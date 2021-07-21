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Стрелявший на свадьбе в Одессе Крамаренко вышел на свободу под залог около 200 тыс. грн

Стрелявший на свадьбе в Одессе Крамаренко вышел на свободу под залог около 200 тыс. грн

Под залог в сумме около 200 тысяч гривен из СИЗО отпустили Кирилла Крамаренко, который стрелял в воздух из охотничьего карабина на свадьбе в Одессе 14 июля.

Об освобождении Кирилла Крамаренко сообщили в областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на одесское издание "Думская".

Крамаренко был единственным задержанным гостем свадьбы, которого суд отправил в СИЗО.

Тем временем представители чеченской диаспоры жалуются на предвзятое отношение правоохранителей после стрельбы. По словам председателя диаспоры чеченского народа в Одесской области Муссы Келоева, из Украины пытаются депортировать десятки его соотечественников.

"Создали какой-то список из 25 чеченцев – гостей свадьбы, которых они хотят депортировать. А почему 25? Почему не 15 или 40?" — рассказал Келоев в эфире Думской.TV. Комментариев по этому поводу в миграционной службе журналисты еще не получили.

Читайте: Жених Закариев, на чеченской свадьбе которого устроили стрельбу в воздух: Ничего экстремального не планировалось, старшие просили не доставать оружие, но гость не послушался

Напомним, 14-го июля в селе Фонтанка, возле ТРЦ "Ривьера", мужчина открыл стрельбу из автомата (скорее всего, охотничьего карабина на базе АК, - Ред.). Рядом одобрительно сигналили и дрифтовали автомобили.

Спустя пару часов полицейский спецназ явился на свадьбу и задержал причастных к стрельбе.

Также читайте: Стрельба на чеченской свадьбе под Одессой: Автомат легальный, стрелявшему Крамаренко грозит до 7 лет

Часть гостей оказались российскими гражданами с разрешением на временное проживание. Их депортиртировали

16 июля суд арестовал на 2 месяца свидетеля, устроившего пальбу в Одессе.

Автор: 

залог (518) Одесса (7921) свадьба (154) стрельба (3267) чеченцы (212)


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Топ комментарии
+27
І дійсно , чому лише 25 . Усі дикуни повинні повернутися в рідні краї.
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21.07.2021 01:50 Ответить
+22
Тем временем представители чеченской диаспоры жалуются на предвзятое отношение правоохранителей после стрельбы. По словам председателя диаспоры чеченского народа в Одесской области Муссы Келоева, из Украины пытаются депортировать десятки его соотечественников.Источник: https://censor.net/ru/n3278277

Яка користь з цієї діаспори? Може там є науковці? Їх в Європі прихистили,а вони там гадять.
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21.07.2021 01:42 Ответить
+19
Вы лучше обратите внимание на залог и предположите сколько у типов водится бабла и как они его зарабатывают
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21.07.2021 02:03 Ответить
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"... хотят депортировать. А почему 25? Почему не 15 или 40?" ... -Тобто , Келоев предлагает депортировать даже 40, лишь бы не 25... Случайность(насчет 25) , не думаю
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21.07.2021 01:29 Ответить
Мечтаешь чтоб в стране одни идиоты жили? Кто же тебе в штаны тогда срать будет?
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21.07.2021 08:07 Ответить
Розумієш : чеченці на Кавказі - взагалі "из ряда вон выходящие"! Народи Північного Кавказу взагалі войовничі, однак саме про чеченців ще з Середніх віків йде недобра слава "розбійників", "людоловів" і "работорговців Саме такий менталітет у них пропагується ще з тих пір До цих пір у них вважається доброю дією сховать бандюка від властей (в цьому вони подібні до сіцілійців, що так само ховали "мафіозі")
Стрільба з рушниць на весіллях у них - стара традиція Однак у нас не Чечня! А Крамаренко вирішив з себе "суперчеченця" скорчить, щоб сподобаться їм ще більше Є версія, що це була "підстава" і "козачок засланий" виконав команду дискредитувать чеченську діаспору на Одещині - щоб був привід для депортації кримінальних елементів чеченського походження, однак вона слабенька - якби так було, то "Корд" приїхав-би не через кілька годин, а в одну годину вклався-б
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21.07.2021 06:30 Ответить
Тем временем представители чеченской диаспоры жалуются на предвзятое отношение правоохранителей после стрельбы. По словам председателя диаспоры чеченского народа в Одесской области Муссы Келоева, из Украины пытаются депортировать десятки его соотечественников.Источник: https://censor.net/ru/n3278277

