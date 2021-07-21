В одной из оппозиционных партий Польши не исключают возможность "полюбить" Россию с оккупированным Крымом: Наверное, не будет другого выхода
Советник лидера одной из главных польских оппозиционных партий "Движение Польша 2050" Катажина Пелчиньская-Наленч не исключает, что однажды придется закрыть глаза на оккупацию Крыма.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом она сказала в интервью для Польского института международных отношений.
По словам Пелчиньской-Наленч, которая раньше работала послом в России, чем больше россиян чувствуют, что их любят в Европе и что их не отвергает Европа, включая Польшу, тем выше шансы, что однажды они смогут приспособиться и найти свои европейские корни.
На вопрос о том, можно ли "полюбить" Россию с оккупированным Крымом и Донбассом, политик отметила, что с Крымом такой вариант возможен.
"Возможно, нам придется полюбить их с Крымом. Будем реалистами: нам не понравится Россия с Донбассом, но, возможно, когда-то с Крымом не будет другого выхода", - отметила она.
"Так же, как нам нравится Израиль с различными оккупированными территориями. Можно найти много аналогий. Не дай бог, я не хочу защищать аннексию Крыма, потому что это, безусловно, была агрессия, но мысль, что у нас будет Россия, которая добровольно откажется от Крыма? Я этого не вижу. Даже в очень демократической России с очень демократической властью я не вижу возвращения Крыма", - добавила Пелчиньская-Наленч.
Отмечается, что согласно последним опросам "Движение Польша 2050" является третьим по популярности после правящей партии "Право и справедливость" и оппозиционной "Гражданской коалиции", но в течение определенного периода занимало и второе место в рейтингах.
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Їм можна не ходити на суди ...
Источник: https://censor.net/ru/n3278346
Завербували Катажину?
Спочатку такі з пониженою соціальною відповідальністю готові подарувати пуйлу чуже, а потім віддадуть і своє.
однажды некто Чемберлен уже привозил еропе "мир"..........
зареєстроване як асоціація з 24 серпня 2020 року. 3 листопада 2020 року............................
хххех............................ павлины говоришь(С)
- журнашлюха............... ну и "посол в раисе" тоже не ............ собачий
Джидайка.
Они отстаивают интересы России.
а завтра полюбить Россию с Польским федеральным округом.