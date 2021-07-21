ВСП отказался уволить судью Верховного Суда Ступак за ложь в декларациях: дисциплинарная палата сделала вид, что присланных НАБУ материалов нет, - Маселко

Высший совет правосудия отказался уволить судью Верховного Суда Ольгу Ступак за незаконное обогащение и ложь в декларациях. ВСП проигнорировал материалы уголовного производства, которые передало НАБУ.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук адвокат Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.

"Высший совет правосудия вновь подтвердил, что благодаря лжи можно стать судьей Верховный Суд. На момент конкурса в Верховный Суд в 2017 году состояние семьи судьи Ольги Ступак явно не соответствовало их доходам. На собеседовании в ВККС она солгала об источниках происхождения средств для покупки новенькой BMW за 1 400 000. Говорила, что с продажи другого автомобиля, только вот продажа состоялась через месяц после покупки. Солгала откуда средства у свекрови, которая является номинальным владельцем дома под Киевом на 380 кв., где живет сама судья. Рассказывала, что свекровь заработала, а оказалось, что это муж судьи заплатил. Солгала о том, с каких пор она стала жить в этом доме. Говорила с 17 года, тогда как тел. трафики говорят, что с 2015. Я сознательно говорю утвердительно, потому что все эти факты доказаны документально в ходе расследования дела НАБУ", - рассказал Маселко.

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"Откуда средства на такие состояния судья же не объяснила. Она могла сесть за это в тюрьму, но Конституционный Суд ее спас, когда признал неконституционным уг. ответственность за незаконное обогащение и ложь в декларациях. Но это является основанием для увольнения судьи и мы еще в начале 2018 подали такую ​​жалобу. Затем НАБУ предоставило все материалы, которые подтверждали ложь судьи. В ВСП тянули 3,5 года и наконец-то решили, что судья ничего не нарушила", - акцентировал адвокат.

"Вы спросите, как же опровергнуты доказательства предоставленные НАБУ? А никак. Ступак ни разу не пришла на заседание и не объяснила обнаруженные НАБУ факты. Дисциплинарная палата ВСП тоже никак не объяснила, почему полностью проигнорировала материалы НАБУ. Просто сделала вид, что их нет. Поэтому судья Ступак, которая олицетворяет собой полный набор того, за что люди не доверяют судам благодаря ВСП полностью избежала наказания. Чем дольше мы будем тянуть с перезагрузкой этой ВСП, тем сложнее будет оздоровить нашу судебную систему", - резюмировал Маселко.





