Морская вода у городских пляжей Одессы соответствует норме, - исследование областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины

Морская вода, отобранная медиками для проб около восьми городских пляжей Одессы, соответствует нормативным требованиям по санитарно-микробиологическим показателям.

Об этом свидетельствуют результаты исследований ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесского горсовета.

"Пробы морской воды, отобранные в контрольных точках на восьми городских пляжах Одессы, соответствуют нормам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках "мониторинговых исследований на холеру за неделю исследовано по 14 проб из объектов окружающей среды, в том числе 12 проб морской воды и две пробы лиманной воды".

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