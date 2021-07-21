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Новости Агрессия России против Украины
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Порошенко напомнил, как семь лет назад освобождали Рубежное и Торецк: С нашей стороны без жертв, а вот российские наемники понесли значительные потери

Порошенко напомнил, как семь лет назад освобождали Рубежное и Торецк: С нашей стороны без жертв, а вот российские наемники понесли значительные потери

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в годовщину освобождения Рубежного и Торецка поделился воспоминаниями о том дне семь лет назад.

"Хорошо помню тот день 21 июля 2014, когда в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель я сообщил, что именно в эти минуты украинские военные освобождают Рубежное и Торецк от российских бандформирований и наемников", - пишет Порошенко в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Несмотря на сопротивление врага, мой приказ о контрнаступлении выполнялся блестяще: шаг за шагом освобождались города и села Луганской и Донецкой областей", - отмечает пятый Президент.

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"Рубежное и Торецк были освобождены и удержаны без жертв с нашей стороны. А вот российские бандформирования и наемники понесли значительные потери в людях и бронетехнике", - напомнил Порошенко.

"Над зданиями горсовета Рубежного и Торецка наконец-то был поднят украинский флаг. Спасибо украинским воинам за мужество и героизм. Благодаря вам на украинскую землю вернулся мир!" - пишет лидер "Европейской Солидарности".

Автор: 

освобождение (567) Порошенко Петр (19618) Донбасс (26957) Торецк (497)


