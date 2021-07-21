Соревнования на Олимпиаде в Токио уже стартовали: представители Украины начнут борьбу за награды 23 июля. Расписание Олимпийских игр

На Олимпиаде в Токио стартовали соревнования, хотя церемония открытия Игр запланирована на 23 июля.

Уже состоялись первые матчи в рамках группового этапа в софтболе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Сборная Японии разгромила Австралию со счетом 8:1, а команда США была сильнее сборной Италии - 2:0.

Сегодня, 21 июля, также сыграют матч в софтболе Мексика и Канада.

А уже с 10.30 (по киевскому времени) начнется групповой этап в женском футболе.

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До официальной церемонии открытия Олимпиады также состоятся матчи группового этапа мужского футбола и первые раунды в академической гребле.

23 июля начнут борьбу за награды представители Украины.

Так в одиночных соревнованиях в стрельбе из лука будут выступать Вероника Марченко, Анастасия Павлова, Лидия Сиченикова Алексей Гунбин.

Турнир начнется в 3.00 по киевскому времени.

Церемония открытия Олимпийских игр в Токио начнется 23 июля в 14.00 (по киевскому времени). Украину будут представлять 158 спортсменов. Это наименьший показатель за всю историю выступлений на турнире. Аналитическая компания Gracenote прогнозирует сборной Украины на Олимпийских играх в Токио 21 медаль - 8 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых. The Associated Press считает, что украинские олимпийцы вернутся домой с 14 медалями.

Всего около 11 тысяч спортсменов более чем из 200 стран выступят в 33 видах спорта и разыграют 339 комплектов наград, пишет Укринформ.

Расписание финальных соревнований 1-го дня Олимпиады-2020, 24 июля (11 комплектов медалей)

2.30 - 10.30. Пулевая стрельба. Мужской пистолет, 10 м (Олег Омельчук, Павел Коростылев). Женская винтовка, 10 м

5.00 - 12.15. Велоспорт, шоссе. Мужчины

7.50 - 10.00. Тяжелая атлетика. Женщины - 49 кг

8.15 - 11.25. Стрельба из лука. Смешанные команды

11.00 - 13.40. Дзюдо. Мужчины - 60 кг (Тарас Лесюк). Женщины - 48 кг (Дарья Белодед)

12.00 - 16.25. Фехтование. Мужская сабля, инд. Женская шпага, инд (Елена Кривицкая)

13.00 - 16.40. Тхэквондо. Мужчины - 58 кг. Женщины - 49 кг

Расписание финальных соревнований 2-го дня Олимпиады-2020, 25 июля (18 комплектов медалей)

3.00 - 10.30. Пулевая стрельба. Мужская винтовка, 10 м (Сергей Кулиш, Олег Царьков). Женский пистолет, 10 м (Елена Костевич)

3.00 - 7.55. Скейтбординг. Мужчины, улица

4.30 - 6.20. Плавание. Мужчины - 400 м в/с, 400 м комплекс. Женщины - 400 м комплекс, 4х100 в/с

7.00 - 11.35. Велоспорт, шоссе. Женщины

7.45 - 11.25. Стрельба из лука. Женские сборные (Украина)

9.00 - 10.00. Прыжки в воду. Синхрон, 3 м, женщины

9.50 - 12.00. Тяжелая атлетика. Мужчины - 61 кг

11.00 - 13.40. Дзюдо. Мужчины - 66 кг (Георгий Зантарая). Женщины - 52 кг

12.00 - 16.25. Фехтование. Мужская шпага, инд (Богдан Никишин, Роман Свичкар, Игорь Рейзлин). Женская рапира, инд

13.00 - 16.40. Тхэквондо. Мужчины - 68 кг. Женщины - 57 кг

13.50 - 16.00. Тяжелая атлетика. Мужчины - 67 кг

Расписание финальных соревнований 3-го дня Олимпиады-2020, 26 июля (11 комплект медалей)

0.30 - 3.00. Триатлон. Мужчины

3.00 - 11.15. Стендовая стрельба. Скит - мужчины, женщины

3.00 - 7.55. Скейтбординг. Женщины, улица

4.30 - 6.40. Плавание. Мужчины - 100 м брасс, 4х100 в/с. Женщины - 100 м батт, 400 м в/с

7.45 - 11.25. Стрельба из лука. Мужские сборные

8.00 - 10.45. Гребля на байдарках и каноэ. С-1 слалом, мужчины

9.00 - 11.00. Велоспорт, маутинбайк. Мужчины

9.00 - 10.00. Прыжки в воду. Синхрон, 10 м, мужчины (Алексей Середа/Олег Сербин)

