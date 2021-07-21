Тупицкий точно не вернется в КС, у Зеленского есть 100% рычаги влияния, - Вениславский
Александр Тупицкий активно пытается вернуться в Конституционный Суд после того, как его отстранили. Однако этого точно не произойдет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "24 каналу" заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский.
По его словам, в отношении Тупицкого открыто много уголовных производств, а потому нет оснований считать, что он может вернуться в КСУ.
"Я убежден, что Тупицкий в Конституционный Суд точно не вернется, несмотря на любые сценарии, решения Большой Палаты Верховного Суда. ... Есть 100% рычаги влияния со стороны президента Украины (чтобы не допустить этого. - Ред.), - отметил нардеп.
По словам представителя президента в КС, Тупицкий - одиозная личность, которая, по решению Совета нацбезопасности и обороны, представляет угрозу национальной безопасности Украины. Зеленский знает, как не допустить такого человека к выполнению важных функций в КСУ.
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Стаття 376. Втручання в діяльність судових органів
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