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Новости Борьба с коронавирусом
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В ходе пятого этапа вакцинации привиться смогут лица со статусом беженца, - Минздрав

В ходе пятого этапа вакцинации привиться смогут лица со статусом беженца, - Минздрав

Иностранцы с видом на жительство и со статусом беженца смогут получить прививку от COVID-19 в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"В Украине начался пятый этап вакцинации против COVID-19.

Кто может вакцинироваться в Украине?

- Все желающие украинцы старше 18 лет,
- иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине,
- лица, которые подались на статус беженца в Украине или уже получили этот статус", - говорится в сообщении.

Отмечается, что записаться на вакцинацию можно в удобный для вас пункт прививки или центра массовой вакцинации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине стартовал пятый этап вакцинации от COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине обязательно произойдет, - Радуцкий

Автор: 

беженцы (1652) вакцина (3815) Минздрав (4903) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+1
Саакашвілі шолі ?
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21.07.2021 12:33 Ответить
+1
А прєдидущіє етапи вже закінчили? Я ось з третього, так ніхто навіть нее ворушиться. А читаюб, що вже п'ятий планують закінчувати. Ви там кидайте ото гімно курити!!!
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21.07.2021 14:03 Ответить
+1
Погуглите в Википедии понятие слова "сарказм". Может и полегчает после этого.
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21.07.2021 14:47 Ответить
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Саакашвілі шолі ?
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21.07.2021 12:33 Ответить
Ну прям етапи, аж цілих чотири,як голосно заявляють наче по п'ятому кругу всіх українців прививають
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21.07.2021 12:40 Ответить
Где патрули на улицах, отлавливающие прохожих и вакцинирующие, вакцинирующие? Беспощадная вакцинация закупленным шмурдяком должна быть закончена, позже привезут нормальные вакцины.
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21.07.2021 12:54 Ответить
Поздравляю.
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21.07.2021 13:02 Ответить
А какие "нормальные"? И чем они отличаются?
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21.07.2021 13:22 Ответить
в перечне вакцин, одобренных ВОЗ, числятся семь препаратов: два варианта вакцин от AstraZeneca, китайские Sinovac и Sinopharm, вакцины Pfizer/BioNTech, Janssen, а также Moderna.
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21.07.2021 14:12 Ответить
Файзер, АстраЗенека и Модерна у нас в ассортименте. В чем проблема?
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21.07.2021 14:15 Ответить
CoronaVac, которую за курточку Степанов закупил
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21.07.2021 14:19 Ответить
Ты волав что нет "нормальных вакцин". Оказалось, что есть. В чем проблема?
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21.07.2021 14:24 Ответить
Вы явно что-то путаете. Прочитайте внимательнее кто волав.
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21.07.2021 14:39 Ответить
"Беспощадная вакцинация закупленным шмурдяком должна быть закончена, позже привезут нормальные вакцины." - не ваши слова? Из этих слов следует, что "нормальных вакцин" нет и их привезут позже. Так какие "нормальные", которых нет, привезут позже?
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21.07.2021 14:41 Ответить
Погуглите в Википедии понятие слова "сарказм". Может и полегчает после этого.
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21.07.2021 14:47 Ответить
Т.е. есть в Украине нормальные вакцины?
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21.07.2021 14:47 Ответить
Есть. Приглашают ванны из вакцин принимать. Вы нормальный? Или так, приколупаться не к кому?
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21.07.2021 14:50 Ответить
Что вы несёте? Простой же вопрос - есть "нормальные вакцины" в Украине, или нет?
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21.07.2021 14:58 Ответить
Есть.
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21.07.2021 15:08 Ответить
В ходе пятого?! А щас какой? А скока будет? Млять, я все пропустил!!! Кстати, а Степанов с курткой по цене шкоды, это какой этап? Расскажите, кто в курсе, плз!
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21.07.2021 13:07 Ответить
А прєдидущіє етапи вже закінчили? Я ось з третього, так ніхто навіть нее ворушиться. А читаюб, що вже п'ятий планують закінчувати. Ви там кидайте ото гімно курити!!!
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21.07.2021 14:03 Ответить
 
 