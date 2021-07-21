РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5724 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
8 008 48

Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма коронавируса, который сможет "увернуться" от вакцин и придется все начать сначала

Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма коронавируса, который сможет

В мире может появиться более опасный штамм коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Пандемию удастся остановить, только если вакцинировать достаточное количество населения.

Появляются другие варианты, которые являются даже потенциально более опасными, чем вариант "Дельта", который приводит сейчас к разрушающим последствиям. И чем больше будет вариантов, тем больше вероятность, что один из них просто будет обходить вакцины и таким образом придется все начинать сначала, сказал он.

Он отметил, что к концу этого года должны быть привиты 40% жителей каждой страны, а к середине следующего - по меньшей мере 70%.

Напомним, в Украине на сегодня официально подтверждено четыре случая заражения "Дельта" штаммом коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация с COVID-19 становится более сложной: мы все больше отдаляемся от завершения пандемии, - ВОЗ

ВОЗ (777) карантин (16729) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Пора на пенсию дедульке эфиопскому, а то ВОЗ становится хабом международной медицинско-фармакологической мафии.Хорошо отрезвляет статистика по росту доходов ключевых миллиардеров Можете в той же Википедии посмотреть. Небывалые доходы у большинства международных монстров наблюдаюся, особенно у амазонщика Безуса чи как там его.
показать весь комментарий
21.07.2021 07:31 Ответить
+7
А ведь вирусолог Люк Монтерье предупреждал...вакцинирование во время пандемии это преступление...тем более таким зоопарком вакцин который есть сейчас..
показать весь комментарий
21.07.2021 07:57 Ответить
+4
Только Трампушка мог проставить на место этого фантазёрка и шулера из ВОЗ.
показать весь комментарий
21.07.2021 07:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мда... Судя по всему, теперь придется прививаться ежегодно
показать весь комментарий
21.07.2021 07:22 Ответить
😀 Ежемесячно...
показать весь комментарий
21.07.2021 07:52 Ответить
Вже капельницю вставлять що постійно вливає шмурдяк, в режимі нон стоп.
показать весь комментарий
21.07.2021 08:31 Ответить
С чем всех и поздравляю...
показать весь комментарий
21.07.2021 08:13 Ответить
І не дивно. Адже лабораторії "декого" продовжують працювати у "потрібному" напрямку.
показать весь комментарий
21.07.2021 07:24 Ответить
Коротше, запасайтеся білими тапками на всякий випадок, але продовжуйте жити нормальним життям.
показать весь комментарий
21.07.2021 07:27 Ответить
Ага! "Ванга-ХХІ"!!! А коли епідемія тільки проявилася в Ухані і йому люди казали , що треба "бить на сполох" і щось робить - "ВОНО" "відморозилося"! У ВОЗ ходять чутки, що не "просто так", а за "зелену капусту", вирощену в долині Хуанхе!
показать весь комментарий
21.07.2021 07:35 Ответить
Вони давно знали,що вакцини фуфло, але все думали як-то мнякше донести.Тепер можна видихнути…донесли…І шкандалю не буде,і всі фармкомпанії у виграші.
показать весь комментарий
21.07.2021 07:30 Ответить
Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма коронавируса, который сможет "увернуться" от вакцин и придется все начать сначала - Цензор.НЕТ 8165
показать весь комментарий
21.07.2021 07:31 Ответить
Девятый вал?
показать весь комментарий
21.07.2021 07:35 Ответить
Дрова приплыли !
показать весь комментарий
21.07.2021 07:40 Ответить
Пора на пенсию дедульке эфиопскому, а то ВОЗ становится хабом международной медицинско-фармакологической мафии.Хорошо отрезвляет статистика по росту доходов ключевых миллиардеров Можете в той же Википедии посмотреть. Небывалые доходы у большинства международных монстров наблюдаюся, особенно у амазонщика Безуса чи как там его.
показать весь комментарий
21.07.2021 07:31 Ответить
Упоротий релігійний крикун Розновець,ПНХ !
показать весь комментарий
21.07.2021 09:02 Ответить
спутник В тебя спасет
показать весь комментарий
21.07.2021 09:59 Ответить
І що.... все одно його рознесуть туристи.
І буде все спочатку.
показать весь комментарий
21.07.2021 07:42 Ответить
..в першу чергу розносять УБЛЮДКИ злодійського племені через ЗМІ ..в ІГНОР цих злочинців
показать весь комментарий
21.07.2021 07:47 Ответить
..ось вони ... ЕЛЕМЕНТАРНА логіка --

01.07.21 08:42 Голови Світового банку, МВФ, ВООЗ і СОТ закликають країни G20 вакцинувати проти COVID-19 хоча б 40% населення до кінця 2021 року