11.00 - 13.40. Дзюдо. Мужчины - 73 кг. Женщины - 57 кг

12.00 - 16.25. Фехтование. Мужская рапира, инд. Женская сабля, инд (Ольга Харлан)

13.00 - 16.00. Спортивная гимнастика. Командное многоборье, мужчины (Украина)

13.00 - 16.40. Тхэквондо. Мужчины - 80 кг. Женщины - 67 кг

13.50 - 16.00. Тяжелая атлетика. Женщины - 55 кг

14.00 - 16.10. Настольный теннис. Смешанные пары

Расписание финальных соревнований 4-го дня Олимпиады-2020, 27 июля (22 комплекта медалей)

0.30 - 3.10. Триатлон. Женщины

2.30 - 6.00. Академическая гребля. Мужчины - четверки парные. Женщины - четверки парные

3.00 - 10.30. Пулевая стрельба. Смешанные команды - пистолет, 10 м (Олег Омельчук/Елена Костевич); винтовка, 10 м

4.30 - 6.25. Плавание. Мужчины - 200 м в/с, 100 м спина. Женщины - 100 м спина, 100 м брасс

8.00 - 11.00. Гребля на байдарках и каноэ. К-1 слалом, женщины

9.00 - 11.00. Велоспорт, маутинбайк. Женщины (Яна Беломоина)

9.00 - 10.00. Прыжки в воду. Синхрон, 10 м, женщины

9.50 - 12.00. Тяжелая атлетика. Женщины - 59 кг

11.00 - 13.40. Дзюдо. Мужчины - 81 кг. Женщины - 63 кг

11.30 - 16.40. Конный спорт. Командная выездка

12.30 . 14.40. Фехтование. Женская шпага, команда

13.00 - 16.40. Тхэквондо. Мужчины - свыше 80 кг. Женщины - свыше 67 кг

13.45 - 16.00. Спортивная гимнастика. Командное многоборье, женщины

13.50 - 16.00. Тяжелая атлетика. Женщины - 64 кг

14.00 - 16.30. Софтбол. Финальный матч

Расписание финальных соревнований 5-го дня Олимпиады-2020, 28 июля (23 комплекта медалей)

2.00 - 5.35. Серфинг. Мужчины, женщины

2.30 - 6.00. Академическая гребля. Мужчины - двойка парная, четверка. Женщины - двойка парная, четверка

4.30 - 7.05. Плавание. Мужчины - 200 м батт, 4х200 м в/с. Женщины - 200 м в/с, 200 м комплекс, 1500 в/с

5.30 - 11.40. Велоспорт, разделки. Мужчины, женщины

9.00 - 10.00. Прыжки в воду. Синхрон, 3 м, мужчины

10.30 - 13.00. Регби-7. Мужской финал

11.00 - 13.40. Дзюдо. Мужчины - 90 кг (Кеджау Ньябали). Женщины - 70 кг

11.30 - 15.25. Конный спорт. Индивидуальная выездка

12.30 - 14.40. Фехтование. Мужская сабля, команда

13.15 - 16.00. Спортивная гимнастика. Индивидуальное многоборье, мужчины (Илья Ковтун)

13.50 - 16.00. Тяжелая атлетика. Мужчины - 73 кг

14.45 - 17.25. Баскетбол 3х3. Мужской и женский финалы

Расписание финальных соревнований 6-го дня Олимпиады-2020, 29 июля (17 комплектов медалей)

2.30 - 6.00. Академическая гребля. Мужчины - двойка, двойка парная легкая. Женщины - двойка, двойка парная легкая

3.00 - 11.00. Пулевая стрельба. Трап - мужчины, женщины

4.30 - 6.20. Плавание. Мужчины - 800 м в/с (Михаил Романчук), 200 м в/с, 100 м в/с. Женщины - 200 м бат, 4х200 в/с

8.00 - 10.45. Гребля на байдарках и каноэ. С-1 слалом, женщины

11.00 - 13.40. Дзюдо. Мужчины - 100 кг. Женщины - 78 кг (Анастасия Турчин)

12.30 - 14.30. Фехтование. Женская рапира, команда

13.50 - 16.00. Спортивная гимнастика. Индивидуальное многоборье, женщины

14.00 - 16.10. Настольный теннис. Женщины, одиночный разряд

Расписание финальных соревнований 7-го дня Олимпиады-2020, 30 июля (21 комплект медалей)

