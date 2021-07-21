С 1 октября в Киеве вырастут тарифы: стоимость отопления будет около 53,2 грн/м², горячей воды - 109,55-122,17 грн/м куб., - КГГА
С осени в Киеве и ряде городов Украины вырастут тарифы на горячую воду и отопление.
Об этом пишет НВ.Бизнес, ссылаясь на замглаву Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева, передает Цензор.НЕТ.
Так, тарифы вырастут на 30−40% с 1 октября. Пантелеев объяснил, что предприятия теплоснабжения не имеют оборотных средств, являются "планово убыточными" и не могут обеспечивать предоплату за газ. Кроме того, по его словам, природный газ катастрофически дорожает.
"На рынке сложились все предпосылки для того, чтобы пересмотреть тарифы коммунальных предприятий… Ситуация настолько критическая и масштабная, что нужно усилие всех ветвей власти", — сказал Пантелеев.
Какими будут тарифы на тепло с 1 октября:
тариф на тепло — 2151,77−2433,90 грн/м кв за 1 гигакалорию в зависимости от типа присоединения дома;
тариф на горячее водоснабжение — 109,55−122,17 грн/м куб.;
около 53,2 грн/м² - стоимость отопления в домах без счетчика.
Директор структурного подразделения Энергосбыт КП Киевтеплоэнерго Константин Лопатин сообщил, что в платежках киевлян будет отображена новая строка с авансовым платежом.
Это нововведение позволит избежать накапливания долгов за коммуналку в случае, если оплата не была произведена по какой-либо причине. Дополнительный платеж пока не является обязательным. Потребители могут выбирать самостоятельно, платить им наперед за коммунальные услуги, или нет.
По словам Лопатина, это уменьшит финансовую нагрузку на домохозяйство и позволит Киевтеплоэнерго "аккумулировать определенное количество средств для возможности своевременно начать отопительный сезон". Лопатин подчеркнул, что авансовый платеж добровольный. Дополнительная графа содержит среднюю сумму, которую потребитель платит в месяц за разные услуги ЖКХ.
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У 18/19 опалюваному сезоні - 1350 грн/Гкал
У 19/20 - 1650 грн/Гкал
У 21/22 - 2433 грн/Гкал
Також варто взяти до уваги, що якщо електроенергія буде дешевше водяного централізованого опалення, то ним ніхто не користуватиметься, тому тариф на електроенергію завжди вище еквіваленту (кВт) тарифу опалення. Чекайте скоро хорошого подорожчання електроенергії.
У нас печное отопление. Кто знает. растолкуйте. Гигакалория это размерность показания счётчика отопления, так? Это показания счётчика нужно умножать на площадь квартиры? Люто киян прессуют. Если за месяц наматываем 180 кВт нужно ли умножать на площадь?
Это был сарказм. Юрий Евгеньевич вы сами свои новости читаете?