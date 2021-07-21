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Новости Коронавирус и карантин
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Заболеваемость COVID-19 в Украине начинает колебаться на уровне плато, но о вспышке говорить пока рано, - KSE. ВИДЕО

Заболеваемость COVID-19 в Украине перестала снижаться, количество госпитализаций в сутки выросло за неделю на 3%, но говорить о вспышке пока рано.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, так считают эксперты Киевской школы экономики (KSE).

"Госпитализации и количество выявленных случаев заболевания в Украине после трех месяцев падения стабилизировались. За последнюю неделю количество госпитализаций показало рост на 3%. Это означает, что заболеваемость начинает колебаться на уровне плато. Но такого роста еще недостаточно для того, чтобы говорить о национальной вспышке", - сообщает KSE со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения KSE Юрия Ганиченко.

Эксперт отмечает, что уровень занятости "ковидних коек" по Украине остается наименьшим за весь 2021 год. В частности, в настоящее время заняты 7% коек кровати с "кислородом" и 12% реанимационных коек.

По словам Ганиченко, незначительный тренд на рост заболеваемости фиксируется только в Одесской области, где увеличился уровень госпитализаций. При этом вдвое вырос уровень госпитализации в Тернопольской области, но остается в регионе остается стабильно низким, поэтому наблюдающаяся ситуация не свидетельствует еще о начале вспышки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма коронавируса, который сможет "увернуться" от вакцин и придется все начать сначала

Вместе с тем KSE констатирует, что количество украинских регионов, которые показывают тренд на снижение заболеваемости, уменьшается, а смертность остается на низком уровне.

Вместе с тем для достижения до конца года положительного эффекта от вакцинальной кампании темпы вакцинации необходимо увеличить как минимуму втрое, считает Ганиченко.

"Процент более распространяемых вариантов вируса, темпы вакцинации, продолжительность иммунитета и карантин остаются факторами неопределенности, которые будут влиять на дальнейшие прогнозы и развитие ситуации в Украине", - поясняют в KSE.

карантин (16729) Одесская область (3638) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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никто не соблюдает карантинные меры..зачем сотрясать воздух словоблудием..
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21.07.2021 13:29 Ответить
В магазини вже ходять без масок в пофігу мороз. В поліклініках медперсонал і раніше ходив без масок.
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21.07.2021 13:34 Ответить
Да потому что остались совковые руководители, которые просто не умеют работать если не видят своего сотрудника сидящего в офисном кресле.
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21.07.2021 13:30 Ответить
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https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5701239936616704?__cft__[0]=AZX6hHLTYIxdrSw_smnonhSkVoioKKyFErP-fHy8jxLuDLzLdeenGs8ljCvtluVdLCMNj1uQAKAio3NQ8VybSlXEV40TV-3****-s1dQx1YwMo7ikDQ8pUe-Y_5NpNV3Eqw&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Источник в СНБО: осенью в Украине ожидается появление штамма коронавируса «Голобородько»
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21.07.2021 13:30 Ответить
Клычко в контрах с зеленью потому коронобесы отступают окапались на своем плато и ждут
Финансирования, чтоб запустить статистику с новыми силами осенью.Но время не ждет.
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21.07.2021 14:05 Ответить
виходячи із статистичних даних цього експерта можна стверджувати, що всі, хто мав слабке здоровья і не міг виздоровіти від ковіду вже помер. Далі - лише зміна обставин, що можуть підвищити захворюваність: абсолютно новий штам, міграційна політика (відносно ерефії та інших зон), маніпулювання діагнозом для збереження ліжко-місць.
Мій дідусь за пропозицією знайомих фтизіатрів лягав на пару місяців взимку на "лікування". Я висловив мамі (його дочці) занепокоєння аби він дійсно не набрався інфекції. Але мама запевнила, що такі як він лежать взагалі в окремому корпусі і з інфекційними не спілкуються. Отак за совка берегли ліжко-місця. На даний момент вся територія бувшого тубдиспансера в руїнах і хащах.
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21.07.2021 14:11 Ответить
Нема ніяких підстав для різкого збільшення захворюваності. Школи, ВНЗ не функціонують. В транспорті вікна відкриті (бо літо) і віруси не накоплюються.
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21.07.2021 14:35 Ответить
Но глядя на расслабленных граждан, думается, что скоро будет не очень весело...
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21.07.2021 15:43 Ответить
Вы заколебали своей брехнёй про вспышку эпидемии.
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21.07.2021 17:31 Ответить
 
 