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Новости Агрессия России против Украины
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Около 60 тыс. человек пострадали от преступлений России в Крыму и на Донбассе, - Мамедов

Около 60 тыс. человек пострадали от преступлений России в Крыму и на Донбассе, - Мамедов

Украина установила около 60 тыс. пострадавших от преступлений РФ и подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований и оккупационных администраций на Донбассе и в Крыму.

Об этом 20 июля сообщил замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

В это число входят как гражданские лица, так и военнослужащие.

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Мамедов перепостил заявление главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Хана, в котором говорилось: "Мы должны коллективно обеспечить, чтобы голоса жертв, чей крик слишком часто заглушается менее важным шумом жизни, были услышаны".

"Голоса жертв вооруженного конфликта должны быть не только услышаны, а их свидетельству предоставлена и надлежащая правовая оценка", – отметил Мамедов.

Около 60 тыс. человек пострадали от преступлений России в Крыму и на Донбассе, - Мамедов 01

Автор: 

Крым (26425) жертвы (2097) Донбасс (26957) Мамедов Гюндуз (115)


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Когда кацапские ****** говорят - "оккупация Украинского Крыма была без жертв"
И когда европейские геи им верят...
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21.07.2021 10:04 Ответить
Його клоуни-зебіли звільняють з ГПУ. Піде в політику?
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21.07.2021 10:04 Ответить
Мамедов очень откровенен и говорит о том что есть на самом деле и он не удобен в первую очередь РФ,оттуда по видимому и поступила команда Зеленскому убрать Мамедова от этих дел что и было выполнено "государевым" очком Венедиктовой. Мамедова по сути уничтожили как прокурора в генеральском звании. Охота на украинских генералов продолжается.
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21.07.2021 10:07 Ответить
Сейчас распространено. Приехал в Лыдыныры переоформлять недвижимость. Схема:Арест - шпиен=подвал =утюг на живот или прочие электро провода на чувственные места=нотариус=переоформление недвижимости на асвабадителя ат бинлер=либо молчание либо яма в посадке.
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21.07.2021 12:24 Ответить
 
 