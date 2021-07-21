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Новости Тарифы ЖКХ
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С 1 октября в Киеве вырастут тарифы: стоимость отопления будет около 53,2 грн/м², горячей воды - 109,55-122,17 грн/м куб., - КГГА

С 1 октября в Киеве вырастут тарифы: стоимость отопления будет около 53,2 грн/м², горячей воды - 109,55-122,17 грн/м куб., - КГГА

С осени в Киеве и ряде городов Украины вырастут тарифы на горячую воду и отопление.

Об этом пишет НВ.Бизнес, ссылаясь на замглаву Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева, передает Цензор.НЕТ.

Так, тарифы вырастут на 30−40% с 1 октября. Пантелеев объяснил, что предприятия теплоснабжения не имеют оборотных средств, являются "планово убыточными" и не могут обеспечивать предоплату за газ. Кроме того, по его словам, природный газ катастрофически дорожает.

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"На рынке сложились все предпосылки для того, чтобы пересмотреть тарифы коммунальных предприятий… Ситуация настолько критическая и масштабная, что нужно усилие всех ветвей власти", — сказал Пантелеев.

Какими будут тарифы на тепло с 1 октября:

тариф на тепло — 2151,77−2433,90 грн/м кв за 1 гигакалорию в зависимости от типа присоединения дома;

тариф на горячее водоснабжение — 109,55−122,17 грн/м куб.;

около 53,2 грн/м² - стоимость отопления в домах без счетчика.

Директор структурного подразделения Энергосбыт КП Киевтеплоэнерго Константин Лопатин сообщил, что в платежках киевлян будет отображена новая строка с авансовым платежом.

Это нововведение позволит избежать накапливания долгов за коммуналку в случае, если оплата не была произведена по какой-либо причине. Дополнительный платеж пока не является обязательным. Потребители могут выбирать самостоятельно, платить им наперед за коммунальные услуги, или нет.

По словам Лопатина, это уменьшит финансовую нагрузку на домохозяйство и позволит Киевтеплоэнерго "аккумулировать определенное количество средств для возможности своевременно начать отопительный сезон". Лопатин подчеркнул, что авансовый платеж добровольный. Дополнительная графа содержит среднюю сумму, которую потребитель платит в месяц за разные услуги ЖКХ.

Автор: 

Тарифы на воду (748) КГГА (2989) Киев (25682) Тарифы на отопление (721) Пантелеев Петр (73)


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Топ комментарии
+69


С 1 октября в Киеве вырастут тарифы: стоимость отопления будет около 53,2 грн/м², горячей воды - 109,55-122,17 грн/м куб., - КГГА - Цензор.НЕТ 4351
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21.07.2021 12:22 Ответить
+50
Порошенко, астанавись, барыга!
З 1 жовтня в Києві зростуть тарифи: вартість опалення становитиме приблизно 53,2 грн/м², гарячої води - 109,55-122,17 грн/м куб., - КМДА - Цензор.НЕТ 1899
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21.07.2021 12:27 Ответить
+45
З 1 жовтня в Києві зростуть тарифи: вартість опалення становитиме приблизно 53,2 грн/м², гарячої води - 109,55-122,17 грн/м куб., - КМДА - Цензор.НЕТ 9626
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21.07.2021 12:48 Ответить
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Ну що, зебуїни, проголосовали "па пріколу". Ну так смійтеся!
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21.07.2021 20:59 Ответить
Если Майдан не выйдет, то ничего не понизят. Зеленский подчиняется Коломойскому, а тот жадный и хочет больше денег! Будут все повышать - равнозначно уровню жадности Коломойского, а жадность его не имеет предела!
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21.07.2021 21:00 Ответить
Ну підросли тарифи, ну і що? Якщо у вас зарплата хоча б така як у вчителів тепер (а це $4000), то вам боятися нічого)
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21.07.2021 21:01 Ответить
З 1 жовтня в Києві зростуть тарифи: вартість опалення становитиме приблизно 53,2 грн/м², гарячої води - 109,55-122,17 грн/м куб., - КМДА - Цензор.НЕТ 5316
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21.07.2021 21:01 Ответить
Вот Зеленский молодец!
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21.07.2021 21:20 Ответить
Зелебобики я за вас искренне рад. Даже Витя Хам даунбасам так срать на голову боялся , а тут ну просто праздник.
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21.07.2021 21:57 Ответить
мало....73 % идиотов хотят кушать...
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22.07.2021 04:41 Ответить
С чеготакой война ветке? К примеру учителям, пои их зряплате в 4000 американских денег, до лампады это поднятие тарифов. 😊
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22.07.2021 07:10 Ответить
Нагадаю тарифи на опалення по Києву:
У 18/19 опалюваному сезоні - 1350 грн/Гкал
У 19/20 - 1650 грн/Гкал
У 21/22 - 2433 грн/Гкал
Також варто взяти до уваги, що якщо електроенергія буде дешевше водяного централізованого опалення, то ним ніхто не користуватиметься, тому тариф на електроенергію завжди вище еквіваленту (кВт) тарифу опалення. Чекайте скоро хорошого подорожчання електроенергії.
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22.07.2021 09:15 Ответить
Специально порыскал,нашел рахунок за 01.02.2019год.Там тариф на тепло1654,41грн за гигакалорию.Так что такой тариф был еще при порохе
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23.07.2021 15:11 Ответить
Ну так это ж... как его... ну в общем - https://media.slovoidilo.ua/media/infographics/5/40082/40082-1_ru_large.png Здобули!
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22.07.2021 09:39 Ответить
Чтоб вы всрались..зебилы
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22.07.2021 10:53 Ответить
тариф на тепло - 2151,77−2433,90 грн/м кв за 1 гигакалорию в зависимости от типа присоединения дома; Источник: https://censor.net/ru/n3278337
У нас печное отопление. Кто знает. растолкуйте. Гигакалория это размерность показания счётчика отопления, так? Это показания счётчика нужно умножать на площадь квартиры? Люто киян прессуют. Если за месяц наматываем 180 кВт нужно ли умножать на площадь?
Это был сарказм. Юрий Евгеньевич вы сами свои новости читаете?
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22.07.2021 11:45 Ответить
Пантелеева нужно привлечь к уголовной ответственности за распространение фейков.
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22.07.2021 12:33 Ответить
Лилия,где вы такую дорогую курятину берете-по 109грн за кило???Если вы имеете ввиду филе,то и при порохе филе меньше 90 гривен не стоило!!!Где берете батоны по 20 гривен!!!Я лично беру в атб по 16 гривен!!!По поводу подсолнечного масла:оно что сразу подорожало после прихода Зеленского???Нет до весны 2021 оно тоже в среднем стоило 35грн.По поводу гречки-помню и при порохе цена ее превышала 30гривен
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23.07.2021 15:22 Ответить
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