2.45 - 4.55. Академическая гребля. Мужчины - одиночка, восьмерка. Женщины - одиночка, восьмерка

3.00 - 9.00. Пулевая стрельба. Женщины, пистолет, 25 м (Елена Костевич)

4.00 - 6.20. Велоспорт, ВМХ. Гонки. Мужчины, женщины

4.30 - 6.10. Плавание. Мужчины - 200 м спина, 200 м комплекс. Женщины - 200 м брасс, 100 м в/с

6.00 - 14.00. Теннис. Мужчины, парный финал

7.00 - 9.25. Батут. Женщины, инд.

8.00 - 11.00. Гребля на байдарках и каноэ. К-1 слалом, мужчины

8.45 - 11.20. Стрельба из лука. Женский индивидуальный турнир

9.30 - 15.30. Бадминтон. Смешанные пары

11.00 - 13.40. Дзюдо. Мужчины - свыше 100 кг (Яков Хаммо). Женщины - свыше 78 кг (Елизавета Каланина)

12.30 - 14.40. Фехтование. Мужская шпага, команда (Украина)

13.00. Легкая атлетика. Мужчины - 10 000 м

14.00 - 16.10. Настольный теннис. Мужчины, одиночный разряд.

Расписание финальных соревнований 8-го дня Олимпиады-2020, 31 июля (21 комплект медалей)

1.30 - 3.25. Триатлон. Смешанная эстафета

3.00 - 8.50. Стендовая стрельба. Смешанные команды, трап

4.30 - 6.20. Плавание. Мужчины - 100 м батт. Женщины - 200 м спина, 800 м в/с. Смешанная эстафета 4х100 м

6.00 - 12:00. Парусный спорт. Медальные гонки в RS:X - мужчины и женщины

6.00 - 11.10. Пулевая стрельба. Женщины, винтовка, 50 м с трех положений

6.00 - 14.00. Теннис. Женщины, одиночный финал (Элина Свитолина)

7.00 - 9.25. Батут. Мужчины, инд.

8.45 - 11.20. Стрельба из лука. Мужской индивидуальный турнир (Алексей Гунбин)

9.50 - 12.00. Тяжелая атлетика. Мужчины - 81 кг

10.30 - 13.00. Регби-7. Женский финал

11.00 - 13.40. Дзюдо. Смешанный командный турнир

12.00 - 17.00. Бадминтон. Мужские пары

12.30 - 14.40. Фехтование. Женская сабля, команда

13.00. Легкая атлетика. Мужчины - диск. Женщины - 100 м. Смешанная эстафета 4х400 м

13.50 - 16.00. Тяжелая атлетика. Мужчины - 96 кг.

Расписание финальных соревнований 9-го дня Олимпиады-2020, 1 августа (25 комплектов медалей)

1.30 - 10.00. Гольф. Личное первенство, мужчины

3.00. Легкая атлетика. Женщины - ядро

4.30 - 6.25. Плавание. Мужчины - 50 м в/с, 1500 м в/с (Михаил Романчук), 4х100 комплекс. Женщины - 50 м в/с, 4х100 комплекс

4.10 - 6.45. Велоспорт, ВМХ. Фристайл. Мужчины, женщины

6.00 - 14.00. Теннис. Мужчины, одиночный финал. Женщины, парный финал. Смешанный парный финал

6.00 - 12.00. Парусный спорт. Медальные гонки в Laser – мужчины и женщины

9.00 - 10.30. Прыжки в воду. Женщины, 3 м, индивидуальные прыжки

11.00 - 14.00. Спортивная гимнастика. Мужчины - вольные упражнения, конь. Женщины - опорный прыжок, брусья

12.30 - 15.20. Фехтование. Мужская рапира, команда

13.00. Легкая атлетика. Мужчины - 100 м, высота. Женщины - тройной прыжок (Ольга Саладуха)

13.50 - 16.00. Тяжелая атлетика. Женщины - 76 кг

14.30 - 17.00. Бадминтон. Одиночки, женщины.