..ВСІ бандитські структури злодійського племені..
показать весь комментарий
21.07.2021 07:49 Ответить
Країни Джи 20 хочуть вбити своїх людей.
Щоб вижили лише аборигени в Африці. Ну і китайці. Чому ні.
Отака суть теорії заговору від йолопів
Та ви сташніші ніж коронавірус. Через вас у нас зеленський президент.
показать весь комментарий
21.07.2021 07:59 Ответить
..це КРАЙНІЙ посил Вам ..розумію що на ЦН ХАМСТВО дозволено тільки ..ВСІ інші для вас ГОЇ .. докличетесь ДОКТОРА Другої Світової ..еволюція ЦИКЛІЧНОСТІ
показать весь комментарий
21.07.2021 08:02 Ответить
Бо ви несете відверту брехню, інспіровану кацапами.
Через вашу мазню загине не одна людина, яка повірить вам і вашій прокацапленій теорії, аніж науковим фактам, бо з полегшенням припинить носити маску.
показать весь комментарий
21.07.2021 08:13 Ответить
.. ВБИВЦІ ви ... ПРОПАГАНДИСТИ злодійського племені .. а щодо мене ..НЕ прикриваюсь ПУСТИМИ аватарками .. мої читачі ЗНАЮТЬ .. і Вам варто ознайомитись з ст ФБ ...це така манера ТРОЛІВ раші .. обзивати .. раша МЕНТАЛ ... так для ПОВНОГО завершення
показать весь комментарий
21.07.2021 08:26 Ответить
То ж ви і є окультист вбивчого племені футлєра.
Патякаєте тут казна що.
Ніби якась таємна група хоче винищити білу популяцію, населення найбагатших країн.
А чому не бідніших ? У вас все нормально з логікою ?
Тим більше, що населення це вагомий і цінний економічний фактор, за який навпаки йде боротьба.
Не флудіть своїми маразмами під моїми коментарями.
показать весь комментарий
21.07.2021 08:36 Ответить
....
показать весь комментарий
21.07.2021 08:38 Ответить
Маразматиків - в спам ! ☺
показать весь комментарий
21.07.2021 09:08 Ответить
Собираете материал для кандидатской по психиатрии?
показать весь комментарий
21.07.2021 09:30 Ответить
Всі хто не поділяють думки розновця - 'пейсаті ' ))))
показать весь комментарий
21.07.2021 09:04 Ответить
А ведь вирусолог Люк Монтерье предупреждал...вакцинирование во время пандемии это преступление...тем более таким зоопарком вакцин который есть сейчас..
показать весь комментарий
21.07.2021 07:57 Ответить
Снова выдумки распространяете? Где ссылка на работу Монтанье, в которой он это утверждал?
показать весь комментарий
21.07.2021 11:52 Ответить
Только Трампушка мог проставить на место этого фантазёрка и шулера из ВОЗ.
показать весь комментарий
21.07.2021 07:58 Ответить
Звучит как анонс...
показать весь комментарий
21.07.2021 07:59 Ответить
Пошёл он наффиг, предупреждатор недоделанный.
показать весь комментарий
21.07.2021 08:11 Ответить
Не можна так просто відпускати Гебреісуса нафік !
Спочатку - в тюрму😤
показать весь комментарий
21.07.2021 09:06 Ответить
Волна за волной . Всё более тяжёлые и агрессивные формы. 20-30 лет и человечество исчезнет как вид. Приснится-же такое.
показать весь комментарий
21.07.2021 08:12 Ответить
Майки, трусики берите
И на кладбище бегите.
Занимайте лучшие места.
Ха-ха.
показать весь комментарий
21.07.2021 08:12 Ответить
у этого ковида странная клиника средний возраст умерших от болезни 80 лет в ЕС,но дети и молодежь не болеют с чего бы это?
показать весь комментарий
21.07.2021 08:16 Ответить
Израиль и Великобритания начали вакцинацию детей. С чего бы это?
показать весь комментарий
21.07.2021 11:53 Ответить
Не "увернуться" от вакцины а скрестится с вакциной.
показать весь комментарий
21.07.2021 08:28 Ответить
а может главе ВООЗ надо сменить ЛСД на коку?
показать весь комментарий
21.07.2021 08:44 Ответить
Кто-то уволит наконец этого ставленника китайских фармкомпаний ?
показать весь комментарий
21.07.2021 09:13 Ответить
Он там вцепился как наш писюанист.
показать весь комментарий
21.07.2021 09:37 Ответить
Смотрю на Гебрейшу и вижу лицо Дмитрия Табачника сильно загоревшего.
Или это всё же он ?
показать весь комментарий
21.07.2021 09:59 Ответить
это называется "мы нашли cпособ держать всех в узде"
показать весь комментарий
21.07.2021 11:17 Ответить
..про що ВЛАСНЕ давно ЗРОЗУМІЛО - це БІОвійна УБЛЮДКІВ злодійськоого племені проти Людства .. бізнес на ВБИВСТВІ ...

....ВАРТО пригадати - ШАНОВНІ... НІЯКИХ вакцинацій ДОБРОВІЛЬНОГО самознищення - пташиний свиний .. . цих вже 19 ковідних .. ці Ублюдки Світу Вам ще намалюють ..
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. ВСЯ ця маланська ЗМІ .. тільки і несе Вам в вуха - ЗДОХНИ здохни ..здохни .. а може най ця СРАНЬ Світу вперед піде .. га ? .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ.... та ЗБАГНІТЬ вже - там де виходець з сіоністського злодійського племені - там БРЕХНЯ ЗЛОДІЙСТВО РУЙНАЦІЯ .. ониє тільки ГРАЮТЬ Вас кінами і створюють УМОВИ щоби Ви помилялися при виборі ВЛАДИ ..ющенки полрошенки ..Зе - БАНДА світового сіоністського племені ... та отямтеся СХАМЕНІТЬСЯ .. до поки ще НЕ ВСІ здохли на райській СвЗемлі від Бога ...
показать весь комментарий
21.07.2021 12:58 Ответить
 
 