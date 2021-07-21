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Новости
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США и Германия объявят о достигнутом соглашении по "Северному потоку-2" 21 июля, - The Wall Street Journal

США и Германия объявят о достигнутом соглашении по

Власти США и ФРГ достигли соглашения по "Северному потоку 2" и намерены объявить о нем 21 июля

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

"США и Германия достигли соглашения, позволяющего завершить строительство спорного российского газопровода", - пишет издание.

По словам официальных лиц из Берлина и Вашингтона, ожидается, что о сделке будет объявлено уже в эту среду - 21 июля.

Отмечается, что, согласно достигнутым договоренностям, администрация президента США Джо Байдена пересмотрит свою позицию противостояния проекту газопровода. При этом Германия согласится помогать Украине в проектах, связанных с энергетикой, и в дипломатии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если РФ будет использовать "Северный поток 2" как оружие против Украины, Берлин примет меры, - проект соглашения

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на проект соглашения США и ФРГ по теме "Северного потока 2", что власти ФРГ будут готовы принять ответные меры, если Россия будет использовать поставки энергоносителей как средство оказания давления на Украину.

"США и ФРГ близки к соглашению по поводу "Северного потока 2". Оно предусматривает санкции и другие ответные меры, если Россия попробует использовать энергоносители как оружие против Украины", - пишет агентство со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ.

В нем, по данным Bloomberg, отмечается, что ФРГ также будет готова не только сама принимать меры против РФ, но и настаивать на реакции на уровне ЕС.

"В частности, как говорится в документе, речь может идти о санкциях, чтобы ограничить российский экспорт энергоносителей", - сообщает агентство.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" не должен стать заменой транзита газа через Украину, - Меркель

Кроме того, отмечает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо в Вашингтоне, формулировки в соглашении выбраны намеренно двусмысленные, поскольку США не хотят давать России "дорожную карту" своего возможного ответа на "какое бы то ни было зловредное поведение". Источник не исключает, что возможной ответной мерой может стать ограничение поставок газа в ФРГ из России.

В сообщении указывается, что, как ожидается, соглашение будет заключено в ближайшие дни перед запланированным визитом президента Украины Владимира Зеленского в США.

На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден провели переговоры и затронули на них тему "Северного потока 2". Байден заявил, что выразил Меркель опасения по поводу проекта "Северный поток 2", и в целом лидеры согласились, что нельзя позволять Москве использовать энергетику для давления на соседние страны.

Меркель со своей стороны заявила, что газопровод "Северный поток 2" не должен стать заменой транзиту газа через Украину. Она предупредила, что ФРГ "будет активна, если Россия будет лишать Украину права на транзит".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия не должна использовать энергоносители в качестве оружия, - Байден

Германия (7070) США (27131) Северный поток (1458)