Расписание финальных соревнований 10-го дня Олимпиады-2020, 2 августа (22 комплекта медалей)

2.30. Пулевая стрельба. Мужчины, винтовка, 50 м с трех положений (Сергей Кулиш, Олег Царьков). Мужчины, пистолет, 25 м

3.00. Легкая атлетика. Мужчины - прыжки в длину. Женщины - 100 м/б

6.00 - 12.00. Парусный спорт. Медальные гонки в 49er - мужчины и женщины

7.00 - 9.30. Бадминтон, женские пары

9.30 - 12.30. Велоспорт, трэк. Женский командный спринт

9.50 - 12.00. Тяжелая атлетика. Женщины - 87 кг

11.00 - 13.15. Спортивная гимнастика. Мужчины - опорный прыжок (Игорь Радивилов), кольца. Женщины - вольные упражнения

11.30 - 15.40. Конный спорт. Троеборье, личное и командное первенство

12.15 - 16.00. Спортивная борьба. Женская борьба - 76 кг (Алла Белинская). Греко-римская борьба - 60 кг, 130 кг

13.00. Легкая атлетика. Мужчины - 3000 м/б. Женщины - 5000 м, диск

13.50 - 16.00. Тяжелая атлетика. Женщины - свыше 87 кг

14.00 - 17.00. Бадминтон. Одиночки, мужчины.

Расписание финальных соревнований 11-го дня Олимпиады-2020, 3 августа (24 комплекта медалей)

3.00. Легкая атлетика. Мужчины - 400 м/б. Женщины - длина (Марина Бех-Романчук)

3.30 - 7.15. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины - К-1 1000 м, С-2 1000 м (Павел Алтухов/Дмитрий Янчук). Женщины - К-1 200 м, К-2 500 м

7.00 - 8.30. Бокс. Женщины, 57 кг

8.30 - 10.55. Парусный спорт. Медальные гонки в Finn у мужчины и Nacra 17

9.00 - 10.30. Прыжки в воду. Мужчины, 3 м, индивидуальные прыжки

9.30 - 12.10. Велоспорт, трэк. Мужской командный спринт, женская гонка преследования

11.00 - 13.40. Бокс. Мужчины, 69 кг

11.00 - 13.15. Спортивная гимнастика. Мужчины - брусья, перекладина. Женщины - бревно

12.15 - 16.00. Спортивная борьба. Женская борьба - 68 кг (Алла Черкасова). Греко-римская борьба - 77 кг, 97 кг

13.00. Легкая атлетика. Мужчины - шест. Женщины - 200 м, 800 м, молот (Ирина Климец, Ирина Новожилова)

13.50 - 16.00. Тяжелая атлетика. Мужчины - 109 кг.

Расписание финальных соревнований 12-го дня Олимпиады-2020, 4 августа (17 комплектов медалей)

0.30 - 3.10. Плавание. Женский марафон, 10 км

3.00. Легкая атлетика. Женщины - 400 м/б

3.00 - 7.40. Скейтбординг. Женщины, парк

8.00 - 10.00. Бокс. Мужчины, 81 кг

8.30 - 10.55. Парусный спорт. Медальные гонки в 470 - мужчины и женщины

9.30 - 13.00. Велоспорт, трэк. Мужская гонка преследования

12.15 - 16.00. Спортивная борьба. Женская борьба - 62 кг (Ирина Коляденко). Греко-римская борьба - 67 кг, 87 кг (Жан Беленюк)

12.30. Легкая атлетика. Мужчины - 200 м, 800 м, молот (Глеб Пискунов, Михаил Кохан, Михаил Гаврилюк). Женщины - 3000 м/б

13.00 - 15.40. Конный спорт. Конкур, личные соревнования

13.30 - 15.00. Артистическое плавание. Дуэт (Марта Федина/Анастасия Савчук)

13.50 - 16.00. Тяжелая атлетика. Мужчины - свыше 109 кг

Расписание финальных соревнований 13-го дня Олимпиады-2020, 5 августа (27 комплектов медалей)

0.30 - 3.10. Плавание. Мужской марафон, 10 км

3.00. Легкая атлетика. Мужчины - 110 м/б, ходьба 20 км (Эдуард Забуженко, Назар Коваленко, Иван Лосев), тройной прыжок, ядро

3.00 - 7.40. Скейтбординг. Мужчины, парк

3.30 - 7.15. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины - К-1 200 м, К-2 1000 м. Женщины - С-1 200 м, К-1 500 м

8.00 - 10.00. Бокс. Мужчины, 57 кг

9.00 - 10.30. Прыжки в воду. Женщины, 10 м, индивидуальные прыжки (София Лискун)

9.30 - 12.50. Велоспорт, трэк. Мужской омниум, женский кейринг

11.00 - 15.40. Каратэ. Ката женщины. Кумитэ мужчины до 67 кг, женщины до 55 кг (Анжелика Терлюга)

11.30 - 16.20. Скалолазание. Комбайн, мужчины

12.15 - 16.00. Спортивная борьба. Женская борьба - 57 кг (Алина Грушина), 86 кг

13.00. Легкая атлетика. Мужчины - 400 м, десятиборье. Женщины - ходьба 20 км (Людмила Оляновская), семиборье

13.00 - 15.10. Хоккей на траве. Мужской финал

13.30 - 16.40. Настольный теннис. Женщины, командный турнир.

