В Украине предлагают запретить продажу алкогольных напитков и сигарет в супермаркетах

В Украине предлагают запретить продажу пива (кроме безалкогольного), вина, водки, других алкогольных напитков, а также любых видов сигарет в супермаркетах. Такой законопроект был зарегистрирован на сайте парламента 19 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

Инициатором законопроекта №5805 выступил "слуга народа" Мазурашу Георгий.

Целью законопроекта является "усиление охраны здоровья и государственное обеспечение содействию здоворого образа жизни".

"Согласно информации, опубликованной на официальном ресурсе Министерства здравоохранения Украины, один из самых авторитетных медицинских журналов The Lancet опубликовал результаты масштабного исследования влияния алкоголя на здоровье человека от ученых международной коллаборации Global Burden of Diseases (https://goo.gl/LQcP8D). Вывод исследовани -я безопасной дозы алкоголя не существует. Независимо от количества, употребление алкоголя негативно влияет на организм", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также в пояснительной записке отмечается, что "табачный дым, кроме никотина, содержит угарный газ, синильную кислоту, сероводород, углекислоту, аммиак, эфирные масла и концентрат из жидких и твердых продуктов горения и сухой перегонки табака, так называемый табачный деготь. В последнем содержится около сотни химических соединений веществ, в том числе радиоактивный изотоп калия, мышьяк и ряд ароматических полициклических углеводородов - канцерогенов, химических веществ, воздействие которых на организм может вызвать рак".

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Законопроектом, в частности, предлагается продавать алкогольные напитки и сигареты в специализированных торговых точках:

- запретить продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания в помещениях торговых организаций, которые торгуют продуктами питания, товарами детского ассортимента или спортивными товарами;

- продажа вышеупомянутого может осуществляться исключительно в специализированных стационарных торговых точках (магазинах), где другие товары, кроме перечисленных, не продаются.

- за нарушение запрета магазины, будут платить штраф в размере 10 прожиточных минимумов (прожиточный минимум для трудоспособных лиц по состоянию на 1 июля 2021 составляет 2379 грн. - Ред.).