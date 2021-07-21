СБУ: Шойгу не пришел на допрос. Ходатайство о задержании можно рассмотреть без его участия

Суд может рассмотреть ходатайство следователей СБУ о задержании министра обороны РФ Сергея Шойгу без его участия.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Неявка министра обороны РФ Сергея Шойгу в СБУ создает предпосылки для суда, чтобы рассмотреть ходатайство следователей СБУ без его участия. А именно - ходатайства о задержании подозреваемого с целью привода для избрания меры пресечения", - завил представитель СБУ.

По его словам, публикация повестки о вызове в СБУ на официальном сайте - процессуальный шаг, необходимый для привлечения подозреваемых к ответственности.

Читайте: СБУ вызвала российского министра обороны Шойгу в Мариуполь для вручения подозрения

Шойгу должен был явиться в Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях, расположенное в Мариуполе. Вызвали его туда повесткой от Службы безопасности Украины для вручения письменного подозрения по части 3 статьи 27 УК и части 5 статьи 260 "Создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, приведшее к гибели людей".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Шойгу был вызван на допрос в следственное управление СБУ в Мариуполе на 20 июля. Ему планировали вручить письменное подозрение в пособничестве и создании незаконных вооруженных формирований, но он не явился.

Кроме этого, СБУ вызывала для вручения подозрения российского бизнесмена, основателя телеканала "Царьград" и инвестфонда Marshall Capital Partners Константина Малофеева. Его подозревают в финансировании незаконных вооруженных формирований.

Также читайте: СБУ: Вызов Шойгу на допрос нужен, чтобы привлечь к ответственности всех ответственных за войну