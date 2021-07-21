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Новости
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За сутки в Украине утонули 20 человек, в том числе двое детей, - ГСЧС

За сутки в Украине утонули 20 человек, в том числе двое детей, - ГСЧС

За прошедшие сутки на водоемах Украины погибли 20 человек, в том числе двое детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Только за минувшие сутки вода унесла жизни 20 украинцев. Из них 2 детей. Однако, даже катастрофически высокий показатель смертности на водных объектах не пугает людей. Несмотря на постоянные предупреждения сотрудников Службы спасения, люди игнорируют элементарные правила поведения на воде", - сказано в сообщении

В ГСЧС в очередной раз напомнили, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является купание в не оборудованных для этого местах, купание в нетрезвом состоянии и самостоятельное посещение водоемов детьми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основная причина - алкоголь: с начала июля на водоемах Украины погибли 265 человек, с начала года - 808

В связи с большим количеством чрезвычайных событий на водоемов, ГСЧС просит всегда соблюдать элементарные правила безопасности: 

- отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;
- никогда не нырять в незнакомых местах;
- не оставлять детей без присмотра у воды и не позволять им самостоятельно посещать местные водоемы;
- не заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;
- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас,
- температура воды должна быть не ниже 17°С;
- плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 - 5 минут
- следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.

"Заботьтесь о собственной безопасности и в случае возникновения чрезвычайного происшествия немедленно звоните в Службу спасения по номеру 101", - добавили в ведомстве.

несчастный_случай (314) ГСЧС (5012) вода (920)


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Топ комментарии
+1
Неначе люди подуріли.
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21.07.2021 10:27 Ответить
+1
Але ж і держава повинна щось робити. Ну повинен же бути захист від дурня...
Ми ж вимираємо рекордними темпами. Чи кагалу тільки цього і треба?
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21.07.2021 11:20 Ответить
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За сутки в Украине утонули 20 человек, в том числе двое детей, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5883
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21.07.2021 10:25 Ответить
Неначе люди подуріли.
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21.07.2021 10:27 Ответить
Ладно я понимаю на выходных, но вчера был вторник. Бухать в рабочий день на речке это уже слишком
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21.07.2021 10:34 Ответить
Иди нафуй Мордвин кацапскоподданый!
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21.07.2021 10:47 Ответить
Але ж і держава повинна щось робити. Ну повинен же бути захист від дурня...
Ми ж вимираємо рекордними темпами. Чи кагалу тільки цього і треба?
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21.07.2021 11:20 Ответить
Яка сотня. За минулий тиждень три сотні! Це якась катастрофа м'яко кажучи....
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21.07.2021 11:21 Ответить
І пляжі треба окультурити, почистити від арматури, буйки поставити і т.д.
І навіть дикі пляжі якось треба облагородити.
І пропаганду тверезого відпочинку вести, заборонити продаж алкоголю поблизу водойм, дітей в школах централізовано плавати вчити. Ще багато чого. Непочатий край роботи.
Інакше ніяких українців не напасешся. Тонуть же не пенсіонери і хворі. Тонуть економічно активні, за яких тепер держава пенсії платитиме дітям.
Або діти- майбутнє держави
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21.07.2021 11:50 Ответить
выпил - сиди на берегу.
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21.07.2021 23:52 Ответить
 
 