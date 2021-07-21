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Морская вода у городских пляжей Одессы соответствует норме, - исследование областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины

Морская вода у городских пляжей Одессы соответствует норме, - исследование областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины

Морская вода, отобранная медиками для проб около восьми городских пляжей Одессы, соответствует нормативным требованиям по санитарно-микробиологическим показателям.

Об этом свидетельствуют результаты исследований ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесского горсовета.

"Пробы морской воды, отобранные в контрольных точках на восьми городских пляжах Одессы, соответствуют нормам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках "мониторинговых исследований на холеру за неделю исследовано по 14 проб из объектов окружающей среды, в том числе 12 проб морской воды и две пробы лиманной воды".

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Автор: 

море (376) Одесса (7921) пляж (254) вода (920)


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Морская вода у городских пляжей Одессы соответствует норме, - исследование областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины - Цензор.НЕТ 1377
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21.07.2021 09:42 Ответить
Остогидло бути підлогою у маккартні?
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21.07.2021 09:46 Ответить
если они скажут что вода говно их убьют....
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21.07.2021 16:10 Ответить
жрать хотят
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21.07.2021 19:29 Ответить
 
 