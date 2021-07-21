США призвали Украину воздержаться от критики соглашения с Германией по "Северному потоку-2", - Politico

Администрация президента США призвала Украину воздержаться от критики соглашения с Германией по "Северному потоку-2". Власти США заявили, что публичные выступления против соглашения могут нанести ущерб отношениям Вашингтона и Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

По данным собеседников издания, "представители администрации призвали своих украинских коллег воздержаться от критики предстоящего соглашения с Германией, касающегося газопровода".

Американские официальные лица указали, что публичное выступление против предстоящего соглашения может нанести ущерб двусторонним отношениям Вашингтона и Киева, сообщили источники.

Они добавили, что чиновники также призвали украинцев не обсуждать потенциальные планы США и Германии с Конгрессом.

Источник, близкий к президенту Владимиру Зеленскому, сообщил Politico, что Украина все еще считает, что США могут остановить проект с помощью санкций.

Американские СМИ накануне сообщили, что США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". По информации The Wall Street Journal, стороны объявят о договоренностях сегодня, 21 июля.

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