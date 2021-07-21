Суд приговорил к 8 годам тюрьмы агента ФСБ, который собирал данные о новейших украинских разработках ракетных комплексов
По материалам контрразведки СБУ суд приговорил 8 годам и 1 месяцу лишения свободы агента ФСБ, который собирал данные о новейших украинских разработках ракетных комплексов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Лисичанский городской суд Луганской области признал виновным агента российской спецслужбы ФСБ, который собирал данные об украинских разработках в ракетостроении. Злоумышленник приговорен к 8 годам и 1 месяцу лишения свободы по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.
В ведомстве напомнили, что в мае 2020 г. контрразведчики СБУ прекратили разведывательную деятельность жителя Луганщины, завербованного ФСБ РФ.
Было установлено, что действуя по заданию спецслужб страны-агрессора злоумышленник установил контакт с военнослужащими одного из научно-исследовательских центров Вооруженных Сил Украины. Его целью было получение от последних, за денежное вознаграждение, сведений о новейшей военной разработке - ракетном комплексе "Нептун".
Вражеского агента задержали "на горячем" при попытке передачи секретной технической документации современного ракетного комплекса.
Судебное разбирательство материалов уголовного производства проходило при поддержке публичного обвинения Луганской областной прокуратуры.
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