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Топ комментарии
+11
Украину, естественно, никто не спросил?
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21.07.2021 07:23 Ответить
+10
З найвеличнішим, який від усього цього відморозився і садить дерева.
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21.07.2021 07:37 Ответить
+9
Грьобана Банкова сидить як щур та ні пари з вуст. Складається дуже поганий пасьянс і відставка Авакова з офіційної посади, а також спіч Меркель про "формулу Штайнмаєра" дещо пояснюють. Здається, що рішення у офісі вже прийнято і зараз починає втілюватися розроблений РФ алгоритм дій погоджений Німеччиною і США. Поки що його стримує непередбачуваність реакції суспільства, але у найближчий час всі найактивніші верстви, а головне потенційні лідери, будуть деактивовані у той чи інший спосіб. І "Донбас повернувся!" - радійте... Але як завжди паралельно РФ реально готується до військового втручання про що свідчить ідеологічна накачка рос. населення, погрози західним країнам які "реалізують проект антиРосія". Опус Путіна, інтерв'ю Козака, Шойгу, виступи депутатів та голов комітетів Держдуми все це є реалізацією одного плану. А перевтомлені депутати вже відпочивають. Не здивуюсь якщо і Верховний головнокомадуючий вкотре втомився та скоро буде відпочивати десь з робочим візитом. Отже, як завжди, РФ має плани А, Б і, не здивуюсь, В і Г, а наші довбні (хитровставлені довб..оби) не можуть прорахувати навіть два ходи наперед. Бакалаври та магістри задрищенських університетів...
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21.07.2021 08:19 Ответить
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Украину, естественно, никто не спросил?
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21.07.2021 07:23 Ответить
Вы уже давно привыкли что вы страна третьего мира. Только Украина тут причем, набутылочник?
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21.07.2021 09:42 Ответить
не російської свині питання, рило забрало і пнх.
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21.07.2021 15:29 Ответить
Спросили. Был получен ответ: "Мы тут сажаем 3 мильярды дерев, дуже зайняти".
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21.07.2021 09:39 Ответить
а що поганого ,щоб висадити 3 млд дерев? чи негідники тільки різати вміють?
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21.07.2021 10:46 Ответить
Звідки воно візьме кошти, коли мільярдні заборгованості по зарплатні?!
Зелох тебе як розвів у 2019, так і розводить.
Злазь з "Г+Г", довбень; тобі вже прямо в очі с&уть, а ти про дерева лопочеш!
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21.07.2021 14:59 Ответить
З 2019 при зебілі шкурні , а з 2014 по весну 2019 при Порошенко , шкурні були в бігах , я за коломойшу .
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21.07.2021 12:48 Ответить
Толк був би, якщо б Україна у відносинах виявляла хоч якусь ініциативу, а не пленталась у хвості подій реагуючи на те що вже сталось. Та й реакція "блискавична" як у того наріка, що мав годувати равликів, а вони втекли бо "я открыл клетку их накормить, а они как ломанулись...".
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21.07.2021 08:28 Ответить
У тебя статус лишнехромосомного набутылочника, сиди на бутылке молча
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21.07.2021 09:43 Ответить
Будуть,ще й як будуть!!!
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21.07.2021 10:47 Ответить
Зробити все що завгодно, аби захід відчув, що в Україні вести бізнес безпечніше, вигідніше, перспективніше ніж в РФ. Враховуючи скільки грошей (німецьких, французьских, італійских і т.д.) вкладено в добуваючу і обробляючу промислвість РФ треба виходити на галузі завтрашнього дня - з найвищою доданою вартістю (оптика, біологія, мехатроніка, магніти т.і.). Або ж інший шлях - уряди інших країн мають загнати бізнес своїх компаній з РФ в такі умови, що бізнес з РФ перетвориться у пекельний квест. І перше і друге для наших можновладців фантастика. Отже відповіді у мене немає.
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21.07.2021 14:48 Ответить
гей он и в Афрыке гей ))
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21.07.2021 08:28 Ответить
З найвеличнішим, який від усього цього відморозився і садить дерева.
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21.07.2021 07:37 Ответить
Чи ЗЕ хоча б один кущик посадив?
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21.07.2021 08:18 Ответить
Воно вже і забуло про це і бреше щось нове. Як ЗапаребрікНьюз.
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21.07.2021 08:24 Ответить
Який кущик? Він вже свій мільйон висадив.
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21.07.2021 09:31 Ответить
Цікава "гра" починається, ватно-лаптеногі лікують, але ж потім ох...ють)) Едине що особливе "дякую" нашому бубочці, який виявився просто ідіотом в цій ситуації!
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21.07.2021 07:30 Ответить
Хищники договорились. Большие хищники всегда договорятся за счет более мелких... Капитуляция Запада перед neoСталиным, как накануне второй мировой войны перед Гитлером
"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры? в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,

