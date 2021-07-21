За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 100 003 человека, всего - 2 778 377, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 1 501 291 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"За 20 дней июля в Украине сделали больше прививок от COVID-19, чем за весь июнь - более 1 600 000!
За сутки 20 июля 2021, 100 003 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 60 587 человек, полностью иммунизированы - 39 416 человек.
В течение суток работали: 654 мобильные бригады, 1830 пунктов вакцинации, 69 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привиты 2 778 377 человек, из них получили 1 дозу - 2 778 375 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 501 291 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 4 279 666 прививок", - рассказали в Минздраве.
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