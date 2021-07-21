В одной из оппозиционных партий Польши не исключают возможность "полюбить" Россию с оккупированным Крымом: Наверное, не будет другого выхода

Советник лидера одной из главных польских оппозиционных партий "Движение Польша 2050" Катажина Пелчиньская-Наленч не исключает, что однажды придется закрыть глаза на оккупацию Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом она сказала в интервью для Польского института международных отношений.

По словам Пелчиньской-Наленч, которая раньше работала послом в России, чем больше россиян чувствуют, что их любят в Европе и что их не отвергает Европа, включая Польшу, тем выше шансы, что однажды они смогут приспособиться и найти свои европейские корни.

На вопрос о том, можно ли "полюбить" Россию с оккупированным Крымом и Донбассом, политик отметила, что с Крымом такой вариант возможен.

"Возможно, нам придется полюбить их с Крымом. Будем реалистами: нам не понравится Россия с Донбассом, но, возможно, когда-то с Крымом не будет другого выхода", - отметила она.

"Так же, как нам нравится Израиль с различными оккупированными территориями. Можно найти много аналогий. Не дай бог, я не хочу защищать аннексию Крыма, потому что это, безусловно, была агрессия, но мысль, что у нас будет Россия, которая добровольно откажется от Крыма? Я этого не вижу. Даже в очень демократической России с очень демократической властью я не вижу возвращения Крыма", - добавила Пелчиньская-Наленч.

Отмечается, что согласно последним опросам "Движение Польша 2050" является третьим по популярности после правящей партии "Право и справедливость" и оппозиционной "Гражданской коалиции", но в течение определенного периода занимало и второе место в рейтингах.

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