В ходе пятого этапа вакцинации привиться смогут лица со статусом беженца, - Минздрав

Иностранцы с видом на жительство и со статусом беженца смогут получить прививку от COVID-19 в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"В Украине начался пятый этап вакцинации против COVID-19.



Кто может вакцинироваться в Украине?



- Все желающие украинцы старше 18 лет,

- иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине,

- лица, которые подались на статус беженца в Украине или уже получили этот статус", - говорится в сообщении.

Отмечается, что записаться на вакцинацию можно в удобный для вас пункт прививки или центра массовой вакцинации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине стартовал пятый этап вакцинации от COVID-19.

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