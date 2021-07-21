США призвали Украину воздержаться от критики соглашения с Германией по "Северному потоку-2", - Politico
Администрация президента США призвала Украину воздержаться от критики соглашения с Германией по "Северному потоку-2". Власти США заявили, что публичные выступления против соглашения могут нанести ущерб отношениям Вашингтона и Киева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
По данным собеседников издания, "представители администрации призвали своих украинских коллег воздержаться от критики предстоящего соглашения с Германией, касающегося газопровода".
Американские официальные лица указали, что публичное выступление против предстоящего соглашения может нанести ущерб двусторонним отношениям Вашингтона и Киева, сообщили источники.
Они добавили, что чиновники также призвали украинцев не обсуждать потенциальные планы США и Германии с Конгрессом.
Источник, близкий к президенту Владимиру Зеленскому, сообщил Politico, что Украина все еще считает, что США могут остановить проект с помощью санкций.
Американские СМИ накануне сообщили, что США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". По информации The Wall Street Journal, стороны объявят о договоренностях сегодня, 21 июля.
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Про це радник Державного департаменту США Дерек Шолле сказав в інтерв'ю https://www.radiosvoboda.org/a/news-sholle-pivnichnyi-potik2-politico/31369965.html Радіо Свобода під час свого візиту до Києва 21 липня.
«Ні. Україна - демократична країна, в неї є свій голос. Ми прагнемо близького і конструктивного партнерства з нашими українськими друзями. Такого, в якому ми відстоювали б наші спільні інтереси та цінності», - заявив він.
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То хто ж бреше , видання -Politico ,чи радник президента США .??? .