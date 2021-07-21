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В Украине предлагают запретить продажу алкогольных напитков и сигарет в супермаркетах

В Украине предлагают запретить продажу алкогольных напитков и сигарет в супермаркетах

В Украине предлагают запретить продажу пива (кроме безалкогольного), вина, водки, других алкогольных напитков, а также любых видов сигарет в супермаркетах. Такой законопроект был зарегистрирован на сайте парламента 19 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

Инициатором законопроекта №5805 выступил "слуга народа" Мазурашу Георгий.

Целью законопроекта является "усиление охраны здоровья и государственное обеспечение содействию здоворого образа жизни".

"Согласно информации, опубликованной на официальном ресурсе Министерства здравоохранения Украины, один из самых авторитетных медицинских журналов The Lancet опубликовал результаты масштабного исследования влияния алкоголя на здоровье человека от ученых международной коллаборации Global Burden of Diseases (https://goo.gl/LQcP8D). Вывод исследовани -я безопасной дозы алкоголя не существует. Независимо от количества, употребление алкоголя негативно влияет на организм", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также в пояснительной записке отмечается, что "табачный дым, кроме никотина, содержит угарный газ, синильную кислоту, сероводород, углекислоту, аммиак, эфирные масла и концентрат из жидких и твердых продуктов горения и сухой перегонки табака, так называемый табачный деготь. В последнем содержится около сотни химических соединений веществ, в том числе радиоактивный изотоп калия, мышьяк и ряд ароматических полициклических углеводородов - канцерогенов, химических веществ, воздействие которых на организм может вызвать рак".

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Законопроектом, в частности, предлагается продавать алкогольные напитки и сигареты в специализированных торговых точках:

- запретить продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания в помещениях торговых организаций, которые торгуют продуктами питания, товарами детского ассортимента или спортивными товарами;

- продажа вышеупомянутого может осуществляться исключительно в специализированных стационарных торговых точках (магазинах), где другие товары, кроме перечисленных, не продаются.

- за нарушение запрета магазины, будут платить штраф в размере 10 прожиточных минимумов (прожиточный минимум для трудоспособных лиц по состоянию на 1 июля 2021 составляет 2379 грн. - Ред.).

алкоголь (1667) ВР (29285) законопроект (3235) сигареты (867) электронные сигареты (45)


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Топ комментарии
+74
Епанутым нет покоя , то одно им ,то другое.
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21.07.2021 09:48 Ответить
+56
В сети наливаек Мазурашу Георгия
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21.07.2021 09:49 Ответить
+51
В Украине предлагают запретить продажу алкогольных напитков и сигарет в супермаркетах - Цензор.НЕТ 9481
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21.07.2021 09:50 Ответить
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Що взяти з ЗеДолбойоба? Навіть аналізи "мозкової рідини" і ті погані
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21.07.2021 13:15 Ответить
Тупое зелебыдло в супермаркетах запретят, а в местах массового сбыта фальсификата ларьках, генделыках и мелких магазинах оставят.
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21.07.2021 13:17 Ответить
В Украине поднимутся цены на алкоголь: Рада поддержала законопроект 04 июля 2021 /из окна Ивана Петровича Сидорова видна боковая стена гастронома.В 80-х в ней прорубили проём и через него торговали водкой. Наблюдая за очередью за водкой и стоя в ней Иван Петрович Сидоров понял где находится пульс страны . И что независимо от того чья власть- коммунистов или капиталистов-кризису в стране предшествует повышение цены на водку.
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21.07.2021 13:49 Ответить
А де продавати ?
В магазинах 95 кварталу ?
Маразм якийсь...чого вони до того лізуть ?
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21.07.2021 13:58 Ответить
Когда коту делать нечего - он лижет свои яйца.
Такое ощущение, что Слуги народа на протяжении нескольких лет копируют этого кота.
Зачем заниматься экономикой, снижать налоги, развивать промышленность??
Можно же переставлять товары на полках, менять продажу в магазинах!
Завтра они запретят в супермаркетах продавать Хлеб- перенесут в "Булочные", а мясо в магазины "Мясо"???
В Україні пропонують заборонити продаж алкогольних напоїв та сигарет у супермаркетах - Цензор.НЕТ 1872
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21.07.2021 14:31 Ответить
дааа, так вот что оказывается может привести к революции..., народ не дочитавшись до конца готов идти на улицу и протестовать против несправедливости..., ну поставят рядом с каждым супермаркетом - алкомаркет по типу Вино і друзі и шо? нужно тебе бухло, пойдешь туда и купишь, не нужно бухло - пойдешь и купишь колбасу и капусту в супермаркет, тоже мне проблема....
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21.07.2021 14:06 Ответить
Во ВСЕХ нормальных странах алкоголь продают в супермаркетах. Я не хочу ходить в какие то рядом стоящие алкомаркеты. Мне удобно покупать все в одном месте, от порошков, помидоров и колбасы, до вермишели, салфеток и вина. Тоже тебе проблема? Самый главный вопрос, а на хуа это нужно? Какой профит и кому?
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21.07.2021 18:25 Ответить
Тому, що просуває подібні "законопроекти".
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21.07.2021 22:42 Ответить
А піво?
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21.07.2021 14:23 Ответить
Піво будет только так! И только членам партии Слуга народа
В Україні пропонують заборонити продаж алкогольних напоїв та сигарет у супермаркетах - Цензор.НЕТ 3203
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21.07.2021 14:41 Ответить
Поддерживаю. А еще водку, сигареты и наркотики только для членов партии Слуга народа и членов их семей (включая детей).
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21.07.2021 20:29 Ответить
водку будут продавать таксисты))) кто постарше тот помнит конец 80х начало 90х годов)))
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21.07.2021 14:47 Ответить
они и сейчас продают. после 23 часов. все что хочеш купить можно, хоть виски, хоть коньяк.
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21.07.2021 15:48 Ответить
Это что за бред!
Эти депутаты зеленые, думают о всякой фигне,кроме войны и уровня жизни украинцев!
Дебилы бл.ть!
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21.07.2021 14:48 Ответить
Про рівень життя українців вони якраз і думають. Схоже, що він їм видається завеликим...
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21.07.2021 22:44 Ответить
Незамысловатый секрет всеобщего счастья от "слуг народа".
Вот что взять с придурков, кроме анализов?
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21.07.2021 15:15 Ответить
І знову-здрасьтє:і хто хоче рейдануть такий великий шматочок "нєтлєного"товару-може, азаров,вже керує?
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21.07.2021 15:34 Ответить
Блин , в супермаккетах - більше порядку .Охоронники завжди на виході . Для супермаркета - не продати пиво чи віскі малолетці - не збиток !
Тепер глянемо на "специлізовані алкогольні магазини" ...
Одна продавщиця ..., охорони - немає .
Не замітити , що купляє пацан (чи пацанка) - збільшити собі виторг !
А на чому вони там ще зароблять - на мінералці з кока-колою та квасі ?

