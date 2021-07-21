В 2021 году в Украине происходит в среднем по две рейдерских атаки в день, - OpenDataBot

За 2021-й год в Украине зафиксированы 466 новых рейдерских атак. По большинству из них решения в суде еще не принято.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сервис открытых данных Opendatabot.

С конца весны общая динамика не изменилась: сейчас в Украине каждый день происходит как минимум по два рейдерских захвата.

Ежегодно в стране фиксируют все больше нарушений. С 2015 года их количество увеличилось в 3 раза. Так, в 2015-м было зафиксировано лишь 290 дел относительно рейдерства, а в 2020 - уже 849, и тенденция на увеличение сохраняется.

Чаще всего в суде рассматриваются дела о рейдерстве, касающиеся статьи 205 Уголовного кодекса - подделка документов, предоставляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и ФОП. Из 348 дел 2021-го года о подделке документов в суд направлены 169.

Дела, связанные с 206 статьей - противодействие хозяйственной деятельности и противоправное завладение имуществом - в суд почти не доходят. Из 118 дел в суд направили только три.

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