СБУ: Шойгу не пришел на допрос. Ходатайство о задержании можно рассмотреть без его участия
Суд может рассмотреть ходатайство следователей СБУ о задержании министра обороны РФ Сергея Шойгу без его участия.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
"Неявка министра обороны РФ Сергея Шойгу в СБУ создает предпосылки для суда, чтобы рассмотреть ходатайство следователей СБУ без его участия. А именно - ходатайства о задержании подозреваемого с целью привода для избрания меры пресечения", - завил представитель СБУ.
По его словам, публикация повестки о вызове в СБУ на официальном сайте - процессуальный шаг, необходимый для привлечения подозреваемых к ответственности.
Шойгу должен был явиться в Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях, расположенное в Мариуполе. Вызвали его туда повесткой от Службы безопасности Украины для вручения письменного подозрения по части 3 статьи 27 УК и части 5 статьи 260 "Создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, приведшее к гибели людей".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Шойгу был вызван на допрос в следственное управление СБУ в Мариуполе на 20 июля. Ему планировали вручить письменное подозрение в пособничестве и создании незаконных вооруженных формирований, но он не явился.
Кроме этого, СБУ вызывала для вручения подозрения российского бизнесмена, основателя телеканала "Царьград" и инвестфонда Marshall Capital Partners Константина Малофеева. Его подозревают в финансировании незаконных вооруженных формирований.
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Это надо, что бы пройти все процедуры и объявить его в Международный Розыск.
лучше подучи законы.
А міг і прийти....... разом із армією.
Шел на Марик теперь даже в туалет сам сходить не может!
Шойга в наручниках орет, что имеет право на телефонный звонок и ревёт в трубку: "Вова, меня укропы повязали! Скажи маме, что я скоро вернусь! Нюське передай, пусть ждет! Унитазы, в Крыму натыренные, в гараже, в яме - перепрячь!"