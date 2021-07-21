За сутки от COVID-19 в Киеве умер один человек, выявлено 232 новых случая заболевания, - Кличко. КАРТА

За минувшие сутки в Киеве выявили 232 новых случая COVID-19. Один человек умер.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Мэр отметил, что за сутки в столице было зафиксировано 232 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, один человек умер. Всего коронавирус забрал жизни 5222 человек. В общем на сегодняшний день подтверждено 217 191 случай заболевания COVID-19.

Так, заболели 137 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 80 мужчин в возрасте от 20 до 95 лет, а также 10 девочек от 4 до 17 лет и 5 мальчиков от 3 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 44 больных коронавирусом, а также 6 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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Выздоровели прошедшие сутки 199 человек. Всего коронавирус преодолели 207 949 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе - 47, в Соломенском - 42 и в Днепровском районе - 40 случаев", - отметил Кличко.