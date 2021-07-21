За сутки в мире выявили 510,9 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 8,2 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 192 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 21 июля в мире зарегистрировали 510 978 ( вчера - 420 258) новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 283 (вчера - 6 858) человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 192 278 086 случаев инфицирования, из них 510 978 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 133 988 человек, из них 8 283 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 174,9 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 74-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 15, по летальным случаям - 36-ю и 6-ю позицию соответственно.