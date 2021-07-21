Больных COVID-19 в России может быть в 5 раз больше, чем сообщают власти, - СМИ

По данным журналистов, в регистре Минздрава России, который создали для отслеживания числа зараженных COVID, более 29 млн записей. Эта цифра в пять раз превышает официальную статистику российских властей. Если она правдива, по числу заболевших на миллион населения Россия оказывается на первом месте в мире.

Речь об этом идет в совместном расследовании российских изданий "Медиазона", "Медуза" и "Холод", сообщает Цензор.НЕТ.

Эти данные журналисты получили, проанализировав сертификаты, которые получают переболевшие COVID-19 россияне и сертификаты о вакцинации от инфекции.

Оказалось, что последние 8 цифр в номере каждого сертификата - это уникальный номер переболевшего. Данные тех, у кого не подтвердился коронавирус, удаляют из регистра, и их номер присваивают новому заболевшему.

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Собеседник "Медузы" из регионального Минздрава подтвердил, что "порядковый номер в реестре отражает общее количество зарегистрированных заболевших".

Всего в регистре более 29 млн записей - в 5 раз больше чем, согласно официальной статистике, заболевших коронавирусом россиян.

В Минздраве и федеральном оперативном штабе опровергли данные. Там говорят, что "29 млн - это может быть число россиян, которые на 9 июля получили первую дозу вакцины против COVID". При этом журналисты отмечают, что у сертификатов о вакцинации и сертификатов о болезни разные порядковые номера.

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"Медуза" указывает, что если в России действительно 29 млн заболевших - это выводит страну на третье место в мире по числу заболевших коронавирусом. А в пересчете на миллион жителей Россия поднялась бы с 85-го места на первое, опередив даже небольшие государства Андорру и Сейшелы.