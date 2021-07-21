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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин получил огнестрельное ранение на Донбассе. За сутки враг 14 раз срывал "тишину", применяя 120-мм минометы и вооружение БМП

Украинский воин получил огнестрельное ранение на Донбассе. За сутки враг 14 раз срывал

За прошедшие сутки, 20 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, из которых 12 обстрелов и 2 пролета БПЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-центра ОС.

В районе Водяного, что на Приазовье, враг открывал огонь из минометов 120-мм калибра.

Неподалеку от Марьинки российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза вели огонь из минометов 120-мм калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Зайцево враг дважды вел огонь из минометов 120-мм калибра.

В направлении Старогнатовки оккупанты обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Гранитного противник применял вооружение БМП-1.

В районе поселка Пески российские оккупанты осуществляли обстрел из автоматических станковых и подствольных гранатометов.

Неподалеку от Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

На границе Донецкой и Луганской областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Кроме того, у населенного пункта Пески противник использовал беспилотный летательный аппарат типа квадрокоптер.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие открывали огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 21 июля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

В частности, в направлении Авдеевки враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

"За текущие сутки боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в ведомстве.

обстрел (27860) ранение (3396) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+19
Ну як можна писати "зривав тишину" 120мм мінометами, фактично щодня. Це не тишина, це війна. І називайте речі своїми іменами.
Одужання пораненому.
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21.07.2021 07:39 Ответить
+11
наш президент далеко, він не чує.
тому і каже - тихо там.
а посрілює лише українська армія.
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21.07.2021 07:49 Ответить
+9
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины от русской падали!
Український воїн зазнав вогнепального поранення на Донбасі. За добу ворог 14 разів зривав "тишу", застосовуючи 120-мм міномети та озброєння БМП - Цензор.НЕТ 7557
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21.07.2021 08:51 Ответить
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Пострілюють.
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21.07.2021 07:33 Ответить
Тир
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21.07.2021 07:41 Ответить
Ну як можна писати "зривав тишину" 120мм мінометами, фактично щодня. Це не тишина, це війна. І називайте речі своїми іменами.
Одужання пораненому.
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21.07.2021 07:39 Ответить
наш президент далеко, він не чує.
тому і каже - тихо там.
а посрілює лише українська армія.
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21.07.2021 07:49 Ответить
Украинский воин получил огнестрельное ранение на Донбассе. За сутки враг 14 раз срывал "тишину", применяя 120-мм минометы и вооружение БМП - Цензор.НЕТ 6276
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21.07.2021 07:46 Ответить
Мені більш за все вражає банер "Макеевка - город будущего".
Какое только будущее?? Нікакоє! Нема у вас майбутнього
Украинский воин получил огнестрельное ранение на Донбассе. За сутки враг 14 раз срывал "тишину", применяя 120-мм минометы и вооружение БМП - Цензор.НЕТ 6040
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21.07.2021 08:02 Ответить
"будущєго" великого звіздеца, в цьому сенсі скорше .
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21.07.2021 09:14 Ответить
на жаль, це надовго, скоріше на десятиліття
мінські договорняки офіційно легалізували лухандон і якщо Україна почне загострювати ситуацію, то нарветься на санкції Заходу
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21.07.2021 08:28 Ответить
після формули шантанмайєра, яку підписав зелений довбень, так, ми можемо нарватись на санкції.
Ви ж втомились від війни.. Тепер майте облизня.
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21.07.2021 13:31 Ответить
Український воїн зазнав вогнепального поранення на Донбасі. За добу ворог 14 разів зривав "тишу", застосовуючи 120-мм міномети та озброєння БМП - Цензор.НЕТ 3484
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21.07.2021 08:31 Ответить
Так , це пан Жебрівський "ББУ " Правильний українець
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21.07.2021 12:35 Ответить
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины от русской падали!
Український воїн зазнав вогнепального поранення на Донбасі. За добу ворог 14 разів зривав "тишу", застосовуючи 120-мм міномети та озброєння БМП - Цензор.НЕТ 7557
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21.07.2021 08:51 Ответить
Антиснайперские группы , огонь на упреждение, оборонный заказ. Вы это сделали разом 🙄🙄. Скорейшего выздоровления защитникам цивилизации . ********** - втройне ответных потерь .
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21.07.2021 09:13 Ответить
А когда ****** выполнить свое "обещание" и свалит? Война то ведь так и не закончилась.
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21.07.2021 09:16 Ответить
А разве вчера, ближе к вечеру, не было 122мм гаубиц?
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21.07.2021 09:30 Ответить
Зеленська тиша ранить і вбиває українських воїнів.
Швидкого одужання нашому захисникові.
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21.07.2021 10:11 Ответить
Одужання Захиснику! горіть у пеклі москалі! всі!
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21.07.2021 12:50 Ответить
 
 