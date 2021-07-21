Песков о соглашении США и Германии по "Северному потоку-2": Деталями не располагаем

Берлин и Вашингтон достигли определенного понимания по газопроводу "Северный поток - 2" во время визита канцлера Ангелы Меркель в США, однако их детали Кремлю пока неизвестны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что тема "Северного потока - 2" стояла высоко в повестке дня контактов канцлера ФРГ в Вашингтоне, - отметил представитель Кремля. - Мы знаем о том, что было достигнуто определенное понимание между Берлином и Вашингтоном. А в остальном - деталями мы пока не располагаем".

В то же время Песков, комментируя договоренности США и ФРГ о возможных санкциях против РФ за давление на Киев отметил, что "Россия последовательно отвергает любые попытки обвинить ее в использовании энергоресурсов в качестве орудия политического давления".

"В целом всем должно быть хорошо известно, что Россия всегда последовательно отвергала любые обвинения в том, что она использует энергоресурсы в качестве орудия политического давления", - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что "так не было никогда и так и не будет".

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"Все является предметом коммерческой договоренности и коммерческой целесообразности", - добавил он.

При этом Песков не стал давать каких-либо оценок намерению США и Германии и призвал дождаться официальных заявлений с их стороны в отношении возможности введения новых санкций против "Северного потока - 2". "Давайте мы сначала дождемся какой-то официальной информации на этот счет или какой-то текст будет опубликован или какие-то заявления будут сделаны на этот счет. После этого уже мы будем их оценивать", - сказал он.

Как сообщила ранее со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal, Соединенные Штаты и Германия могут объявить о достижении сделки по "Северному потоку - 2" уже в среду, 21 июля.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на проект соглашения США и ФРГ по теме "Северного потока 2", что власти ФРГ будут готовы принять ответные меры, если Россия будет использовать поставки энергоносителей как средство оказания давления на Украину.

"США и ФРГ близки к соглашению по поводу "Северного потока 2". Оно предусматривает санкции и другие ответные меры, если Россия попробует использовать энергоносители как оружие против Украины", - пишет агентство со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ.

В нем, по данным Bloomberg, отмечается, что ФРГ также будет готова не только сама принимать меры против РФ, но и настаивать на реакции на уровне ЕС.

"В частности, как говорится в документе, речь может идти о санкциях, чтобы ограничить российский экспорт энергоносителей", - сообщает агентство.