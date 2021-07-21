Северо-Крымский канал несет убытки из-за обильных дождей на Херсонщине: денег хватает только на налоги и зарплату, - управляющий Шевченко

Из-за снижения спроса со стороны аграриев на услуги орошения мелиораторы Херсонской области несут убытки, только Северо-Крымский канал (Херсонская обл. и АРК Крым) с начала сезона недополучил 5 млн грн за транспортировку днепровской воды на орошение

Об этом сообщается в парламентской газете "Голос Украины", передает Цензор.НЕТ.

"В прошлом году по состоянию на 8 июля мы уже подали на поля 12,8 млн куб. м днепровской воды. А сейчас на эту дату – 8 млн куб. м, то есть в полтора раза меньше. В соответствующей пропорции уменьшились финансовые поступления в спецфонд, из которого оплачиваем ремонт оборудования, покупку нужной техники и запчастей. Соответственно, все программы пришлось "притормозить". Денег хватает только на налоги и зарплату сотрудникам", - цитирует издание начальника управления Северо-Крымского канала Сергея Шевченко.

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По его данным, в минувшем году аграрии Херсонщины начинали пользоваться орошением в апреле, а в нынешнем из-за обильных осадков даже в июле сталкиваются с избытком влаги. Если, как прогнозируют синоптики региона, ливни прекратятся в начале августа, услуги мелиораторов понадобятся аграриям для орошения яровых, овощных и бахчевых культур, однако едва ли не половина сезона для работников оросительных систем уже потеряна.

"Только за первую половину июля в Херсонском и Каховском районах, где система орошения одна из самых мощных, выпало 70-71 мм осадков при месячной норме 39-45 мм. А всего с начала нынешнего года на регион уже вылилось от 71% до 92% годовой нормы осадков. Из-за обилия влаги подтопления полей наблюдается в том же Каховском и Геническом районах. Пятнадцать сельскохозяйственных предприятий уже обратились к нам за справками относительно экстремальных метеоусловий", - уточнил глава Гидрометцентра Херсонской области Юрий Кирияк, которого цитирует издание.

Вызывает беспокойство и то, что, согласно его данным, в регионе после года с обильными осадками следуют два очень засушливых. Для примера, за самый "влажный" за всю историю метеорологических наблюдений 2010 год в области выпало 686 мм осадков, а после этого в 2011 году - только 283 мм, а в 2012-м - 372 мм.

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Как сообщалось, Херсонская область по состоянию на 16 июля является лидером по сбору ранних зерновых и зернобобовых (урожай собран с 53% площадей), за ней следуют Николаевская (24%), Одесская (14%), Днепропетровская (13%) и Донецкая (11%) области.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в апреле 2021 года сообщило, что Северо-Крымский канал переходит в его подчинение и будет использоваться только для орошения и обеспечения водой аграриев Херсонской области, но не Крыма.