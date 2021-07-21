РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5759 посетителей онлайн
Новости
1 362 7

Вследствие непогоды 838 населенных пунктов в 13 областях Украины остались без света, - ГСЧС

Вследствие непогоды 838 населенных пунктов в 13 областях Украины остались без света, - ГСЧС

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 838 населенных пунктов в 13 областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 21 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 838 населенных пунктов в 13 областях (Полтавская - 194, Кировоградская - 158, Черкасская - 157, Киевская - 121, Днепропетровская - 38, Хмельницкая - 37, Одесская - 32, Сумская - 28 Николаевская - 24, Черниговская - 19, Черновицкая - 15, Винницкая - 14, и Запорожская - 1)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грозы, ливень и сильный ветер: в Киеве объявили первый уровень опасности

непогода (817) погода (2819) ГСЧС (5012) электроэнергия (772)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось небо наковдубасилось. Мабуть моква буде.
показать весь комментарий
21.07.2021 08:41 Ответить
часник вже викопав? я от ніяк не зберусь, роботи багато
показать весь комментарий
21.07.2021 08:43 Ответить
Заклопотаний?
показать весь комментарий
21.07.2021 08:45 Ответить
так, дуже

Вследствие непогоды 838 населенных пунктов в 13 областях Украины остались без света, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5829
показать весь комментарий
21.07.2021 08:47 Ответить
а, ясно
ось чому сьогодні зранку так мало дописувачів на Цензорі...
показать весь комментарий
21.07.2021 08:42 Ответить
Ну ти тут як тут. Як же без тебе?
показать весь комментарий
21.07.2021 08:44 Ответить
ніяк, без мене навіть сонце не встає
показать весь комментарий
21.07.2021 08:45 Ответить
 
 