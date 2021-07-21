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Новости Судебная реформа
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ВСП отказался уволить судью Верховного Суда Ступак за ложь в декларациях: дисциплинарная палата сделала вид, что присланных НАБУ материалов нет, - Маселко

ВСП отказался уволить судью Верховного Суда Ступак за ложь в декларациях: дисциплинарная палата сделала вид, что присланных НАБУ материалов нет, - Маселко

Высший совет правосудия отказался уволить судью Верховного Суда Ольгу Ступак за незаконное обогащение и ложь в декларациях. ВСП проигнорировал материалы уголовного производства, которые передало НАБУ.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук адвокат Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.

"Высший совет правосудия вновь подтвердил, что благодаря лжи можно стать судьей Верховный Суд. На момент конкурса в Верховный Суд в 2017 году состояние семьи судьи Ольги Ступак явно не соответствовало их доходам. На собеседовании в ВККС она солгала об источниках происхождения средств для покупки новенькой BMW за 1 400 000. Говорила, что с продажи другого автомобиля, только вот продажа состоялась через месяц после покупки. Солгала откуда средства у свекрови, которая является номинальным владельцем дома под Киевом на 380 кв., где живет сама судья. Рассказывала, что свекровь заработала, а оказалось, что это муж судьи заплатил. Солгала о том, с каких пор она стала жить в этом доме. Говорила с 17 года, тогда как тел. трафики говорят, что с 2015. Я сознательно говорю утвердительно, потому что все эти факты доказаны документально в ходе расследования дела НАБУ", - рассказал Маселко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Судья Верховного Суда Ступак трижды попалась на лжи во время конкурса, а ВСП заявил, что такое поведение не порочит звание судьи, - Маселко

"Откуда средства на такие состояния судья же не объяснила. Она могла сесть за это в тюрьму, но Конституционный Суд ее спас, когда признал неконституционным уг. ответственность за незаконное обогащение и ложь в декларациях. Но это является основанием для увольнения судьи и мы еще в начале 2018 подали такую ​​жалобу. Затем НАБУ предоставило все материалы, которые подтверждали ложь судьи. В ВСП тянули 3,5 года и наконец-то решили, что судья ничего не нарушила", - акцентировал адвокат.

"Вы спросите, как же опровергнуты доказательства предоставленные НАБУ? А никак. Ступак ни разу не пришла на заседание и не объяснила обнаруженные НАБУ факты. Дисциплинарная палата ВСП тоже никак не объяснила, почему полностью проигнорировала материалы НАБУ. Просто сделала вид, что их нет. Поэтому судья Ступак, которая олицетворяет собой полный набор того, за что люди не доверяют судам благодаря ВСП полностью избежала наказания. Чем дольше мы будем тянуть с перезагрузкой этой ВСП, тем сложнее будет оздоровить нашу судебную систему", - резюмировал Маселко.

ВСП отказался уволить судью Верховного Суда Ступак за ложь в декларациях: дисциплинарная палата сделала вид, что присланных НАБУ материалов нет, - Маселко 01
ВСП отказался уволить судью Верховного Суда Ступак за ложь в декларациях: дисциплинарная палата сделала вид, что присланных НАБУ материалов нет, - Маселко 02
ВСП отказался уволить судью Верховного Суда Ступак за ложь в декларациях: дисциплинарная палата сделала вид, что присланных НАБУ материалов нет, - Маселко 03

Автор: 

НАБУ (4232) Верховный Суд (1100) судебная реформа (1802) судья (2651) Высший совет правосудия (568) Маселко Роман (94)


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Топ комментарии
+21
Ну... І от шо робити далі? Здається тільки відстріл може зупинити це свавілля дуддівської системи.
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21.07.2021 12:45 Ответить
+14
ОПГ в мантиях, самая сильная ОПГ в Украине
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21.07.2021 12:58 Ответить
+10
ВРП відмовилася звільнити суддю Верховного Суду Ступак за брехню в деклараціях: дисциплінарна палата вдала, що надісланих НАБУ матеріалів немає, - Маселко - Цензор.НЕТ 7666

