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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В одной из оппозиционных партий Польши не исключают возможность "полюбить" Россию с оккупированным Крымом: Наверное, не будет другого выхода

В одной из оппозиционных партий Польши не исключают возможность

Советник лидера одной из главных польских оппозиционных партий "Движение Польша 2050" Катажина Пелчиньская-Наленч не исключает, что однажды придется закрыть глаза на оккупацию Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом она сказала в интервью для Польского института международных отношений.

По словам Пелчиньской-Наленч, которая раньше работала послом в России, чем больше россиян чувствуют, что их любят в Европе и что их не отвергает Европа, включая Польшу, тем выше шансы, что однажды они смогут приспособиться и найти свои европейские корни.

На вопрос о том, можно ли "полюбить" Россию с оккупированным Крымом и Донбассом, политик отметила, что с Крымом такой вариант возможен.

"Возможно, нам придется полюбить их с Крымом. Будем реалистами: нам не понравится Россия с Донбассом, но, возможно, когда-то с Крымом не будет другого выхода", - отметила она.

"Так же, как нам нравится Израиль с различными оккупированными территориями. Можно найти много аналогий. Не дай бог, я не хочу защищать аннексию Крыма, потому что это, безусловно, была агрессия, но мысль, что у нас будет Россия, которая добровольно откажется от Крыма? Я этого не вижу. Даже в очень демократической России с очень демократической властью я не вижу возвращения Крыма", - добавила Пелчиньская-Наленч.

Отмечается, что согласно последним опросам "Движение Польша 2050" является третьим по популярности после правящей партии "Право и справедливость" и оппозиционной "Гражданской коалиции", но в течение определенного периода занимало и второе место в рейтингах.

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Автор: 

Крым (26425) оккупация (10199) Польша (8511) россия (96184) Донбасс (26957)


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Топ комментарии
+38
Еще одни кркмлевские шлюхи. Интересно, а есть вообще страны в Европе, где в политике нет коррупционных кацапских денег?
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21.07.2021 12:50 Ответить
+21
Мадам дуже скоро вам доведеться "полюбити" кацапів на власному кордоні, який ще недавно називався польсько- білоруським.
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21.07.2021 13:04 Ответить
+20
Проституция в Европе легальна , так что деньги не пахнут, даже если они в крови !
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21.07.2021 12:53 Ответить
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всім давно зрозуміло,що ти каЦап лаптекопитний.
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21.07.2021 23:26 Ответить
какой-то сраный советник, какой-то партии че-то там заявил и хопа, - такую "важную" новость безошибочно нашла раша тудей и бегом ознакомила с ней своихпоклонников
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21.07.2021 12:58 Ответить
Потерпілий і прокурори не з'явилися. Суд над Фединою і Звіробій перенесли на жовтень
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21.07.2021 12:59 Ответить
А вчора ДБРівці не з'явились на засідданя суду по позову активістів проти ДБР, яке відмовилось відкривати справу по "вагнерівцях".
Їм можна не ходити на суди ...
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21.07.2021 13:05 Ответить
"...тем выше шансы, что однажды они смогут приспособиться и найти свои европейские корни..." Пшекалка не знает простую истину, что навозный червь ни когда не сможет найти свои корни в генеалогическом древе пчелы.
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21.07.2021 13:00 Ответить
"По словам Пелчиньской-Наленч, которая раньше работала послом в России ..."

