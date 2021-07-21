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Новости Агрессия России против Украины
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Суд приговорил к 8 годам тюрьмы агента ФСБ, который собирал данные о новейших украинских разработках ракетных комплексов

Суд приговорил к 8 годам тюрьмы агента ФСБ, который собирал данные о новейших украинских разработках ракетных комплексов

По материалам контрразведки СБУ суд приговорил 8 годам и 1 месяцу лишения свободы агента ФСБ, который собирал данные о новейших украинских разработках ракетных комплексов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Лисичанский городской суд Луганской области признал виновным агента российской спецслужбы ФСБ, который собирал данные об украинских разработках в ракетостроении. Злоумышленник приговорен к 8 годам и 1 месяцу лишения свободы по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

В ведомстве напомнили, что в мае 2020 г. контрразведчики СБУ прекратили разведывательную деятельность жителя Луганщины, завербованного ФСБ РФ.

Было установлено, что действуя по заданию спецслужб страны-агрессора злоумышленник установил контакт с военнослужащими одного из научно-исследовательских центров Вооруженных Сил Украины. Его целью было получение от последних, за денежное вознаграждение, сведений о новейшей военной разработке - ракетном комплексе "Нептун".

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Вражеского агента задержали "на горячем" при попытке передачи секретной технической документации современного ракетного комплекса.

Судебное разбирательство материалов уголовного производства проходило при поддержке публичного обвинения Луганской областной прокуратуры.

контрразведка (496) СБУ (20042) ФСБ (1942)


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А вице-презедента Андрея Елкада (позівной козырь), когда посадят. А он между прочем имеет доступ к телу найвеличнишого!!!
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21.07.2021 11:47 Ответить
Меня это бесило и при порохе....
ПОЧЕМУ во время войны за предательство, коллабарационизм, воровство в армии, поставки заведомо низкокачественных изделий и продуктов в армию - такие маленькие сроки?
Уже седьмой год, как сроки по этим статьям должны начинаться от 15 лет
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21.07.2021 11:49 Ответить
Меня тоже это бесит. В Украине самые гуманные меры наказания, наверное самые гуманные в мире
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21.07.2021 11:57 Ответить
Потому что у власти все детки и родные под юбкой у мамки, а не на передовой. Поэтому постоянно возникают вопросы о патриотизме чиновников и на кого они работают.
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21.07.2021 12:04 Ответить
А когда привлекут агента Зеленского и агента Ермака? Ведь они сдали намного больше инфы врагу
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21.07.2021 11:59 Ответить
8 лет - это мало! там по статье 15 лет должны давать!
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21.07.2021 12:10 Ответить
За матеріалами контррозвідки СБУ суд засудив до 8 років і 1 місяця позбавлення волі агента ФСБ, який збирав дані про новітні українські розробки ракетних комплексів. Джерело: https://censor.net/ua/n3278331

Все одно при першій нагоді зелена влада віддасть його в РФ, як Цемаха, беркутівців, терористів відповідальних за вибухи в Харкові.
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21.07.2021 12:28 Ответить
так зекоманда поховала нептун! що вони там хотіли красти?
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21.07.2021 12:41 Ответить
В Параше украинцам за резиновые тапочки и пейнтбольное оружие двадцатку дают. А у нас 100% рашенским шпиёнам 8 лет.
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21.07.2021 12:53 Ответить
 
 