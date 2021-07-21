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Северо-Крымский канал несет убытки из-за обильных дождей на Херсонщине: денег хватает только на налоги и зарплату, - управляющий Шевченко

Северо-Крымский канал несет убытки из-за обильных дождей на Херсонщине: денег хватает только на налоги и зарплату, - управляющий Шевченко

Из-за снижения спроса со стороны аграриев на услуги орошения мелиораторы Херсонской области несут убытки, только Северо-Крымский канал (Херсонская обл. и АРК Крым) с начала сезона недополучил 5 млн грн за транспортировку днепровской воды на орошение

Об этом сообщается в парламентской газете "Голос Украины", передает Цензор.НЕТ.

"В прошлом году по состоянию на 8 июля мы уже подали на поля 12,8 млн куб. м днепровской воды. А сейчас на эту дату – 8 млн куб. м, то есть в полтора раза меньше. В соответствующей пропорции уменьшились финансовые поступления в спецфонд, из которого оплачиваем ремонт оборудования, покупку нужной техники и запчастей. Соответственно, все программы пришлось "притормозить". Денег хватает только на налоги и зарплату сотрудникам", - цитирует издание начальника управления Северо-Крымского канала Сергея Шевченко.

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По его данным, в минувшем году аграрии Херсонщины начинали пользоваться орошением в апреле, а в нынешнем из-за обильных осадков даже в июле сталкиваются с избытком влаги. Если, как прогнозируют синоптики региона, ливни прекратятся в начале августа, услуги мелиораторов понадобятся аграриям для орошения яровых, овощных и бахчевых культур, однако едва ли не половина сезона для работников оросительных систем уже потеряна.

"Только за первую половину июля в Херсонском и Каховском районах, где система орошения одна из самых мощных, выпало 70-71 мм осадков при месячной норме 39-45 мм. А всего с начала нынешнего года на регион уже вылилось от 71% до 92% годовой нормы осадков. Из-за обилия влаги подтопления полей наблюдается в том же Каховском и Геническом районах. Пятнадцать сельскохозяйственных предприятий уже обратились к нам за справками относительно экстремальных метеоусловий", - уточнил глава Гидрометцентра Херсонской области Юрий Кирияк, которого цитирует издание.

Вызывает беспокойство и то, что, согласно его данным, в регионе после года с обильными осадками следуют два очень засушливых. Для примера, за самый "влажный" за всю историю метеорологических наблюдений 2010 год в области выпало 686 мм осадков, а после этого в 2011 году - только 283 мм, а в 2012-м - 372 мм.

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Как сообщалось, Херсонская область по состоянию на 16 июля является лидером по сбору ранних зерновых и зернобобовых (урожай собран с 53% площадей), за ней следуют Николаевская (24%), Одесская (14%), Днепропетровская (13%) и Донецкая (11%) области.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в апреле 2021 года сообщило, что Северо-Крымский канал переходит в его подчинение и будет использоваться только для орошения и обеспечения водой аграриев Херсонской области, но не Крыма.

Автор: 

дожди (229) сельское хозяйство (332) водоснабжение (723) Херсонская область (4891)


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Топ комментарии
+57
Начались закидоны по поводу канала.
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21.07.2021 10:49 Ответить
+32
Точно. Нікуди воду дівати, треба кошти заробляти. Вони теж "внє політікі".
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21.07.2021 10:52 Ответить
+30
В Криму теж поки не потрібна вода з каналу - там камні с нєба дають вологу.
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21.07.2021 10:50 Ответить
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Начались закидоны по поводу канала.
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21.07.2021 10:49 Ответить
Точно. Нікуди воду дівати, треба кошти заробляти. Вони теж "внє політікі".
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21.07.2021 10:52 Ответить
То давайте розплачемось усі разом і для поповнення бюджету меліоративних фірм і на догоду Єрмаку пустимо воду в Крим!
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21.07.2021 13:57 Ответить
Вы правы, ну а мы начнем закидоны по Майдану.
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21.07.2021 11:36 Ответить
В Криму теж поки не потрібна вода з каналу - там камні с нєба дають вологу.
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21.07.2021 10:50 Ответить
Че вы глупости городите! Вы хоть понимаете, какой объем воды нужен чтобы "выровнять уровень грунтовых вод" наполняемый не дождями и рекой? К тому объему, какой он был, во время работы водоканала, он не может подняться априори! Для этого, дожди там должны лить через каждый день и не раз в 10 лет, а каждый год!
И что значит "засухи прошлых лет подошли к концу"?! Это не засухи - это обычный крымский климат! Точно так же, как и не может быть засухи в пустыне
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21.07.2021 12:17 Ответить
воно приїзже (чи приповзле на ресурс). тож уяви нмає, про шо городить.
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21.07.2021 13:34 Ответить
що в методичці накалякано - те і озвучує
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21.07.2021 18:08 Ответить
Уже базу готовят под подачу воды в Крым. Вот мрази.
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21.07.2021 10:52 Ответить
и что? Предлагает ввести абонплату для аграриев? Это риски в бизнесе, никто от них не застрахован.
К томуже, чего ему беспокоиться о том. что "Вызывает беспокойство и то, что, согласно его данным, в регионе после года с обильными осадками следуют два очень засушливых" - радоваться должен! Доберет то, что не взял в этом году.

