Количество патрульных экипажей на наиболее аварийных участках дорог будет увеличено, - Фацевич

Нацполиция увеличит количество патрульных экипажей на наиболее аварийных участках дорог. Кроме этого, в выходные и праздничные дни к несению службы будут привлекаться дополнительные наряды полиции.

Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По словам Фацевича, в ведомстве начинаются комплексные профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения.

"Хочу подчеркнуть активизацию работы в направлении контроля за соблюдением водителями автобусов правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров. Кроме того, нужно усилить контроль за соблюдением перевозчиками, водителями и пассажирами правил карантина людей, в том числе соблюдение ими противоэпидемических мер", - отметил заместитель председателя Нацполиции.

Фацевич добавил, что сейчас граждане массово едут на отдых. Поэтому вопросы безопасности дорожного движения крайне актуальны. Поэтому на наиболее аварийно опасных участках дорог, в частности - государственного значения, увеличится количество экипажей патрульной полиции.

Заместитель председателя Нацполиции также отметил, что полицейские активизируют работу в этом направлении и в дальнейшем будут выявлять и документировать нарушения законодательства в сфере пассажирских перевозок. Кроме того, полицейские сосредоточатся на выявлении фактов нарушения правил проезда транспортными средствами, чьи габаритные или весовые параметры превышают нормативные.

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В свою очередь первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Билошицкий отметил, что в течение месяца в государстве продлится комплекс мер под условным названием "Безопасные автомобильные дороги".

"Эти меры должны быть проведены для снижения уровня аварийности во всех областях, на всех участках дорог. Особое внимание необходимо обратить на усиление полицейского присутствия: количество экипажей патрульной полиции и групп реагирования патрульной полиции, особенно в местах повышенной аварийности. А также, усилить сотрудничество с владельцами и балансодержателями дорог для инфраструктурного влияния на аварийно-опасных участках", - отметил Билошицкий.