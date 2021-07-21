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СБУ: Шойгу не пришел на допрос. Ходатайство о задержании можно рассмотреть без его участия

СБУ: Шойгу не пришел на допрос. Ходатайство о задержании можно рассмотреть без его участия

Суд может рассмотреть ходатайство следователей СБУ о задержании министра обороны РФ Сергея Шойгу без его участия.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Неявка министра обороны РФ Сергея Шойгу в СБУ создает предпосылки для суда, чтобы рассмотреть ходатайство следователей СБУ без его участия. А именно - ходатайства о задержании подозреваемого с целью привода для избрания меры пресечения", - завил представитель СБУ.

По его словам, публикация повестки о вызове в СБУ на официальном сайте - процессуальный шаг, необходимый для привлечения подозреваемых к ответственности.

Читайте: СБУ вызвала российского министра обороны Шойгу в Мариуполь для вручения подозрения

Шойгу должен был явиться в Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях, расположенное в Мариуполе. Вызвали его туда повесткой от Службы безопасности Украины для вручения письменного подозрения по части 3 статьи 27 УК и части 5 статьи 260 "Создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, приведшее к гибели людей". 

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Шойгу был вызван на допрос в следственное управление СБУ в Мариуполе на 20 июля. Ему планировали вручить письменное подозрение в пособничестве и создании незаконных вооруженных формирований, но он не явился. 

Кроме этого, СБУ вызывала для вручения подозрения российского бизнесмена, основателя телеканала "Царьград" и инвестфонда Marshall Capital Partners Константина Малофеева. Его подозревают в финансировании незаконных вооруженных формирований.

Также читайте: СБУ: Вызов Шойгу на допрос нужен, чтобы привлечь к ответственности всех ответственных за войну

Автор: 

СБУ (20033) Шойгу Сергей (714)


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Топ комментарии
+21
Странно, что НКВД Сралина ни разу не вызвало Гитлера на допрос.
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21.07.2021 01:04 Ответить
+7
СБУ: Шойгу не пришел на допрос. Ходатайство о задержании можно рассмотреть без его участия - Цензор.НЕТ 6719

Шел на Марик теперь даже в туалет сам сходить не может!
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21.07.2021 06:37 Ответить
+6
Тыпил.
Это надо, что бы пройти все процедуры и объявить его в Международный Розыск.
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21.07.2021 01:23 Ответить
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Странно, что НКВД Сралина ни разу не вызвало Гитлера на допрос.
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21.07.2021 01:04 Ответить
им достаточно фуражки дяди Ади, они на нее молятся шо пухтин шо раньше сралин !
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21.07.2021 01:11 Ответить
Русиш швайн в любой точке планеты может вывести из строя канализацию если ему на ухо прошептать псевдоним мистера Ади.
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21.07.2021 01:28 Ответить
Надо же..., разбойник...
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21.07.2021 01:12 Ответить
Тыпил.
Это надо, что бы пройти все процедуры и объявить его в Международный Розыск.
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21.07.2021 01:23 Ответить
на правду не следует обижаться.
лучше подучи законы.
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21.07.2021 01:34 Ответить
Более достойного пути не нашлось? Обязательно по пути обосраться,как принято у власти воровливых клоунов?
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21.07.2021 01:35 Ответить
Не надо умничать ,ты же прекрасно понимаешь, что сказал чушь
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21.07.2021 01:50 Ответить
В таком случае , пусть не сошку мелкую ,а САМОГО ПУТЛЕРА -террориста № 1вызывали !ЦИРК НА ДРОТЕ
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21.07.2021 09:28 Ответить
СБУ95. Обязательно выставлять себя в нехорошем свете клоунской буффонады?
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21.07.2021 01:24 Ответить
Не все так и просто, как вам кажется. Этому нерускрму был предоставлен шанс , а просто, выжить. Муйло сдохнет, кремлядь первого Шойгу порешит(много знает)... можно даже тотализатор запускать, насчет на какой день нерусскому гаплык ( 1-ый или 9-ый)...
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21.07.2021 01:38 Ответить
https://censor.net/ru/user/437998,тут все просто: Шойгу теперь обьявят в международный розыск и он не сможет выехать за кордон
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21.07.2021 10:51 Ответить
Мавзолейное быдло будет расплачиваться за все годы правления КГБшного Урода после его ухода....,отдадите все до копеечки...крысы позорные....
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21.07.2021 01:52 Ответить
Вечерний стрим Марк Фейгин-Геннадий Гудков...как раз об этой проблеме..Ютьюб в помощь...
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21.07.2021 01:56 Ответить
С юридической стороны вопроса Украина все сделала правильно....
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21.07.2021 02:01 Ответить
Ну чтож, придется задерживать его, раз сам в суд не пришел.😃
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21.07.2021 07:24 Ответить
Куда уехал цирк...
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21.07.2021 03:06 Ответить
Цирк на РАБссии начался ночью 25 октября 1917 года... Стадо идиотов...
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21.07.2021 03:28 Ответить
Байден и Меркель договорились по Афганистану,немецкий контингент,а это чуть больше 2 000 солдат и офицеров уже покинули Афган...,РАБссия ФАС...повторите подвиг декабря 1979 года...
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21.07.2021 03:31 Ответить
Пощастило....
А міг і прийти....... разом із армією.
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21.07.2021 05:54 Ответить
Уже пробывал! До Марика не смог узкоглазик дойти! По дороге рога обломало ВСУ!
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21.07.2021 06:35 Ответить
СБУ: Шойгу не пришел на допрос. Ходатайство о задержании можно рассмотреть без его участия - Цензор.НЕТ 6719

Шел на Марик теперь даже в туалет сам сходить не может!
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21.07.2021 06:37 Ответить
И ради чего?
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21.07.2021 07:26 Ответить
Лучший комент. И смех, и грех....
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21.07.2021 13:21 Ответить
Не з'явився ! Не наврочте бо ще з'явиться й не один!
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21.07.2021 07:44 Ответить
І наш https://www.facebook.com/watch/live/?v=263936558834060&ref=watch_permalink потерпілй гарант в суд не з"явився
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21.07.2021 07:54 Ответить
Значит сегодня на всех топ рос ТВ будут опять делить Украину с разными картами и множеством вариантов, кому, чего, какие области достанутся.
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21.07.2021 08:17 Ответить
СБУ - ЭТО КУЧА НЕДОНОШЕННЫХ ДЕБИЛОВ..... КАК И ВСЕ МВД И ГБР...
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21.07.2021 08:57 Ответить
будем отлавливать сохатого
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21.07.2021 10:28 Ответить
То есть как это не явился?! А принудительно доставить не пробовали? Представляете картину?
Шойга в наручниках орет, что имеет право на телефонный звонок и ревёт в трубку: "Вова, меня укропы повязали! Скажи маме, что я скоро вернусь! Нюське передай, пусть ждет! Унитазы, в Крыму натыренные, в гараже, в яме - перепрячь!"
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21.07.2021 12:05 Ответить
таким образом заочно осудят, заочно посадят, заочно отсидит
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21.07.2021 13:54 Ответить
 
 