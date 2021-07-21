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Тупицкий точно не вернется в КС, у Зеленского есть 100% рычаги влияния, - Вениславский

Тупицкий точно не вернется в КС, у Зеленского есть 100% рычаги влияния, - Вениславский

Александр Тупицкий активно пытается вернуться в Конституционный Суд после того, как его отстранили. Однако этого точно не произойдет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "24 каналу" заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

По его словам, в отношении Тупицкого открыто много уголовных производств, а потому нет оснований считать, что он может вернуться в КСУ.

"Я убежден, что Тупицкий в Конституционный Суд точно не вернется, несмотря на любые сценарии, решения Большой Палаты Верховного Суда. ... Есть 100% рычаги влияния со стороны президента Украины (чтобы не допустить этого. - Ред.), - отметил нардеп.

По словам представителя президента в КС, Тупицкий - одиозная личность, которая, по решению Совета нацбезопасности и обороны, представляет угрозу национальной безопасности Украины. Зеленский знает, как не допустить такого человека к выполнению важных функций в КСУ.

Также читайте: "Истерика ОП, к которой решили подключить еще и ГБР. Дикий стыд", - Мокрик об открытии дела из-за решения судей ВС по иску Тупицкого к Зеленскому

Автор: 

Зеленский Владимир (20867) КС (2248) Тупицкий Александр (234) Вениславский Федор (273)


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Топ комментарии
+39
"...у Зеленского есть 100% рычаги влияния, - Вениславский" - якщо це не узурпація влади, то що це?
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21.07.2021 10:48 Ответить
+26
100-відсоткові важелі впливу - на незалежну судову владу? Це як? Антиконституційний переворот, узурпація влади? Вбивство непокірного судді?
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21.07.2021 10:50 Ответить
+22
Так, але разом з ЗЄлєзбродом, можна в різних камерах.
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21.07.2021 10:52 Ответить
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А потім, при зміні влади, під суд піде рядовий охоронець , при чому згідно чинного законодавства. А вавіандр зелєномордий просто прикриється президентським імунітетом, або буде писати мемуари під ростовом. Це я так, просто нагадую що "синдром виконавця" зазвичай має погані наслідки для самого виконавця.
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21.07.2021 11:56 Ответить
Так,100% ,відсторонить...десь на рік,а потім Тупицький повернеться,заодно відсудивши пару мільйонів НАШИХ грошей...От,якби ці потвори ,що зараз гризуться,взаємнознищились...Ех,мрії,мрії!
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21.07.2021 11:36 Ответить
вважаю, що спаринг, дуель чи т.п. вирішать проблему... Правда, пріоритетним для мене, було б на гранатах.
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21.07.2021 11:51 Ответить
Зеленая плесень это реинкарнация на более высокий уровень очень успешной (пока ее не разоблачили) мошенницы Соньки золотой ручки (Софьи Блювштейн).
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21.07.2021 11:42 Ответить
Всі новини від Зе-кодла слід в подальшому подавати лише в рубриці:"ШОУ-БІЗНЕС". Кравчук родив кравчучку, Кучма - олігархів, Янукович - тітушку, Зеленський - зашквари. Чим частіше згадуйте: "Стадіон, так стадіон" і все ставатиме на свої місця.
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21.07.2021 11:52 Ответить
У нас же парламентська країна....Щос забагато влади у Зе...
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21.07.2021 12:19 Ответить
судило-мурло Тупицьке, зрозуміло, - те ще лайно, але шнирь безпринципний Беніславський спить та мріє побачити себе Вишинським при Женералісімусі Зєлі Сталіной
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21.07.2021 13:04 Ответить
Вплив на незалежну гілку влади.Це диктатурою зветься.А Вєніславський-співучасник.
Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Стаття 376. Втручання в діяльність судових органів

Стаття 377. Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного
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21.07.2021 13:22 Ответить
Тупак , канєшна, та ще скотиняка. Проте, незалежність суддів та їх недоторканість гарантується Конституцією. Як би Тупак не був винуватий - це має визнавати тільки суд. Така колізія. Наскільки юридично бездоганними будуть дії та "важелі впливу" ОП, побачимо трохи згодом...
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21.07.2021 13:42 Ответить
верно этого рыговского продажного судью выгнали в шею.
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22.07.2021 00:04 Ответить
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