США и Германия объявят о достигнутом соглашении по "Северному потоку-2" 21 июля, - The Wall Street Journal
Власти США и ФРГ достигли соглашения по "Северному потоку 2" и намерены объявить о нем 21 июля
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
"США и Германия достигли соглашения, позволяющего завершить строительство спорного российского газопровода", - пишет издание.
По словам официальных лиц из Берлина и Вашингтона, ожидается, что о сделке будет объявлено уже в эту среду - 21 июля.
Отмечается, что, согласно достигнутым договоренностям, администрация президента США Джо Байдена пересмотрит свою позицию противостояния проекту газопровода. При этом Германия согласится помогать Украине в проектах, связанных с энергетикой, и в дипломатии.
Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на проект соглашения США и ФРГ по теме "Северного потока 2", что власти ФРГ будут готовы принять ответные меры, если Россия будет использовать поставки энергоносителей как средство оказания давления на Украину.
"США и ФРГ близки к соглашению по поводу "Северного потока 2". Оно предусматривает санкции и другие ответные меры, если Россия попробует использовать энергоносители как оружие против Украины", - пишет агентство со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ.
В нем, по данным Bloomberg, отмечается, что ФРГ также будет готова не только сама принимать меры против РФ, но и настаивать на реакции на уровне ЕС.
"В частности, как говорится в документе, речь может идти о санкциях, чтобы ограничить российский экспорт энергоносителей", - сообщает агентство.
Кроме того, отмечает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо в Вашингтоне, формулировки в соглашении выбраны намеренно двусмысленные, поскольку США не хотят давать России "дорожную карту" своего возможного ответа на "какое бы то ни было зловредное поведение". Источник не исключает, что возможной ответной мерой может стать ограничение поставок газа в ФРГ из России.
В сообщении указывается, что, как ожидается, соглашение будет заключено в ближайшие дни перед запланированным визитом президента Украины Владимира Зеленского в США.
На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден провели переговоры и затронули на них тему "Северного потока 2". Байден заявил, что выразил Меркель опасения по поводу проекта "Северный поток 2", и в целом лидеры согласились, что нельзя позволять Москве использовать энергетику для давления на соседние страны.
Меркель со своей стороны заявила, что газопровод "Северный поток 2" не должен стать заменой транзиту газа через Украину. Она предупредила, что ФРГ "будет активна, если Россия будет лишать Украину права на транзит".
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Зелох тебе як розвів у 2019, так і розводить.
Злазь з "Г+Г", довбень; тобі вже прямо в очі с&уть, а ти про дерева лопочеш!
"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры? в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,
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* Курцио Малапарте, писатель, Италия, автор романов "Шкура", "Капут", "Бал в Кремле", книг "Техника государственного переворота", Проклятые тосканцы"
Але у того - інші приорітети, - дерьмаки та козаки та "зазирнути в очко" іншому недомірку.
2. германия крутила скоропадским. так с апреля по декабрь 1918 года скоропадский был гетьманом Украинской Державы, ноходившейся под протекторатом Германии. Гетьман Скоропадский ликвидировал Центральную раду и её учреждения, земельные комитеты, упразднил республику и отменил реформы, осуществлённые при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 УНР .
к тому же австро-венгрия и германия требовали от скоропадского поставок сельскохозяйственной продукции в свои разоренные войной страны.
С конца июня германское командование потребовало от гетмана проведения широких арестов оппозиции и агентов Антанты. 27 июля задержаниям и арестам подверглись бывшие члены Центральной рады Михаил Грушевский, Владимир Винниченко, Николай Порш, Симон Петлюра.
3. скоропадский сам слился, ибо 14 ноября 1918 года, через несколько дней после известия о https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5_(1918) Компьенском перемирии , гетман Скоропадский подписал «Грамоту» - манифест, в котором он заявил, что будет отстаивать «давнее могущество и силу Всероссийской державы», и призвал к строительству Всероссийской федерации как первого шага к воссозданию великой России. Манифест означал крах всех усилий украинского национального движения по созданию самостоятельной украинской государственности. Этот документ окончательно оттолкнул от гетмана большую часть украинских федералистов, украинских военных и интеллигенции.
Украину продали 73%-та в 2019 году, ось и маемо що маемо.
поэтому в моем ответе упоминается только "руководитель Украины".
И наши "партнёры" теперь в открытую затыкают нам рты, когда мы пытаемся отстаивать свои интересы.
А когда "оно" - ноль, всегда так и происходит. А Байдену есть о чём беспокоиться, кроме Украины.
Кстати, как там на Лахте, дожди прошли?))
А зараз - повне падіння.
Нажаль, для всієї України.