Стрелявший на свадьбе в Одессе Крамаренко вышел на свободу под залог около 200 тыс. грн
Под залог в сумме около 200 тысяч гривен из СИЗО отпустили Кирилла Крамаренко, который стрелял в воздух из охотничьего карабина на свадьбе в Одессе 14 июля.
Об освобождении Кирилла Крамаренко сообщили в областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на одесское издание "Думская".
Крамаренко был единственным задержанным гостем свадьбы, которого суд отправил в СИЗО.
Тем временем представители чеченской диаспоры жалуются на предвзятое отношение правоохранителей после стрельбы. По словам председателя диаспоры чеченского народа в Одесской области Муссы Келоева, из Украины пытаются депортировать десятки его соотечественников.
"Создали какой-то список из 25 чеченцев – гостей свадьбы, которых они хотят депортировать. А почему 25? Почему не 15 или 40?" — рассказал Келоев в эфире Думской.TV. Комментариев по этому поводу в миграционной службе журналисты еще не получили.
Напомним, 14-го июля в селе Фонтанка, возле ТРЦ "Ривьера", мужчина открыл стрельбу из автомата (скорее всего, охотничьего карабина на базе АК, - Ред.). Рядом одобрительно сигналили и дрифтовали автомобили.
Спустя пару часов полицейский спецназ явился на свадьбу и задержал причастных к стрельбе.
Часть гостей оказались российскими гражданами с разрешением на временное проживание. Их депортиртировали.
16 июля суд арестовал на 2 месяца свидетеля, устроившего пальбу в Одессе.
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Стрільба з рушниць на весіллях у них - стара традиція Однак у нас не Чечня! А Крамаренко вирішив з себе "суперчеченця" скорчить, щоб сподобаться їм ще більше Є версія, що це була "підстава" і "козачок засланий" виконав команду дискредитувать чеченську діаспору на Одещині - щоб був привід для депортації кримінальних елементів чеченського походження, однак вона слабенька - якби так було, то "Корд" приїхав-би не через кілька годин, а в одну годину вклався-б
Яка користь з цієї діаспори? Може там є науковці? Їх в Європі прихистили,а вони там гадять.
Тепер все спустять на гальмах...
Грошви награбованої неміряно в бородатих!
Депортували б аж бігом.
Що це за мужички ? Воювати за нас приїхали ? Та ні ж...
Мутять тут контрабас.
Вам не здається, що приїжджі мають рахуватись з господарями землі, яка їх прихистила ?
Для мене це дикість. Яка має бути заборонена.
у українців цього приводу є давня приказка (мабуть з часів Махна))), а може й давнішіх): "гуртом і батька легше бити"