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* Курцио Малапарте, писатель, Италия, автор романов "Шкура", "Капут", "Бал в Кремле", книг "Техника государственного переворота", Проклятые тосканцы"
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21.07.2021 07:47 Ответить
Соглашение будет подписано в Будапеште.
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21.07.2021 07:51 Ответить
Пізно пити боржомі. Прохлопав Порошенко на початку будівництва.
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21.07.2021 07:56 Ответить
Звісно зе ні при чому 😀😀😀
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21.07.2021 08:11 Ответить
Ці евродяді вклали в рашу сотні мілярдів долярів. А гешефт понад усе+у Газпромі, Роснафті т.і. ще є вакансії
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21.07.2021 08:23 Ответить
Будапешт-2
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21.07.2021 08:11 Ответить
да все нормально, взрослые дяди уже порешали все вопросы - СП2 быть, а чтоб кацап знал свое место на него наложат очередные жуткие санкции, запретив полдюжине каких-то чинуш тратить деньги в Лас-Вегасе... все довольны и счастливы...
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21.07.2021 08:17 Ответить
Выразят озабоченность и продадут через третьи руки турбины в Крым - вот и все санкции.
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21.07.2021 11:47 Ответить
Грьобана Банкова сидить як щур та ні пари з вуст. Складається дуже поганий пасьянс і відставка Авакова з офіційної посади, а також спіч Меркель про "формулу Штайнмаєра" дещо пояснюють. Здається, що рішення у офісі вже прийнято і зараз починає втілюватися розроблений РФ алгоритм дій погоджений Німеччиною і США. Поки що його стримує непередбачуваність реакції суспільства, але у найближчий час всі найактивніші верстви, а головне потенційні лідери, будуть деактивовані у той чи інший спосіб. І "Донбас повернувся!" - радійте... Але як завжди паралельно РФ реально готується до військового втручання про що свідчить ідеологічна накачка рос. населення, погрози західним країнам які "реалізують проект антиРосія". Опус Путіна, інтерв'ю Козака, Шойгу, виступи депутатів та голов комітетів Держдуми все це є реалізацією одного плану. А перевтомлені депутати вже відпочивають. Не здивуюсь якщо і Верховний головнокомадуючий вкотре втомився та скоро буде відпочивати десь з робочим візитом. Отже, як завжди, РФ має плани А, Б і, не здивуюсь, В і Г, а наші довбні (хитровставлені довб..оби) не можуть прорахувати навіть два ходи наперед. Бакалаври та магістри задрищенських університетів...
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21.07.2021 08:19 Ответить
Як 2 помножити 2. Бо Україна дуже ненадійний партнер - війна може ось-ось початись, або станеться вибух на трубі, варіантів багато. І всі ці варіанти (включаючи аварію труби на території РФ) можуть бути реалізовані після того як буде 100% резерв транзиту. Тоді Европі буде по..й, що там в Україні - у будинках тепло, заводи працюють, евро капає. Хоча, що це я на них наклеп звожу - вони будуть занепокоєні, а може навть і дуже занепокоєні. І введуть потужні, знищуючі економічні санкції - оператом компресорної буде позбавлений права в'їзду на 5!!! (ой ле-ле!!!) років, а у матері дільничого села Гадюкіно заблокують у европейських банках всі рахунки
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21.07.2021 08:38 Ответить
ти якийсь дуже збуджений,заспокойся,все буде добре! УкраЇна вже давно показала,що ми можемо відстоювати своЇ права,отож так буде і на цей раз!!!
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21.07.2021 10:54 Ответить
Від до лінії фронту до мого міста менше 200 км і приблизно стільки ж до Чонгара. Та ще й місто просякнуте сепаратистами для яких що Майдан, що Україна тимчасове непорозуміння. То я маю бути спокійним?
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21.07.2021 14:56 Ответить
Андруша,перестань надувать щеки,очень глупо выглядишь😂🌷×××
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21.07.2021 08:43 Ответить
Огризко, наприклад, намагається "достукатись" до довбня оманського.
Але у того - інші приорітети, - дерьмаки та козаки та "зазирнути в очко" іншому недомірку.
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21.07.2021 15:14 Ответить
Если кто забыл почти 100 лет назад УНР также бросили США, Германия, Франция и Великобритания они перестали быть союзниками, перестали помогать оружием и заключили мирное соглашение с большевиками, как то так
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21.07.2021 08:31 Ответить
100 лет назад люмпен захотел шары, поэтому привели к власти красную чуму. А с историей у тебя проблемы чувак. Германия сто лет назад, после поражения в войне была в жопе, американцы даже на карте не знали где находится УНР...
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21.07.2021 08:52 Ответить
А кто входил в Антанту? А кто помогал Скоропадскому? Вопрос спорный у кого проблемы)
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21.07.2021 09:21 Ответить
1. сща в антанту точно не входили, да и германия тоже.

2. германия крутила скоропадским. так с апреля по декабрь 1918 года скоропадский был гетьманом Украинской Державы, ноходившейся под протекторатом Германии. Гетьман Скоропадский ликвидировал Центральную раду и её учреждения, земельные комитеты, упразднил республику и отменил реформы, осуществлённые при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 УНР .
к тому же австро-венгрия и германия требовали от скоропадского поставок сельскохозяйственной продукции в свои разоренные войной страны.
С конца июня германское командование потребовало от гетмана проведения широких арестов оппозиции и агентов Антанты. 27 июля задержаниям и арестам подверглись бывшие члены Центральной рады Михаил Грушевский, Владимир Винниченко, Николай Порш, Симон Петлюра.

