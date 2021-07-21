Порошенко напомнил, как семь лет назад освобождали Рубежное и Торецк: С нашей стороны без жертв, а вот российские наемники понесли значительные потери
Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в годовщину освобождения Рубежного и Торецка поделился воспоминаниями о том дне семь лет назад.
"Хорошо помню тот день 21 июля 2014, когда в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель я сообщил, что именно в эти минуты украинские военные освобождают Рубежное и Торецк от российских бандформирований и наемников", - пишет Порошенко в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Несмотря на сопротивление врага, мой приказ о контрнаступлении выполнялся блестяще: шаг за шагом освобождались города и села Луганской и Донецкой областей", - отмечает пятый Президент.
"Рубежное и Торецк были освобождены и удержаны без жертв с нашей стороны. А вот российские бандформирования и наемники понесли значительные потери в людях и бронетехнике", - напомнил Порошенко.
"Над зданиями горсовета Рубежного и Торецка наконец-то был поднят украинский флаг. Спасибо украинским воинам за мужество и героизм. Благодаря вам на украинскую землю вернулся мир!" - пишет лидер "Европейской Солидарности".
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Что-ж... Наверное так оно и есть...
при Зеленськім... звільнили...
а ні, не звільнили: здали...
Форум в Батуми закончился скандалом.
Скандалом вполне прогнозируемым и тем более - болезненным.
После официальной церемонии в Батуми, президент Грузии Саломе Зурабишвили отклонила предложение о встрече, высказанное Зеленским.
Причины этого вполне понятны.
Нахождение осужденного в Грузии Михаэла Саакашвили в государственной системе Украины, делает невозможным установление прямых контактов между руководством Грузии и Украины.
Не понимать этого невозможно, но политика Зеленского в привлечении во власть "личных врагов Порошенко" - сыграла тут свою роль.
Далее последовал абсолютно ожидаемый демарш Молдовы.
Согласие на встречу было получено только от президента Молдовы, Майи Санду.
Видимо, грузины о чём-то подозревали, поэтому засунули место проведения разговора в "пенал" - это внутренняя комната без окон.
Санду в маске, оставив у входа свою делегацию, бросив портфель помощнице, и не садясь, спросила, глядя на Зеленского - "Где Чаус?"
Ответить попытался Ермак, но Санду, даже не обратив на него внимания, обратилась к Кулебе, примостившемуся на самом краю стола - "А ты кто у них? Министр иностранных дел, или тряпка?". Кулеба промолчал.
Затем, усевшись за стол, Санду минут пятнадцать ровным голосом чеканила все, что о них думает.
О российских войсках, которые ездят в Приднестровье через Украину, про электроэнергию, которую поставляет Украина Приднестровью, про контакты Ермака с Красносельским, и "деле Чауса".
"Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон".
"Я пришла сюда, потому что уважаю Украину и ее народ. И я буду делать все, чтобы сохранить это взаимное уважение, но иметь дело с вами - не желаю. Все вопросы - официально, под документы и протокол.
И так будет до решения всех вопросов".
Далее со стороны украинской делегации последовало то, что описывать мы не желаем. Нам просто стыдно за страну.
Вся встреча - около тридцати минут.
Итоги форума - абсолютно пустой документ и явные признаки растущей международной изоляции Украины.
tZE inform