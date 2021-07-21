Только в транспортной сфере убытки от наводнения в Германии составляют около 2 млрд евро, - Минтранс страны
В транспортной сфере Германии ущерб в результате наводнений составляет около 2 млрд евро. В частности, на железной дороге убытки составляют около 1,3 миллиарда евро.
Об этом свидетельствуют предварительные оценки Федерального министерства транспорта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Убытки на дорогах достигают нескольких сотен миллионов евро. В районах наводнений в Рейнланд-Пфальце и Северном Рейне-Вестфалии необходимо как можно быстрее, кроме железной дороги, восстановить мосты, автомагистрали и башни мобильной связи.
В кризисных регионах в кратчайшие сроки за счет федерального правительства могут быть построены 300 временных мостов.
Глава Немецкого союза страховщиков Йорг Асмуссен опасается рекордного убытка от наводнения.
"В краткосрочной перспективе 2021 год может превратиться в один из самых разрушительных с 2013 года", - заявил он.
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Врядли в страховку входит такая штука как наводнение, так шо никаких убытков они не понесут. Такой страховой случай не каждый мог предугадать, вернее мало кто мог это сделать
Источник: https://censor.net/ru/n3278303