3. скоропадский сам слился, ибо 14 ноября 1918 года, через несколько дней после известия о https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5_(1918) Компьенском перемирии , гетман Скоропадский подписал «Грамоту» - манифест, в котором он заявил, что будет отстаивать «давнее могущество и силу Всероссийской державы», и призвал к строительству Всероссийской федерации как первого шага к воссозданию великой России. Манифест означал крах всех усилий украинского национального движения по созданию самостоятельной украинской государственности. Этот документ окончательно оттолкнул от гетмана большую часть украинских федералистов, украинских военных и интеллигенции.
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21.07.2021 09:41 Ответить
Данке, и что сам всё ещё помнишь или гуглил)
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21.07.2021 10:30 Ответить
п.3 был неожиданностью. п.1 п.2 знал
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21.07.2021 10:46 Ответить
Продажна Європа, агенти Кремля Меркель і макроша відпрацьовують бабло Москви, а від Штатів цього не чекав. Продали Україну!!!. Як завжди в переломні часи нашої історії продавали.
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21.07.2021 08:50 Ответить
В Украине президент ******* работающий на парашию, но виноваты немцы и американцы?!
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21.07.2021 08:55 Ответить
не спрашивай руководителей европы и сша, что они сделали для Украины - спроси руководителя Украины, что он сделал для своей страны.
Украину продали 73%-та в 2019 году, ось и маемо що маемо.
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21.07.2021 09:48 Ответить
ткни пальчиком где в твоем сообщении есть про украинцев.
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21.07.2021 11:45 Ответить
"агенти Кремля Меркель і макроша" - руководители германии и франции. и до кучи "від Штатів цього не чекав." про украинцев нет упоминания (от слова совсем).
поэтому в моем ответе упоминается только "руководитель Украины".
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21.07.2021 13:02 Ответить
Нєлох - це просто непорозуміння, яке ніхто не сприймає серйозно
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21.07.2021 08:57 Ответить
При "барыге" такого произойти не могло. Раньше доверяли нашей власти , партнеры видели действительные шаги власти, а не "бред наркомана" в политике и экономике. Была предсказуемость действий. Вот скажите, кто-то может доверять стране , в которой президент- клоун?
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21.07.2021 09:20 Ответить
Какое отношение к "Потоку" имеет Зеля?У тебя логики-ноль.Если "Поток"-ответ Запада и акт недоверия к нашей власти,то выходит,что они на столько не доверяли Питруликсеичу.Ты ж хоть думай перед тем,как писать
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21.07.2021 10:09 Ответить
Черговий "Будапештський меморандум"
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21.07.2021 09:26 Ответить
Че-то вспомнились слова Меркельши,сказанные как раз в период,когда кацапы отжимали Крым."Германия выделит Украине около 20 млрд."
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21.07.2021 10:05 Ответить
Вопрос не в том из каких карманов вынимать,а в том,что Меркельша или ублажает *****,или его подельница
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21.07.2021 12:44 Ответить
Заставить евро комиссию принять закон, который разрешает задействовать Северные Потоки только в случае заполнения украинского транзита на 90% максимальной мощности.
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21.07.2021 10:43 Ответить
Пока Запад не престанет покупать у путлеровскй власти энергоносители , все что они делают это лицемерная ложь ! Пора уже нам на них не надеяться, надо возвращать тихенько ядерный статус и договариваться о союзе с Турками, Азербайджаном, Грузией, Молдавией ,а с Китаем вести переговоры о стратегическом партнерстве ! Пусть сраные меркели сосут у вовы трубу !
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21.07.2021 10:49 Ответить
Странная логика у поклонников сивочолого - что бы америкосы с нами не делали, мы должны молчать и радостно воспринимать все их антиукраинские шаги?
И наши "партнёры" теперь в открытую затыкают нам рты, когда мы пытаемся отстаивать свои интересы.
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21.07.2021 11:04 Ответить
вот вам и байден зеленопупые, а как вы жопы рвали за него, и все зря
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21.07.2021 11:19 Ответить
Украина должна быть в приоритете - не у Байдена, а у нашего т.н. "президента".
А когда "оно" - ноль, всегда так и происходит. А Байдену есть о чём беспокоиться, кроме Украины.
Кстати, как там на Лахте, дожди прошли?))
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21.07.2021 15:33 Ответить
абсолютно нас**ти! Український народ отримував ЦІЛИЙ НУЛЬ за транзит смердючого кацапського газу - все моментально розкрадалось цілою армією паразитів і гнид....
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21.07.2021 11:24 Ответить
Ага. Тільки до 2019 - ріс ВВП, зарплатня та пенсії.
А зараз - повне падіння.
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21.07.2021 15:22 Ответить
Германії , та всім крїнам , які за потік -2 ще так аукнеться їх жадібність Ми то проходили , досі відбиваємося . Скоро побачимо --НіметчинаНаш , ФранціяНаш ...
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21.07.2021 12:45 Ответить
"Обіцянка - цяцянка, а дурневі - радість..." (українське народне прислів"я)
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21.07.2021 14:19 Ответить
Нєлох - це діагноз.
Нажаль, для всієї України.
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21.07.2021 15:18 Ответить
 
 