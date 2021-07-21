В ходе пятого этапа вакцинации привиться смогут лица со статусом беженца, - Минздрав
Иностранцы с видом на жительство и со статусом беженца смогут получить прививку от COVID-19 в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"В Украине начался пятый этап вакцинации против COVID-19.
Кто может вакцинироваться в Украине?
- Все желающие украинцы старше 18 лет,
- иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине,
- лица, которые подались на статус беженца в Украине или уже получили этот статус", - говорится в сообщении.
Отмечается, что записаться на вакцинацию можно в удобный для вас пункт прививки или центра массовой вакцинации.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине стартовал пятый этап вакцинации от COVID-19.
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