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Украинский конгрессовый комитет хочет, чтобы Байден ввел санкции против оператора "Северного потока 2". ДОКУМЕНТ

Украинский конгрессовый комитет хочет, чтобы Байден ввел санкции против оператора

Украинский конгрессовый комитет Америки (УККА) - самая представительная организация американцев украинского происхождения, - призвал Белый дом выполнить законы и ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее руководства.

Об этом говорится заявлении комитета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По данным многочисленных источников, Белый дом готовится в ближайшие дни объявить соглашение между США и Германией по российскому газопроводу Nord Stream 2", - отмечается в заявлении.

Как подчеркнули в УККА, любое исключение из санкций против компании-оператора, Nord Stream 2 AG, и ее руководителя с возможным ссылкой на "национальные интересы" Соединенных Штатов, противоречит двухпартийному законодательству от 2019 и 2020 гг. по предотвращению завершения строительства трубопровода Nord Stream 2.

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В этой связи Комитет выразил поддержку позиции Конгресса и администрации США относительно того, что Nord Stream 2 - это геополитическая схема, призванная обеспечить путинской России дополнительное злонамеренное влияние на европейских союзников и партнеров США.

"Санкции Конгресса против проекта Nord Stream 2 являются обязательными, а не выборочными, и президент обязан по Конституции "заботиться о том, чтобы законы выполнялись добросовестно". Соединенным Штатам следует не только ввести санкции, утвержденные Конгрессом, против Nord Stream 2, они должны дополнительно наказать любого субподрядчика, который работает на трубопроводе", - говорится в заявлении.

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Это необходимо, чтобы усилить давление на Россию и заставить ее покинуть территорию Украины.

"УККА призывает президента Байдена соблюдать обязательства, взятые перед нашими союзниками в Восточной Европе, и продолжать двухпартийную поддержку Украины со стороны Америки", - подчеркивается в заявлении.

Украинский конгрессовый комитет хочет, чтобы Байден ввел санкции против оператора Северного потока 2 01

Автор: 

Конгресс США (1242) санкции (11458) США (27131) Северный поток (1458)


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Топ комментарии
+10
Чому Байден повинен щось робити, якщо самі українці вибрали підкацапного дурника президентом?
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21.07.2021 03:28 Ответить
+4
Мой комитет тоже требует этого. Он небольшой, но очень влиятельный, в нём пока только я.
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21.07.2021 02:18 Ответить
+4
Хотеть не вредно.
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21.07.2021 02:24 Ответить
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Запустить Северное дерьмо несложно....,сложно будет застраховать такое дерьмо.... Норвежская компания категорически отказалась это делать...,больше смельчаков нет связывается с Мавзолейными Уродами...
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21.07.2021 02:06 Ответить
Мой комитет тоже требует этого. Он небольшой, но очень влиятельный, в нём пока только я.
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21.07.2021 02:18 Ответить
Хотеть не вредно.
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21.07.2021 02:24 Ответить
Украинская диаспора в США одна из многочисленных в Мире...,причем очень влиятельная,в отлдичие от Мавзолейного рюсскага быдла в США....,кроме Дмитрия Саймса многолетнего агента КГБ еще сраного ССсра и вспомнить некого...,Андрей Илларионов был и того уволили из института....,за тупые версии войны между РАБссией и Украиной....старее КГБист потому и мысли дурацкие...
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21.07.2021 02:25 Ответить
Илларионов тот еще "русский". С прошитью. (Нерусская прошивка).
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21.07.2021 05:27 Ответить
чЛенинцы Сралинцы плохо строили СССр,на РАБссии 20 млн жителей лишены социального доступа к обыкновенной воде,что говорить о газе...47 ,8 % РАБссиянских Шариковых газифицировано...у остальных как говорит Димон Ведмедев,просто денег сейчас нет,но выдрочите там...Путлер отстегнет 271 рубль... к минимальной заплате своего быдла с нефтью газами алмазами и всего 271 РЖУбль? Стадо баранов...
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21.07.2021 02:35 Ответить
_Да вот только ублюдок байден категорически не хочет противодействовать фашистской расие.
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21.07.2021 02:38 Ответить
Чому Байден повинен щось робити, якщо самі українці вибрали підкацапного дурника президентом?
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21.07.2021 03:28 Ответить
Эй, вы же тут все пели что Байден поставит путлера раком! Как же так? Где же тот обещанный рак? У вас до сих пор ничего не свербит в мозжечке - Байден-герой сливает Украину. Что ещё Бидон должен сделать чтобы вы тут поняли кто он, а кто Трамп?
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21.07.2021 06:12 Ответить
Байден прекратил российские хакерские атаки.
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21.07.2021 05:29 Ответить
Он может и рад бы утопить пуйла. Но ссориться с немцами - не хочет. Очевидно, что Германия для них важнее Украины.
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21.07.2021 09:19 Ответить
Байден и Меркель не договорились по Северному Дерьму Путлера....Не сцыте чуваки...РАБссия достроит это дерьмо...Я еще до Инавгурации Байдена здесь говорил это... В Архиве Цензора все есть...
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21.07.2021 02:44 Ответить
С Эрдоганом вы уже сдавали Турецкий поток ...И Эрдоган ежегодно отстегивал Хмырям Путлера 50 ярдов долларов...Знаете сколько Эрдоган платит сегодня? 1 ярд в год.... за съекономдленные баблосы 49 ярдов, Эрдоган строит морской канал СТАМБУЛ
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21.07.2021 02:48 Ответить
Украина и РАБссия не один нарот,и никогда ими не были...Стадо Мавзолейных баранов жрите Северные ПОТОПы Путлера по самые Боярывшники!!!Слава Эрдогану!!
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21.07.2021 02:53 Ответить
Ти бач, американська "хохлорня" (с), т.д. (+ решта епітетів і порівнянь, якими нагороджували діаспору на форумі протягом президентської кампанії в Штатах і загалом, ніде не ділися - занотовані) посміли потурбувати облизаного його українськими фанатами і возвеличеного справжнього українця - =животворящого козака байду=.