Источник: https://censor.net/ru/n3278346

Завербували Катажину?
Спочатку такі з пониженою соціальною відповідальністю готові подарувати пуйлу чуже, а потім віддадуть і своє.
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21.07.2021 13:01 Ответить
Мадам дуже скоро вам доведеться "полюбити" кацапів на власному кордоні, який ще недавно називався польсько- білоруським.
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21.07.2021 13:04 Ответить
Куме ! Ви знаєте , всьо сі мінєє в життю . Тиждень тому , пішов я з жінков до лісу . Напали батяри , мене побили , а жінку полюбили ! Вчора знов ям пішов з жінков по гриби , до лісу . Знов батяри . Жінку побили , а мене полюбили, курва ! Всьо сі мінєє куме в життю , всьо сі мінєє . Я так розумію , що Польща теж чекає коли москалі її ********* .
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21.07.2021 13:07 Ответить
ну так раша ніби всім намєкає: окупація ізраїлем зах.берегу та сх.єрусалиму, голанських висот, насильницька зміна населення, майна, терор та насилля , нехтування правами жителів територій- і лише бла бла вже більше 60років,азабоченость. тож модкель поведінки проста- так незаконно, але факт є фактом, тим паче бізнес, гроші не пахнуть. і на жаль це і є подвійними стандартами цивілізованого світу. та ж німеччина однаково на словах і діях відноситься як до ізраїльскої так і російської окупацій
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21.07.2021 13:07 Ответить
Когда вы станете польским раком и вас "полюбят", то потом встать из этой позы вы уже не сможете.
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21.07.2021 13:08 Ответить
Активизировались мордовские проститутки...
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21.07.2021 13:09 Ответить
Любовь за деньги - стара как мир.
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21.07.2021 13:20 Ответить
чим скоріше ********* расію з кримом, тим скоріше приймуть рісію з варшавою і гданськом. Дурне бабисько...
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21.07.2021 13:22 Ответить
свой жопоблок, удивительно конечно.
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21.07.2021 13:23 Ответить
"Советник лидера одной из главных польских оппозиционных партий "Движение Польша 2050" Катажина Пелчиньская-Наленч не исключает, что однажды придется закрыть глаза на оккупацию Крыма..." Пусть потом не обижается если другие будут закрывать глаза, когда их Польшу будут дербанить как нацисты с коммуняками в 1939 году. https://censor.net/ru/n3278346
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21.07.2021 13:23 Ответить
Интересно, как сейчас сложилось бы, если бы тогда коммуняки с Гитлером не поделили Польшу...
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21.07.2021 13:33 Ответить
как делают такие "партии" набрав туда пару-другую сотен клошар догадаться не трудно..........
однажды некто Чемберлен уже привозил еропе "мир"..........
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21.07.2021 13:27 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0_2050

зареєстроване як асоціація з 24 серпня 2020 року. 3 листопада 2020 року............................

хххех............................ павлины говоришь(С)
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21.07.2021 13:30 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F

