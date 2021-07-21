Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма коронавируса, который сможет "увернуться" от вакцин и придется все начать сначала
В мире может появиться более опасный штамм коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Пандемию удастся остановить, только если вакцинировать достаточное количество населения.
Появляются другие варианты, которые являются даже потенциально более опасными, чем вариант "Дельта", который приводит сейчас к разрушающим последствиям. И чем больше будет вариантов, тем больше вероятность, что один из них просто будет обходить вакцины и таким образом придется все начинать сначала, сказал он.
Он отметил, что к концу этого года должны быть привиты 40% жителей каждой страны, а к середине следующего - по меньшей мере 70%.
Напомним, в Украине на сегодня официально подтверждено четыре случая заражения "Дельта" штаммом коронавируса.
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І буде все спочатку.
01.07.21 08:42 Голови Світового банку, МВФ, ВООЗ і СОТ закликають країни G20 вакцинувати проти COVID-19 хоча б 40% населення до кінця 2021 року
..ВСІ бандитські структури злодійського племені..
Щоб вижили лише аборигени в Африці. Ну і китайці. Чому ні.
Отака суть теорії заговору від йолопів
Та ви сташніші ніж коронавірус. Через вас у нас зеленський президент.
Через вашу мазню загине не одна людина, яка повірить вам і вашій прокацапленій теорії, аніж науковим фактам, бо з полегшенням припинить носити маску.
Патякаєте тут казна що.
Ніби якась таємна група хоче винищити білу популяцію, населення найбагатших країн.
А чому не бідніших ? У вас все нормально з логікою ?
Тим більше, що населення це вагомий і цінний економічний фактор, за який навпаки йде боротьба.
Не флудіть своїми маразмами під моїми коментарями.
Спочатку - в тюрму😤
И на кладбище бегите.
Занимайте лучшие места.
Ха-ха.
Или это всё же он ?
....ВАРТО пригадати - ШАНОВНІ... НІЯКИХ вакцинацій ДОБРОВІЛЬНОГО самознищення - пташиний свиний .. . цих вже 19 ковідних .. ці Ублюдки Світу Вам ще намалюють ..
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. ВСЯ ця маланська ЗМІ .. тільки і несе Вам в вуха - ЗДОХНИ здохни ..здохни .. а може най ця СРАНЬ Світу вперед піде .. га ? .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ.... та ЗБАГНІТЬ вже - там де виходець з сіоністського злодійського племені - там БРЕХНЯ ЗЛОДІЙСТВО РУЙНАЦІЯ .. ониє тільки ГРАЮТЬ Вас кінами і створюють УМОВИ щоби Ви помилялися при виборі ВЛАДИ ..ющенки полрошенки ..Зе - БАНДА світового сіоністського племені ... та отямтеся СХАМЕНІТЬСЯ .. до поки ще НЕ ВСІ здохли на райській СвЗемлі від Бога ...