В Украине за сутки от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 577 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 655 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 21 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 20 июля 2021 в Украине зафиксированы 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 37, медработников - 18).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 508 человек;

летальных случаев - 13;

выздоровели - 577 человек;

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За сутки протестированы:

методом ПЦР - 18 151 человек,

методом ИФА - 9 082 человека,

экспресс-тестами - 16 270 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 245 930 человек;

выздоровели - 2 182 502 человека;

летальных случаев - 52 769;

проведено ПЦР-тестов - 11 200 678.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (232), Одесской (59), Харьковской (41), Донецкой (39) и Запорожской (31) областях", - рассказали в Минздраве.







