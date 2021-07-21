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В 2021 году в Украине происходит в среднем по две рейдерских атаки в день, - OpenDataBot

В 2021 году в Украине происходит в среднем по две рейдерских атаки в день, - OpenDataBot

За 2021-й год в Украине зафиксированы 466 новых рейдерских атак. По большинству из них решения в суде еще не принято.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сервис открытых данных Opendatabot.

С конца весны общая динамика не изменилась: сейчас в Украине каждый день происходит как минимум по два рейдерских захвата.

Ежегодно в стране фиксируют все больше нарушений. С 2015 года их количество увеличилось в 3 раза. Так, в 2015-м было зафиксировано лишь 290 дел относительно рейдерства, а в 2020 - уже 849, и тенденция на увеличение сохраняется.

Чаще всего в суде рассматриваются дела о рейдерстве, касающиеся статьи 205 Уголовного кодекса - подделка документов, предоставляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и ФОП. Из 348 дел 2021-го года о подделке документов в суд направлены 169.

Дела, связанные с 206 статьей - противодействие хозяйственной деятельности и противоправное завладение имуществом - в суд почти не доходят. Из 118 дел в суд направили только три.

Также читайте: Украинские чиновники задекларировали биткойнов на почти 75 млрд грн, - OpenDataBot

Автор: 

рейдерство (918) OpenDataBot (13)


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Топ комментарии
+4
Ну при чем тут Зеленский 😁😁😁😁😁
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21.07.2021 10:05 Ответить
+3
Зеленский запретил рейдерство!
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21.07.2021 10:10 Ответить
+3
Хазяїн України-бєня-песиголовець і його одоробали рейдерують:73 % ...а де ж ви?
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21.07.2021 10:23 Ответить
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205-1 - це стаття податкової.
Менти заморочуватися із цим не хотять.
Все треба примушувати робити через слідчого суддю.
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21.07.2021 10:25 Ответить
Так там можно и маслину поймать, а с пихвами максимум трихомонеллу
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21.07.2021 10:02 Ответить
Ну при чем тут Зеленский 😁😁😁😁😁
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21.07.2021 10:05 Ответить
Рейдерство було. Але не так нагло. За те корупція процвітає. До підприємства, де працював, просто прийшла податкова з перевіркою за 10 років, знайшла якусь фігню. Яка в принципі легко оскаржується. А тепер вимагають гроші... А криша там СБУ. Тобто і звернутися практично не має до кого... А будуть у вас проблеми з податковою або платіть...
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21.07.2021 10:16 Ответить
У мусорні і СБУ не гласний договір про не напад. Не чіпають один одного. Ну тільки самих борзих і то... Тут справа не в тому до кого звернутися. Сам факт такої наглості... Та і керівництво просто морально не готове тягатися роками по судах. Втрати часу і грошей на адвокатів шалені. А це ще і виробництво, так просто не переїдеш. Можуть заблокувати і тд і тп. Вони вже і відкривають нові виробництва в Польші. А тут вирішили продати бізнес...
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21.07.2021 10:31 Ответить
А ДБР то фількіна грамота. Ручний орган, який до боротьби з корупцією має таке ж відношення як зеля до виконання своїх обіцянок. В даний момент ДБР це орган для імітації боротьби з корупцією...
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21.07.2021 10:44 Ответить
Знаєш хто перевіряю поліцію?! Всього три букви СБУ. Не чіпають вони один одного... І ніколи не чіпали.
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21.07.2021 10:41 Ответить
Висиль я вас не ображав. Я бачу з вами не можна вести бесіду. Можете і надалі вірити що вони гризуться... і в більчінят які загортають у фольгу шоколадки.
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21.07.2021 11:24 Ответить
Подавайте быстрее первыми в суд на налоговую - пока будет рассмотрение никто вам ничего не сделает. А если морально не готовы - то надо сразу на кладбище отползать.
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21.07.2021 10:38 Ответить
Мда... Подати в суд на податкову. Я бачу ви не маєте власного бізнесу. І не знаєте що та ж податкова може з легкістю заблокувати роботу вашого бізнесу. Ви наче не в Україні живете...
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21.07.2021 10:52 Ответить
невже це так страшно, чи шкода грошей на адвоката?
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21.07.2021 11:59 Ответить
Ага, а Зеленский в итоге кэш в Оман на самолёте вывозит ....
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21.07.2021 10:17 Ответить
а надо скоко держать наличных?
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21.07.2021 10:40 Ответить
ну а ты в свою очередь просто раздвинешь булки когда к тебе прийдут
зато в дурку не посадят!
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21.07.2021 10:41 Ответить
22 июл. 2019 г. - Президент Владимир Зеленский подписал указ О мерах по противодействию рейдерству для защиты владельцев бизнеса.
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21.07.2021 10:08 Ответить
У першому читанні прийнято законопооект щодо протидії найпоширенішій рейдерській схемі, коли дві особи складають і підписують липовий протокол загальних зборів учасників юрособи і протягують реєстрацію змін в ЄДРПОУ через купленого чорного нотаріуса.
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21.07.2021 10:28 Ответить
Зеленский запретил рейдерство!
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21.07.2021 10:10 Ответить
В 90-е поспокойнее было,тогда квартиры отбирать у пенсионеров было западло!Чего не скажешь о сегодэнни.
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21.07.2021 10:13 Ответить
это кому было "западло"? отбирали и продолжают отбирать
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21.07.2021 10:42 Ответить
ну так починається завжди з принципами, а потім вже грабують всіх поспіль
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21.07.2021 11:02 Ответить
де западло, кому западло, само придумало, чи це папанятіях билячих? забирали і забирають, панятія для бидла придумали, а злочинці срали на них, це так для лохів, нніби там якісь закони існують.
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21.07.2021 12:02 Ответить
Тут зрозуміло що зеленське блевотиння затягує Україну назад в болото і все це робиться під громогласні вигуки про якісь реформи
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21.07.2021 10:20 Ответить
Хазяїн України-бєня-песиголовець і його одоробали рейдерують:73 % ...а де ж ви?
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21.07.2021 10:23 Ответить
Хуцпа
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21.07.2021 10:35 Ответить
а в это время малюська продает сертификаты в платные камеры, дурдом...
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21.07.2021 10:41 Ответить
шкода, що не дарує, оце був би прикол, прикінь такий подарунок для шмарклі або депутатам.
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21.07.2021 12:04 Ответить
Драсьте. А що, малюська звиздів у 2019, у 2020 -му
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2840782-maluska-zaaviv-pro-zaversenna-epohi-rejderstva-v-ukraini.html
https://glavcom.ua/economics/finances/v-minyusti-zvituyut-sistemne-reyderstvo-v-ukrajini-podolane-657502.html
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21.07.2021 10:57 Ответить
жаль, что рейдеры так и не узнали про окончание их эпохи...
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21.07.2021 12:35 Ответить
Зеленский о турборежиме: у нас очень мало времени.
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21.07.2021 14:30 Ответить
так а что вы хотели ?? если законы не работают....
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21.07.2021 15:48 Ответить
 
 