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"Лисий хвост" над "Ривнеазотом": специалисты предупредили об угрозе кислотных дождей из-за аварии

Выбросы с "Ривнеазота" могут выпадать в виде кислотных дождей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Суспильному" рассказала старшая преподаватель кафедры химии и физики Национального университета водного хозяйства и природопользования Оксана Мысина, комментируя рыжее облако над "Ривнеазотом". Там 20 июля произошел выброс нитрозных газов, однако, как заверили в Службе спасения, допустимой концентрации они не превысили.

Мысина прокомментировала ситуацию по выбросу на предприятии судя по тому, что видела на фото и видео.

"Насколько я вижу ситуацию по фото, то эти оранжевые газы, нитрозные газы, это NO2. Их еще называют "лисий хвост". Это оксид азота четырехвалентного. Азотная кислота разлагается на этот газ и он потом может, соответственно, взаимодействовать с водой и выпадать в виде кислотных дождей", - объясняет Мысина.

Она отметила, что кислотные дожди могут повлиять на растительность: может пожелтеть трава, листья. А для воздействия на человеческий организм требуется большая концентрация газов. Говорить о последствиях именно в этой ситуации не готова, поскольку не располагает данными о мощности выбросов.

"Если есть большая концентрация азотной кислоты, то она имеет специфический запах. Если незначительная концентрация, то я не думаю, что это очень вредно, но с точки зрения химии, то лучше все же поберечься. Не выходить на воздух, побыть дома. Береженого Бог бережет. Может, и не будет вреда для здоровья, если действительно незначительные концентрации вышли", - отметила она.

В свою очередь агрохимик, кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Адаменко также пояснил "Суспильному", что главным риском от подобной аварии является выпадение опасных кислотный дождей.

"Сложно оценить последствия, потому что мы не знаем, какое количество среагировало на предприятии, но нитрозные газы в целом достаточно вредны. Они также могут вызвать ожоги растений, при окислении азотной кислоты. Попадая на почву в больших дозах, они могут способствовать накоплению нитратов в продукции растительного происхождения . Их большое количество также может вызывать канцерогенные заболевания. В ситуации, если такая туча пойдет в направлении города или поселка, жителям города стоит герметично закрывать окна", - добавил Адаменко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": По факту аварии на "Ривнеазоте" открыто криминальное производство, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Вместе с тем, замеры воздуха на предприятии показали, что содержание оксидов азота в воздухе на центральной дороге на территории предприятия по состоянию на 17:10 был 0,8 миллиграмма на метр кубический, а на дороге от цеха к военизированного газоспасательного отряда 0,5 миллиграмма на метр кубический. Об этом сообщил пресс-секретарь Службы спасения Дмитрий Мельник.

Лисий хвост над Ривнеазотом: специалисты предупредили об угрозе кислотных дождей из-за аварии 01

В ГСЧС уточнили, что предельно допустимая концентрация оксидов азота в воздухе рабочей зоны составляет 5 мг на метр кубический, а на территории предприятия 1,5 мг на метр кубический.

Как сообщалось, "Ривнеазот" сообщил о чрезвычайной ситуации на предприятии во вторник - разгерметизации трубопровода в цехе производства азотной кислоты, в результате которой произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода.

По данным ГСЧС, концентрация газа в воздухе, образовавшегося в результате утечки на заводе минеральных удобрений "Ривнеазот" во вторник, в пять раз ниже уровня, опасного для человека, а угрозы окружающей среде в результате происшествия нет.

авария (1285) Ровно (531) Ривнеазот (19) экология (1609)


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Топ комментарии
+10
https://ibigdan.livejournal.com/26995922.html Про Рівне
Хотілося б, аби кожного разу ми трішечки більше занурювались в контекст. Не "на РівнеАзот трапилась розгерметизація", а якось так буде точніше:

