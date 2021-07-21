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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 577 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 577 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 655 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 21 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 20 июля 2021 в Украине зафиксированы 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 37, медработников - 18).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 577 человек выздоровели 02 госпитализированы - 508 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 577 человек выздоровели 02 летальных случаев - 13;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 577 человек выздоровели 02 выздоровели - 577 человек;

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма коронавируса, который сможет "увернуться" от вакцин и придется все начать сначала

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 577 человек выздоровели 02 методом ПЦР - 18 151 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 577 человек выздоровели 02 методом ИФА - 9 082 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 577 человек выздоровели 02 экспресс-тестами - 16 270 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 577 человек выздоровели 02 заболели - 2 245 930 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 577 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 182 502 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 577 человек выздоровели 02 летальных случаев - 52 769;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 577 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 11 200 678.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (232), Одесской (59), Харьковской (41), Донецкой (39) и Запорожской (31) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 577 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 577 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 577 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 577 человек выздоровели 14

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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а де акваріус пітісотий і його брати по разуму?
нехай ще раз поверещать, що ніякого вірусу не існує
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21.07.2021 08:22 Ответить
Поки що не знайшли. Але шукають.
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21.07.2021 09:22 Ответить
На фоне улетающих на спутнике по 750 кацапоидов в день у нас в Украине достойная статистика.
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21.07.2021 08:28 Ответить
Двоє розбилися на мотоциклі. Теж від ковіду.
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21.07.2021 09:21 Ответить
Все кто бухой утонул - жертвы ковида.
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21.07.2021 09:57 Ответить
Предположим на минуту, что Вы правы. Тогда в 2020 утонувших должно быть существенно меньше, чем в 2019. Проверяем в 2020 утонуло на 84 человека меньше, чем в 2019. Но в 2019 утонуло на 102 человека меньше, чем в 2018! Так не очень правдоподобно выглядит Ваше предположение. Хотя, поражение легких во время ковида и после него вполне может повысить шансы утонуть. В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 577 осіб одужали - Цензор.НЕТ 599
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21.07.2021 10:41 Ответить
 
 