Вранці вони вставлять тому Конґресовому Комітету по перше число.
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21.07.2021 03:28 Ответить
Байден и Меркель договорились о выводе войск из Афгана,немцы 2 000 солдат и офицеров уже прибыли в Германию...,подарочек Путлеру гениальный....
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21.07.2021 03:34 Ответить
да пусть путлер пусть прётся в Афганистан. И поедут ещё тысячи гробов на срассею, как с Донбасса. Может и развалится быстрее эта недоимперия, как совок в своё время.
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21.07.2021 09:21 Ответить
Я даже догадываюсь за кого голосовали эти члены комитета.
Как говорил Обама - выборы имеют последствия
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21.07.2021 04:12 Ответить
Типа Бардак Обамыч подарил дважды не судимому президенту Украины Вихтару Индюковичу рОкету Томагавк...
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21.07.2021 04:17 Ответить
Кстати Билл Клинтон будучи президентом США выдал РАБссии кредит на сумму 47 ярдов долларов,предатель... но всех переплюнул Франклин Делано Рузвельт...Дал кредит Мавзолейному быдлу на сумму 12 ярдов долларов,что эквивалентно сегодняшнему курсу в 200 ярдов...,долг до сих пор Сралинско-Хрущевско-Брежневско-Горбачевские ублюдки не вернули...
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21.07.2021 04:22 Ответить
Как там говарил Путлер...? а Мы Цап-царап и в Дамки... Крысы позорные....
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21.07.2021 04:31 Ответить
В Вашингтоне рулит тов. Камала и банда прогресивных социалистов. Для них мы все - белые расисты. Так что увы и ах.
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21.07.2021 04:35 Ответить
Все эти "договоры" по сути филькины грамоты, а нужны они вовсе не Украине, как нас пытаются заверить, а нужны они Байдену, что отмазать его задницу, что он не просто так санкции не накладывает, а типа договор заключил. Ну мы знаем эти договоры, у нас уже есть будапештский меморандум. Интересно, чем думали люди поддерживавшие Байдена и радующиеся скорейшему уходу Трампа? Понятно чем. Пятой точкой.
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21.07.2021 04:38 Ответить
Трамп работал на КГБ ещё с 80-х. Вся помощь, которую Украина получила во время каденции Трампа - заслуга не его, а Конгресса США.
Лично Трамп был против даже поставок Джавелинов.
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21.07.2021 05:35 Ответить
Судя по происходящему сейчас, на кгб работал не Трамп, а Байден.
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21.07.2021 07:43 Ответить
На КГБ работал именно Трамп.
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21.07.2021 08:16 Ответить
По инсайдерской информации разных СМИ обещания в этом "договоре" будут максимально нечеткими и расплывчатыми. Чтобы потом Германия и США всегда смогли уйти от ответственности. И это при том, что еще даже ничего не заключили.
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21.07.2021 04:41 Ответить
Случайные пассажиры в политике погоду никогда не делали,все эти Трампы Макроны Зелемойские Путлеры и даже Сильвио Берлускони с Уго Чавесом и прочими Популистами ничего по факту не значат... Реальная политика строится всегда в закулисье...там где баблосы правят баллом...к примеру такая неприметная организация как Бельведерский клуб,или СFR Генри Киссинджера...,про Масонов речи нет....,то есть древняя банда толстосумов...
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21.07.2021 05:04 Ответить
В Киев из Москвы удрала редакция Радио Свобода с Еленой Рыковцевой,видать Ленку признали иностранным агентом...,хотя сама Ленка давняя КГБистка... Цирк Шапито продолжается...
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21.07.2021 05:08 Ответить
Побольше таких кагебистов как Рыковцева.
Это вам не ганапольское.