- журнашлюха............... ну и "посол в раисе" тоже не ............ собачий
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21.07.2021 13:32 Ответить
Да это скорее всего проплаченные пуйлом, типа как АдГ в Германии или ЛеПенша во Франции. И сейчас они просто отрабатывают свои деньги. А на выборах шансов у них нет - поляки искренне ненавидят кацапов.
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21.07.2021 13:32 Ответить
боже ну и маячня...как такие тупни становятся политиками? Может этой дуре сесть почитать историю СВОЕЙ страны и немного подумать над тем, можно ли из шариковых сделать европейцев? Ну как можно не уважать своих предков, свою историю и даже допускать малейшую гнилую мыслишку о каком то сотрудничестве с кацапами?! вам что цивилизованного мира мало? Зачем вы лезете в сортир? дблбл
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21.07.2021 13:32 Ответить
Как-как.... Денег получили, да и всё. В Польше нет и не может быть прокацапских партий.
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21.07.2021 13:34 Ответить
Я поважаю поляків за їхню національну монолітність і це те, що українцям не вистачає але історичні факти такі, що спочатку Польща лягла під Германію як остання курва, а потім «полюбила» чергового загарбника -совєти із допомогою котрого, вчинила геноцид і депортацію українців із їхніх історичних теренів! В той час УПА воювало на три фронти! Слава Героям!
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21.07.2021 13:34 Ответить
Надеюсь в случае чего польские националисты размажут ее как жирного таракана по паркету, чтобы брызги разлетелись по обоям.
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21.07.2021 13:35 Ответить
Поляки мали б цій промосковській стерві язика відрубати.
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21.07.2021 13:36 Ответить
Во первых,это какая-то седьмая вода на киселе,а во вторых,ее за эти слова вздрючат по полной.
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21.07.2021 13:38 Ответить
Это бывший посол Польши в России и представитель Польши в ЕС.
Джидайка.
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21.07.2021 14:53 Ответить
Не забувайте, Росія просто і тупо знищила всю польську політичну еліту в терористичному акті і як кажуть самі поляки, це було зроблено за замовленням одного із братів Качинських. Звичайно, це «теорія заколоту»'але я це чув від поляків. Менше із тим. Як відреагувала Польща?-мовчки втерлась.
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21.07.2021 13:41 Ответить
Кое что о любви в Европе:
В одній з опозиційних партій Польщі допускають можливість "полюбити" Росію з окупованим Кримом: мабуть, не буде іншого виходу - Цензор.НЕТ 3043
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21.07.2021 13:55 Ответить
В одній з опозиційних партій Польщі допускають можливість "полюбити" Росію з окупованим Кримом: мабуть, не буде іншого виходу - Цензор.НЕТ 2215
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21.07.2021 13:56 Ответить
Тоді пшекам прийдеться готуватись полюбити Україну з Краковом та Любліном
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21.07.2021 14:06 Ответить
В польском языке есть очень подходящее слово - "курва".
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21.07.2021 14:06 Ответить
Полякам было мало что к@цапы угробили самолет под Смоленском с их гос апаратом на борту да еще и в канун Катынской мясорубки.
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21.07.2021 14:12 Ответить
Так будет, и ничего с этим поделать нельзя, никто не хочет жить в вечных санкциях, тем более что Украина сильно слабый игрок на мировой арене.
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21.07.2021 14:19 Ответить
Украина не "слабый игрок", а страна с многочисленными неукраинскими дипломатами.
Они отстаивают интересы России.
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21.07.2021 14:47 Ответить
Сильнішого гравця за Україну, годі й шукати, її намагаються знашити з часів Київської русі правонуступницею якої є Україна, а виходить так що гинуть якраз ті країни що посмілилися її зачіпити!
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21.07.2021 16:09 Ответить
Нарід! Не робить бурю у стакані , Це всього лише особиста думка якойсь там Катаржини . Якщо хтось тут в Украіні з депутатів Жопаблоку висрав би за Крим чи за дрючбу з расеей в медіа то зрозуміло що це не думка Украіни а лише думка пари довбойопів
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21.07.2021 14:28 Ответить
Вона була послом Польщі у Московії
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21.07.2021 14:32 Ответить
Совпадение? Не думаю.
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21.07.2021 14:48 Ответить
Встигли вербанути так чи інакше.
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21.07.2021 16:17 Ответить
Навіщо ти його поховав ?
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21.07.2021 14:40 Ответить
ой, качинский, сорри
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21.07.2021 14:42 Ответить
Качинский наверное в гробу сейчас переворачивается....
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21.07.2021 14:42 Ответить
Поляки кажуть , що брат вбив брата кацапськими руками . Тобто ,той за кого думють, що вбили, насправді живий . Я знаю, бо у нас прямі родичі в Варшаві.
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21.07.2021 15:45 Ответить
Польскі зборонені комунякі , разом з польскими неофашистами , в інших обгортках , під видом опозиції, за кацапські гроші повилазили , але ! Але більшість поляків ,відверто ненавидять рашу , комуняк , пам'ятають окупацію так що ні фіга в них не вийде.
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21.07.2021 14:37 Ответить
феерическая долбошлепка
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21.07.2021 14:46 Ответить
Девушка с прожидью. Вот так они и работают: сегодня полюбить Россию с Крымом,
а завтра полюбить Россию с Польским федеральным округом.
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21.07.2021 14:50 Ответить
та вона з обойми Квасневського. Той бородить неприякаянній, щось і не чути зовсім. Ніхто бабла не несе. От і ця мамзель хоче вовчику потрафити, а як назвала свою ціль аж 2050 рік, навряд чи доживуть мамзель і її московські друзі які так "шукають" європейські корені, Крім гіркого полину та бояри нічого знайти не можуть.
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21.07.2021 15:24 Ответить
А на Смоленську авіакатастрофу вона очі закрила чи їй це до дупи?
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21.07.2021 17:35 Ответить
В одній з опозиційних партій Польщі допускають можливість "полюбити" Росію з окупованим Кримом: мабуть, не буде іншого виходу - Цензор.НЕТ 1250
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21.07.2021 18:30 Ответить
Цікаво,поляки ще отій дурі в"язи не скрутили? Ну то нехай начувається,бо поляки до усіляких таи москвофільських шльондр вельми люті,лютіші за українців удесятеро!
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21.07.2021 19:38 Ответить
нормально... и в Польше есть дешовки......
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21.07.2021 20:30 Ответить
Можно эту курву объявить хотя бы персоной нон грата в Украине?
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21.07.2021 23:03 Ответить
Да, поляки в 1939 году должны были полюбить Германию и СССР, и тогда Гитлер и Сталин не почувствовали бы себя отвергнутыми и не вторглись бы в Польшу.
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22.07.2021 00:29 Ответить
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