Я проти - йду додому з роботи - зайшов і усе купив - від хліба зі сиром , до пива з туалетним папером . А тепер що - бігати по різним магазинам ?
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21.07.2021 15:45 Ответить
Та слава богу, хоть с коноплей -нищаки. Шило на мыло хотят поменять...
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21.07.2021 16:44 Ответить
В 90х самогон качественный и не очень хорошо заменял магазинное бухло. Сейчас ностальгия по сэму - но его стало трудно достать, думаю этот закон исправит все недостатки!
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21.07.2021 17:19 Ответить
Что бы продавать их в специализированных алко-магазинах?
У автора этого "закона" видать там нехилая пайка...
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21.07.2021 20:25 Ответить
Ага... Тобто сконцентрувати продаж в певних магазинах (які, скоріше всього, належать певним людям)... Много-ходов-очка? (сам я не пью і не курю, якщо що).
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21.07.2021 21:06 Ответить
Кто-то из Зедрузей будет курировать эти магазины, вот это замутили тему, вот это размах, Янык просто лошара😁😁😁😁
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21.07.2021 21:18 Ответить
Это узаконить продажу наркотиков не противоречить конституции? А пиво и водка ух какая забота о Нас.
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21.07.2021 21:25 Ответить
Дебилоиды
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21.07.2021 21:57 Ответить
Зеля хочет, чтоб народ смотрел на происходящий вокруг трындец трезвым? Зелебобики если протрезвеют, то будет бунт. Бессмысленный и беспощадный (С).
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21.07.2021 23:14 Ответить
этого депутата щяс порвут все фракции.
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21.07.2021 23:50 Ответить
В супермаркетах он просто дешёвый (особенно в АТБ и посаде) а в кисете торпеда стоит на 10 дороже, с тем как у нас в стране бухают, можно нехило бабки поднимать, + Наливайку откроют, где алкашка будет стоить в полтора-два раза дороже. Вот ещё денежка в карман колхозникам этим. Тут речь не о вреде здоровью, а то что те кто хотят, дальше будут покупать алкоголь (сигареты дорожают и их один хрен покупают (в среднем за 3 года пачка в 1.5-2 раза подорожала)). Все укладывается в деньги.
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22.07.2021 01:48 Ответить
хочет подмять под себя пивас, норм схема
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22.07.2021 03:25 Ответить
Завезут миллиард трусов из братского Китая и Коронавирус излечится....
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22.07.2021 04:39 Ответить
Давай, придурок, уперьод! Пам'ятаєш, недоумок, чим скінчилась для кпрс боротьба с алкоголем? Так і тобі , чмо піхвозелене, жопа прийде. Ой скоріше б. Цікаво, а як власники Метро, АТБ, Варус,Сільпо та інші до цього ставляться? Мабуть десь у куточку шмарклю малу об підлогу розітруть? Діяч, бл...дь світового рівня!
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22.07.2021 07:41 Ответить
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