Яка користь з цієї діаспори? Може там є науковці? Їх в Європі прихистили,а вони там гадять.
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21.07.2021 01:42 Ответить
І дійсно , чому лише 25 . Усі дикуни повинні повернутися в рідні краї.
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21.07.2021 01:50 Ответить
Вы лучше обратите внимание на залог и предположите сколько у типов водится бабла и как они его зарабатывают
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21.07.2021 02:03 Ответить
Зрозуміло - відкупився.
Тепер все спустять на гальмах...
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21.07.2021 04:45 Ответить
Вони ще будуть вимагати щоб Президент Зеленський і вибачився тричі за образу чеченської діаспори!
Грошви награбованої неміряно в бородатих!
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21.07.2021 05:59 Ответить
Стрелявший на свадьбе в Одессе Крамаренко вышел на свободу под залог около 200 тыс. грн - Цензор.НЕТ 226
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21.07.2021 06:05 Ответить
Уважаемые чеченцы, а вы как-бы ранее не видели среди себя чувачка с автоматом? Или это был специально приглашенный местный абориген, что бы было кому ехать в СИЗО?
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21.07.2021 06:06 Ответить
На родину, дикари!
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21.07.2021 06:25 Ответить
Кто бы сомневался.
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21.07.2021 07:24 Ответить
На росію відправити, там їм місце
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21.07.2021 07:34 Ответить
Спробували б вони в штатах постріляти..
Депортували б аж бігом.
Що це за мужички ? Воювати за нас приїхали ? Та ні ж...
Мутять тут контрабас.
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21.07.2021 07:34 Ответить
В штатах каждый день почти стреляют причем очень даже результативно.А это хулиганство и не более,для обвинения человека в чем то есть другие органы.Когда орете,что чеченцы ********-посмотрите на себя
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21.07.2021 08:06 Ответить
А в нас це нонсенс.
Вам не здається, що приїжджі мають рахуватись з господарями землі, яка їх прихистила ?
Для мене це дикість. Яка має бути заборонена.
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21.07.2021 08:20 Ответить
І навіщо стільки шуму на весіллі? Через тиждень - розійдуться.
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21.07.2021 08:01 Ответить
..ну вот почему-то не получается у эмоциональных детей гор быть "крутыми": без стаи на авто, без стволов и массовой "подписки" грошовитых единоверцев..
у українців цього приводу є давня приказка (мабуть з часів Махна))), а може й давнішіх): "гуртом і батька легше бити"
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21.07.2021 08:50 Ответить
Все правильно. ДОМОЙ. У нас не расея. у себя в мацквабаде стреляйте.
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21.07.2021 09:17 Ответить
Депортация, депортация и немедленно, в родные края, к овцам.
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21.07.2021 09:32 Ответить
не розумію, чому усі ігнорують той факт, що у нього не могло бути легального нарізного карабіну, адже йому нема 25 років.. правоохоронці просто в котре насцяли народу в очі.
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21.07.2021 09:41 Ответить
А где эта... диаспора автоматическое оружие берет? Там все норм, уголовных дел открывать не надо?! За стрельбу в населенном пункте никого раком поставить не надо? Лишить нах всех лицензий и разрешений никого не надо?
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21.07.2021 11:55 Ответить
Украинское гражданство надо заслужить и приносить обществу хоть какую-то пользу.А с этих детей гор даже "шерсти клок"не взять..Всех депортировать на родину в рассеюшку!
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21.07.2021 13:34 Ответить
Если бы в списке было 40, он бы сказал: почему 40, а не 20 или 60? У кого нашли нарушение, того в список и внесли. Или он хочет сказать, что все это была подстава ради депортации определенных чеченцев? чтобы говорить о предвзятости, нужно смотреть на основания, по которым собираются депортировать. Если оснований нет или они надуманные - это повод для оспаривания, если причины для депортации есть, о чем тогда идет речь?
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21.07.2021 14:06 Ответить
 
 