На підприємстві проросійського олігарха-корупціонера Фірташа, чиїм облгазам Рада тиждень тому простила десятки мільярдів гривень боргів, що перебуває в кримінальному провадженні ФБР у США та був позбавлений активів у Таджикистані, звинувачений в Іспанії у відмиванні коштів та участі в ОЗУ, підприємства якого працюють в анексованому Криму, що живе під заставою 125млн євро під домашнім арештом у Відні та досі не позбавлений активів, у тому числі медійних, в Україні, сталася розгерметизація.
https://www.facebook.com/logvynenko/posts/10157783475486783 Bogdan Logvynenko
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21.07.2021 09:34 Ответить
+6
Вже було, коли від таких дощів пропадала городина. Проходили, знаємо.
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21.07.2021 08:02 Ответить
+5
Всі заводи Фірташа токсичні , але ніхто намце не звертає уваги , так як це бабки !
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21.07.2021 08:37 Ответить
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Вже було, коли від таких дощів пропадала городина. Проходили, знаємо.
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21.07.2021 08:02 Ответить
діоксид азоту, дозою 0,045 ppm (0,08 мг/м3) та вище ембріотоксичний та тератогенний ....
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21.07.2021 10:51 Ответить
І які санкції отримає через свою недбалість це підприємство ?
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21.07.2021 08:04 Ответить
"А ви доведіть!!!" - почують у відповідь (Бо на той час обласній екологічній інспекції "намастять лапу" і вона "спустить все на гальмах" !) Чи це перший випадок?
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21.07.2021 08:07 Ответить
А що доводити ?
Докази вже зафіксовані.
Хмару всі бачили.
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21.07.2021 08:15 Ответить
Рибу дохлу в Київському водосховищі , коли якось в кінці лютого різко скинули воду на Вишгородській ГЕС і вона - заперта на ямах льодом, передохла - теж ВСІ БАЧИЛИ!!! Там її сотні тон було - всі береги були вкриті сомами, судаками, щуками, плотвою, лящами! Результат?
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21.07.2021 08:32 Ответить
Бо ніхто цим не займається.
Наше суспільство забагато дозволяє. Вже так Дніпро загидили, що і він зникне.
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21.07.2021 08:33 Ответить
Ну що Вам сказать - у нас "традиція" така: "Хто що охороняє , той те і має!" Бо всі живуть по принципу - "Всі навкруги повинні дотримуваться вимог закону! Крім мене! Мене це не стосується!"
Сидів якось на льоду на річковій затоці Поряд дідок Я ловив на мормишку, а він - на маленьку блешню з трьома гачками (цілком законна снасть) Під"їжджає автомобіль обласної рибінспекції Підійшли, представилися Перевірили снасті Доколупалися до дідка - "Ловиш драчем"!!! ("драч" - огружений свинцем "трійник" великого розміру, за допомогою якого рибу ловлять не за рот, коли вона кидається на приманку, а за бік, хвіст, зябра При цьому витягується десь кожна п"ята - десята рибина, а решта калічиться і гине ) Виписали штраф діду Я їм кажу: "Ви-б краще сітки он познімали браконьєрські - в лід "зарубані" на плесі!" Отримав відповідь - "Це не твоя справа!"
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21.07.2021 08:44 Ответить
Та ясно. Живуть сьогоднішнім днем. І байдуже що лишиться після них наступним поколінням.
В людськи головах відсутнє таке поняття як соціум, соціальна відповідальність.
Тому і бидла багато.
Десь йдеш в людному місці, то кашляють навіть ротяку не прикриваючи. Здавалось би дрібниця, але ж у цьому все.
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21.07.2021 08:50 Ответить
Не діждуться "мастіння лапи"! З ними просто порозмовляють по душам ще більш компетентні органи - от і все! І символічний штраф.
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21.07.2021 08:19 Ответить
Нічого дивного - з тих пір як в Черкасах почав працювать азотний комбінат, люди стали вирощувать огірки під плівкою - вони найбільш чутливі до кислотних дощів Часто, через день-два після дощу, на листі з"являються білі плями, потім листя і вся рослина починає жухнуть і засихать Тому огірки почали ростить на тичках, щоб зменшить ділянку зайняту огірками, і всю її зверху накривають навісом з прозорої полієтиленової плівки Дощ стікає поза межі ділянки, кисла вода в грунті "гаситься" частково наявними там вапняковими часточками і лише потім доходить до коріння огірків
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21.07.2021 08:05 Ответить
Всі заводи Фірташа токсичні , але ніхто намце не звертає уваги , так як це бабки !
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21.07.2021 08:37 Ответить
та Фірташ сам токсичний, ще більше чим вкрадені ним заводи.
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21.07.2021 11:22 Ответить
За последние две недели июля резко увеличилось количество точечных технологических отключений в электрических цепях общего пользования. При этом без предупреждения обесточиваюся инфраструктурные объект, включая объекты первой категории опасности. Основные причины - пиковые перегрузки и ветхость локального оборудования. Последний самый опасный инцидент - отключение энергопитания технологической станции предприятия "Ривнеазот" приведший к выбросу диоксида азота.https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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21.07.2021 08:56 Ответить
Лисьи хвосты -
это очень опасный прициндент для населения .
Тот самый г е п т и л , что в ракетах СС18 , СС-20.
Заправка 8к63 гетилом.
"Лисячий хвіст" над "Рівнеазотом": фахівці попередили про загрозу кислотних дощів через аварію - Цензор.НЕТ 3461 https://rg.ru/2020/10/24/sekretnaia-katastrofa-marshal-nedelin-pogib-na-bajkonure-60-let-nazad.html"Лисячий хвіст" над "Рівнеазотом": фахівці попередили про загрозу кислотних дощів через аварію - Цензор.НЕТ 5415
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21.07.2021 09:00 Ответить
надо его направить в сторону Белоруси, бацьке.
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21.07.2021 09:04 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26995922.html Про Рівне
Хотілося б, аби кожного разу ми трішечки більше занурювались в контекст. Не "на РівнеАзот трапилась розгерметизація", а якось так буде точніше:

На підприємстві проросійського олігарха-корупціонера Фірташа, чиїм облгазам Рада тиждень тому простила десятки мільярдів гривень боргів, що перебуває в кримінальному провадженні ФБР у США та був позбавлений активів у Таджикистані, звинувачений в Іспанії у відмиванні коштів та участі в ОЗУ, підприємства якого працюють в анексованому Криму, що живе під заставою 125млн євро під домашнім арештом у Відні та досі не позбавлений активів, у тому числі медійних, в Україні, сталася розгерметизація.
https://www.facebook.com/logvynenko/posts/10157783475486783 Bogdan Logvynenko
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21.07.2021 09:34 Ответить
А казали, що в цілих 5 разів нижче норми, тому Артюшов В.О. повинен власним прикладом показати (вилізти на трубу і дихати "цілющими" парами) які не шкідливі випари аміаку.
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21.07.2021 10:25 Ответить
Епать напугали) побывайте в Каменском (бывш. Днепродзержинск), "Ривнеазот" нервно курит в стороне..."Лисячий хвіст" над "Рівнеазотом": фахівці попередили про загрозу кислотних дощів через аварію - Цензор.НЕТ 7958
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21.07.2021 11:35 Ответить
цвет похож, но хим. состав может быть не такой токсичный
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21.07.2021 11:54 Ответить
это ДМК (металлургический), но в городе есть и АЗОТ, и два коксохимических завода, плюс цементный, есть ещё ПХЗ (химический), распавшийся на несколько предприятий...
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21.07.2021 12:02 Ответить
и это фактически каждый день
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21.07.2021 12:02 Ответить
жесть. самое страшное, что люди к этому уже привыкли и особо не возмущаются.
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21.07.2021 12:10 Ответить
только не говорите шо это отбомбился беспилотник тойстороны.....
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21.07.2021 11:51 Ответить
"Здоровая утечка", короче. Еще немного, и окажется, что она даже полезная...
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21.07.2021 11:53 Ответить
Ага, это акция такая. Фирташ распространяет азотные удобрения бесплатно по воздуху.
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21.07.2021 11:55 Ответить
Схоже Firefox
"Лисячий хвіст" над "Рівнеазотом": фахівці попередили про загрозу кислотних дощів через аварію - Цензор.НЕТ 6799
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21.07.2021 16:03 Ответить
 
 