Или он просто хочет качать воду в Крым?
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21.07.2021 10:53 Ответить
Да, абонплату. По принципу бери і плати,або не бери,але все одно плати.
За воду, за канал, за шлюз, за напор, за обслуговування, за квитанцію.........
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21.07.2021 11:17 Ответить
Абонплата - это хитрожопость бизнеса не желающего нести риски, а желающего стабильный доход. Все это решается, увеличением стоимости кубометра воды в которую собственно и закладываются эти риски. Но они этого не сделали, а когда жареный питух пришел жопу клевать - начали ныть про убытки!!!
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21.07.2021 12:21 Ответить
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21.07.2021 13:35 Ответить
Как может нести убытки оросительный канал?Они воду наверно опресняли как в Аравии,вот и просят дотаций.
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21.07.2021 10:53 Ответить
по поводу обилия дождей,обращайтесь в небесную канцелярию.
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21.07.2021 10:54 Ответить
ну плохой год - ужмитесь в расходах, возьмите отсрочки по налогам, руководству не лексусы в этом сезоне а тойоты, минагропром достаточно рычагов имеет. два следующих сухих года будете в шоколаде.
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21.07.2021 10:54 Ответить
альтернативу им подогнать пусть дадут воду в Зимбабве
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21.07.2021 10:57 Ответить
..если начали говорить про убытки - 100% хотят давать воду капам.. Сумма заявленных убытков в 5млн.грн. смехотворна - на содержание зеленой шушары в день уходит сумма на много большая..
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21.07.2021 11:02 Ответить
зелена мразота починае волати дадимводувкримтамженашилюди
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21.07.2021 11:06 Ответить
Управляющий каналом Шевченко намекает, что пора воду давать в Крым, тогда доходы канала возрастут.
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21.07.2021 11:08 Ответить
Може, доцільно промоніторити проект із розведенням риби?
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21.07.2021 11:16 Ответить
Та куди там... Це ж треба мізки включати яких немає та працювати... А так сиди та зарплату отримуй...
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21.07.2021 11:22 Ответить
У витренка зарплата больше чем убытки какнала хотя нафтогаз 12 млрд убытков показал. Вот у кого учиться надо а вы с 5 млн проблему делаете.
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21.07.2021 11:17 Ответить
О! Почалося скиглення... Це шоб кацапам на окуповану територію водички дати?
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21.07.2021 11:21 Ответить
Всіх розігнати, обладнання знищити, канал максимально закопати та замінувати!
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21.07.2021 11:32 Ответить
Нехай покаже кількість службових машин для "начальства" потім їх зарплати відношення паперових трудяг до реальних, ще відповість регіональне управління зверху дублююче обласне. В треба три інженери найманий бухгалтер та бригада реагування. Також де і коли ви паскуди робили кап ремонти все на ваші "зарплат".
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21.07.2021 11:38 Ответить
Так не сидіть на опі рівно, а розширюйте мережу!
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21.07.2021 11:41 Ответить
ИМХО, такие объекты должны быть в государственной собственности. Скоро подземные переходы приватизируют и с граждан будут брать деньги за каждый проход - как О. Бендер за посещение провала.
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21.07.2021 11:43 Ответить
Відчувається єрмацький підхід .
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21.07.2021 12:20 Ответить
Викликає занепокоєння і те, що, згідно з його даними, в регіоні після року з рясними опадами йдуть два дуже посушливі. Для прикладу, за найбільш "вологий" за всю історію метеорологічних спостережень 2010 рік в області випало 686 мм опадів, а після цього в 2011 році - тільки 283 мм, а в 2012-му - 372 мм.

Значить все буде добре!
Якщо наступні два роки будуть "сухі", значить прибуток з експлуатації каналу перекриє збитки 2021р.
Кримчанам як вони і самі хотіли, "камни с неба")
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21.07.2021 12:32 Ответить
"Это жу-жу неспроста..."(С)
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21.07.2021 14:01 Ответить
И что они хотят, закрыть дождь?
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21.07.2021 14:33 Ответить
 
 