Эпидзонирование Украины: на Тернопольщине второй день подряд динамика госпитализации не соответствует "зеленой" зоне, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины. Так Тернопольская область второй день не соответствуют "зеленой" зоне по одному из показателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По состоянию на 21 июля в Тернопольской области "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Он составляет 63,6% (норма не более 50%). Превышение данного показателя в области фиксируется второй день подряд, вчера он составлял 88,9%.

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Отметим, что Тернопольская область остается в "зеленой" зоне карантина, так как, чтобы регион попал в "красную" зону карантина, необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее двух показателей.