"Нет у вас методов против Кости Сапрыкина!" ©
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21.07.2021 13:03 Ответить
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Ну... І от шо робити далі? Здається тільки відстріл може зупинити це свавілля дуддівської системи.
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21.07.2021 12:45 Ответить
Вводить внешнее управление ЕС+США. Только так.
А отстрел - ну так на их места сядут те, кто остреливал.
Как после Майдана.
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21.07.2021 12:54 Ответить
Ось вчора Рада це і започаткувала. З Богом!
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21.07.2021 13:03 Ответить
????
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21.07.2021 13:10 Ответить
розплющте очі,а в тих сша і єс чи не така ж сама корупція?
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21.07.2021 14:25 Ответить
Надо не всп перегружать , а начинать публичные казни судейской банды !
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21.07.2021 12:46 Ответить
таки да, продажные судьи не оставляют Народу другого выхода как суд Линче!
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21.07.2021 13:30 Ответить
помнится бубося тоже "забыл" декларировать 5 миллионов от спекуляций с ОВДП.
Потом "вспомнил" но никто его за забывчивость не уволил. А судьи шо, рыжие, - их тоже память подводит.
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21.07.2021 12:47 Ответить
ВРП відмовилася звільнити суддю Верховного Суду Ступак за брехню в деклараціях: дисциплінарна палата вдала, що надісланих НАБУ матеріалів немає, - Маселко - Цензор.НЕТ 4023Все, вместе с ************, косят под дурачка и на Майдан кивают и на *****. А законов не соблюдают. надо бы вспомнить пройденное
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21.07.2021 13:04 Ответить
А кто такой Линч?
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21.07.2021 12:52 Ответить
https://anews.com/novosti/118705024-sud-lincha-i-linchevanie-chto-znachit-i-otkuda-poshlo-jeto-vyrazhenie.html Суд Линча и линчевание - это публичная казнь подозреваемого без суда
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21.07.2021 13:33 Ответить
Ты же не серьезно, правда? Ты же не думаешь, что я не знаю, что такое суд Линча или, на крайняк, не умею пользоваться Гуглом?!
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21.07.2021 13:46 Ответить
тогда значит тебе лишь бы в лужу пукнуть? или как?
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21.07.2021 14:01 Ответить
Просрали такой шанс в 14-ом! Теперь скольким поколениям терпеть это?
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21.07.2021 12:55 Ответить
Просрали, коли Чорновола не вибрали Президентом. А далі, все закономірно до цього шло.
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21.07.2021 13:13 Ответить
Приблизно цю фразу я говорив на початку грудня 1991 року.
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21.07.2021 14:33 Ответить
При чому з того моменту, коли Порошенко заскочив на бульдозер, щоб стримувати народ від повалення Януковича ще 1 грудня 2013-го. Авжеж, "тільки мирними мітингами і зібраннями". Якби не "Правий сектор", було б як в Білорусі.
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21.07.2021 13:35 Ответить
Це все "зелебобіки" в 14 му просрали ,да?
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21.07.2021 14:27 Ответить
Рука руку моет, вернее, одна рука другой руке деньги носит.
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21.07.2021 12:57 Ответить
Реформа і ще раз реформа, бо це кубло буде захищатись всьома засобами! Потрібні великі зміни в законодавстві, щоб жодне падло не сховалось.
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21.07.2021 12:58 Ответить
Ну и кто ее сделает, эту реформу? Ли Кван Ю? Или Беня со своим стадом?
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21.07.2021 13:03 Ответить
і до чого тут Беня?
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21.07.2021 14:54 Ответить
ОПГ в мантиях, самая сильная ОПГ в Украине
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21.07.2021 12:58 Ответить
только садить на кол..
другого пути перевоспитания нет
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21.07.2021 13:02 Ответить
Нет просто санкций чтобы за такое ВСП разогнать, поэтому от безнаказанности
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21.07.2021 13:02 Ответить
ВРП відмовилася звільнити суддю Верховного Суду Ступак за брехню в деклараціях: дисциплінарна палата вдала, що надісланих НАБУ матеріалів немає, - Маселко - Цензор.НЕТ 7666

