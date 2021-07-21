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Новости Задержание Протасевича
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Советник Байдена Салливан - Тихановской: США с союзниками продолжат вводить санкции против режима Лукашенко

Советник Байдена Салливан - Тихановской: США с союзниками продолжат вводить санкции против режима Лукашенко

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе встречи с экс-кандидатом в президенты Беларуси, оппозиционным лидером Светланой Тихановской выразил поддержку народу Беларуси и пообещал вводить санкции в отношении действующих властей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Салливан передал американскую поддержку народу Беларуси и уважение к мужеству и решимости оппозиции, в том числе госпожи Тихановской в борьбе за демократию и права человека", - говорится в сообщении представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

"США вместе с партнерами и союзниками будут продолжать привлекать режим Лукашенко к ответственности за свои действия, в том числе путем введения санкций", - отмечается в заявлении.

Кроме того, Салливан повторил требование администрации президента США Джо Байдена провести международное расследование событий 23 мая, когда был посажен самолет авиакомпании Ryanair, а также немедленно освободить всех политических заключенных и "вступить во всеобъемлющий и подлинный политический диалог с лидерами демократической оппозиции и групп гражданского общества, который приведет к проведению свободных и справедливых президентских выборов под наблюдением ОБСЕ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступил в силу приказ Минтранса США о запрете продажи авиабилетов в Беларусь

Как сообщалось, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

Также читайте: МИД о выходе Беларуси из "Восточного партнерства": Украина готова способствовать дальнейшему взаимодействию белорусского гражданского общества с ЕС

Автор: 

Беларусь (7921) Лукашенко Александр (3618) санкции (11466) Тихановская Светлана (390) Салливан Джейк (257) Протасевич Роман (309)


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Топ комментарии
+3
Вже нічого не допоможе. Білорусія під ******.
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21.07.2021 09:35 Ответить
+3
Там в Европе непогода и наводнения принесли много горя, так вот прикацапленые тролят, что надо "помощь" им оказать расее за санкции. Так что не обольщайтесь, людей на рабсии нет, нужно продолжать санкции, пока существует тоталитарный строй на развалинах совка.
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21.07.2021 09:46 Ответить
+3
Як вибрали так і поміняєм, але у нас нема дітей, які пішли в школу і закінчили її при одному президенті.
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21.07.2021 11:18 Ответить
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ты видишь суслика? а он есть!
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21.07.2021 09:18 Ответить
Вже нічого не допоможе. Білорусія під ******.
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21.07.2021 09:35 Ответить
Факты есть или вам так хочется.Я понимаю же как вам обидно что вы себе предателя выбрали.(
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21.07.2021 09:46 Ответить
Як вибрали так і поміняєм, але у нас нема дітей, які пішли в школу і закінчили її при одному президенті.
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21.07.2021 11:18 Ответить
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21.07.2021 11:28 Ответить
Та у них уже є такі діти, що народилися при Луці, виросли, самі народили дітей і ці діти в школу пішли!
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21.07.2021 11:30 Ответить
Ты хочешь сказать что 5 раз на ОДНИ грабли за гречку и сериал это ЛОХ козырной чем Один раз на 27 лет?(( СЮР
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21.07.2021 11:43 Ответить
Главная "санкция" - это Германо-Американский сговор.
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21.07.2021 09:41 Ответить
ДЗЯКУЙ!
Радник Байдена Салліван - Тіхановській: США із союзниками продовжать запроваджувати санкції проти режиму Лукашенка - Цензор.НЕТ 2613
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21.07.2021 09:43 Ответить
Там в Европе непогода и наводнения принесли много горя, так вот прикацапленые тролят, что надо "помощь" им оказать расее за санкции. Так что не обольщайтесь, людей на рабсии нет, нужно продолжать санкции, пока существует тоталитарный строй на развалинах совка.
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21.07.2021 09:46 Ответить
Ми не наємо їхньюї структури по продуктам, світла та газу їм вистачить, а от продуктів? Хоча я слабо уявляю московію знову перейшовшу на натуральний обмін.
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21.07.2021 11:23 Ответить
Зачем ей поддержку оказывать? Она ж уже слилась! Заявила что Беларуси нужен кто-то другой в президенты, а не она
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21.07.2021 10:17 Ответить
Эту песню мы слыхали. Уже семь лет как они санкции вводят, а становится только хуже...
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21.07.2021 10:21 Ответить
Все это демагогия ! Беларусь это одна большая тюрьма на территории рашки , да еще с полностью сумасшедшим смотрителем ! Ни чем уже ей не помогут пока не падет путлеровский режим ! А запад продлевает ему жизнь покупая энергоносители ! Так что не надо пиз...ть !!!
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21.07.2021 10:37 Ответить
Ти ба! "...треба міжнародне розслідування за події 23 травня". І що ж такого сталося?! Посадили літак, затримали терориста, а літак знову полетів з затримкою 4 години. Ото і все. Чому ж не розслідують збитий в Ірані український літак з пасажирами, які всі загинули.
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21.07.2021 10:54 Ответить
Я є список терактів, що зробив Протасевич?
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21.07.2021 11:25 Ответить
 
 