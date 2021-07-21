В Украине за сутки от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 577 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 655 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 21 июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 20 июля 2021 в Украине зафиксированы 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 37, медработников - 18).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 508 человек;
летальных случаев - 13;
выздоровели - 577 человек;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 18 151 человек,
методом ИФА - 9 082 человека,
экспресс-тестами - 16 270 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 245 930 человек;
выздоровели - 2 182 502 человека;
летальных случаев - 52 769;
проведено ПЦР-тестов - 11 200 678.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (232), Одесской (59), Харьковской (41), Донецкой (39) и Запорожской (31) областях", - рассказали в Минздраве.
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