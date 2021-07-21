За сутки в Украине утонули 20 человек, в том числе двое детей, - ГСЧС
За прошедшие сутки на водоемах Украины погибли 20 человек, в том числе двое детей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Только за минувшие сутки вода унесла жизни 20 украинцев. Из них 2 детей. Однако, даже катастрофически высокий показатель смертности на водных объектах не пугает людей. Несмотря на постоянные предупреждения сотрудников Службы спасения, люди игнорируют элементарные правила поведения на воде", - сказано в сообщении
В ГСЧС в очередной раз напомнили, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является купание в не оборудованных для этого местах, купание в нетрезвом состоянии и самостоятельное посещение водоемов детьми.
В связи с большим количеством чрезвычайных событий на водоемов, ГСЧС просит всегда соблюдать элементарные правила безопасности:
- отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;
- никогда не нырять в незнакомых местах;
- не оставлять детей без присмотра у воды и не позволять им самостоятельно посещать местные водоемы;
- не заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;
- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас,
- температура воды должна быть не ниже 17°С;
- плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 - 5 минут
- следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.
"Заботьтесь о собственной безопасности и в случае возникновения чрезвычайного происшествия немедленно звоните в Службу спасения по номеру 101", - добавили в ведомстве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ми ж вимираємо рекордними темпами. Чи кагалу тільки цього і треба?
І навіть дикі пляжі якось треба облагородити.
І пропаганду тверезого відпочинку вести, заборонити продаж алкоголю поблизу водойм, дітей в школах централізовано плавати вчити. Ще багато чого. Непочатий край роботи.
Інакше ніяких українців не напасешся. Тонуть же не пенсіонери і хворі. Тонуть економічно активні, за яких тепер держава пенсії платитиме дітям.
Або діти- майбутнє держави