РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6348 посетителей онлайн
Новости
1 467 21

Только в транспортной сфере убытки от наводнения в Германии составляют около 2 млрд евро, - Минтранс страны

Только в транспортной сфере убытки от наводнения в Германии составляют около 2 млрд евро, - Минтранс страны

В транспортной сфере Германии ущерб в результате наводнений составляет около 2 млрд евро. В частности, на железной дороге убытки составляют около 1,3 миллиарда евро.

Об этом свидетельствуют предварительные оценки Федерального министерства транспорта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Убытки на дорогах достигают нескольких сотен миллионов евро. В районах наводнений в Рейнланд-Пфальце и Северном Рейне-Вестфалии необходимо как можно быстрее, кроме железной дороги, восстановить мосты, автомагистрали и башни мобильной связи.

В кризисных регионах в кратчайшие сроки за счет федерального правительства могут быть построены 300 временных мостов.

Глава Немецкого союза страховщиков Йорг Асмуссен опасается рекордного убытка от наводнения.

"В краткосрочной перспективе 2021 год может превратиться в один из самых разрушительных с 2013 года", - заявил он.

Читайте также: "Это невероятно пугающая ситуация", - Меркель о наводнении в Германии

Автор: 

Германия (7071) наводнение (461) убытки (397)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Може це вже через трубу лапті почали качати воду? З них станеться.
показать весь комментарий
21.07.2021 10:19 Ответить
+3
мы выражаем сильную обеспокоенность!
показать весь комментарий
21.07.2021 10:32 Ответить
+2
Зеля помстився що не беруть нас в НАТУ.
показать весь комментарий
21.07.2021 10:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеля помстився що не беруть нас в НАТУ.
показать весь комментарий
21.07.2021 10:01 Ответить
Де є "ценности", в пуйлостані, в китаї?
показать весь комментарий
21.07.2021 10:06 Ответить
Ось на геях ти і спалився.
показать весь комментарий
21.07.2021 10:15 Ответить
больше всего геи мешают тривадарасам...внутривидовая конкуренция.
показать весь комментарий
21.07.2021 10:33 Ответить
німаки не збідніють
показать весь комментарий
21.07.2021 10:09 Ответить
По сравнению с будущими убытками Украины от СП-2 - это копейки, так что пусть не плачутся бюргеры
показать весь комментарий
21.07.2021 10:11 Ответить
Глава Немецкого союза страховщиков Йорг Асмуссен опасается рекордного убытка от наводнения.

Врядли в страховку входит такая штука как наводнение, так шо никаких убытков они не понесут. Такой страховой случай не каждый мог предугадать, вернее мало кто мог это сделать
Источник: https://censor.net/ru/n3278303
показать весь комментарий
21.07.2021 10:11 Ответить
Стихійне лихо входить.
показать весь комментарий
21.07.2021 10:16 Ответить
Це залежить від договору страхування, а взагалі така ситуація класифікується як обставини непереборної сили (оскільки від людини ніяким чином не залежить),Ю страховка від таких випалків і у нас недешево коштує, а в Німетчині я думаю й подавно
показать весь комментарий
21.07.2021 10:37 Ответить
С кем поведёшься … не надо было дружить с рашей- их топит постоянно 😀
показать весь комментарий
21.07.2021 10:16 Ответить
Може це вже через трубу лапті почали качати воду? З них станеться.
показать весь комментарий
21.07.2021 10:19 Ответить
Наверно точно трубу испытывают 😀😀😀
показать весь комментарий
21.07.2021 10:30 Ответить
А тут еще эта проклятая Украина со своим транзитом. Да, боши?
показать весь комментарий
21.07.2021 10:17 Ответить
мы выражаем сильную обеспокоенность!
показать весь комментарий
21.07.2021 10:32 Ответить
Та кара німцям ця співпрацю с під.ароССІянами!
показать весь комментарий
21.07.2021 10:34 Ответить
 
 