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Топ комментарии
+54
Порошенко напомнил, как семь лет назад освобождали Рубежное и Торецк: С нашей стороны без жертв, а вот российские наемники понесли значительные потери - Цензор.НЕТ 5085
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21.07.2021 11:44 Ответить
+34
да, бывали времена, территории освобождались, а потом пришла зеленая саранча
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21.07.2021 11:44 Ответить
+23
а при Зеленськім звільнили, звільнили...
при Зеленськім... звільнили...
а ні, не звільнили: здали...
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21.07.2021 11:46 Ответить
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Порошенко напомнил, как семь лет назад освобождали Рубежное и Торецк: С нашей стороны без жертв, а вот российские наемники понесли значительные потери - Цензор.НЕТ 5085
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21.07.2021 11:44 Ответить
Була надія і гордясть за Украіну при Порошенко !
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21.07.2021 12:10 Ответить
да, бывали времена, территории освобождались, а потом пришла зеленая саранча
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21.07.2021 11:44 Ответить
да.....не заценил народ военный талант и мудрое правлениеПорошенко напомнил, как семь лет назад освобождали Рубежное и Торецк: С нашей стороны без жертв, а вот российские наемники понесли значительные потери - Цензор.НЕТ 4887
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21.07.2021 11:55 Ответить
по сравнению с НЫНЕШНИМИ был и талант и мудрое правление
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21.07.2021 12:04 Ответить
"по сравнению с НЫНЕШНИМИ" - то есть Вы думаете, что нынешние, это его уровень?
Что-ж... Наверное так оно и есть...
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21.07.2021 14:18 Ответить
"Наріду" насрали в мізки, так само як пропагандисти на рашці серуть росіянам зі своєю пропагандою. І у всьому винен вийшов той, хто більш за всіх робив. Бо критикувати, це ж саме простіше! А от спробуй щось зроби, і щоб без помилок! Та спробуй домовитися з усіма, щоб Україну не рвали на шматки місцеві "еліти", і відбийся від рос. армії, і реформи проведи. І все це так щоб "нарід" мав хліб та розваги у вигляді "Сватів"
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21.07.2021 12:10 Ответить
Интеллектуализм - главный враг пропаганды. (Й. Геббельс)
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21.07.2021 12:15 Ответить
а при Зеленськім звільнили, звільнили...
при Зеленськім... звільнили...
а ні, не звільнили: здали...
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21.07.2021 11:46 Ответить
Звільнили.....власні позиції.
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21.07.2021 11:58 Ответить
Напоминаю - освободили военного преступника причастного к сбитию Боинга, беркутов, вагнеровцев.
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21.07.2021 13:59 Ответить
Порох прийде - порядок буде , бо він - повагу до країни - приведе !!!
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21.07.2021 11:55 Ответить
У собаки Павлова спрацював рефлекс і почався срач.
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21.07.2021 11:59 Ответить
Чим частіше згадувати "Стадіон, так стадіон" тим виразніше все стає на свої місця... Тому пора, ПОРА викликати Зеленського на СТАДІОН!
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21.07.2021 12:01 Ответить
На майдан!
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21.07.2021 12:20 Ответить
Воно не прийде на стадіон, воно обісреться.
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21.07.2021 12:25 Ответить
Порошенко останется болтаться в украинской политике. Ключевых государственных должностей может уже никогда не получит, но списанием его нынешний статус называть тоже не правильно. Так же следует отметить, что Порошенко не вор, а барыга. Воровство слишком примитивный и опасный способ наживы. Он действует гораздо тоньше. Именно поэтому держится на плаву вот уже четверть века, при каждом правящем клане. В конце девяностых он конвертировал свои деньги во власть, прийдя в политику. Теперь он конвертирует власть в приумножение денег. Именно присутствие во власти позволяет оберегать и развивать его бизнес-империю не сильно выходя за рамки закона. Поэтому вопрос порохобота- «что украл Порошенко?» вполне уместен. Поэтому именно барыга, а не вор!))
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21.07.2021 12:55 Ответить
Как жорика поперло)))
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21.07.2021 13:25 Ответить
Напомните, сколько населенных пунктов освобождено при зеленском? Я могу напомнить, сколько сдали врагу по приказу говнокомандующего.
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21.07.2021 12:07 Ответить
После Илловайска?
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21.07.2021 12:56 Ответить
А что после Иловайска? командирьІ нескольких Добробатов (Донбасс и Днепр), посовещавшись из Корбаном в Днепропетровской ОДА и не посоветовавшись из Генштабом ЗСУ решили рвануть в Иловайск чтобьІ отжать для Коломойши Зугрес и попали в западню. Через днепропетровских жи...в погибло около полутьІсячи наших пацанов. А вьІ все гадите на Порошенка.
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21.07.2021 14:03 Ответить
А что Иловайск? Неудачи бывают у всех сторон на войне. На то она и война. Там резко изменилась тактическая обстановка. Были введены свежие БТГ РФ через границу. У нас на это уже не было чем реагировать.
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21.07.2021 14:56 Ответить
Я про громадную потерю территории и невведении военного положения по всей стране...
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21.07.2021 17:58 Ответить
Вовочку и его тупорылую банду тыкнули рылом в дерьмо! БРАВИССИМО, с баранами только так и нужно!!!
Форум в Батуми закончился скандалом.
Скандалом вполне прогнозируемым и тем более - болезненным.
После официальной церемонии в Батуми, президент Грузии Саломе Зурабишвили отклонила предложение о встрече, высказанное Зеленским.
Причины этого вполне понятны.
Нахождение осужденного в Грузии Михаэла Саакашвили в государственной системе Украины, делает невозможным установление прямых контактов между руководством Грузии и Украины.
Не понимать этого невозможно, но политика Зеленского в привлечении во власть "личных врагов Порошенко" - сыграла тут свою роль.

Далее последовал абсолютно ожидаемый демарш Молдовы.
Согласие на встречу было получено только от президента Молдовы, Майи Санду.
Видимо, грузины о чём-то подозревали, поэтому засунули место проведения разговора в "пенал" - это внутренняя комната без окон.
Санду в маске, оставив у входа свою делегацию, бросив портфель помощнице, и не садясь, спросила, глядя на Зеленского - "Где Чаус?"
Ответить попытался Ермак, но Санду, даже не обратив на него внимания, обратилась к Кулебе, примостившемуся на самом краю стола - "А ты кто у них? Министр иностранных дел, или тряпка?". Кулеба промолчал.
Затем, усевшись за стол, Санду минут пятнадцать ровным голосом чеканила все, что о них думает.

