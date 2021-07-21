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Новости Агрессия России против Украины
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ВВС Британии проведут учения из-за возможного размещения крылатых ракет РФ в Калининградской области: Вынуждены вспомнить, как действовать в условиях холодной войны

ВВС Британии проведут учения из-за возможного размещения крылатых ракет РФ в Калининградской области: Вынуждены вспомнить, как действовать в условиях холодной войны

Великобритания проведет учения военно-воздушных сил (ВВС) из-за возможного размещения крылатых ракет в Калининградской области РФ. Королевство попадает в радиус гарантированного поражения.

Об этом пишет The Daily Telegraph, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Начальник штаба ВВС Соединенного Королевства Майкл Уигстон объявил о предстоящих учениях под названием Exercise Agile Stance в ходе посещения базы Тихоокеанского флота ВМС США Перл-Харбор на Гавайских островах.

По его словам, неспособность авиации к рассредоточению в случае угрозы со стороны противника может привести к повторению событий 7 декабря 1941 года, когда при нападении Японии на Перл-Харбор были уничтожены около 200 американских самолетов.

"Нам необходимо взглянуть на текущую ситуацию как на вызов национальной безопасности и изучить перечень взлетно-посадочных площадок, которыми мы располагаем в Великобритании. Это звучит немного в духе холодной войны, но мы вынуждены вспоминать, как действовать в таких условиях", - сказал Уигстон.

Он также подчеркнул, что переброска Россией современного вида вооружений, например, последнего поколения крылатых ракет, на территорию Калининградской области была бы "шагом наверх по лестнице эскалации".

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Автор: 

Великобритания (5027) крылатые ракеты (888) ракеты (3615) россия (96184) военные учения (3462)


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ти такий львівський, пацак, як я єрусалимський
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21.07.2021 10:58 Ответить
СРСР повертається у вигляді холодної війни, "залізної завіси", державного монопольного капіталізму, агресивної зовнішньої політики під виглядом "боротьби за мир", тотальної пропаганди, тощо
смачний пломбір по 19 коп. та ковбаса по 2,20 навряд чи коли-небудь повернуться
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21.07.2021 10:56 Ответить
ВПС Британії проведуть навчання через можливе розміщення крилатих ракет РФ у Калінінградській області: змушені згадати, як діяти в умовах холодної війни - Цензор.НЕТ 2006ВПС Британії проведуть навчання через можливе розміщення крилатих ракет РФ у Калінінградській області: змушені згадати, як діяти в умовах холодної війни - Цензор.НЕТ 5927
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21.07.2021 11:06 Ответить
Да примите Кацапов в НАТО и нет проблем,раз Украина туда не ходок?
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21.07.2021 10:56 Ответить
не с*іть, наглосакси! сЦар вміє нападати на дуже слабкі країни і проти нати не попре ні в якому разі!
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21.07.2021 11:34 Ответить
 
 