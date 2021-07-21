ВВС Британии проведут учения из-за возможного размещения крылатых ракет РФ в Калининградской области: Вынуждены вспомнить, как действовать в условиях холодной войны

Великобритания проведет учения военно-воздушных сил (ВВС) из-за возможного размещения крылатых ракет в Калининградской области РФ. Королевство попадает в радиус гарантированного поражения.

Об этом пишет The Daily Telegraph, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Начальник штаба ВВС Соединенного Королевства Майкл Уигстон объявил о предстоящих учениях под названием Exercise Agile Stance в ходе посещения базы Тихоокеанского флота ВМС США Перл-Харбор на Гавайских островах.

По его словам, неспособность авиации к рассредоточению в случае угрозы со стороны противника может привести к повторению событий 7 декабря 1941 года, когда при нападении Японии на Перл-Харбор были уничтожены около 200 американских самолетов.

"Нам необходимо взглянуть на текущую ситуацию как на вызов национальной безопасности и изучить перечень взлетно-посадочных площадок, которыми мы располагаем в Великобритании. Это звучит немного в духе холодной войны, но мы вынуждены вспоминать, как действовать в таких условиях", - сказал Уигстон.

Он также подчеркнул, что переброска Россией современного вида вооружений, например, последнего поколения крылатых ракет, на территорию Калининградской области была бы "шагом наверх по лестнице эскалации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин: Армия России усилится новым "уникальным оружием"