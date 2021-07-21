"Лисий хвост" над "Ривнеазотом": специалисты предупредили об угрозе кислотных дождей из-за аварии

Выбросы с "Ривнеазота" могут выпадать в виде кислотных дождей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Суспильному" рассказала старшая преподаватель кафедры химии и физики Национального университета водного хозяйства и природопользования Оксана Мысина, комментируя рыжее облако над "Ривнеазотом". Там 20 июля произошел выброс нитрозных газов, однако, как заверили в Службе спасения, допустимой концентрации они не превысили.

Мысина прокомментировала ситуацию по выбросу на предприятии судя по тому, что видела на фото и видео.

"Насколько я вижу ситуацию по фото, то эти оранжевые газы, нитрозные газы, это NO2. Их еще называют "лисий хвост". Это оксид азота четырехвалентного. Азотная кислота разлагается на этот газ и он потом может, соответственно, взаимодействовать с водой и выпадать в виде кислотных дождей", - объясняет Мысина.

Она отметила, что кислотные дожди могут повлиять на растительность: может пожелтеть трава, листья. А для воздействия на человеческий организм требуется большая концентрация газов. Говорить о последствиях именно в этой ситуации не готова, поскольку не располагает данными о мощности выбросов.

"Если есть большая концентрация азотной кислоты, то она имеет специфический запах. Если незначительная концентрация, то я не думаю, что это очень вредно, но с точки зрения химии, то лучше все же поберечься. Не выходить на воздух, побыть дома. Береженого Бог бережет. Может, и не будет вреда для здоровья, если действительно незначительные концентрации вышли", - отметила она.

В свою очередь агрохимик, кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Адаменко также пояснил "Суспильному", что главным риском от подобной аварии является выпадение опасных кислотный дождей.

"Сложно оценить последствия, потому что мы не знаем, какое количество среагировало на предприятии, но нитрозные газы в целом достаточно вредны. Они также могут вызвать ожоги растений, при окислении азотной кислоты. Попадая на почву в больших дозах, они могут способствовать накоплению нитратов в продукции растительного происхождения . Их большое количество также может вызывать канцерогенные заболевания. В ситуации, если такая туча пойдет в направлении города или поселка, жителям города стоит герметично закрывать окна", - добавил Адаменко.

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Вместе с тем, замеры воздуха на предприятии показали, что содержание оксидов азота в воздухе на центральной дороге на территории предприятия по состоянию на 17:10 был 0,8 миллиграмма на метр кубический, а на дороге от цеха к военизированного газоспасательного отряда 0,5 миллиграмма на метр кубический. Об этом сообщил пресс-секретарь Службы спасения Дмитрий Мельник.

В ГСЧС уточнили, что предельно допустимая концентрация оксидов азота в воздухе рабочей зоны составляет 5 мг на метр кубический, а на территории предприятия 1,5 мг на метр кубический.

Как сообщалось, "Ривнеазот" сообщил о чрезвычайной ситуации на предприятии во вторник - разгерметизации трубопровода в цехе производства азотной кислоты, в результате которой произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода.

По данным ГСЧС, концентрация газа в воздухе, образовавшегося в результате утечки на заводе минеральных удобрений "Ривнеазот" во вторник, в пять раз ниже уровня, опасного для человека, а угрозы окружающей среде в результате происшествия нет.