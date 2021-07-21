1 396 1
Эпидзонирование Украины: на Тернопольщине второй день подряд динамика госпитализации не соответствует "зеленой" зоне, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины. Так Тернопольская область второй день не соответствуют "зеленой" зоне по одному из показателей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По состоянию на 21 июля в Тернопольской области "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Он составляет 63,6% (норма не более 50%). Превышение данного показателя в области фиксируется второй день подряд, вчера он составлял 88,9%.
Отметим, что Тернопольская область остается в "зеленой" зоне карантина, так как, чтобы регион попал в "красную" зону карантина, необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее двух показателей.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
5 копійок
показать весь комментарий21.07.2021 11:35 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль