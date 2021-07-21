Украинский воин получил огнестрельное ранение на Донбассе. За сутки враг 14 раз срывал "тишину", применяя 120-мм минометы и вооружение БМП

За прошедшие сутки, 20 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, из которых 12 обстрелов и 2 пролета БПЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-центра ОС.

В районе Водяного, что на Приазовье, враг открывал огонь из минометов 120-мм калибра.

Неподалеку от Марьинки российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза вели огонь из минометов 120-мм калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Зайцево враг дважды вел огонь из минометов 120-мм калибра.

В направлении Старогнатовки оккупанты обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Гранитного противник применял вооружение БМП-1.

В районе поселка Пески российские оккупанты осуществляли обстрел из автоматических станковых и подствольных гранатометов.

Неподалеку от Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

На границе Донецкой и Луганской областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Кроме того, у населенного пункта Пески противник использовал беспилотный летательный аппарат типа квадрокоптер.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие открывали огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 21 июля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

В частности, в направлении Авдеевки враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

"За текущие сутки боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в ведомстве.