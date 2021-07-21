Стрелявший на свадьбе в Одессе Крамаренко вышел на свободу под залог около 200 тыс. грн

Под залог в сумме около 200 тысяч гривен из СИЗО отпустили Кирилла Крамаренко, который стрелял в воздух из охотничьего карабина на свадьбе в Одессе 14 июля.

Об освобождении Кирилла Крамаренко сообщили в областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на одесское издание "Думская".

Крамаренко был единственным задержанным гостем свадьбы, которого суд отправил в СИЗО.

Тем временем представители чеченской диаспоры жалуются на предвзятое отношение правоохранителей после стрельбы. По словам председателя диаспоры чеченского народа в Одесской области Муссы Келоева, из Украины пытаются депортировать десятки его соотечественников.

"Создали какой-то список из 25 чеченцев – гостей свадьбы, которых они хотят депортировать. А почему 25? Почему не 15 или 40?" — рассказал Келоев в эфире Думской.TV. Комментариев по этому поводу в миграционной службе журналисты еще не получили.

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Напомним, 14-го июля в селе Фонтанка, возле ТРЦ "Ривьера", мужчина открыл стрельбу из автомата (скорее всего, охотничьего карабина на базе АК, - Ред.). Рядом одобрительно сигналили и дрифтовали автомобили.

Спустя пару часов полицейский спецназ явился на свадьбу и задержал причастных к стрельбе.

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Часть гостей оказались российскими гражданами с разрешением на временное проживание. Их депортиртировали.

16 июля суд арестовал на 2 месяца свидетеля, устроившего пальбу в Одессе.