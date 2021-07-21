Порошенко напомнил, как семь лет назад освобождали Рубежное и Торецк: С нашей стороны без жертв, а вот российские наемники понесли значительные потери

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в годовщину освобождения Рубежного и Торецка поделился воспоминаниями о том дне семь лет назад.

"Хорошо помню тот день 21 июля 2014, когда в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель я сообщил, что именно в эти минуты украинские военные освобождают Рубежное и Торецк от российских бандформирований и наемников", - пишет Порошенко в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Несмотря на сопротивление врага, мой приказ о контрнаступлении выполнялся блестяще: шаг за шагом освобождались города и села Луганской и Донецкой областей", - отмечает пятый Президент.

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"Рубежное и Торецк были освобождены и удержаны без жертв с нашей стороны. А вот российские бандформирования и наемники понесли значительные потери в людях и бронетехнике", - напомнил Порошенко.

"Над зданиями горсовета Рубежного и Торецка наконец-то был поднят украинский флаг. Спасибо украинским воинам за мужество и героизм. Благодаря вам на украинскую землю вернулся мир!" - пишет лидер "Европейской Солидарности".