"Нет у вас методов против Кости Сапрыкина!" ©
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21.07.2021 13:03 Ответить
Эта судейская мафия - враг, оплот всего зла в Украине и 5-я колонна Кремля.
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21.07.2021 13:17 Ответить
Кто-то хочет честности от одной судебной структуры, когда другие структуры сплошь коррумпированы? Этого не будет. Поэтому тезис Нужны высокие зарплаты, чтобы не было коррупции - всего лишь способ вызвать недовольство и транжирить бюджет.
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21.07.2021 13:23 Ответить
когдато беднаялюля выдвигала такой же тезис.... но шота пошло нетак..... и нетуда......
шота опять пошло накарман
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21.07.2021 13:37 Ответить
У тому ж таки "оновленому" ВС таких хитровиготовлених суддів не менше половини. Якщо б завтра за ними мали прийти, то уже сьогодні ці "феміноїди" до ночі уже були б хто у Криму, хто у Росії. У них для такого повороту подій все підготовлено. Чаус не дасть збрехати. А от членів і "членкинь" із ВСП слід було б притягати до кримінальної відповідальності за невжиття заходів. У них в ходу така собі фішечка - "збільшення довіри до судової влади", яку вони скрізь пхають, на усяких з'їздах, виступах, статейках, типу наукових роботах. Погугліть і побачите скільки про це варнякають, що аж гидко. А вирішення багатьох проблем у судах доволі проста - персональна відповідальність, а не тотальна безкарність.
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21.07.2021 13:36 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B

- а что ещё есть чем унять разнузданную власть придержащих? если есть примеры - в студию
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21.07.2021 13:45 Ответить
Гнать Всю ВРП в шею. Их самих всех надо садить.
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21.07.2021 14:01 Ответить
Круговая порука привела к тому, что Украина в которой живут судьи, прокуроры, полицейские генералы и чиновники высших эшелонов власти это совсем не та Украина в которой проживают все остальные "изгои"...
Их отношения к друг-другу настолько "высоки", что Ступак решает вопрос своего дальнейшего пребывания на должности судьи легко по телефону даже не приходя на заседания ВРП.
Обращать внимание на адвоката Маселко этим "небожителям" как минимум оскорбительно, ведь у них на кону "збільшення довіри до судової влади", а тут какой-то Маселко....
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21.07.2021 14:02 Ответить
Главное - не допустить международных экспертов !!!
Далой внешнее управление, свои судди сами всё порешают!
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21.07.2021 14:03 Ответить
Начинать нужно было с посадки кивалова-******** в 2005 г, но у Ющенка были свои планы.
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21.07.2021 14:28 Ответить
Начинать надо было с Чорновола или Лукьяненка,а не с Кравчука в 1991м.
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21.07.2021 16:11 Ответить
Бо врп - такі само пройдисвіти і повії, як і кандидат(к)и на звільнення.
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21.07.2021 14:29 Ответить
От вам реальний доказ, що собою зараз являє наша "судова" система: ЦЕ НАСКРІЗЬ КОРУМПОВАНЕ ЗАКРИТЕ КЛАНОВЕ УТВОРЕННЯ МАФІОЗНОГО ТИПУ. В них діють правила квазі-омерти: покривати і не здавати "своїх", не впускати "чужих"(себто чесних) у свої лави, намагатись "пов'язати" будь-яку владу системою відносин "ти мені - я тобі". Попри "райдужні сподівання" на якийсь катарсис - очищення нашого"кривосуддя"(якщо таки остаточно провалиться судова реформа), я все більше упевнююсь: цим панам у мантіях реально може завадити руйнувати країну тільки один Суд - СУД ЛІНЧА!!
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21.07.2021 15:37 Ответить
ВИЩА РАДА ПОКИДЬКІВ !!!!!!!!!!
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21.07.2021 17:19 Ответить
А в чём проблема. Судья Ступак, как и Усик и Гулейков не рассматривают дела меньше сотен тысяч гривень. Игнорят, как и ВРП, правовые выводы Верховного Суда. Вот оттуда и доходы
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12.10.2021 10:53 Ответить
 
 