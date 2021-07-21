Украинский конгрессовый комитет хочет, чтобы Байден ввел санкции против оператора "Северного потока 2". ДОКУМЕНТ
Украинский конгрессовый комитет Америки (УККА) - самая представительная организация американцев украинского происхождения, - призвал Белый дом выполнить законы и ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее руководства.
Об этом говорится заявлении комитета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"По данным многочисленных источников, Белый дом готовится в ближайшие дни объявить соглашение между США и Германией по российскому газопроводу Nord Stream 2", - отмечается в заявлении.
Как подчеркнули в УККА, любое исключение из санкций против компании-оператора, Nord Stream 2 AG, и ее руководителя с возможным ссылкой на "национальные интересы" Соединенных Штатов, противоречит двухпартийному законодательству от 2019 и 2020 гг. по предотвращению завершения строительства трубопровода Nord Stream 2.
В этой связи Комитет выразил поддержку позиции Конгресса и администрации США относительно того, что Nord Stream 2 - это геополитическая схема, призванная обеспечить путинской России дополнительное злонамеренное влияние на европейских союзников и партнеров США.
"Санкции Конгресса против проекта Nord Stream 2 являются обязательными, а не выборочными, и президент обязан по Конституции "заботиться о том, чтобы законы выполнялись добросовестно". Соединенным Штатам следует не только ввести санкции, утвержденные Конгрессом, против Nord Stream 2, они должны дополнительно наказать любого субподрядчика, который работает на трубопроводе", - говорится в заявлении.
Это необходимо, чтобы усилить давление на Россию и заставить ее покинуть территорию Украины.
"УККА призывает президента Байдена соблюдать обязательства, взятые перед нашими союзниками в Восточной Европе, и продолжать двухпартийную поддержку Украины со стороны Америки", - подчеркивается в заявлении.
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Вранці вони вставлять тому Конґресовому Комітету по перше число.
Как говорил Обама - выборы имеют последствия
Лично Трамп был против даже поставок Джавелинов.
Это вам не ганапольское.
Теперь этому наступил конец.
А дело завербованного КГБ Трампа в США ещё не закончено.
Был бы Трамп, все давно забыли бы про этот поток.
Но, у диаспоры мозгов ровным счетом, как и у зебилов.
После Трампа Байден - это ангел во плоти.
Смотрите Юрий Швец Ченнел (набрать английскими буквами) - два видео:
Как вербовали Трампа / Статья "Гардиан" / Видео № 19
Это и расчитано на подобных тебе дебилов.
Трампу приходилось глубоко шифроваться, что он давил кацапню по всем направлениям, бидон - независимый мен, потому ему позволено дружить с путеном.
Ну и скажи, у тебя есть хоть капля серого вещества или в голове только дерьмо из зомбоящика?
После чего REvil из интернета просто исчез - вот какая "дружба Байдена с путиным"
Не словом, а ділом !
а ублюдков во главе с Разумковым и Шмыгалем перевешать на фонарях
будут камуняк развлекать
Абдулла, поджигай !