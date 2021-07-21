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Песков о соглашении США и Германии по "Северному потоку-2": Деталями не располагаем

Песков о соглашении США и Германии по

Берлин и Вашингтон достигли определенного понимания по газопроводу "Северный поток - 2" во время визита канцлера Ангелы Меркель в США, однако их детали Кремлю пока неизвестны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что тема "Северного потока - 2" стояла высоко в повестке дня контактов канцлера ФРГ в Вашингтоне, - отметил представитель Кремля. - Мы знаем о том, что было достигнуто определенное понимание между Берлином и Вашингтоном. А в остальном - деталями мы пока не располагаем".

В то же время Песков, комментируя договоренности США и ФРГ о возможных санкциях против РФ за давление на Киев отметил, что "Россия последовательно отвергает любые попытки обвинить ее в использовании энергоресурсов в качестве орудия политического давления". 

"В целом всем должно быть хорошо известно, что Россия всегда последовательно отвергала любые обвинения в том, что она использует энергоресурсы в качестве орудия политического давления", - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что "так не было никогда и так и не будет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США призвали Украину воздержаться от критики соглашения с Германией по "Северному потоку-2", - Politico

"Все является предметом коммерческой договоренности и коммерческой целесообразности", - добавил он.

При этом Песков не стал давать каких-либо оценок намерению США и Германии и призвал дождаться официальных заявлений с их стороны в отношении возможности введения новых санкций против "Северного потока - 2". "Давайте мы сначала дождемся какой-то официальной информации на этот счет или какой-то текст будет опубликован или какие-то заявления будут сделаны на этот счет. После этого уже мы будем их оценивать", - сказал он.

Как сообщила ранее со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal, Соединенные Штаты и Германия могут объявить о достижении сделки по "Северному потоку - 2" уже в среду, 21 июля

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на проект соглашения США и ФРГ по теме "Северного потока 2", что власти ФРГ будут готовы принять ответные меры, если Россия будет использовать поставки энергоносителей как средство оказания давления на Украину.

"США и ФРГ близки к соглашению по поводу "Северного потока 2". Оно предусматривает санкции и другие ответные меры, если Россия попробует использовать энергоносители как оружие против Украины", - пишет агентство со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ.

В нем, по данным Bloomberg, отмечается, что ФРГ также будет готова не только сама принимать меры против РФ, но и настаивать на реакции на уровне ЕС.

"В частности, как говорится в документе, речь может идти о санкциях, чтобы ограничить российский экспорт энергоносителей", - сообщает агентство.

Германия (7071) россия (96184) США (27145) Северный поток (1458)


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Топ комментарии
+4
Песков о соглашении США и Германии по "Северному потоку-2": Деталями не располагаем - Цензор.НЕТ 4232
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21.07.2021 13:11 Ответить
+2
А нафига Америке Крым? Без Босфора (который находится у члена НАТО) Черное море просто бесполезная лужа, в которой скоро догниет ВМФ лаптеногих
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21.07.2021 13:19 Ответить
+2
у Украины два союзника... ее Армия и Флот.... которые, к сожалению, на голодном пайке, до власть имущих никак не доходит.....
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21.07.2021 13:20 Ответить
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Співголова Українського кокусу в Конгресі США конгресвумен від демократів Марсі Каптур жорстко розкритикувала домовленості між Вашингтоном і Берліном щодо «Північний потік-2», про які стало відомо за повідомленнями джерел у пресі.
Про це вона заявила в вівторок під час виступу в Конгресі, відеозапис якого розміщений на її офіційній твіттер-сторінці, https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284069-kongres-mae-vidhiliti-budaki-domovlenosti-ssa-j-frn-sodo-nord-stream-2-kaptur.html передає «Укрінформ».
«Я виступаю разом з нашими союзниками в Центральній та Східній Європі проти «Північний потік-2″. Конгрес повинен відхилити будь-які угоди, які не можуть захистити трансатлантичну безпеку та суверенітет України», - наголосила Каптур.
На відео, доданому до текстового повідомлення, записаний її виступ перед членами Конгресу в вівторок.
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21.07.2021 13:01 Ответить
При посиленні агресії проти України РФ відріжуть від поставок нафти і газу в Європу
США з ФРН вирішують питання без Зеленського. А в цей час московський емісар Зеленський зі всіх щілин котить бочку на Захід.

