переживайте. Все будет по справедливости. Бог шельму уже отметил. Главное кацапо-бордер перекрыть., шобы им най щастило.
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21.07.2021 01:01 Ответить
Це що, 500 млн кацапів, нехай і хворих? Це вже пербор. Нехай виздихають ті, що є, нових додавати не треба.
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21.07.2021 10:24 Ответить
Значит и скопытилось как минимум в 5 раз больше. Хотели обмануть весь мир,а пострадали обычные вани-абрэки. Ну ниче бабы ещё нарожают, хоть и не факт
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21.07.2021 00:58 Ответить
Пане , могу вас заспокоiти. Там с женилкой после ковида начинаются проблемы в нашу пользу.
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21.07.2021 01:06 Ответить
Так вот в Лаптестане это не проблема даже если у кацапа с женилкой проблемма ему прийдет на помощь Мага из горного аула!
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21.07.2021 06:51 Ответить
Бабы нарожают от китайцев.
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21.07.2021 05:43 Ответить
Возможно Китайцы делают своё дело и регулируют регионально
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21.07.2021 01:16 Ответить
На РАБссии всего много чего есть,а нарду нехрен есть,как говорит Семен Слепаков...,даже территория этого дерьма настолько неэффективна с экономической точки зрения,что Голландия и Люксембург с Бельгией и Норвегией,завидует этим болванам Мавзолейным
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21.07.2021 02:10 Ответить
20 миллионов РАБссияцев не имеют социального доступа к простой воде...,что говорить о газе,если уровень газификации РАБссии 47,8%,то есть половина РАБссиянцев не пользуются газом....,Дима Ведмедев сказал правду....Просто денег сейчас НЕТ
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21.07.2021 02:15 Ответить
зачем деньги если есть блины на лопате)
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21.07.2021 02:51 Ответить
Спутник V, конечно же несколько уступает в эффективности и "Новичку" и цианистому калию, но действует в общем неплохо.
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21.07.2021 03:56 Ответить
интерессно ... как обстоят дела в лугандонии и крыс-нашем с Ковидом ....
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21.07.2021 03:59 Ответить
Да ладно делать проблему: кто не выздоровеет, просто умрёт.
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21.07.2021 05:41 Ответить
Чем больше кацапов сдохнет в параше, тем меньше удобрений из них земле Донбасса. Печалька.
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21.07.2021 06:07 Ответить
 
 