О российских войсках, которые ездят в Приднестровье через Украину, про электроэнергию, которую поставляет Украина Приднестровью, про контакты Ермака с Красносельским, и "деле Чауса".
"Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон".
"Я пришла сюда, потому что уважаю Украину и ее народ. И я буду делать все, чтобы сохранить это взаимное уважение, но иметь дело с вами - не желаю. Все вопросы - официально, под документы и протокол.
И так будет до решения всех вопросов".

Далее со стороны украинской делегации последовало то, что описывать мы не желаем. Нам просто стыдно за страну.
Вся встреча - около тридцати минут.

Итоги форума - абсолютно пустой документ и явные признаки растущей международной изоляции Украины.

tZE inform
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21.07.2021 12:08 Ответить
Сподіваюсь, що це правда
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21.07.2021 12:14 Ответить
Сподівайся))
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21.07.2021 12:57 Ответить
Значить це ніяка не опечатка. Зюзя помстився Саломе Зурабішвілі. Тепер чекаємо, що Майї Санду воно викине.

Порошенко нагадав, як сім років тому визволяли Рубіжне і Торецьк: З нашого боку без жертв, а от російські найманці зазнали значних втрат - Цензор.НЕТ 9611
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21.07.2021 12:26 Ответить
Багато написав... Скільки заплатили?
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21.07.2021 15:24 Ответить
Обидно, что Горловку не освободили.
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21.07.2021 12:14 Ответить
Звільнили в увесь Донбасс, але почалося масове вторгнення рос. війск. Тут не вистачило б війскових талантів Наполеона, щоб подолати таку "навалу". На жаль Порох - непоганий політик, але ж не полководець!
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21.07.2021 12:17 Ответить
Ну можна було б діяти хитріше - наприклад, взяти у заручники родини мертвечука, фірташа, валентини матвієнко (ця алкашка ж з Шепетовки), ще там якихось ватніків. Завести Нацгвардію на всі підприємства кацапської власності. Ну і поставити ультіматум - або іхтамнєти валять, або...
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21.07.2021 12:23 Ответить
И вы верите,что ***** повелось бы на это?? Вы или дурак или предатель. Никогда бы эта мразь не повелась бы на такие угрозы, стал бы мертвечук сакральной жертвой, как и все остальные.
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21.07.2021 12:31 Ответить
Вы бы видели тот Генштаб в то время (да и сейчас тоже). Верховный Главнокомандующий не планирует военных операций. Он принимает решения на основании доклада Генштаба.
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21.07.2021 12:23 Ответить
Не було політичної доцільності....А може просто приказу не було...Хто його знає Треба запитать у тодішнього головнокомандувача... Хто там тоді був?
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21.07.2021 12:59 Ответить
Нерозумію.. чого гризтись народ? Прийде час вибору от і побачимо хто є хто...)))
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21.07.2021 12:48 Ответить
Я впевнений що після наступних виборів всі хто зараз так рветься будуть в Ж ..тому що виберуть іншого..)) Це буде класно і смішно
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21.07.2021 12:51 Ответить
Ти ще не насміявся після квітня 2019 року?!? Вже ридати давно пора, ЗЕбіл
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21.07.2021 13:14 Ответить
Брехливому кондитеру нужно почаще вспоминать свой парад во время илловайской трагедии.
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21.07.2021 13:05 Ответить
Выучи уже даты, все в гугле есть, или ты кацап?
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21.07.2021 13:38 Ответить
В мудрости украинского народа очень сильное сомнение - грузины, молдоване - да. А вот украинцы - рабы росиян.
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21.07.2021 14:04 Ответить
Сегодня произошло еще одно мегаважное событие:Пятый Президент Украины Петро Олэксийовыч Порошенко ощутил свербеж в области четвертого ребра и ришуче там почесал!!!Этот день войдет в историю и будет по достоинству оценен всем прогрессивным человечеством.Слава Гэтьману,смерть зебилам!
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21.07.2021 14:19 Ответить
Краще за місяць поділитися спогадами про фрази, що кидались із АПУ мітингарям, які вимагали вжиття заходів по критичній ситуації в Іловайську: "ви огєнди крімля, усьо хорошо, нє разводітє паніку, нужон парад".
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21.07.2021 14:43 Ответить
твой парад это сердючка и зайчик))))
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21.07.2021 17:30 Ответить
 
 