https://i1.wp.com/ukrmir.info/wp-content/uploads/2021/07/ukrmir_info-72.jpg?ssl=1 Песков о соглашении США и Германии по "Северному потоку-2": Деталями не располагаем - Цензор.НЕТ 8764
https://i1.wp.com/ukrmir.info/wp-content/uploads/2021/07/ukrmir_info-72.jpg?ssl=1 США і Німеччина близькі до домовленостей щодо газопроводу «Північний потік - 2», вони, як очікується, будуть включати можливість введення санкцій проти Москви, якщо фашистська росія буде використовувати енергоресурси для тиску на Україну або зробить прямий акт агресії проти неї. Про це повідомило у вівторок агентство Блумберг,
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21.07.2021 13:09 Ответить
Бреше.
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21.07.2021 13:03 Ответить
...як завжди. Давно вже бабі приготували посаду і знають все!
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21.07.2021 13:08 Ответить
Кінокомпанії, в яких працює дружина Тимошенка, отримують кошти з держбюджету на зйомки фільмів

Кінокомпанії, в яких працює дружина Кирила Тимошенка, отримують з державного бюджету десятки млн гривень на зйомки фільмів.

Про це йдеться в матеріалі https://bykvu.com/ua/bukvy/prezidentskij-prorab-kirilo-timoshenko-vid-firtasha-i-do-zelenskogo/ #Букв https://bykvu.com/ua/bukvy/prezidentskij-prorab-kirilo-timoshenko-vid-firtasha-i-do-zelenskogo/ "Президентський прораб Кирило Тимошенко ­від Фірташа і до Зеленського".
Альоні Тимошенко належать https://clarity-project.info/tenderer/40512445 ТОВ "Гудмедіа" , https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/34343702/ ТОВ "Українська кіношкола" та https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/43471040/ ТОВ "Дрім Фільм" . Загалом, підприємницька діяльність у 2020 році принесла їй понад 6 мільйонів гривень доходу. Крім того, вона отримувала заробітну плату від https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/34343702/ ТОВ "Українська кіношкола" , у якому працює директоркою та є його співзасновницею, і https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/33998086/ ТОВ "Інформаційне агентство Медіа ресурси менеджмент" (https://uaculture.org/organisations/media-resursy-menedzhment/ партнер Українського культурного фонду - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1976-19#n205 бюджетної установи , підзвітної Міністерству культури та інформаційної політики), а також ГО "Спілка підприємців теле та кіноіндустрії", одним із засновників якої є Андрій Єрмак.
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21.07.2021 13:06 Ответить
Кароче, квартал 95 при дєлє.
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21.07.2021 13:09 Ответить
Люди Фірташа та Хорошковського проштовхували зміни у закон про мову... Ось така х777ня малятки у боротьбі вови з олігархами
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21.07.2021 13:16 Ответить
Вы зачем не по теме пишите?
Недержание?
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21.07.2021 13:15 Ответить
Пояснюю - тема занадто приваблива щоб привернути увагу до вовиного кремлівсього кодла в ОПУ
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21.07.2021 13:18 Ответить
ще пояснюю- саме вова тролить США зп погане служіння Україні, на фоні повної продажності Крмелю вовиної влади - УЛАВІЛІ?
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21.07.2021 13:20 Ответить
Нет. Не уловил.
Ловить нечего.
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21.07.2021 14:28 Ответить
Они вас читают здесь.
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21.07.2021 14:25 Ответить
от дивіться:
Песков о соглашении США и Германии по "Северному потоку-2": дусб лурджебам кундур басрук

