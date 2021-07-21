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США призвали Украину воздержаться от критики соглашения с Германией по "Северному потоку-2", - Politico

США призвали Украину воздержаться от критики соглашения с Германией по

Администрация президента США призвала Украину воздержаться от критики соглашения с Германией по "Северному потоку-2". Власти США заявили, что публичные выступления против соглашения могут нанести ущерб отношениям Вашингтона и Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

По данным собеседников издания, "представители администрации призвали своих украинских коллег воздержаться от критики предстоящего соглашения с Германией, касающегося газопровода".

Американские официальные лица указали, что публичное выступление против предстоящего соглашения может нанести ущерб двусторонним отношениям Вашингтона и Киева, сообщили источники.

Они добавили, что чиновники также призвали украинцев не обсуждать потенциальные планы США и Германии с Конгрессом.

Источник, близкий к президенту Владимиру Зеленскому, сообщил Politico, что Украина все еще считает, что США могут остановить проект с помощью санкций.

Американские СМИ накануне сообщили, что США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". По информации The Wall Street Journal, стороны объявят о договоренностях сегодня, 21 июля.

Читайте также: США и Германия объявят о достигнутом соглашении по "Северному потоку-2" 21 июля, - The Wall Street Journal

Автор: 

Германия (7070) США (27145) Северный поток (1458)


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Топ комментарии
+62
Зеленського попросили приткнути писка.
Це стосується всієї ОПи.
До такого маразму ми дійшли саме завдяки вмінням президента проводити зовнішню політику.
Оці скандалісти арестовичі лише зіпсували теплі стосунки з американцями, налагоджені попереднім президентом.
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21.07.2021 08:47 Ответить
+43
Дибіл. Що я можу сказати...
А ми заручники цього дибіла.
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21.07.2021 08:54 Ответить
+39
Краще уберіть клоуна.
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21.07.2021 08:53 Ответить
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Страница 5 из 5
Порозуміння у України з США і Заходом буде тоді, коли в Україні буде відновлена українська влада.
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21.07.2021 17:27 Ответить
Так зване "порозуміння" буде відновлено, коли це буде вигідно асашаям. Хто запропонує більше мільярдів вічнозелених прибутку - з тим і "дружать"
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21.07.2021 17:54 Ответить
Хочете сказати, що владі веселих членограїв мало фінансової допомоги від США, а московія щедро платить за демонтаж засад держави Україна? https://www.youtube.com/watch?v=DNAviIZ8jsA&list=PLmvpMYptbRfPegx5HubLLvHQD6_MJN6rc&index=32
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21.07.2021 19:58 Ответить
Ось вам і "партнери", з їх підтримкою.
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21.07.2021 17:30 Ответить
Вот это зрада зрадная янки вместо пряника за кнут взялись
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21.07.2021 20:21 Ответить
Ваще пох, если честно...
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21.07.2021 20:26 Ответить
Інформація видання Politico про те, що адміністрація США нібито https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/pivnichniy-potik-2-bayden-prosit-zelenskogo-y-ukrajinu-movchati-pro-gazoprovid-novini-ukrajini-50172620.html закликала Україну утриматися від критики угоди щодо Північного потоку-2, не відповідає дійсності. .

Про це радник Державного департаменту США Дерек Шолле сказав в інтерв'ю https://www.radiosvoboda.org/a/news-sholle-pivnichnyi-potik2-politico/31369965.html Радіо Свобода під час свого візиту до Києва 21 липня.
«Ні. Україна - демократична країна, в неї є свій голос. Ми прагнемо близького і конструктивного партнерства з нашими українськими друзями. Такого, в якому ми відстоювали б наші спільні інтереси та цінності», - заявив він.
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То хто ж бреше , видання -Politico ,чи радник президента США .??? .
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21.07.2021 20:33 Ответить
ах-ть
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21.07.2021 20:38 Ответить
вот жеж Трамп проклятый.
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21.07.2021 23:48 Ответить
Свобода слова по-американски. Наши дни.
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22.07.2021 19:09 Ответить
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