Вследствие непогоды 838 населенных пунктов в 13 областях Украины остались без света, - ГСЧС

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 838 населенных пунктов в 13 областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 21 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 838 населенных пунктов в 13 областях (Полтавская - 194, Кировоградская - 158, Черкасская - 157, Киевская - 121, Днепропетровская - 38, Хмельницкая - 37, Одесская - 32, Сумская - 28 Николаевская - 24, Черниговская - 19, Черновицкая - 15, Винницкая - 14, и Запорожская - 1)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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