За пять месяцев в Украине умерли 299,9 тыс. человек, только за май - 57,2 тыс., - Госстат
За январь-май 2021 года в Украине умерло 299 964 человек. По официальной информации, COVID-19 стал причиной смерти 33 912 человек, злокачественные новообразования (рак) - 30 333 граждан.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
По данным статистического ведомства, всего в мае умерло 57 293 украинцев (в том числе от COVID-19 - 6 327 человек).
Наиболее частая причина смерти с начала года - болезни системы кровообращения, от которых умерло 185 828 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 129 918 человек, от цереброваскулярных болезней (инсульта) - 35 424 человек.
По данным Госстата, за январь-май инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 2 710 человек, среди них туберкулез - 1 264, от СПИДа умерло 983 украинцев.
Болезни органов дыхания стали причиной смерти 10 464 человек (в т.ч. грипп и пневмония - 8 252 человек). Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 10 316 человек.
Кроме того, 11 345 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 1 172 граждан, утопление - 390, гибель на пожаре - 671, случайное отравление (кроме алкоголя) - 766, отравление алкоголем -881, самоубийства - 2356, умышленные убийства - 537.
Напомним, по данным Государственной службы статистики, в 2020 году от COVID-19 умерло 20 709 украинцев.
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Отака фігня, малята.
слава україні
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