Расписание финальных соревнований 14-го дня Олимпиады-2020, 6 августа (23 комплекта медалей)

3.00. Легкая атлетика. Мужчины - ходьба 50 км (Иван Банзерук, Марьян Закальницкий, Игорь Главан)

4.00 - 6.50. Пляжный волейбол. Женский финал

5.00 - 7.00. Футбол. Женский финал

8.00 - 9.40. Бокс. Мужчины, 91 кг

8.30 - 14.15. Современное пятиборье. Женщины

9.30 - 12.30. Велоспорт, трэк. Мужской спринт, женский мэдисон

11.00 - 15.40. Каратэ. Ката мужчины. Кумитэ мужчины до 75 кг (Станислав Горун), женщины до 61 кг

11.30 - 16.20. Скалолазание. Комбайн, женщины

12.15 - 16.00. Спортивная борьба. Женская борьба - 53 кг. Вольная борьба - 74 кг, 125 кг (Александр Хоцяновский)

13.00. Легкая атлетика. Мужчины - 5000 м, эстафета 4х100. Женщины - 400 м, 1500 м, эстафета 4х100 (Украина), копье, шест

13.00 - 15.10. Хоккей на траве. Женский финал

13.30 - 16.40. Настольный теннис. Мужчины, командный турнир.

Расписание финальных соревнований 15-го дня Олимпиады-2020, 7 августа (34 комплекта медалей)

1.30 - 10.00. Гольф. Личное первенство, женщины

3.00. Легкая атлетика. Марафон, женщины

3.30 - 7.15. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины - С-1 1000 м (Павел Алтухов), К-4 500 м. Женщины - С-2 500 м (Анастасия Четверикова/Людмила Лузан), К-4 500 м

4.00 - 6.50. Пляжный волейбол. Мужской финал

5.30 - 7.30. Баскетбол. Мужской финал

8.00 - 10.00. Бокс. Мужчины, 52 кг, 75 кг. Женщины 51 кг, 69 кг

8.00 - 14.35. Каратэ. Кумитэ мужчины свыше 75 кг, женщины свыше 61 кг

8.30 - 14.15. Современное пятиборье. Мужчины (Павел Тимощенко)

9.00 - 10.30. Прыжки в воду. Мужчины, 10 м, индивидуальные прыжки (Алексей Середа)

9.20 - 12.00. Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье

9.30 - 12.30. Велоспорт, трэк. Мужской мэдисон

10.30 - 12.20. Водное поло. Женский финал

12.15 - 16.00. Спортивная борьба. Женская борьба - 50 кг (Оксана Ливач). Вольная борьба - 65 кг, 97 кг

12.50. Легкая атлетика. Мужчины - 1500 м, эстафета 4х400, копье. Женщины - 10000 м, эстафета 4х400 м (Украина), высота (Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко)

13.00 - 15.20. Конный спорт. Командный конкур

13.00 - 16.30. Бейсбол

13.30 - 15.00. Артистическое плавание. Команда (Украина)

14.30 - 16.30. Футбол. Мужской финал

15.00 - 17.30. Гандбол. Мужской финал

15.15 - 17.45. Волейбол. Мужской финал.

Расписание финальных соревнований 16-го дня Олимпиады-2020, 8 августа (13 комплектов медалей)

3.00. Легкая атлетика. Мафарон, мужчины (Александр Ситковский, Николай Нижник, Богдан-Иван Городиский)

4.00 - 7.15. Велоспорт, трэк. Мужской кейрин, женский спринт, женский омниум

5.00 - 6.55. Художественная гимнастика. Групповое многоборье

5.30 - 8.00. Баскетбол. Женский финал

7.30 - 10.00. Волейбол. Женский финал

8.00 - 10.00. Бокс. Мужчины - 63 кг, свыше 90 кг. Женщины - 60 кг, 75 кг

9.00 - 11.30. Гандбол. Женский финал

10.30 - 12.20. Водное поло. Мужской финал.