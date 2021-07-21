Советник Байдена Салливан - Тихановской: США с союзниками продолжат вводить санкции против режима Лукашенко
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе встречи с экс-кандидатом в президенты Беларуси, оппозиционным лидером Светланой Тихановской выразил поддержку народу Беларуси и пообещал вводить санкции в отношении действующих властей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
"Салливан передал американскую поддержку народу Беларуси и уважение к мужеству и решимости оппозиции, в том числе госпожи Тихановской в борьбе за демократию и права человека", - говорится в сообщении представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.
"США вместе с партнерами и союзниками будут продолжать привлекать режим Лукашенко к ответственности за свои действия, в том числе путем введения санкций", - отмечается в заявлении.
Кроме того, Салливан повторил требование администрации президента США Джо Байдена провести международное расследование событий 23 мая, когда был посажен самолет авиакомпании Ryanair, а также немедленно освободить всех политических заключенных и "вступить во всеобъемлющий и подлинный политический диалог с лидерами демократической оппозиции и групп гражданского общества, который приведет к проведению свободных и справедливых президентских выборов под наблюдением ОБСЕ".
Как сообщалось, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль