За сутки в Украине утонули 20 человек, в том числе двое детей, - ГСЧС

За прошедшие сутки на водоемах Украины погибли 20 человек, в том числе двое детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Только за минувшие сутки вода унесла жизни 20 украинцев. Из них 2 детей. Однако, даже катастрофически высокий показатель смертности на водных объектах не пугает людей. Несмотря на постоянные предупреждения сотрудников Службы спасения, люди игнорируют элементарные правила поведения на воде", - сказано в сообщении

В ГСЧС в очередной раз напомнили, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является купание в не оборудованных для этого местах, купание в нетрезвом состоянии и самостоятельное посещение водоемов детьми.

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В связи с большим количеством чрезвычайных событий на водоемов, ГСЧС просит всегда соблюдать элементарные правила безопасности:

- отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

- никогда не нырять в незнакомых местах;

- не оставлять детей без присмотра у воды и не позволять им самостоятельно посещать местные водоемы;

- не заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;

- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас,

- температура воды должна быть не ниже 17°С;

- плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 - 5 минут

- следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.

"Заботьтесь о собственной безопасности и в случае возникновения чрезвычайного происшествия немедленно звоните в Службу спасения по номеру 101", - добавили в ведомстве.