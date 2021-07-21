Песков о соглашении США и Германии по "Северному потоку-2": Деталями не располагаем
Берлин и Вашингтон достигли определенного понимания по газопроводу "Северный поток - 2" во время визита канцлера Ангелы Меркель в США, однако их детали Кремлю пока неизвестны.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы знаем, что тема "Северного потока - 2" стояла высоко в повестке дня контактов канцлера ФРГ в Вашингтоне, - отметил представитель Кремля. - Мы знаем о том, что было достигнуто определенное понимание между Берлином и Вашингтоном. А в остальном - деталями мы пока не располагаем".
В то же время Песков, комментируя договоренности США и ФРГ о возможных санкциях против РФ за давление на Киев отметил, что "Россия последовательно отвергает любые попытки обвинить ее в использовании энергоресурсов в качестве орудия политического давления".
"В целом всем должно быть хорошо известно, что Россия всегда последовательно отвергала любые обвинения в том, что она использует энергоресурсы в качестве орудия политического давления", - сказал Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что "так не было никогда и так и не будет".
"Все является предметом коммерческой договоренности и коммерческой целесообразности", - добавил он.
При этом Песков не стал давать каких-либо оценок намерению США и Германии и призвал дождаться официальных заявлений с их стороны в отношении возможности введения новых санкций против "Северного потока - 2". "Давайте мы сначала дождемся какой-то официальной информации на этот счет или какой-то текст будет опубликован или какие-то заявления будут сделаны на этот счет. После этого уже мы будем их оценивать", - сказал он.
Как сообщила ранее со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal, Соединенные Штаты и Германия могут объявить о достижении сделки по "Северному потоку - 2" уже в среду, 21 июля.
Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на проект соглашения США и ФРГ по теме "Северного потока 2", что власти ФРГ будут готовы принять ответные меры, если Россия будет использовать поставки энергоносителей как средство оказания давления на Украину.
"США и ФРГ близки к соглашению по поводу "Северного потока 2". Оно предусматривает санкции и другие ответные меры, если Россия попробует использовать энергоносители как оружие против Украины", - пишет агентство со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ.
В нем, по данным Bloomberg, отмечается, что ФРГ также будет готова не только сама принимать меры против РФ, но и настаивать на реакции на уровне ЕС.
"В частности, как говорится в документе, речь может идти о санкциях, чтобы ограничить российский экспорт энергоносителей", - сообщает агентство.
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Про це вона заявила в вівторок під час виступу в Конгресі, відеозапис якого розміщений на її офіційній твіттер-сторінці, https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284069-kongres-mae-vidhiliti-budaki-domovlenosti-ssa-j-frn-sodo-nord-stream-2-kaptur.html передає «Укрінформ».
«Я виступаю разом з нашими союзниками в Центральній та Східній Європі проти «Північний потік-2″. Конгрес повинен відхилити будь-які угоди, які не можуть захистити трансатлантичну безпеку та суверенітет України», - наголосила Каптур.
На відео, доданому до текстового повідомлення, записаний її виступ перед членами Конгресу в вівторок.
США з ФРН вирішують питання без Зеленського. А в цей час московський емісар Зеленський зі всіх щілин котить бочку на Захід.
https://i1.wp.com/ukrmir.info/wp-content/uploads/2021/07/ukrmir_info-72.jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/ukrmir.info/wp-content/uploads/2021/07/ukrmir_info-72.jpg?ssl=1 США і Німеччина близькі до домовленостей щодо газопроводу «Північний потік - 2», вони, як очікується, будуть включати можливість введення санкцій проти Москви, якщо фашистська росія буде використовувати енергоресурси для тиску на Україну або зробить прямий акт агресії проти неї. Про це повідомило у вівторок агентство Блумберг,
Кінокомпанії, в яких працює дружина Кирила Тимошенка, отримують з державного бюджету десятки млн гривень на зйомки фільмів.
Про це йдеться в матеріалі https://bykvu.com/ua/bukvy/prezidentskij-prorab-kirilo-timoshenko-vid-firtasha-i-do-zelenskogo/ #Букв https://bykvu.com/ua/bukvy/prezidentskij-prorab-kirilo-timoshenko-vid-firtasha-i-do-zelenskogo/ "Президентський прораб Кирило Тимошенко від Фірташа і до Зеленського".
Альоні Тимошенко належать https://clarity-project.info/tenderer/40512445 ТОВ "Гудмедіа" , https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/34343702/ ТОВ "Українська кіношкола" та https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/43471040/ ТОВ "Дрім Фільм" . Загалом, підприємницька діяльність у 2020 році принесла їй понад 6 мільйонів гривень доходу. Крім того, вона отримувала заробітну плату від https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/34343702/ ТОВ "Українська кіношкола" , у якому працює директоркою та є його співзасновницею, і https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/33998086/ ТОВ "Інформаційне агентство Медіа ресурси менеджмент" (https://uaculture.org/organisations/media-resursy-menedzhment/ партнер Українського культурного фонду - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1976-19#n205 бюджетної установи , підзвітної Міністерству культури та інформаційної політики), а також ГО "Спілка підприємців теле та кіноіндустрії", одним із засновників якої є Андрій Єрмак.
Недержание?
Ловить нечего.
Песков о соглашении США и Германии по "Северному потоку-2": дусб лурджебам кундур басрук
що помінялося?
шо, отак з першого дня і було ясно?
нереально розумний!
навіть напевно
а ми, як завжди, регочемо з тупої фашні
Більшість керівних посад у німецькій політиці досі належать німцям із західних федеральних земель. Водночас саме федеральний президент і канцлерка мають східне походження. І це часом дуже помітно.https://www.dw.com/uk/меркель-і-ґаук-східні-німці-на-чолі-фрн/a-18728407
https://svitppt.com.ua/images/44/43359/960/img2.jpg В юності Ангела була в піонерській організації, Комуністичному союзі молоді, і одночасно була членом молодіжної організації християнських демократів. У школі добре опанувала російську мову.Часто відвідувала Москву у складі делегацій молододі НДР . Пізніше вивчила англійську. У 1978 році закінчила фізичний факультет Лейпцизького університету, у 1986 захистила дисертацію. З 1978 до 1990 працювала в Центральному інституті фізичної хімії Академії наук НДР. Рано виходить заміж за фізика Ульріха Меркеля, з яким незабаром розлучається і сходиться з професором Йоахимом Зауером, на той час розведеним і батьком двох дітей.