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21.07.2021 05:38 Ответить
Ага... При Трампе санкции работали, пришёл "защитник Украины" Байден, и всё пошло прахом. Ну как, местные байденофилы, вы счастливы? Или ещё верите что "Байден прийдёт и порядок наведёт"? Интересно, что нынче пробайденские антитрамповские зомби чувствуют? Хотя врядле что-либо вообще чувствовуют, на то они и зомби...
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21.07.2021 06:07 Ответить
Байден послал Зелемойского на неопределенный срок,китаец ты долбанный,..
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21.07.2021 06:15 Ответить
При Трампе путин БОРЗЕЛ, потому что Трамп - агент КГБ ещё со времён СССР.
Теперь этому наступил конец.
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21.07.2021 07:24 Ответить
Так что теперь наступило, объясни, умник? Сев. Поток-2 достроили и готовятся запускать? Санкции новые добавили? Украине помощь увеличили? Путлера игнорируют и на саммиты не зовут, а с Украиной дружат? Ты чё, совсем с реальностью не дружишь?
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21.07.2021 07:32 Ответить
Дебил, тебе сказано, что эре борзости путина пришёл конец.
А дело завербованного КГБ Трампа в США ещё не закончено.
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21.07.2021 08:14 Ответить
Рыковцева в Рюсскам Рейхе Путлера,покруче Айдера Муждабаева в Украине...Анекдот чисто для Рыковцевой и ее фанатиков Вопрос..., почему не сидит рядом с Навальным...
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21.07.2021 06:13 Ответить
Главные партнеры Украины, Вьетнам и Катар...Зелемойские вам пора на выход... После такого вас в Белый дом не пустят...китайцы блин...
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21.07.2021 06:18 Ответить
У Зеленского катар мозга.
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21.07.2021 07:14 Ответить
Китайцы маодзедунцы спасут РАБссию Украину и Белорашу...Ждите карман Шире, это вам не Япония.....,после Китая остается всегда Пустыня...Лес в Тайге Якутской горит уже на площади 2 миллиона Гектаров,Китай спаси РАБссию...
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21.07.2021 06:27 Ответить
А нефиг было топить за коррупционера бидона.
Был бы Трамп, все давно забыли бы про этот поток.
Но, у диаспоры мозгов ровным счетом, как и у зебилов.
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21.07.2021 07:06 Ответить
Был бы Трамп (агент КГБ) - путин имел бы все инсайды из самого центра принятия решений.
После Трампа Байден - это ангел во плоти.
Смотрите Юрий Швец Ченнел (набрать английскими буквами) - два видео:
Как вербовали Трампа / Статья "Гардиан" / Видео № 19
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21.07.2021 07:23 Ответить
Гы-гы-гы...
Это и расчитано на подобных тебе дебилов.
Трампу приходилось глубоко шифроваться, что он давил кацапню по всем направлениям, бидон - независимый мен, потому ему позволено дружить с путеном.
Ну и скажи, у тебя есть хоть капля серого вещества или в голове только дерьмо из зомбоящика?
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21.07.2021 08:50 Ответить
Байден позвонил и в ультимативной форме потребовал прекратить хакерство.

После чего REvil из интернета просто исчез - вот какая "дружба Байдена с путиным"
Не словом, а ділом !
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21.07.2021 10:05 Ответить
им лучше организовать Раду и Кабмин,
а ублюдков во главе с Разумковым и Шмыгалем перевешать на фонарях
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21.07.2021 07:33 Ответить
Зеленский в августе вместо США едет в пекин, вместе с Веркой Пердючкой,
будут камуняк развлекать
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21.07.2021 07:39 Ответить
Мы строили, строили, и , наконец, построили !
Абдулла, поджигай !
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21.07.2021 09:17 Ответить
 
 