що помінялося?
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21.07.2021 13:07 Ответить
божечки, який ти розумний!
шо, отак з першого дня і було ясно?
нереально розумний!
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21.07.2021 13:10 Ответить
боже, так шо, вас до прігоженської ботоферми не з вулиці беруть???
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21.07.2021 13:21 Ответить
ну, для вас вона може й сувора
навіть напевно
а ми, як завжди, регочемо з тупої фашні
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21.07.2021 13:50 Ответить
Можешь растолковать зачем "Америке нужен был Крым"? Давай, навали нам телевизионного бреда из страны петуха из говна!
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21.07.2021 13:13 Ответить
Піля "Америке нужен был Крым" можна проходити по коридору далі, напис на дверях "Психіатр". Доречі, якби янкі дійсно отримали Крим, то зробили б з нього ляльку. Натомість кацапи в черговий раз зробили помийку з захопленої території - бо то їх талант: перетворювати на лайно будь-що.
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21.07.2021 13:19 Ответить
Це все вторинне. По міжнародному праву і низці міжнародних договорів Крим - це Україна. Тобто йди в дупу з мостами і дорогами. Побудуйте краще в Наросії людські сральнікі і пустіть газ у дєрєвні, бо вєлікоросьі хмизом і вихлопом з кишківника гріються. Строїтєль сраний.
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21.07.2021 14:44 Ответить
Тоді чому у злиденній Україні мінімальна зарплата вища ніж у багатій Наросії? ЗІ І взагалі не має такої країни як россія.
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21.07.2021 15:18 Ответить
А нафига Америке Крым? Без Босфора (который находится у члена НАТО) Черное море просто бесполезная лужа, в которой скоро догниет ВМФ лаптеногих
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21.07.2021 13:19 Ответить
да это кацапская мантра, сугубо для внутреннего потребления - "США хотели захватить Крым". А нафига он им нужен, если проливы контролируются НАТО ? Это всё равно, что на Байкале флот строить.
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21.07.2021 13:46 Ответить
Песков о соглашении США и Германии по "Северному потоку-2": Деталями не располагаем - Цензор.НЕТ 4232
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21.07.2021 13:11 Ответить
Ніколи не повірю, що агент Штазі не інформує агента КДБ.
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21.07.2021 13:15 Ответить
Меркель і Ґаук - східні німці на чолі ФРН
Більшість керівних посад у німецькій політиці досі належать німцям із західних федеральних земель. Водночас саме федеральний президент і канцлерка мають східне походження. І це часом дуже помітно.https://www.dw.com/uk/меркель-і-ґаук-східні-німці-на-чолі-фрн/a-18728407
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21.07.2021 13:25 Ответить
Біографія Ангела була третьою дитиною в родині лютеранського пастора Горста Каснера і вчительки Герлінди Каснер які жили в Гамбурзі. Після її народження сім'я переїхала в НДР, де її батько очолив прихід у містечку Темплін. Її батько, лютеранський пастор, відкриває семінарію в НДР і керує будинком для інвалідів. Він утримується від будь-якої публічної критики режиму, що дає йому привілейоване положення: у його розпорядженні два автомобілі і можливість часто виїжджати на захід. Таким дивним чином східнонімецька влада виражала йому свою довіру, впевнена в тому, що пастор - переконаний комуніст.

https://svitppt.com.ua/images/44/43359/960/img2.jpg Пєсков про угоду США і Німеччини щодо "Північного потоку-2": подробиць не знаємо - Цензор.НЕТ 8622 В юності Ангела була в піонерській організації, Комуністичному союзі молоді, і одночасно була членом молодіжної організації християнських демократів. У школі добре опанувала російську мову.Часто відвідувала Москву у складі делегацій молододі НДР . Пізніше вивчила англійську. У 1978 році закінчила фізичний факультет Лейпцизького університету, у 1986 захистила дисертацію. З 1978 до 1990 працювала в Центральному інституті фізичної хімії Академії наук НДР. Рано виходить заміж за фізика Ульріха Меркеля, з яким незабаром розлучається і сходиться з професором Йоахимом Зауером, на той час розведеним і батьком двох дітей.
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21.07.2021 13:31 Ответить
у Украины два союзника... ее Армия и Флот.... которые, к сожалению, на голодном пайке, до власть имущих никак не доходит.....
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21.07.2021 13:20 Ответить
Я не прихильник Пескова, а тим більше Росії, але хочу наголосити: так ведуть себе відповідальні політики, прес-секретарі і всякий, хто дотичний до якоїсь інформації. У нас же, поступають зовсім неадекватно: почув якусь інформацію(навіть конфідеційну) і тут же виклав на загал зі своїми вставками і в тій інтерпретації, яка йому вигідна. Це стосується і журналістів України, і політиків, особливо опозиційних, це стосується і політиків при владі. Якщо коротко: дуже багато словесного проносу!!!
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21.07.2021 14:38 Ответить
 
 