Украинский конгрессовый комитет хочет, чтобы Байден ввел санкции против оператора "Северного потока 2". ДОКУМЕНТ

Украинский конгрессовый комитет Америки (УККА) - самая представительная организация американцев украинского происхождения, - призвал Белый дом выполнить законы и ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее руководства.

Об этом говорится заявлении комитета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По данным многочисленных источников, Белый дом готовится в ближайшие дни объявить соглашение между США и Германией по российскому газопроводу Nord Stream 2", - отмечается в заявлении.

Как подчеркнули в УККА, любое исключение из санкций против компании-оператора, Nord Stream 2 AG, и ее руководителя с возможным ссылкой на "национальные интересы" Соединенных Штатов, противоречит двухпартийному законодательству от 2019 и 2020 гг. по предотвращению завершения строительства трубопровода Nord Stream 2.

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В этой связи Комитет выразил поддержку позиции Конгресса и администрации США относительно того, что Nord Stream 2 - это геополитическая схема, призванная обеспечить путинской России дополнительное злонамеренное влияние на европейских союзников и партнеров США.

"Санкции Конгресса против проекта Nord Stream 2 являются обязательными, а не выборочными, и президент обязан по Конституции "заботиться о том, чтобы законы выполнялись добросовестно". Соединенным Штатам следует не только ввести санкции, утвержденные Конгрессом, против Nord Stream 2, они должны дополнительно наказать любого субподрядчика, который работает на трубопроводе", - говорится в заявлении.

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Это необходимо, чтобы усилить давление на Россию и заставить ее покинуть территорию Украины.

"УККА призывает президента Байдена соблюдать обязательства, взятые перед нашими союзниками в Восточной Европе, и продолжать двухпартийную поддержку Украины со стороны Америки", - подчеркивается в заявлении.