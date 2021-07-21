Около 60 тыс. человек пострадали от преступлений России в Крыму и на Донбассе, - Мамедов
Украина установила около 60 тыс. пострадавших от преступлений РФ и подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований и оккупационных администраций на Донбассе и в Крыму.
Об этом 20 июля сообщил замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
В это число входят как гражданские лица, так и военнослужащие.
Мамедов перепостил заявление главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Хана, в котором говорилось: "Мы должны коллективно обеспечить, чтобы голоса жертв, чей крик слишком часто заглушается менее важным шумом жизни, были услышаны".
"Голоса жертв вооруженного конфликта должны быть не только услышаны, а их свидетельству предоставлена и надлежащая правовая оценка", – отметил Мамедов.
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